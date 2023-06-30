«Зенит» взял Педро всего за 9 млн евро, хотя отступные – 120 млн. Помогли финансовые проблемы «Коринтианс»

Но приедет только в феврале.

«Зенит» продолжает укреплять состав бразильскими легионерами. В четверг чемпион России официально объявил о трансфере полузащитника Педро дос Сантоса. Он будет уже девятым бразильцем в команде!

Педро приедет в Россию только зимой – все из-за правил ФИФА

Трансфер Педро согласован, но дебютировать в РПЛ он сможет в лучшем случае во второй половине сезона. Дос Сантосу всего 17 – по правилам ФИФА, несовершеннолетние игроки не могут переходить в клуб из другой страны.

ФИФА внимательно следит за исполнением правил: ранее за нарушение регламента был оштрафованы «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити».

В правилах есть небольшие исключения: например, когда игрок и его семья отправляются в город, где находит новый клуб, по причинам, не связанным с футболом. У Педро и его семья таких причин нет, но его никто и не торопит – «Зенит» подтвердил, что бразилец присоединится к клубу только зимой. 18 лет полузащитнику исполнится 5 февраля.

«Зенит» взял Педро за 9 млн евро, хотя отступные 120. Почему так дешево?

Впервые об интересе «Зенита» к Педро стало известно зимой, когда питерцы договорились с «Коринтианс» по трансферу Луиса Альберто. Тогда за форварда «Зенит» получил:

– право на 50% суммы от перепродажи игрока;

– полноценный трансфер защитника Роберта Ренана;

– этим летом в Санкт-Петербург переехал Эдуардо Кейрос;

– еще в «Зенит» на правах аренды приехали голкипер Иван Куарезма и полузащитник Густаво Мантуан. Вратарь уже вернулся на родину, а вот хавбека питерский клуб выкупил;

– и, наконец, тогда же «Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего Педро.

В конце июня «Зенит» этим правом воспользовался: за 9 млн евро клуб получил 50% прав на вингера. Еще 30% остались у «Коринтианс», еще 20% – у самого Педро.

«Не думаю, что это маленькая продажа. Она может стать больше, и мы на это надеемся, это активы клуба. Мы не продаем по окончательной цене, при второй продаже в Европе цена будет выше. Так что 9 млн евро за 50% игрока – отличная продажа», – сказал президент «Коринтианс» Дуилио Монтейру Алвес.

В том же интервью президент добавил, что клуб просто не мог больше ждать – «Коринтианс» надо срочно рассчитаться с долгами, иначе последует трансферный бан . Бразильцы не выплатили деньги нескольким футболистами, один из которых – аргентинец Мауро Боселли – уже подал иск в арбитраж ФИФА.

Особого спроса на игроков «Коринтианс» на рынке не было, поэтому пришлось спешно продавать главного таланта академии. Собственно, предложение от «Зенита» было единственным. К тому же бразильцев устроили финансовые условия.

Петербуржцы заплатят тремя траншами: первый – большую часть суммы – отправили уже сейчас, он поможет «Коринтианс» рассчитаться с долгами. Второй транш случится в конце 2023 года, третий – в феврале 2024-го, когда Педро приедет в Россию.

Globo Esporte пишет, что «Зенит» выплатит сумму наличными. Российский клуб предлагал два варианта: 12 млн евро в долгую рассрочку или 9 млн наличными. «Коринтианс» предпочел второй вариант, потому что это поможет оперативно закрыть долговые обязательства.

Болельщики «Коринтианс» недовольны: считают, что клуб продешевил, и сравнивают Педро с Эндриком

Педро – большой талант, на который в «Коринтианс» очень рассчитывали. Он играл за детские сборные Бразилии вместе с Эндриком – тем самым суперталантом, которого в 16 лет за 40 млн купил «Реал». К слову, в Мадриде тоже ждут 18-летия таланта.

Более того, юноши «Коринтианс» с Педро даже обыгрывали «Палмейрас» с Эндриком в чемпионате штата U-17. В клубе действительно ценили нападающего, поэтому в апреле прописали в новом контракте отступные для иностранных клубов в 120 млн евро. А в итоге продали в «Зенит» за 9 млн.

«Мы ориентировались на те предложение, которые получили. У нас не было 5-6 вариантов, только один. Мы обдумали его 10-15 дней, но ничего лучше не получили. Прошу фанатов принять нашу позицию», – объяснил член совета директоров клуба Алессандро Нунеш.

Почему же на такого таланта не было спроса? Во-первых, у Педро не очень много опыта на взрослом уровне. Во-вторых, клуб не отпустил парня на молодежный ЧМ U-20. Пока тот же Роберт Ренан показывал себя против сверстников из Европы, Педро неважно выглядел в составе «Коринтианс». Клуб считает, что из-за этого недосчитался покупателей.

И тем не менее, болельщики клуба из Сан-Пауло недовольны и полыхают в соцсетях. Они смотрят, как соседи из «Палмейрас» отдают талантливого Эндрика в «Реал» за 40 млн. Как «Атлетико-Паранаэнсе» торгуется с «Барселоной» за Витора Роке – за него тоже получат около 40 млн. И видят, что главный талант их академии уходит в «Зенит» за 9 млн.

«Сравнивать спортсменов некорректно, – объясняет Нунеш. – Все зависит от момента и статуса. А статус – это статистика. Эндрик и Витор Роке играли больше, больше забивали и ассистировали. Европейцы приходят и хотят получить не просто таланта, а того, за кем есть статистика. Они делают предложение исходя из этого».

Также говорят, что Педриньо – талант, который может и не заиграть. Так что сиюминутные 9 млн – очень нужная для «Коринтианс» синица в руках.

Еще одна причина для переживаний фанатов – те самые 30% прав на Педро, которые все еще принадлежат «Коринтианс». Болельщики обратили внимание, что «Зенит» очень редко продает игроков дороже 10 млн евро – таких трансферов было всего девять. После сезона-2017/18 такая продажа и вовсе одна – Паредес в «ПСЖ» за 40 млн.

Тем не менее, 17-летний Педро все равно вошел в топ-12 самых дорогих трансферов на выход в истории «Коринтианс». Самая большая продажа – Паулиньо в «Тоттенхэм» в 2013-м, за него заплатили 26 млн евро (бразильцы владели только половиной прав, поэтому получили половину). В топе есть и хорошие знакомые: Виллиан (в «Шахтер», 19 млн, третье место), Жусилей (в «Анжи», 13 млн, шестое место), Малком (в «Бордо», 10,5 млн, восьмое место) и Жо (в «Нагою», 10 млн, девятое место).

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А «Зениту» пока можно готовиться к прибытию Педро. В Бразилии паренька иногда называют Педриньо – «маленький Педро». У футболиста и ник в инстаграме такой, и надпись на футболке.

Год назад «Локомотив» уже попросил не использовать Педриньо, а именовать своего игрока Педро Габриэлем.

Впрочем, Педриньо из «Зенита» называют Педро и на сайте Transfermarkt. И Петербуржцы уже тоже анонсировали новичка под именем Педро.

Фото: globallookpress.com/Fernando Roberto; Instagram/pedrinho.06_