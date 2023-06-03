Бесславное падение «Уфы» продолжается: год назад клуб вылетел из РПЛ, а теперь погружается еще глубже – в третий дивизион. В последнем туре Первой лиги уфимцы бились за выживание с прямым конкурентом – «Кубанью» Александра Григоряна. Их устраивала только победа.

Матч развивался так:

• На 5-й компенсированной к первому тайму минуте Нури Абдоков вывел «Кубань» вперед.

• На 57-й Александр Сандрачук дал «Уфе» надежду!

• Но через четыре минут Илья Мосейчук эту надежду забрал – 1:2 в пользу «Кубани».

«Это не послематчевый комментарий, а анализ по итогам чемпионата, – цитирует тренера «Уфы» Арслена Халимбекова «БО Спорт». – Все видели, где мы оказались, и понимают. Есть ряд объяснений. С нашей стороны мы не смогли создать ту команду при всех моментах. Как бы не говорили и играли – нет результата. Мы не можем забить и легко пропускаем – это не сегодня произошло, у нас это тянется по всему сезону. Легко пропускали голы в последние минуты. Это все говорит о надёжности игры в обороне у нас ее и нет. Мы не можем забивать по два-три гола. Все эти проблемы мы не смогли решить. Эта игра отразила все проблемы, с которыми мы сталкивались».

Итог финального тура: «Кубань» спаслась, а вот «Уфа» в компании «Велеса», дубля «Краснодара» и ульяновской «Волги» отправляется на понижение. Их заменят «Тюмень», саратовский «Сокол», новороссийский «Черноморец» и «Ленинградец» из Ленинградской области.

Кстати, Григорян возглавил «Кубань» в середине мая – контракт до конца сезона с возможностью продления в случае сохранения прописки. Задача выполнена, хотя это была первая победа при тренере после ничьей с «Родиной» (2:2) и поражения от «Енисея» (0:2). Последним местом работы Григоряна был медиафутбольный «Матч ТВ», в котором он проработал два месяца.

«Уфа страдала весь сезон: занимали у волейбольного «Урала», продавали автобус и находились на грани исчезновения

В 2018-м «Уфа» играла в Лиге Европы с «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, в 2020-м мечтала о вхождении в империю «Ред Булл» и City Football Group (владельцы «Ман Сити»).

В мае 2022-го у генерального директора Шамиля Газизова было уже совсем другое настроение: «Придерживаюсь мнения, что если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет. Почему? Вижу ряд причин. Наверно, будет большая-большая перезагрузка, а сколько времени это займет, я не знаю».

Опасения подтвердились: сразу после вылета пошли новости о серьезном сокращении финансирования и даже разговоры о потере профессионального статуса.

• «Проблемы с финансированием у нас были всегда. Начались они еще давно. Снимемся ли мы с Первой лиги? Думаю – дотерпим», – говорил Газизов уже в конце августа, то есть в самом начале сезона. Все оказалось настолько плачевно, что пришлось даже брать деньги в волейболе. Об этом близкий к клубу источник сообщил Sport24: «В команде нездоровые настроения. На выезд в Ярославль пришлось занимать деньги у волейбольного «Урала».

• После пяти туров «Уфа» объявила об уходе главного тренера Сергея Томарова, который стартовал с двух побед, ничьи и двух поражений. Его сменил Денис Попов, который работал в штабе Сергея Юрана в «Химках» и «СКА Хабаровске», а до этого возглавлял «СКА Ростов».

Попов принял «Уфу» на 10-м месте и после 15 туров оставил 13-й. Его сменил ассистент из карагандинского «Шахтера» Арслан Халимбеков, который ранее уже работал в штабе Вадима Евсеева в «Уфе» и даже несколько дней занимал должность и.о. главного тренера. Но лучше не стало.

• Осенью исчезновение клуба приобрело реальные очертания – Газизова и всех сотрудников уведомили о сокращении. «Уфа» каким-то образом выкарабкалась, но к концу сезона проблемы только усугубились. В середине мая клуб подтвердил, что может лишиться профессионального статуса: «У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус, наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени».

• В феврале «Уфа» даже пошумела в медиа – намекала на приглашение Романа Павлюченко, который хотел забить за клуб 200-й гол на клубном уровне – и почему-то говорил, что его поддержал подписчики его подруги Ольги Бузовой (22 млн). Но трансфер не состоялся.

• Весной старший тренер Николай Сафрониди сорвался на пресс-конференции после игры с «Акроном» – намекнул, что кто-то не сдержал обещание: «У команды была большая восьмилетняя история в Премьер-лиге. Жалко. Люди пришли и пообещали, что клуб закрыт не будет: будут финансовые условия, будет то-се. Но лично я ничего не вижу. Я здесь 9,5 лет и ничего не вижу!

Дело даже не в финансах, а в отношении. Если вы говорите, что вам нужен клуб – придите, зайдите в раздевалку к футболистам и скажите: «Мы за вас! Мы клуб не бросим». Будьте честными.

Посмотрите – на команду ходят болельщики. Я или кто-то другой завтра уедет, а вы останетесь здесь, с ними.

Но мне не ##### (все равно) на ваш клуб! Мне не ##### (все равно)! А кому-то ##### (все равно)! Кто-то говорит: «При мне клуб не закроется». А он уже закрывается!»

• «Клуб автобус продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить. Это ли не днище?» – описывал положение уходящий из клуба пресс-атташе Сергей Тыртышный. В интернете нашли то самое объявление о продаже автобуса – клуб просил 24,7 млн рублей. Газизов объяснил это желанием оставить клуб без долгов.

• 19 мая «Матч ТВ» сообщил, что «Уфа» не прекратит существование и получит лицензирование на новый сезон с некоторыми замечаниями, которые клуб обязуется исправить до середины июня. Источники, знакомые с ситуацией, сообщали, что заявленный бюджет на сезон‑2023/24 – 230 миллионов рублей. Распоряжаться ими придется уже во Второй лиге.

Газизов тоже успокоил: «22 мая мы должны получить лицензию. Уверен, клуб будет жить. Да, есть вопросы с уменьшением бюджета, но жить будем. И не такое проходили, все будут хорошо. Подали заявку на 200 миллионов на следующий сезон». Изменит ли расклад вылет во Вторую лигу?

Фото: fcufa.pro