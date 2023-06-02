Крымский клуб заходит в российский футбол. Что будет дальше?

«Севастополь» получил аттестат.

Команда из Крыма, кажется, сыграет во Второй лиге России. На сайте ФНЛ сообщили, что «Севастополь» прошел аттестацию.

«Мы сдали абсолютно все документы в ФНЛ, от корки до корки, – рассказывал гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый. – Есть пять критериев, которые должны быть соблюдены. Все комиссии приезжали к нам».

Теперь решение принято.

Во Вторую лигу хотели 4 клуба из Крыма – аттестат получил только «Севастополь»

Чуть больше недели назад президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что лига пригласила для прохождения аттестации сразу четыре клуба из Крыма. Это призеры Премьер-лиги Крыма: «Севастополь», «Рубин» из Ялты, «Океан» из Керчи, а также победитель Кубка Крымского футбольного союза – «ТСК-Таврия» из Симферополя.

«Таврия» отвалилась еще на этапе заключения договора на аттестацию, «Океан» не оплатил процедуру аттестации, о судьбе «Рубина» новостей нет – ФНЛ сообщила только об успешной аттестации «Севастополя».

Еще в октябре 2022-го финансы «Севастополя» не были в порядке. Вот что тогда рассказывал директор Валерий Чалый: «В требованиях о лицензировании фигурирует сумма в 20-30 млн рублей на сезон. У нас такие деньги есть. Но этого мало – и хватит только на то, чтобы команда просто играла. Для нормального функционирования необходимо приблизительно 100 млн рублей».

«Севастополь» должен стартовать в реформированной Второй лиге, фактически – в 4-м дивизионе России. Профессиональный статус лиги до сих пор не подтвержден – возможно, так обойдут санкции

• Вторая лига – это третья ступень в иерархии российских лиг, сейчас у нее есть профессиональный статус (все просто: РПЛ – Первая лига – Вторая лига). Но летом вступает в силу серьезнейшая реформа, мы подробно рассказывали о ней. Вторая лига разделится на два дивизиона: один (дивизион «А») останется третьей ступенью в системе лиг, а другой (дивизион «Б») будет четвертой ступенью (РПЛ – Первая лига – Дивизион А Второй лиги – Дивизион Б Второй лиги).

Статус дивизиона «Б», где и начнет «Севастополь», неясен. На сайте ФНЛ говорится, что для участия потребуется лицензия РФС-3Б, но как она будет называться (профи, полупрофи или как-то еще), пока непонятно. Возможно, это оставит простор для спортивных юристов в плане защиты от возможных санкций (УЕФА и ФИФА следят за Крымом).

• Есть и другой нюанс, связанный с регистрацией. Крымские клубы уже пытались зайти в состав РФС в 2014-2015 годах – с регистрацией в Краснодарском крае. Так крымчане, сменившие гражданство, и сейчас обходят запрет. Например, судья ФИФА Анатолий Жабченко – до 2017 года он работал в украинской Премьер-лиге и судил топ-матчи, но с 2019-го как судья из Краснодара прошел через Вторую и Первую лиги, а теперь работает на ВАР и близок к РПЛ.

Крымские клубы не собирались играть в Краснодарском крае, хотели принимать соперников в Крыму, но затем от этой идеи отказались – как раз под угрозой санкций. В декабре 2014-го УЕФА объявил, что запрещает крымским клубам играть под эгидой РФС, и присвоил территории особый статус, чтобы все равно развивать там футбол. Это говорил Джанни Инфантино, тогда еще генеральный секретарь УЕФА, теперь – президент ФИФА.

• Впрочем, даже если у Дивизиона «Б» не будет профессионального статуса или «Севастополь» будет связан с Краснодарским краем, уже ближайшей зимой клуб может выйти в Дивизион «А» – по итогам переходного полусезонного турнира.

Вот что пишут на сайте ФНЛ: «В сезоне 2023 года по спортивному принципу определятся 4 клуба, которые получат право участвовать во втором этапе «Серебряной» группы Второй лиги дивизиона «А» сезона-2023/24».

Но условием для участия в дивизионе «А» будет полученная лицензия РФС-3А. Сумеет ли «Севастополь» пройти и это лицензирование – непонятно.

Комментарий спортивного юриста: есть риски с негативной реакцией ФИФА

Спортивный юрист, партнер компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию для «Матч ТВ». Он считает, что ФИФА может негативно отреагировать на получение «Севастополем» аттестата для игры во Второй лиге.

«В данном вопросе очень много «но», различных нюансов. Есть 72 статья устава ФИФА, где сказано, что лиги и клубы из одной страны могут участвовать в соревнованиях в другой стране только после получения согласия со стороны прошлой федерации и ФИФА. В этой связи мы уходим в геополитику. Если ФИФА признает Крым российской территорией, то вопросов не будет. Если не признает, то тогда должно быть разрешение от Украинской ассоциации футбола (УАФ) и ФИФА.

Насколько я понимаю, с получением такого разрешения в данный момент возникнут проблемы. Таким образом, участие крымских клубов без разрешения УАФ и ФИФА в соревнованиях под эгидой РФС будет нарушением устава ФИФА, со всеми вытекающими последствиями. Надо понимать, что ФИФА каким‑то образом может реагировать, но каким именно – сказать сложно. Риски есть, какая‑то негативная реакция может последовать».

Самая жесткая мера – исключение из ФИФА. Чем оно грозит?

Прямо сейчас российский футбол на международном уровне заморожен, но это не самая жесткая мера – по сути, ФИФА и УЕФА могут моментально вернуть Россию, когда увидит для этого соответствующие условия.

Полное исключение из ФИФА, которое иногда упоминается в контексте приема крымских клубов в систему РФС, – гораздо более жесткая мера. По сути, она обрушит всю систему российского футбола и изолирует нас от всего футбольного мира.

Прекращение взаимодействия с внешним миром означает в том числе, что:

• Сборная России вообще не сможет играть, даже товарищеские матчи с дружественными странами – их тоже нужно согласовывать в ФИФА. Останется только проводить что-то вроде спаррингов с собственной молодежкой (наподобие матча в марте-2022) или играть со сборными уровня Абхазии и Южной Осетии в турнире непризнанных стран;

• Остановятся все платежи УЕФА и ФИФА на развитие футбола – например, по программе «Хет-трик» международный союз выделяет деньги на детский футбол, а по программе наследия ЧМ-2018 Россия должна получить от ФИФА в общей сложности 100 миллионов долларов. При исключении из ФИФА Россия больше не будет иметь доступа ни к деньгам на развитие, ни к лучшим практикам – от новых методик в тренировках до данных о технологиях и так далее.

• Российские клубы не смогут совершать международные трансферы и потеряют игроков. Подписывать и продавать игроков не получится, так что при исключении страны из трансферной системы ФИФА, скорее всего, многие футболисты просто уйдут как свободные агенты.

Вернуться в футбольную систему крайне сложно: помимо соответствия всем-всем деталям регламентов нужна внушительная поддержка конгресса ФИФА (75% голосов за среди 209 стран-членов ассоциации).

***

«Севастополь» ничего не пугает. Гендиректор Валерий Чалый убеждает, что его команду защищает государство, и не переживает из-за обстановки в регионе: «По вопросу безопасности: мы все живем в тех условиях, в которых живем. Приграничные регионы играют же в футбол. Играет Белгород, и мы будем играть. Играет Курск, Брянск, Липецк – и мы будем играть. Мы под защитой нашего государства, никого не боимся».

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; РИА Новости/Алексей Даничев; VK/fcsevastopol_ru