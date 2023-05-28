Интриги последнего тура РПЛ: что нужно ЦСКА со «Спартаком» для медалей и тем, кто не хочет в стыки?

Остался один день сезона Мир РПЛ: через неделю матчи последнего тура, в субботу в 17:00 мск сыграют матчи последнего тура.

К нему подходим с интригами в двух зонах таблицы.

Борьба за медали: ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» на лесенке

Из четверки команд, претендующих на медали, только ростовчане набрали три очка.

ЦСКА сыграл 0:0 с «Краснодаром», «Спартак» не смог выиграть у «Пари НН», а «Ростов» выиграл у «Ахмата» (3:2) – и отсек грозненцев от шансов на топ-3.

Ситуация идеальна для интриги: команды по очкам друг за другом как на лесенке. И все играют с мотивированными соперниками.

В последнем туре ключевым будет матч ЦСКА – «Ростов», армейцам достаточно выиграть самим, чтобы забронировать серебро .

«Спартаку» победа над «Крыльями» точно принесет бронзу, а при потере очков ЦСКА – и серебро . При ничьей можно будет надеяться на поражение армейцев: тогда будет третье место, потому что красно-белые обойдут команду Владимира Федотова за счет личных встреч (2:2 и 2:1), но пропустят «Ростов» к серебру.

Как не попасть в стыки? «Факел», «Крылья» и «Пари НН» надеются

Высокая плотность.

«Факел» только что выиграл дома у «Крыльев» ключевой матч (2:1) – и выбрался на безопасное 12-е место.

«Крылья Советов» опустились в зону стыков как раз после этого поражения, оно может быть судьбоносным.

«Пари НН» набрал одно очко в Москве против «Спартака», это тоже суперважно: остаются шансы сравняться с «Факелом» и опередить воронежцев.

Для «Факела» все просто: хватит собственной победы , чтобы точно остаться на второй сезон в РПЛ. Минус – играть на выезде с «Зенитом», плюс – петербуржцы уже совсем не мотивированы.

«Крыльям» нужно выигрывать у «Спартака» – потому что ничьей может не хватить даже при поражении «Факела». За счет личных встреч (а это первый показатель при равенстве очков) воронежцы будут выше, потому что в первом круге сыграли 1:1, а только что победили.

«Пари НН» тоже обязательна победа – и поражение «Факела», у нижегородцев при равных очках как раз преимущество за счет победы 3:1 в первом круге (во втором проиграли 0:1).

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Все решится в субботу на следующей неделе. Как вы считаете, кто возьмет медали, а кто спасется?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов