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«Спартак» удивил гостевой формой – очень необычно. Как вам?

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Смело.

«Спартак» презентовал гостевую форму на сезон-2023/24 – фирменные красно-белые цвета соблюдены, но выглядит все равно необычно.

Особенно цепляет красная вставка на белой майке – похоже на эксперимент, при такой позиции цветов спартаковцы еще не играли.

Домашний комплект более привычен болельщикам – белая полоска на груди и вставки на рукавах.

Гостевые формы «Спартака» в последние 10 лет: белый полностью доминирует, дважды играли в черном

Чтобы в полной мере оценить нынешнее решение, заглянем в историю.

Сезон 2013/14: нестандартный черный цвет с красной горизонтальной полосой и манжетами.

Гостевая форма

Сезон-2014/15: доминирующий белый дополнен диагональными линиями.

Гостевая форма

Сезон-2015/16: на груди широкая красная полоса, сбоку узкие красные вставки.

Гостевая форма

Сезон-2016/17: возвращение к черному цвету и долгожданное чемпионство.

Гостевая форма

Сезон-2017/18: белая джерси с серыми диагональными полосками и красными вставками по бокам и на воротнике.

Гостевая форма

Сезон-2018/19: белого стало чуть меньше, но он все равно доминирует.

Гостевая форма

Сезон-2019/20: белая футболка с красной полосой на груди, внутри нее узор в виде ромбов.

Сезон-2020/21: Основной цвет тот же. Удивил только черный воротник поло.

Сезон-2021/22: воротник снова стал красным. Основной белый на месте.

Сезон-2022/23: классическая белая джерси к 100-летнему юбилею.

 

Новая форма «Спартака» – от испанской Joma. Два комплекта шаблонные, но третий будет эксклюзивным

После ухода Nike из России «Спартак» подписал контракт с испанской компанией Joma. По информации «Спорт-Экспресса», домашнюю и гостевую форму выбрали из готовой линейки шаблонов. Эксклюзивным будет третий комплект.

Выбор Joma связан как раз с возможностью получить эксклюзивный дизайн. Поставки формы организует еще один новый партнер «Спартака» – Wildberries. Об этом подробно писал Денис Пузырев. Источник на рынке экипировки рассказывал детали:

«Схема партнерства клубов с Wildberries такова: по спонсорскому контракту Wildberries получает возможность размещать свои логотипы на игровой и тренировочной форме команд, на стадионах, печатной продукции и так далее. А оплату производит не деньгами, а поставками необходимого количества комплектов экипировки, которые ввозит в Россию по каналам параллельного импорта или закупает у российских дистрибьюторов, которые эту экипировку уже ввезли по таким схемам».

В пресс-службе Wildberries подтвердили, что схема работы выглядит именно так.

Как вам новый комплект? Слишком необычно? Или очень даже неплохо?

Новый мир форм в России: параллельный импорт через Wildberries, чем заменили Nike и adidas. Исследование Sports.ru

Фото: ФК «Спартак-Москва»

Вам нравится гостевой комплект «Спартака»?
304 голосa
Да
68%
Спартак
Нет
32%
Спартак

15 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Все что делается в зтом сезоне нравится, завтра ещё победы и всё ок
+12
-1
+11
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Jenner
Напрягает эта реклама спонсоров на футболках российских команд, напоминает хоккейные джерси европейских клубов. Вот убрать бы это все и оставить Лукойл и производителя формы, и получилась бы вполне хорошая форма.
+6
-2
+4
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JBa
Ответ Ильдар Фарукшин
Все что делается в зтом сезоне нравится, завтра ещё победы и всё ок
до первой игры сезона все так говорят, посмотрим в октябре:)
+1
0
+1
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Геннадий Тёкин
К хорошей форме нужна красивая игра, ну и первое место!
+1
-1
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garp
Ромб должен быть строго слева.

Мечтал всегда, чтобы команда играла в Hummel’e, красно-белые шевроны на плечах (как у сб. Дании) смотрелись бы ок. Но теперь вряд ли когда-нибудь уже.
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sektant777)
Отличная форма в перед Спартак!!!
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Karamazoff
Нечто волейбольное.
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.фигляр.
зашел по заголовку, исключительно написать - "да ваще поикс
+1
-1
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Дмитрий Рабко
Звёзды лишние - это же не коньяк.
+1
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Aleksandr Danilov
Единственное, что не понял - зачем Абаскаль в голубой рубашке на презентации
0
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Boov
Показалось, что сильно на Аякс смахивает.
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Slavnov
Подумал антоха в форме Аякса снялся
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Дмитрий Рабко
Ответ Jenner
Напрягает эта реклама спонсоров на футболках российских команд, напоминает хоккейные джерси европейских клубов. Вот убрать бы это все и оставить Лукойл и производителя формы, и получилась бы вполне хорошая форма.
А каких именно европейских хоккейных клубов ?
0
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nickfad2405@mail.ru
Ответ Jenner
Напрягает эта реклама спонсоров на футболках российских команд, напоминает хоккейные джерси европейских клубов. Вот убрать бы это все и оставить Лукойл и производителя формы, и получилась бы вполне хорошая форма.
Правильно, чтобы клубы еще меньше зарабатывали.
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Артем Бреховских
Ответ Jenner
Напрягает эта реклама спонсоров на футболках российских команд, напоминает хоккейные джерси европейских клубов. Вот убрать бы это все и оставить Лукойл и производителя формы, и получилась бы вполне хорошая форма.
Классно убрать спонсоров, если бы те не платили денег)) Уверен, что если бы Лукойл покрывал все их расходы - форма была бы такой, как вы хотите, но, к сожалению, это не так
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