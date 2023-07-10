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Медина – как герой Гая Ричи. «Спартак» переснял культовую сцену

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Ребров – в образе русского бандита.

В медиа «Спартак» – уже чемпион межсезонья. После очень яркого ролика с календарем теперь стильно объявили о покупке Хесуса Медины у ЦСКА.

40-секундный ролик полон отсылов к фильму «Джентельмены» от Гая Ричи.

Сначала просто смотрим.

Эта сцена известна как «Русские устраивают зачистку», Хесус Медина исполняет роль, которую в фильме играет Мэттью Макконахи.

По сюжету герой Макконахи, Микки Пирсон, получает предупреждение от своего помощника: «Не садитесь в машину, босс» – но слишком поздно, потому что читает сообщение уже на заднем сидении.

Сообщение для Медины аналогичное: «Не садись в машину, Хесус».

«Дэйв?» – герой фильма обращается к своему водителю. Но вместо него видит русского бандита, который с характерным акцентом отвечает: «Ноу Дэйв».

В спартаковской версии Медина неуверенно спрашивает: «ВЭБ Арена»? А к нему оборачивается Артем Ребров и реагирует своим «Ноу ВЭБ Арена».

Без пистолета, оружие Реброва – только эта улыбка.

Ведет спартаковскую машину Никита Баженов (отвечает в клубе за игроков в арендах), его глаза мы видим в зеркале заднего вида. Как и человека за рулем в «Джентльменах» – он слева, но так сразу и не отличишь актера от бывшего футболиста!

Финал сцены, конечно, помягче, чем в оригинале. У Гая Ричи эпизод заканчивается тем, что дорогу машине перекрывает фургон, оттуда по лобовому стеклу открывают огонь, а герой Макконахи прячется от пуль, чтобы все прилетело бандитам.

У «Спартака» концовка – с машиной у «Открытие Банк Арены», нового и «правильного» стадиона для Хесуса Медины.

Еще в ролике, кстати, клуб засветил новую форму – красно-черный комплект.

Он лежит прямо в машине.

Раньше ничего такого не показывали, цветовое решение напоминает стиль 1998 года, когда спартаковские футболки чем-то намоминали миланские. На той, что мы увидели, уже обновленный клуб логотип и «Лукойл» на груди.

«Спартак» недавно выпускал особый дизайн из лоскутов, красно-черный из 1998-го там тоже был – как один из легендарных комплектов.

«Джентльмены» – уже культ. Даже в РПЛ: помните клетчатый «Ростов»?

Фильм «Джентльмены» – один из главных в 2019-м. Традиционный стиль Гая Ричи (следите за его карьерой на Кибере), любимый всеми с «Карты, деньги, два ствола» и «Большого куша», сочетается с шикарной игрой Мэттью Макконахи и Колина Фаррелла.

Коктейль так понравился зрителям, что фильм до сих пор входит в топ-40 по версии «Кинопоиска». 

Фильм уже в фольклоре РПЛ: в августе 2020-го «Ростов» снял тизер новой формы в духе «Джентльменов», Валерий Карпин в роли Макконахи и Фаррелла одновременно.

А Хорен Байрамян, Ивелин Попов, Павел Мамаев, Сергей Песьяков, Матиас Норманн – «Карапузы», те самые модные ребята в клетчатых спортивках.

Понравилось примерно всем!

Вот «Ростов» в костюмах из «Джентльменов» – приезжали так на матч как раз со «Спартаком»!

А это ростовская презентация формы – клипом в духе «Джентльменов». Где Карпин – главная звезда

Фото: youtube.com/FC Spartak Moscow

13 комментариев

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SuperStarrrr
Лучшая роль Реброва))))
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BarsaMaks
Креативно
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Максим Александров
в Джентльменах эта сцена, в свою очередь, является большой отсылкой к финальной сцене великого фильма Долгая страстная пятница
+5
0
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.ru
судя по видео, Хесуса похитила ОПГ Ромашка... вернее то что от неё осталось
+7
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Gun[o|o]ner
Не удивительно, что автомобиль проезжает мимо стадиона, за рулём же Баженов )
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Barry_Cadny
Толку от этой бредятины?
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garp
на последних кадрах видно, что пустая дорога, видимо совсем рано утром снимали
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