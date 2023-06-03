ЦСКА vs «Спартак» – у кого в РПЛ больше медалей?

Добавили по одной.

ЦСКА и «Спартак» стали призерами Мир РПЛ-2022/23: серебро и бронза. Все окончательно решилось в последнем туре, армейцы обыграли «Ростов» и забрали второе место, оставили спартаковцам третье.

Посмотри, как у соперников по горячему московскому дерби дела в медальном зачете за все время в РПЛ – то есть с современную эпоху с 2002-го.

У ЦСКА теперь 16 попаданий в тройку, у «Спартака» – 11.

Сопоставляем.

• Армейцы шесть раз становились чемпионами: три раза с Валерием Газзаевым, еще три – с Леонидом Слуцким. У «Спартака» один титул. Тут все очевидно. Если приплюсовать историю чемпионатов России, наоборот, большое преимущество будет у спартаковцев.

• И «Спартак», и ЦСКА чаще берут серебряные медали. Сейчас у красно-синих вообще первое попадание в топ-3 после большого перерыва, их не было в тройке аж с сезона-2017/18. После – два четвертых места, шестое и пятое, а вот теперь снова серебро. У спартаковцев внушительная серебряная серия была в середине 2000-х: три сезона подряд.

• ЦСКА и «Спартак» повторили расположение пятилетней давности: в 2018-м закончили на тех же местах, только первым был «Локомотив» (а «Зенит» – пятым).

Как думаете, на что команды будут претендовать в следующем сезоне? Втором и для Владимира Федотова, и для Гильермо Абаскаля.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов