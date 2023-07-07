Крымский клуб теперь может выступать во Второй лиге. Это не смутит УЕФА?

Уточняем.

Похоже, крымские клубы очень близки к российскому футболу.

Сначала «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия во Второй лиге, а теперь глава ФНЛ Наиль Измайлов высказался о статусе дивизиона, где и будут крымские клубы:

«Это не полупрофессиональный статус. Это такой статус, который позволит играть в турнире разным клубам – в том числе клубам из Медиалиги и других регионов. Даже сборной Буркина-Фасо ».

А о каком статусе идет речь? Подсказывает Генсек РФС Максим Митрофанов: « Соревнование является любительским. Проводится под эгидой ФНЛ – и это написано в документах . У нас огромное количество лиг, которые с вашей легкой подачи называют «медиа». Есть соревнования 8 на 8, свыше 150 лиг. Они проходят не под эгидой РФС».

УЕФА жестко запрещает профессиональные матчи на территории Крыма, а вот любительские игры разрешены. Выходит, что пока Крыма нет в Первой лиге, действий от УЕФА не стоит ждать.

Разве Вторая лига – не профессиональная?

Не совсем.

Вторая лига – третья ступень в иерархии российских лиг, сейчас у нее есть профессиональный статус, но летом вступает в силу реформа: подробнее о ней можно прочитать тут. Вторая лига разделится на два дивизиона: дивизион «А» останется третьей ступенью в системе лиг, дивизион «Б» будет четвертой.

🔝 РПЛ

🔽 Первая лига

🔽 Дивизион А Второй лиги

🔽 Дивизион Б Второй лиги.

Статус дивизиона «Б» – любительский. Там и начнет «Севастополь».

• Есть и другой нюанс, связанный с регистрацией. Крымские клубы уже пытались зайти в состав РФС в 2014-2015 годах – с регистрацией в Краснодарском крае. Так крымчане, сменившие гражданство, и сейчас обходят запрет.

Например, арбитр ФИФА Анатолий Жабченко: до 2017-го работал в украинской Премьер-лиге и судил топ-матчи, а с 2019-го как судья из Краснодара прошел через Вторую и Первую лиги. Теперь работает на ВАР и близок к РПЛ.

• Важный момент: уже ближайшей зимой «Севастополь» может выйти в Дивизион «А» – по итогам переходного полусезонного турнира. «В сезоне 2023 года по спортивному принципу определятся 4 клуба, которые получат право участвовать во втором этапе Серебряной группы Второй лиги дивизиона «А», – пишут на сайте ФНЛ.

Условием для участия в дивизионе «А» будет полученная лицензия РФС-3А. Сумеет ли «Севастополь» пройти и это лицензирование – непонятно.

«Специальная зона». УАФ и УЕФА – жестко против

Украинская ассоциация футбола уже обратилась в ФИФА и УЕФА с требованием исключить Россию из-за крымских клубов:

«Желание российских чиновников привлечь к соревнованиям на территории России команды из Крыма не осталось без внимания Украинской ассоциации футбола. В последние полгода УАФ неоднократно реагировала на такие инициативы, подтверждая свою позицию в официальных письмах в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина.

Недавно открытые источники сообщили, что «Севастополь» из Крыма получил сертификат для участия во Второй лиге России. Также отмечается, что российские чиновники планируют привлечь к своим соревнованиям другие команды из Крыма – «ТСК-Таврия», «Рубин» и «Океан».

Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА.

В связи с указанным УАФ настаивает на рассмотрении данного процесса в ФИФА и УЕФА, на принятии мер и поиске возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем.

Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в ФИФА и УЕФА из-за несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи»

УЕФА тоже отреагировал: «Что касается ситуации в Крыму, в соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом.

С 1 января 2015 года регион рассматривается как «специальная зона» для футбольных целей до дальнейшего уведомления».

Президент РФС Александр Дюков считает, что проблем нет: «Решение о включении крымских клубов в российский футбол за ФНЛ. Если клубы пройдут лицензирование, то решение может быть принято. Реформу Второй лиги мы начали обсуждать еще несколько лет назад. Решение принимает ФНЛ.

Мы не видим оснований для того, чтобы возникли какие‑то проблемы».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Константин Михальчевский, Василий Батанов