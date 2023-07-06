Кудряшов вернулся в РПЛ. Выбрал «Факел» – уже 10-й российский клуб

После сотни с лишним матчей в Турции.

В среду в Мир РПЛ официально вернулся Федор Кудряшов – его подписал воронежский «Факел». 36-летний защитник доволен:

«Честно скажу, я в предвкушении. Довольно долго не следил за чемпионатом России, играл в Турции, но то, как «Факел» вернулся в Премьер-лигу, просто не может оставить равнодушным. Я стал смотреть за этим. Видел, как команда бьется ради своих болельщиков, а те ее поддерживают и дома, и на выезде. Когда возник вариант с «Факелом», я сразу сказал Александру Самедову, что меня очень подкупает эта история. Хочу быть полезным клубу», – сказал Федор клубной пресс-службе.

Он отметил роль Александра Самедова – сейчас старшего селекционера «Факела».

Федор едет из Турции: был в финале Кубка, называл Подольски лентяем, играл с Шахином и Луисом Адриано

Последние годы Кудряшов ассоциировался с чемпионатом Турции и был одним из немногих легионеров в сборной России, когда туда вызывали вне зависимости от возраста.

Федор уезжал в «Истанбул», с ним едва не выиграл золото в сезоне-2018/19, но гораздо больше отыграл за «Антальяспор»: три с половиной сезона, сотня с лишним матчей. Максимум – седьмое место.

Зато в 2021-м был в финале Кубка Турции – проиграли «Бешикташу». В прошлом сезоне Кудряшов до паузы на ЧМ-2022 играл регулярно, а в 2023-м получил травму и провел лишь три матча чемпионата, выходя в самом конце.

В «Антальяспоре» Кудряшов пересекался, например, с Лукасом Подольски, Нури Шахином, Налдо, а также экс-спартаковцами Фернандо и Луисом Адриано. «Немножко лентяй, хотя и немец», – сказал Кудряшов в интервью «Матч ТВ» о Подольски, а потом извинился за реплику, добавив: «По-русски мы ласково говорим «ленивый», когда чувствуем, что у человека есть огромный потенциал и ресурсы, которые он не всегда демонстрирует. Это внутренний потенциал!»

Немец отреагировал позитивно: «Dawaj 😊👍🏻👊🏻».

«Факел» – десятый клуб Кудряшова в России

Да, юбилейный во взрослой карьере.

• Кудряшов родился в Иркутской области, а начинал играть за «Сибиряк» из Братска во Второй лиге.

• Потом трижды брал серебряные медали чемпионата России со «Спартаком», хотя постоянно в основе и не играл.

• «Химки», «Томь» и «Краснодар» – поездки Кудряшова в аренды.

• Три с половиной сезона в (на тот момент) «Тереке», изначально переходил к Станиславу Черчесову.

• Посреди сезона-2015/16 – переход в «Ростов» к Курбану Бердыеву, там чуть не выиграл чемпионат России, а потом уничтожал «Андерлехт», «Аякс» и «Баварию» в Лиге чемпионов.

• Бердыев вернулся в «Рубин» и взял с собой Кудряшова. Через полтора года футболист впервые уехал в Турцию.

• После возвращения в Россию из «Истанбула» перешел в «Сочи» – неудачно. Кудряшов объяснял «Спорт-Экспрессу»: «Руководители клуба искали человека, который будет лидером и на поле, и в раздевалке. С этой ролью я не справился. Как теперь понимаю, и не мог справиться – в силу характера».

Наверняка в «Факеле» от Федора тоже будут ждать лидерства.

У «Факела» много центральных защитников. Но Кудряшов точно пригодится

Вероятно, Вадим Евсеев рассматривает Кудряшова как центрального защитника в схеме с тремя – с ней «Факел» заканчивал прошлый сезон.

Сейчас у «Факела» на этой позиции Сергей Божин, Кирилл Суслов, Сергей Брызгалов и Игорь Калинин – Кудряшов пятый. Все опытные, моложе остальных – 27-летний Калинин.

У воронежцев сложный календарь на старте: первый тур в Ростове, затем принимать «Локомотив», двойной выезде Калининград-Петербург, а после «Пари НН» – игра с «Краснодаром». Четыре более статусных соперника за шесть первых летних туров.

Кудряшов – последнее воспоминание о сборной России в нетоварищеских матчах. Было больно

Федора в сборной России ценили и Станислав Черчесов, и Валерий Карпин.

С ним связан последний действительно важный эпизод: за десять минут до конца именно от ноги Кудряшова в ворота Матвея Сафонова влетел автогол, Россия проиграла Хорватии и пропустила соперника на первое место в группе, напрямую на чемпионат мира в Катаре.

Тогда Федор доигрывал матч с травмой, а потом без сил лежал в грязи хорватской арены.

Это было 14 ноября 2021-го, с тех пор у сборной России только товарищеские матчи. Правда, на контрасте мы обязаны вспомнить героические 240 минут Кудряшова в плей-офф ЧМ-2018.

Весь этот опыт теперь в распоряжении Вадима Евсеева в Воронеже.

Фото: Jürgen Fromme/firo Sportphoto/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Майшев, Виталий Тимкив, Владимир Федоренко, Саид Царнаев, Александр Вильф