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Интриги последнего тура РПЛ: что нужно ЦСКА со «Спартаком» для медалей и тем, кто не хочет в стыки?

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Остался один день сезона Мир РПЛ: через неделю матчи последнего тура, в субботу в 17:00 мск сыграют матчи последнего тура.

К нему подходим с интригами в двух зонах таблицы.

Борьба за медали: ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» на лесенке

Из четверки команд, претендующих на медали, только ростовчане набрали три очка.

ЦСКА сыграл 0:0 с «Краснодаром», «Спартак» не смог выиграть у «Пари НН», а «Ростов» выиграл у «Ахмата» (3:2) – и отсек грозненцев от шансов на топ-3.

Ситуация идеальна для интриги: команды по очкам друг за другом как на лесенке. И все играют с мотивированными соперниками.

В последнем туре ключевым будет матч ЦСКА – «Ростов», армейцам достаточно выиграть самим, чтобы забронировать серебро.

«Спартаку» победа над «Крыльями» точно принесет бронзу, а при потере очков ЦСКА – и серебро. При ничьей можно будет надеяться на поражение армейцев: тогда будет третье место, потому что красно-белые обойдут команду Владимира Федотова за счет личных встреч (2:2 и 2:1), но пропустят «Ростов» к серебру.

Как не попасть в стыки? «Факел», «Крылья» и «Пари НН» надеются

Высокая плотность.

«Факел» только что выиграл дома у «Крыльев» ключевой матч (2:1) – и выбрался на безопасное 12-е место.

«Крылья Советов» опустились в зону стыков как раз после этого поражения, оно может быть судьбоносным.

«Пари НН» набрал одно очко в Москве против «Спартака», это тоже суперважно: остаются шансы сравняться с «Факелом» и опередить воронежцев.

Для «Факела» все просто: хватит собственной победы, чтобы точно остаться на второй сезон в РПЛ. Минус – играть на выезде с «Зенитом», плюс – петербуржцы уже совсем не мотивированы.

«Крыльям» нужно выигрывать у «Спартака» – потому что ничьей может не хватить даже при поражении «Факела». За счет личных встреч (а это первый показатель при равенстве очков) воронежцы будут выше, потому что в первом круге сыграли 1:1, а только что победили.

«Пари НН» тоже обязательна победа – и поражение «Факела», у нижегородцев при равных очках как раз преимущество за счет победы 3:1 в первом круге (во втором проиграли 0:1).

***

Все решится в субботу на следующей неделе. Как вы считаете, кто возьмет медали, а кто спасется?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов

43 комментария

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Дмитрий Васин
Извините, но 2 команда в ЛЧ проходит напрямую или через квалификацию?
+53
-14
+39
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And-Rover
Ответ teto
А какая разница? Еврокубков-то нет.
Не играть что ли совсем значит?
+30
-3
+27
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sergspartak
Ответ Дмитрий Васин
Извините, но 2 команда в ЛЧ проходит напрямую или через квалификацию?
через квалификацию
+12
-1
+11
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Mihei4
Началось бестолковое нытье про отсутствие еврокубков. Может чемпионат отменить? И не только по футболу? Интересно, Ювентус через пол часа выйдет вообще на поле без перспектив попасть в ЛЧ?
+12
-4
+8
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Регион-36
Ответ Прозрачный
Не пояснили расклад, если Факел, НН и Крылья наберут по 30 очков, чего тогда?
В этом междусобойчике трех команд:
Факел - 7 очков (12 место),
НН вторые - 6 очков (13 место),
Крылья третьи - 4 очка (14 место).
вроде так.
+7
0
+7
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Прозрачный
Не пояснили расклад, если Факел, НН и Крылья наберут по 30 очков, чего тогда?
+5
0
+5
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Дмитрий Новиков
Ответ teto
А какая разница? Еврокубков-то нет.
закрыть спорт, если из нет???
+4
0
+4
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imposted
Ответ Дмитрий Васин
Извините, но 2 команда в ЛЧ проходит напрямую или через квалификацию?
Сначала она попадает в Путь регионов
+3
0
+3
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And-Rover
Ответ Дмитрий Васин
Извините, но 2 команда в ЛЧ проходит напрямую или через квалификацию?
Сразу в финал ЛЧ
+3
-1
+2
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воен
Вообще без разницы. Кроме морального удовлетворения, второе место не принесёт. Главная задача - это кубок.
+6
-4
+2
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Сергей Галынский
За Крыльев и Ростов
+4
-2
+2
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Только Ростов.
Стыки не выглядят особо опасными в этом сезоне. Все 3 команды РПЛ должны легко сохранить прописку.
+3
-1
+2
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Георгий Михеев
О, расклады подъехали-))
+1
0
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And-Rover
Ответ Mihei4
Началось бестолковое нытье про отсутствие еврокубков. Может чемпионат отменить? И не только по футболу? Интересно, Ювентус через пол часа выйдет вообще на поле без перспектив попасть в ЛЧ?
Ну тоскливо без них, люди верно подмечают. С другой стороны другие страны тоже сидели без них и ничего. Как-то жили, существовали.

Чемпионат, Кубок, Суперкубок есть. Это уже хорошо. Главное судейство подтянуть. И всё. А там вернут.
+1
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Голубой лев
Огонь, мне вообще мерещится, что РПЛ стала интересней последнее время.
+1
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Регион-36
Хороший вариант ( как болельщика Факела ) у всех ( Факел, Крылья, НН ) по 30 очков, что очень вероятно - победа НН (почти 100%) и ничья Кр.С. тогда Факелу даже поражения хватит, он 12 будет.
+1
0
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Андрей Стоянов
Болею за Ростов. Но как то похрен. 3-4 место. Какая разница. Еврокубков нет. Пофиг.
+3
-2
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Сергей Жарковский
Вот чем хороша РПЛ, интрига до последнего матча, что в верхней части таблицы, что в нижней!🇷🇺
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Стэн Смит
Ответ Mihei4
Началось бестолковое нытье про отсутствие еврокубков. Может чемпионат отменить? И не только по футболу? Интересно, Ювентус через пол часа выйдет вообще на поле без перспектив попасть в ЛЧ?
Перспектив нет почти, но есть нюанс.
+2
-1
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wesbahnhof
Я правильно понимаю, что при равенстве очков сначала считается количество побед, потом личные встречи, а потом разница забитых и пропущенных? Самое веселое, что в случае поражения Спартака, и ничьи или победы Ростова, Спартак может занять четвертое место. И такой вариант вовсе не фантастический
0
0
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Artem Gavrishov
Да уж… давно не было такой интриги вверху и внизу
0
0
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teto
А какая разница? Еврокубков-то нет.
+18
-18
0
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Светлана Агейкина
Важный матч. Кому удовлетворение, кому - ничего.
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0
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Nerazzurri-88
Ответ alexryzskov@mail.ru
сПАРТАК, конечно, сделал ЦСКА подарок
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alexryzskov@mail.ru
Ответ Nerazzurri-88
Комментарий удален модератором
Дyрень, прочитай внимательней! В слове "спартак" зашифровано слово "партак", поэтому, и капсом. И для особо тyпых: нерадзурри, а не нераззурри
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