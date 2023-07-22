«Спартак» удивил гостевой формой – очень необычно. Как вам?

Смело.

«Спартак» презентовал гостевую форму на сезон-2023/24 – фирменные красно-белые цвета соблюдены, но выглядит все равно необычно.

Особенно цепляет красная вставка на белой майке – похоже на эксперимент, при такой позиции цветов спартаковцы еще не играли.

Домашний комплект более привычен болельщикам – белая полоска на груди и вставки на рукавах.

Гостевые формы «Спартака» в последние 10 лет: белый полностью доминирует, дважды играли в черном

Чтобы в полной мере оценить нынешнее решение, заглянем в историю.

Сезон 2013/14: нестандартный черный цвет с красной горизонтальной полосой и манжетами.

Сезон-2014/15: доминирующий белый дополнен диагональными линиями.

Сезон-2015/16: на груди широкая красная полоса, сбоку узкие красные вставки.

Сезон-2016/17: возвращение к черному цвету и долгожданное чемпионство.

Сезон-2017/18: белая джерси с серыми диагональными полосками и красными вставками по бокам и на воротнике.

Сезон-2018/19: белого стало чуть меньше, но он все равно доминирует.

Сезон-2019/20: белая футболка с красной полосой на груди, внутри нее узор в виде ромбов.

Сезон-2020/21: Основной цвет тот же. Удивил только черный воротник поло.

Сезон-2021/22: воротник снова стал красным. Основной белый на месте.

Сезон-2022/23: классическая белая джерси к 100-летнему юбилею.

Новая форма «Спартака» – от испанской Joma. Два комплекта шаблонные, но третий будет эксклюзивным

После ухода Nike из России «Спартак» подписал контракт с испанской компанией Joma. По информации «Спорт-Экспресса», домашнюю и гостевую форму выбрали из готовой линейки шаблонов. Эксклюзивным будет третий комплект.

Выбор Joma связан как раз с возможностью получить эксклюзивный дизайн. Поставки формы организует еще один новый партнер «Спартака» – Wildberries. Об этом подробно писал Денис Пузырев. Источник на рынке экипировки рассказывал детали:

«Схема партнерства клубов с Wildberries такова: по спонсорскому контракту Wildberries получает возможность размещать свои логотипы на игровой и тренировочной форме команд, на стадионах, печатной продукции и так далее. А оплату производит не деньгами, а поставками необходимого количества комплектов экипировки, которые ввозит в Россию по каналам параллельного импорта или закупает у российских дистрибьюторов, которые эту экипировку уже ввезли по таким схемам».

В пресс-службе Wildberries подтвердили, что схема работы выглядит именно так.

Как вам новый комплект? Слишком необычно? Или очень даже неплохо?

Фото: ФК «Спартак-Москва»