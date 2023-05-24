Босс «Чертаново» на свободе – суд смягчил наказание за «мертвые души»! Ларина поддерживали Пиняев, Зиньковский и другие воспитанники

Неожиданно.

Экс-директора «Чертаново» Николая Ларина освободили из-под стражи – Мосгорсуд принял апелляцию его защиты.

«Ларину вместо трех лет лишения свободы назначено 2 года и 6 месяцев лишения свободы. И в соответствии со статьей 73 это наказание будет условным. В течение этого срока он должен отмечаться в соответствующих инстанциях. Сегодня или завтра Ларин будет выпущен на свободу», – сказано в решении суда.

Прокурор на прениях сторон запросил ужесточение срока Ларину до 4 лет и 4 месяцев (такой же срок запрашивался и на прошлых заседаниях), но суд принял сторону защиты.

Адвокат функционера Мария Эйсмонт заявила, что Ларин сможет вернуться к футбольной деятельности: «Условно осужденным не возбраняется работать. Никто им это не может запретить. Куда он пойдет – это его выбор».

Напомните, за что Ларин попал под суд?

•‎ Все началось в конце апреля 2021-го – тогда полиция задержала Николая Ларина и спортивного директора «Чертаново» Сергея Хабарова, а также допросили сотрудников академии и провели обыски. В отношении Ларина и Хабарова возбудили уголовное дело – оно было связано с экономической деятельностью футбольной школы «Чертаново» и одноименного клуба.

•‎ Суть обвинений: город выделял «Чертаново» субсидии, но в школе тренировалось меньше спортсменов, чем было заявлено на бумаге. По версии обвинения, Ларин и неустановленный круг лиц тратили деньги по своему усмотрению.

•‎ Сам Ларин объяснял, что делал приписки сознательно. Без них он не смог бы создать топовую академию и содержать профессиональную команду: при нынешнем уровне субсидий от государства на одного молодого футболиста выделялось 27 тысяч рублей в год на все – социальные выплаты, налоги, обслуживающий персонал, работу тренера. Это означало, что зарплата тренера, занимающегося с группой в 20 детей, не будет превышать 15 тысяч рублей в месяц.

«Я понимаю, что виноват, но была мечта сделать в футболе что-то особенное», – фраза Ларина из последнего слова перед судом.

•‎ В конце сентября 2022 года Ларина признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов и 211 тысяч рублей.

«Мне жаль, что так получилось. Но я горжусь нашей школой, коллективом и своей работой. И нашими выпускниками, конечно. Периодически здесь будут какие-то новости о том, где я и как (если будет такая возможность). Поэтому по возможности не отписывайтесь от моей страницы. Всех люблю», – написал Ларин в инстаграме после оглашения приговора.

•‎ После приговора функционера поддержали воспитанники «Чертаново» – Пиняев, Зиньковский, Умяров, Глушенков, Солдатенков, Ломаев. Они же выполнили финансовые требования Москомспорта к Ларину – выплатили 20 млн рублей.

•‎ В конце октября Ларин отчитывался об условиях пребывания в «Бутырке»:

«Условия содержания хорошие! Есть телевизор и холодильник. Очень хочется, чтобы игры «Крыльев Советов» показывали по «Матч ТВ». Никаких проблем нет.

Конечно, у меня за эти дни, а уже прошел месяц, были непростые моменты, когда было грустновато. Но я сразу вспоминал свою другую бабушку, которая провела 18 лет в сталинских лагерях как жена «врага народа».

Отдельное спасибо, конечно, всем нашим выпускникам, ведь теперь, после погашения иска, есть надежда на что‑то хорошее во время апелляции».

Чуть больше полугода спустя апелляцию Ларина удовлетворили.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков, Илья Питалев