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В РПЛ вручили свой «Оскар»: Дзюба – самый медийный, ассист сезона у Акинфеева

Константин Марадишвили Константин Марадишвили
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Подводим итоги.

Сезон РПЛ-2022/23 завершен. Пора подводить итоги сезона и раздавать премии. Главная церемония прошла в воскресенье – «Winline Герои РПЛ».

Следим за итогами.

Самый медийный футболист РПЛ – Артем Дзюба

Нападающий «Локомотива» в этом сезоне зажигал не только на поле, но и в медиа. Чего только стоит его совместное шоу с Леонидом Слуцким «Ну так нельзя, ###».

«Это очень важно, для Леонида Викторовича [Слуцкого] – особенно, потому что он сейчас у нас ютубер, очень медийный человек, и я просто марионетка в его руках, вот и все», – так Дзюба прокомментировал премию.

Комментатор сезона – Константин Генич 

Генич опередил Романа Нагучева и Дмитрия Шнякина.

В финальном этапе голосования участвовали капитаны и главные тренеры команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты. Среди болельщиков Константин также набрал наибольшее количество голосов (за это он получил бонусный балл).

Вратарь (и автор ассиста!) сезона – Игорь Акинфеев

Да, вратарь ЦСКА забрал сразу две премии. Сначала он получил награду «Ассист сезона»: Акинфеев отдал голевую на Хорхе Карраскаля еще во втором туре с «Сочи».

Игорь обошел в номинации Квинси Промеса (ассист с «Пари НН») и Клаудиньо (с «Торпедо»).

А потом Игорь взял уже привычную награду – лучшему вратарю РПЛ. У него 11 сухих матчей и 27 пропущенных мячей. Позади Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив»).

Это уже величие: Акинфеев не только спасает на ленточке, но и помогает в атаке.

Гол сезона – у Константина Марадишвили

В финальном голосовании Марадишвили обошел полузащитников «Спартака» Антона Зиньковского и Виктора Мозеса. В голосовании болельщиков лидировал Зиньковский.

Гол Константина «Ростову» и правда шикарен – через себя на 94-й минуте. Марадишвили принял мяч на грудь в центре штрафной, вторым касанием отправил через себя в угол – мощнейшие 2:2!

«Если честно, я полночи не спал, – признался Константин после игры. – Гол правда получился хорошим. Эмоции сумасшедшие! Такого гола в карьере может больше и не быть... Это действительно самый запоминающийся и эмоциональный мяч для меня».

Лучший тренер за рубежом – Станислав Черчесов

Черчесов получил награду из рук самого медийного футболиста РПЛ Артема Дзюбы.

«Ференцварош» Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии-2023, а в прошлом году выиграл Кубок Венгрии и впервые за 47 лет вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Черчесов скромно оценил новое чемпионство: «Мы весь сезон лидировали, хотя был момент, когда растеряли наш гандикап: у нас были матчи в Европе, травмы, дисквалификации. Это не оправдание, а факт, но спад в игре у нас был».

Защитник сезона – Дуглас Сантос

Футболист «Зенита» в борьбе за награду опередил Мойзеса Барбозу из ЦСКА и Георгия Джикию из «Спартака».

В этом сезоне бразилец провел 28 матчей в Мир РПЛ и отдал 3 голевых паса. Сантосу нашлось место и в символической сборной Александра Дорского. Вот его короткое мнение по бразильцу:

«С одной стороны, не самый яркий сезон Дугласа в России – всего 3 голевые передачи и очень спорная игра против ЦСКА на месте опорника (0:1). С другой, Дуглас, как и Гайич, может выговаривать партнерам: Сантос – третий после Малкома и Квинси Промеса по количеству передач под удар с игры, пятый – по их качеству (впереди – Федор Чалов, Вендел, Промес и Эдуард Сперцян)».

Полузащитник сезона – Эдуард Сперцян 

В 28 матчах чемпионата Сперцян забил 10 мячей и отдал 12 результативных передач (лучший результат в лиге). Это единственный игрок РПЛ, набравший минимум 10 очков по обоим показателям системы «гол+пас».

Позади Эдуарда – Руслан Литвинов («Спартак») и Вендел («Зенит»).

Нападающий (и лучший игрок!) сезона – Малком

Лидер «Зенита» стал лучшим нападающим РПЛ, позади Квинси Промес и Федор Чалов. Все по делу: Малком – первый в гонке бомбардиров Мир РПЛ (23 мяча в 27 матчах).

А еще бразильца признали лучшим игроком РПЛ. Сейчас Малком в отпуске в Бразилии, поэтому приз за него получил заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин, а вручал награду президент РПЛ Александр Алаев.

Выбор болельщиков – Квинси Промес

За Квинси в разных номинациях на награды чаще всего голосовали фанаты. Статуэтку ему вручил полузащитник «Челси» Хаким Зиеш.

«Легко забраться на вершину, но труднее остаться там. Я желаю молодежи не сдаваться, даже если вас кто‑то критикует. Только так можно добиться чего‑то», – сказал Промес со сцены.

Тренер сезона – Владимир Федотов

Тренер ЦСКА обошел в номинации Сергея Семака и Валерия Карпина. В этом сезоне Федотов привел ЦСКА ко второму месту в РПЛ и финалу Кубка России (игра с «Краснодаром» впереди).

«Очень тронут. Не испытывал такого волнения, даже находясь на тренерской скамейке. Спасибо голосующим, что оценили, и также благодарность родителям. Всем моим братьям, родственникам. Мы всегда вместе, эта награда тоже принадлежит им», – сказал Федотов на церемонии.

Сборная сезона – с Литвиновым, Осипенко и Джикией

А вот и символическая сборная сезона. При ее составлении также учитывали голоса болельщиков.

Согласны с номинациями?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев

21 комментарий

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arspurs9
Может и "кринжово" это выглядит, но хоть какое-то разнообразие. Много где есть свои гала-вечера. Хоть как-то пытаются разнообразить нашу лигу. Хотя бы за попытку плюс.
+23
-1
+22
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FCB1991
Джикия за какие заслуги в сборную сезона попал?
+16
-4
+12
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Арсений Денисов
Свежо, круто что есть такое мероприятие!
+8
-2
+6
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TexasLonghorns
А я думал, что короткометражка Дзюбы давно была номинирована на "Оскар"
+5
-2
+3
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Max9999
Где всеобщий любимец Соболев?!
+4
-1
+3
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Вован Испан
Ответ Max9999
Где всеобщий любимец Соболев?!
нырнул
+4
-1
+3
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Дмитрий Сологубов
Ответ FCB1991
Джикия за какие заслуги в сборную сезона попал?
За общие.Не гори так сильно.
+3
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Max9999
Эти лохи не знают что Чалов вовсе не нападающий. хаха!
+1
-1
0
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Vseznaika
Дзюба и Слуцкий больше заслуживают номинации кринж года
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Николай Селезнев
Барриоса нет, какой Литвинов? чушь какая
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Дмитрий Сологубов
Ответ Евгений Лифшиц
"Выбор болельщиков – Квинси Промес" 🤦🤦🤦. Выбор отличный у болельщиков! Надеюсь паренек из Урала, что ребенка убил, в тройку хотя б попал?
Выздоравливай.
0
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romy4_84
Ответ arspurs9
Может и "кринжово" это выглядит, но хоть какое-то разнообразие. Много где есть свои гала-вечера. Хоть как-то пытаются разнообразить нашу лигу. Хотя бы за попытку плюс.
почему кринжово?
0
0
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Дмитрий Сологубов
Ответ Софья Хороброва
Очередной позорный цирк
Ты про сври нюдсы?
0
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Дмитрий Сологубов
Ответ Max9999
Где всеобщий любимец Соболев?!
Блин!Брат!Ты прямо в сердце сказал!!!Саша!!Любим!!!
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bevooch
Ответ Олег Иванов
А ни чего, что Акинфеев - ЛГБТ? Как это всё соотносится с политикой государства?? Или у нас что теперь, когда не угодно осуждаем, а когда угодно дарим награды??? Нехорошо!!!!
Пользователь: Олег Иванов
Комментарии: 334
Дата регистрации: 14 февраля
Пол: женщина
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bevooch
Ответ Николай Селезнев
Барриоса нет, какой Литвинов? чушь какая
Литвинов - Руслан, который.
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