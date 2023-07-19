Сколько весит Марио Фернандес? Плюс 5 кг (а то и больше) со времен ЦСКА

Семак говорит, что проблем нет.

Марио Фернандес пришел в «Зенит» на фоне слухов о лишнем весе. 14 июля об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против». По его данным, клуб затягивал презентацию по из-за большой жировой прослойки у Фернандеса. Поэтому «Зенит» попросил Марио сбросить, чтобы защитник мог появиться на публике.

После презентации футболиста клуб обыграл тему забавным роликом.

Марио весит 85,25 кг. В ЦСКА Фернандес был худее

В видео вместе с Марио снялись журналист «Матч ТВ» и ведущий «Радио Зенит» Сергей Циммерман и гендиректор петербуржцев Александр Медведев. Сначала на весы встал Циммерман – показали 136,7 кг. Ему сказали: «Извините, вы не допущены». Затем подошел Медведев – он весит 104,2 кг. Это тоже недопуск.

После них на весы пригласили Фернандеса – на экране всплыли скриншоты комментариев на Sports.ru (нашли себя?) и публикаций в соцсетях о лишнем весе защитника. Новичок «Зенита» весит 85,25 кг – и проходит в команду: «Спасибо, вы допущены, добро пожаловать».

Марио и правда не выглядит толстячком, хотя раньше весил меньше: согласно данным из открытых источников, в период выступлений за ЦСКА Фернандес весил от 77 до 80 кг. Рост футболиста – от 187 до 189 см.

Цифры разнятся. Например, на сайте РФС Марио весит 77 кг, рост – 189 см.

ЦСКА пишет о 78,5 кг. И рост здесь чуть ниже, чем в сборной: 187,5 см вместо 189.

А вот старая добрая Википедия со ссылкой на сайт ЦСКА (архив 2018-го) говорит, что Фернандес весит 80 кг при росте в 187 см.

«Проблема только в том, что он давно не играл». Марио и Семак уже опровергали слухи о лишнем весе

Инсайдер Иван Карпов пишет, что «Зенит» смущал не вес Марио, а другие проблемы со здоровьем. Основные опасения были из-за общего тонуса мышц игрока: они сильно ослаблены, и при серьезных нагрузках Фернандес может часто травмироваться. «Зенит» консультировался с европейскими клиниками по этому вопросу. Еще в клубе обратили внимание на старую травму колена у Марио и сложности с правым бедром.

Сам Фернандес говорил, что находится в хорошей форме и приехал в Петербург без лишнего веса.

«В эти дни было много странных новостей. Говорили про мой лишний вес, что якобы из‑за этого «Зенит» не хочет подписывать со мной контракт. Все это абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это было нужно.

Что касается моей физической формы, то я три месяца без футбола, но чувствую себя прекрасно. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее оказаться в нужных для «Зенита» кондициях и помогать команде на поле», – отметил защитник.

Про форму Марио спрашивали и Сергея Семака. Вот его мнение по Фернандесу. «Главная проблема заключается только в том, что он давно не играл. Ему нужно почувствовать игровой тонус и войти в достаточно интенсивный тренировочный цикл.

В остальном у него нет никаких проблем. Никакого лишнего веса и никаких других факторов, ограничивающих его работу. Надеемся, что уже в ближайшее время он начнет полноценно работать в общей группе и в ближайшем матче сможет выйти и получить какое‑то игровое время», – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» уже презентовал Марио – похоже, его физические показатели все-таки устроили петербуржцев.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов