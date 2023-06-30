ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Зенит» взял Педро всего за 9 млн евро, хотя отступные – 120 млн. Помогли финансовые проблемы «Коринтианс»

Эндрик
трансферы трансферы
сборная Бразилии U-20 сборная Бразилии U-20
Коринтианс Коринтианс
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
высшая лига Бразилия высшая лига Бразилия
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Зенит Зенит
Педро дос Сантос
Футбол Футбол

Но приедет только в феврале.

«Зенит» продолжает укреплять состав бразильскими легионерами. В четверг чемпион России официально объявил о трансфере полузащитника Педро дос Сантоса. Он будет уже девятым бразильцем в команде!

Педро приедет в Россию только зимой – все из-за правил ФИФА

Трансфер Педро согласован, но дебютировать в РПЛ он сможет в лучшем случае во второй половине сезона. Дос Сантосу всего 17 – по правилам ФИФА, несовершеннолетние игроки не могут переходить в клуб из другой страны. 

ФИФА внимательно следит за исполнением правил: ранее за нарушение регламента был оштрафованы «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити». 

В правилах есть небольшие исключения: например, когда игрок и его семья отправляются в город, где находит новый клуб, по причинам, не связанным с футболом. У Педро и его семья таких причин нет, но его никто и не торопит – «Зенит» подтвердил, что бразилец присоединится к клубу только зимой. 18 лет полузащитнику исполнится 5 февраля.

«Зенит» взял Педро за 9 млн евро, хотя отступные 120. Почему так дешево? 

Впервые об интересе «Зенита» к Педро стало известно зимой, когда питерцы договорились с «Коринтианс» по трансферу Луиса Альберто. Тогда за форварда «Зенит» получил:

– право на 50% суммы от перепродажи игрока;

– полноценный трансфер защитника Роберта Ренана;

– этим летом в Санкт-Петербург переехал Эдуардо Кейрос;

– еще в «Зенит» на правах аренды приехали голкипер Иван Куарезма и полузащитник Густаво Мантуан. Вратарь уже вернулся на родину, а вот хавбека питерский клуб выкупил;

– и, наконец, тогда же «Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего Педро.

В конце июня «Зенит» этим правом воспользовался: за 9 млн евро клуб получил 50% прав на вингера. Еще 30% остались у «Коринтианс», еще 20% – у самого Педро. 

«Не думаю, что это маленькая продажа. Она может стать больше, и мы на это надеемся, это активы клуба. Мы не продаем по окончательной цене, при второй продаже в Европе цена будет выше. Так что 9 млн евро за 50% игрока – отличная продажа», – сказал президент «Коринтианс» Дуилио Монтейру Алвес.

В том же интервью президент добавил, что клуб просто не мог больше ждать – «Коринтианс» надо срочно рассчитаться с долгами, иначе последует трансферный бан. Бразильцы не выплатили деньги нескольким футболистами, один из которых – аргентинец Мауро Боселли – уже подал иск в арбитраж ФИФА.

Особого спроса на игроков «Коринтианс» на рынке не было, поэтому пришлось спешно продавать главного таланта академии. Собственно, предложение от «Зенита» было единственным. К тому же бразильцев устроили финансовые условия.

Петербуржцы заплатят тремя траншами: первый – большую часть суммы – отправили уже сейчас, он поможет «Коринтианс» рассчитаться с долгами. Второй транш случится в конце 2023 года, третий – в феврале 2024-го, когда Педро приедет в Россию.

Globo Esporte пишет, что «Зенит» выплатит сумму наличными. Российский клуб предлагал два варианта: 12 млн евро в долгую рассрочку или 9 млн наличными. «Коринтианс» предпочел второй вариант, потому что это поможет оперативно закрыть долговые обязательства.

Болельщики «Коринтианс» недовольны: считают, что клуб продешевил, и сравнивают Педро с Эндриком

Педро – большой талант, на который в «Коринтианс» очень рассчитывали. Он играл за детские сборные Бразилии вместе с Эндриком – тем самым суперталантом, которого в 16 лет за 40 млн купил «Реал». К слову, в Мадриде тоже ждут 18-летия таланта.

Более того, юноши «Коринтианс» с Педро даже обыгрывали «Палмейрас» с Эндриком в чемпионате штата U-17. В клубе действительно ценили нападающего, поэтому в апреле прописали в новом контракте отступные для иностранных клубов в 120 млн евро. А в итоге продали в «Зенит» за 9 млн.

«Мы ориентировались на те предложение, которые получили. У нас не было 5-6 вариантов, только один. Мы обдумали его 10-15 дней, но ничего лучше не получили. Прошу фанатов принять нашу позицию», – объяснил член совета директоров клуба Алессандро Нунеш.

Почему же на такого таланта не было спроса? Во-первых, у Педро не очень много опыта на взрослом уровне. Во-вторых, клуб не отпустил парня на молодежный ЧМ U-20. Пока тот же Роберт Ренан показывал себя против сверстников из Европы, Педро неважно выглядел в составе «Коринтианс». Клуб считает, что из-за этого недосчитался покупателей.

И тем не менее, болельщики клуба из Сан-Пауло недовольны и полыхают в соцсетях. Они смотрят, как соседи из «Палмейрас» отдают талантливого Эндрика в «Реал» за 40 млн. Как «Атлетико-Паранаэнсе» торгуется с «Барселоной» за Витора Роке – за него тоже получат около 40 млн. И видят, что главный талант их академии уходит в «Зенит» за 9 млн.

«Сравнивать спортсменов некорректно, – объясняет Нунеш. – Все зависит от момента и статуса. А статус – это статистика. Эндрик и Витор Роке играли больше, больше забивали и ассистировали. Европейцы приходят и хотят получить не просто таланта, а того, за кем есть статистика. Они делают предложение исходя из этого».

Также говорят, что Педриньо – талант, который может и не заиграть. Так что сиюминутные 9 млн – очень нужная для «Коринтианс» синица в руках.

Еще одна причина для переживаний фанатов – те самые 30% прав на Педро, которые все еще принадлежат «Коринтианс». Болельщики обратили внимание, что «Зенит» очень редко продает игроков дороже 10 млн евро – таких трансферов было всего девять. После сезона-2017/18 такая продажа и вовсе одна – Паредес в «ПСЖ» за 40 млн.

Тем не менее, 17-летний Педро все равно вошел в топ-12 самых дорогих трансферов на выход в истории «Коринтианс». Самая большая продажа – Паулиньо в «Тоттенхэм» в 2013-м, за него заплатили 26 млн евро (бразильцы владели только половиной прав, поэтому получили половину). В топе есть и хорошие знакомые: Виллиан (в «Шахтер», 19 млн, третье место), Жусилей (в «Анжи», 13 млн, шестое место), Малком (в «Бордо», 10,5 млн, восьмое место) и Жо (в «Нагою», 10 млн, девятое место).

***

А «Зениту» пока можно готовиться к прибытию Педро. В Бразилии паренька иногда называют Педриньо – «маленький Педро». У футболиста и ник в инстаграме такой, и надпись на футболке.

Год назад «Локомотив» уже попросил не использовать Педриньо, а именовать своего игрока Педро Габриэлем. 

Впрочем, Педриньо из «Зенита» называют Педро и на сайте Transfermarkt. И Петербуржцы уже тоже анонсировали новичка под именем Педро.

Весь старт «Зенита» из бразильцев? Их уже девять, осталось подписать двух

Фото: globallookpress.com/Fernando Roberto; Instagram/pedrinho.06_

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unreality
"питерцы договорились с «Коринтианс» по трансферу Луиса Альберто. " че за Луис? Вы когда материалы пишете вообще нифига не проверяете?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Юри Алберто оказался для Коринтианса троянским конëм. Игрок неплохой, но пока ничто не предвещает что станет звездой. Вместо него принëсший много пользы недорогой Мантуан, очень котируемый Ренан. Ду Кейрос в 23 уже провёл почти 100 матчей за Коринтианс. У нас в этом возрасте с футболистами ещё нянчиться принято. Ну и Педро. Прогнозировать звëздное будущее пока рано, но это в любом случае интересно. Таких юных талантов ещё не приобретали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Храпонов
Может быть зенит просто отправить в чемпионат Бразилии?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
По антропометрии и манере игры Педро напоминает Алексиса Санчеса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ks1923
Занимательная и недорогая математика: купили 50% прав на игрока за 9 миллионов = купили игрока за 9 миллионов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бромка
Ответ unreality
"питерцы договорились с «Коринтианс» по трансферу Луиса Альберто. " че за Луис? Вы когда материалы пишете вообще нифига не проверяете?
Ну этот из Просто Марии. Не смотрел что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий