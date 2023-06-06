Новые детали дела Промеса о наркоторговле. Есть даже его слова о потерянной партии кокаина

Прослушка.

Квинси Промес развлекается в Москве, а в родную строну вряд ли собирается. Там ему будет не до Медиалиги, у него в разгаре дело, где футболист «Спартака» фигурирует среди причастных к организации наркоторговли.

На судебном заседании стало известно, что футболист говорил обо всех этих делах.

В прослушке есть упоминания города и потери партии

30 мая Het Parool написала, что прокуратура привлечет Промеса к уголовной ответственности за участие в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020-м. Телефон Промеса прослушивали.

Вот детали из материала издания Algemeen Dagblad (AD) от 5 июня:

• Разрешение вести прослушку телефона правоохранительные органы получили еще в 2018-м – когда возникло подозрение в наркоторговле и владении огнестрельным оружием.

• По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина (весом в 650 и 720 кг). Он контактировал с наркопреступником Питом Вортелем, рассчитывая заработать шесть миллионов евро.

• Промес и еще один подозреваемый Марилио В. находились в Антверпене, когда там в 2020-м была перехвачена одна из партий. «Мои ребята на пути в Антверпен», – сообщил он, а после потери одной из партий сказал: «Вот дерьмо, в безопасности лишь половина, но таковы риски». Еще одна цитата в дальнейшем разговоре: «Предыдущая поставка наполовину провалилась, одну из партий вычислили, так что я заработал вдвое меньше».

Рассмотрение дела продолжится 11 августа.

До этого в январе была такая информация от AD: госпрокуратура Нидерландов предъявила обвинения Питу Вортелю в контрабанде кокаина, одна из партий весом 400 кг была украдена в июле 2019-го, Промес выплатил Вортелю 250 тысяч евро штрафа, так как был связан с ее транспортировкой.

Обо всем узнали в марте 2022-го – тогда газета De Telegraaf сообщила, что Промес может быть связан с преступной группировкой и, возможно, участвовал в наркоторговле: его семья вложилась в партию кокаина весом в четыре тонны. Кроме того, он мог быть причастен к контрабанде синтетических наркотиков в Австралию.

Прокуратура требует срока для Промеса за удар ножом. Решение – через две недели

В конце 2020-го во время ссоры двоюродный брат Промеса обвинил его в нанесении ножевых ранений в одном из инцидентов, который произошел летом. Спустя почти три года – весной 2023-го – прокуратура Нидерландов потребовала тюремного заключения для Квинси на два года.

Здесь тоже есть новая информация, скорее техническая: 5 июня суд в Амстердаме продолжил рассмотрение дела, требование о сроке не изменилось. Решение по делу будет объявлено 19 июня .

Изначально родственник обвинил Промеса в ударе ножом в ногу – при подозрениях в краже цепочки. По информации De Telegraaf, Промеса обвиняли в покушении на непредумышленное убийство, ему грозило до четырех лет тюрьмы.

На заседания Промес не ездит, так как его могут взять под арест. Самый вероятный тюремный срок – как раз два года. Еще двоюродный брат Промеса требует компенсацию в миллион евро.

Об обеих ситуациях мы писали более подробно еще в начале года с деталями прослушки и допросов:

А что там с российским паспортом Промеса?

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков недавно высказался по этому поводу в интервью «Матч ТВ»: «И он, и мы считаем его невиновным. Во всяком случае, до соответствующего решения». Мележиков подтвердил, что клуб окажет содействие в получении паспорта, но вернется к этому вопросу ближе к зиме.

Депутат Госдумы Ирина Роднина уточнила для Metaratings.ru: «Мы не даем гражданство людям, у которых есть судимость». Сам Квинси говорил в марте «Спорт-Экспрессу»: «Я уже россиянин, неважно с паспортом или без».

Ранее Промесу отказали в особом порядке получения гражданства РФ. «Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным», – объяснял в марте пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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В сезоне-2022/23 Промесу не хватило только трофеев – лично для него он сложился здорово: 20 мячей и семь ассистов в РПЛ (впереди только Малком из чемпионского «Зенита»), больше всех голов в истории чемпионата среди спартаковцев. Контракт со «Спартаком» у Промеса истекает следующим летом.

Промес пропустил зимние сборы «Спартака» и готовился к сезону самостоятельно. При этом все равно оформил 8+2 во всех матчах (и это при двух незабитых пенальти). Кажется, теперь разъединяться не придется. «Летние сборы «Спартака» пройдут в Тарасовке», – сказал пресс-атташе Зеленов «Чемпионату» в мае. Квинси будет готовиться с командой.

Фото: «Спартак» / globallookpress.com / Edgar Breshchanov; РИА Новости/Алексей Филиппов