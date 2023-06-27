Максимилиано Кофрие – полноценный игрок французского «Клермона». «Спартак» продал его после аренды.

И сопроводил анонс в соцсетях знаковой картинкой – с поваленным игроком «Наполи».

«Спартак» продал Кофрие дороже, чем купил. Как так вышло?

И правда, позапрошлым летом за бельгийца отдали 2,5 миллиона евро, а сейчас получили на миллион больше:

Зимой Metaratings.ru писал, что у «Клермона» есть не обязательное, но приоритетное право выкупа за четыре миллиона евро. Воспользовались, хотя видимо чуть сбили цену.

По информации «РБ Спорт», «Спартак» уже получил от «Клермона» деньги – достижение в наше время. Оформли переход вообще пару недель назад, но молчали в ожидании банковских подтверждений.

И это не первая удачная сделка «Спартака» за последние три-четыре года. Например, в 2019-м на 4,25 млн дороже продали Зе Луиша, не забыть и продажу Александра Кокорина за 4,5 млн в «Фиорентину», на сделке по Эсекиэлю Понсе прошлым летом (купил «Эльче») заработали миллион, а еще – ничего не потеряли в деньгах на уходе Айртона в Бразилию.

Кофрие в «Спартаке»: рекорд по привезенным пенальти, удаления, но и успехи в Лиге Европы

Максимилиано Кофрие – один из символов того странного «Спартака»-2021/22, который здорово выступил в Европе, провалился в чемпионате, но в итоге взял трофей. Бельгиец во всем участвовал.

• В Лиге Европы «Спартак» стал первым в тяжелейшей группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией» и проиграл два матча, когда Кофрие не выходил. А с ним – трижды победил и увез ничью из Лестера.

Самый запоминающийся момент – из Неаполя. Защитник удалился за два нарушения на Викторе Осимхене сразу же после того, как «Спартак» повел, причем второй фол был уж совсем нелепым.

• В «Спартаке» у Кофрие 26 матчей во всех турнирах – и сразу три удаления, которые уместились в 11 последних игр 2021-го. Первое затмила легендарная победа в Неаполе, второе запомнилось тем, что «Спартак» в итоге получил от «Зенита» семь. Третье – против «Сочи», когда проиграли 0:3. Капитан Георгий Джикия реагировал: «Это очень плохо. Мы, безусловно, общаемся, объясняем ему, что у нас немного другой чемпионат, чем тот, где он был».

• Четыре привезенных пенальти в первых 17 матчах РПЛ – сильно. В последние десять лет за один сезон РПЛ столько же раз в своей штрафной фолили только два игрока – Владимир Рыков и Соломон Кверквелия. С пенальти из-за фолов Кофрие «Спартак» пропускал от «Зенита», «Сочи», «Ростова» и «Химок».

• Весной 2022-го Кофрие играл почти регулярно у Паоло Ваноли, а на финал Кубка России вышел в середине второго тайма. Уже при Гильермо Абаскале бельгиец прочно уселся в запас и лишь вышел на полтайма в Краснодаре, где «Спартак» к тому времени вел 3:1.

Карьера в «Клермоне»: тоже красная, но место в составе и много сухих матчей

На сезон-2022/23 «Спартак» отправил Кофрие в аренду в «Клермон», который проводил в Лиге 1 всего второй сезон в истории и на старте проиграл три матча из пяти.

Команда быстро вылетела из Кубка Франции, но отлично провела сезон в чемпионате: еще весной обезопасились от вылета, после выигралм восемь матчей из последних десяти и взлетели на восьмое место. «Клермон» закончил с отрицательной разницей, но здесь больше вопросов к атаке – реже забивали только пять команд.

Кофрие зафиксировался в тройке защитников и сыграл 25 матчей в стартовом составе. Кое-что пропускал из-за дисквалификации: собрал девять желтых и удаление. При этом вошел в топ-35 по точности передач (88,7%) среди всех игроков турнира.

Судя по всему, «Клермону» понравилась игра Кофрие, оборона в целом впечатляла: десять сухих матчей в лиге, вровень с «Марселем» и всего на три меньше, чем у «ПСЖ».

Что дальше ждет Кофрие? Новый сезон в «Клермоне», Зарема говорила о сборной

Теперь Кофрие фактически основной защитник восьмой команды Лиги 1. Новый сезон во Франции стартует в середине августа. Матчей будет даже на четыре меньше – Лига 1 сократилась с 20 до 18 команд.

«Надеюсь, у Кофрие появится шанс», – цитата Заремы Салиховой «Спорт-Экспрессу» еще в январе, когда Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии. Интересно, что в «Спартаке» Тедеско и Кофрие совсем чуть-чуть не пересеклись – тренер ушел из клуба по окончании сезона-2020/21, а футболист пришел через несколько месяцев.

Впрочем, Тедеско пока не нужны эксперименты – в трех матчах под его руководством пара центральных защитников была неизменной – Вертонген-Фас, а еще в одном Вертонгена заменял Дендонкер. В запасе Тедеско устраивают более молодые игроки, чем 26-летний Кофрие – Борнаув (24), Аль-Дахиль (21) и Дебаст (19).

Возможно, в хорошей форме и без глупых фолов Кофрие пригодился бы и «Спартаку» – но московский клуб наверняка рад такой развязке.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency