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ЦСКА vs «Спартак» – у кого в РПЛ больше медалей?

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Добавили по одной.

ЦСКА и «Спартак» стали призерами Мир РПЛ-2022/23: серебро и бронза. Все окончательно решилось в последнем туре, армейцы обыграли «Ростов» и забрали второе место, оставили спартаковцам третье.

Посмотри, как у соперников по горячему московскому дерби дела в медальном зачете за все время в РПЛ – то есть с современную эпоху с 2002-го.

У ЦСКА теперь 16 попаданий в тройку, у «Спартака» – 11.

Сопоставляем.

• Армейцы шесть раз становились чемпионами: три раза с Валерием Газзаевым, еще три – с Леонидом Слуцким. У «Спартака» один титул. Тут все очевидно. Если приплюсовать историю чемпионатов России, наоборот, большое преимущество будет у спартаковцев.

• И «Спартак», и ЦСКА чаще берут серебряные медали. Сейчас у красно-синих вообще первое попадание в топ-3 после большого перерыва, их не было в тройке аж с сезона-2017/18. После – два четвертых места, шестое и пятое, а вот теперь снова серебро. У спартаковцев внушительная серебряная серия была в середине 2000-х: три сезона подряд.

• ЦСКА и «Спартак» повторили расположение пятилетней давности: в 2018-м закончили на тех же местах, только первым был «Локомотив» (а «Зенит» – пятым).

Как думаете, на что команды будут претендовать в следующем сезоне? Втором и для Владимира Федотова, и для Гильермо Абаскаля.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

17 комментариев

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idemidov
Когда-нибудь мы прекратим отсчитывать историю с 2002 года (с таким же успехом можно разделять РФПЛ и РПЛ или МИР РПЛ) и начнем отсчитывать историю чемпионатов России с 1992 года, но это уже совсем другая история.
+43
-4
+39
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Streetbor
а до 2002 года футбола в России не было, ясно понятно.
+13
-2
+11
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luu
Ответ idemidov
Когда-нибудь мы прекратим отсчитывать историю с 2002 года (с таким же успехом можно разделять РФПЛ и РПЛ или МИР РПЛ) и начнем отсчитывать историю чемпионатов России с 1992 года, но это уже совсем другая история.
Да это реальный закос под английского барина, где в отличие от Росиии действительно была реформа, а не смена вывески и чемионат России 2001 и 2002 ничем по сути не отличались
+12
-1
+11
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Strike36
Ответ Yes Art
Вообще пофиг на статистику.2 место ЦСКА,как и 3-е Спартака, одно и то же по большому счету.Не понимают это только упертые пони.
Заняли бы второе, визг из Тарасовки был бы месяц
+3
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Владимир Жуков
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
к чему все это?
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Муканов Арманбек
Прощаясь с нынешним сезоном,
Прошедшим в юбилейный год,
Не важно нам кто станет чемпионом,
Не чемпионства зритель ждет,
Не победителей награды,
А просто весело когда,
Медаль тускнеет через годы,
А это будет навсегда...
+2
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Иван Колгашкин
Ответ idemidov
Когда-нибудь мы прекратим отсчитывать историю с 2002 года (с таким же успехом можно разделять РФПЛ и РПЛ или МИР РПЛ) и начнем отсчитывать историю чемпионатов России с 1992 года, но это уже совсем другая история.
Приятно слышать это от болельщика ЦСКА как , хоть и Спартак принципиальный соперник, их медали не учитывать нельзя!!!
+1
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idemidov
Ответ Иван Колгашкин
Приятно слышать это от болельщика ЦСКА как , хоть и Спартак принципиальный соперник, их медали не учитывать нельзя!!!
"Истина дороже" (с) :-)
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hett
у зенита
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Maximus Decimus Meridius
Просто считаем звёзды на эмблеме.
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Иван Колгашкин
Ответ idemidov
"Истина дороже" (с) :-)
Согласен)
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Gaudi31
Ответ Муканов Арманбек
Прощаясь с нынешним сезоном, Прошедшим в юбилейный год, Не важно нам кто станет чемпионом, Не чемпионства зритель ждет, Не победителей награды, А просто весело когда, Медаль тускнеет через годы, А это будет навсегда...
Станция! Классика)
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Strike36
Ответ Станнис Баратеон
Отсчёт с РПЛ? Очень удобно для фанатов ЦСКА
Специально для тебя привели и все чемпионаты России
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