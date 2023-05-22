Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦♂️
Заседание КДК – 24 мая.
В воскресенье «Спартак» в пламенном матче обыграл дома «ЦСКА» (2:1) благодаря дублю Квинси Промеса. Однако сегодня мало кто обсуждает голы.
Главное событие дерби – скандальное удаление Александра Соболева и последовавшая за этим красная карточка защитнику ЦСКА Виллиану Роше.
Как оказалось, вызывающее поведение Соболева не ограничилось жестом (рука, приложенная к паху) прямо перед удалением. Нападающий «Спартака» выдал нечто похожее еще раньше по ходу матча:
А вот здесь он показывает Виллиану Роше язык:
А здесь прибегает к тому же Роше после фола Михаила Игнатова на бразильце. Не понимает, почему свистнули нарушение.
Кульминация – то самое удаление на 66-й минуте.
Позже Александр извинился: «Извиняюсь за свою несдержанность перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль».
Соболева накажут? Что написано в регламенте?
Заглядываем в дисциплинарный регламент РФС.
Статья 95 п.1 гласит: «Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Официальных лиц матча, – наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей».
Кроме того, РФС может помимо дисквалификации наложить на виновника денежный штраф.
Соболева уже пригласили на заседание КДК. Дата – 24 мая
На заседание контрольно-дисциплинарного комитета пригласили и Александра Соболева, и Виллиана Рошу Это подтвердил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Оно запланировано на 24 мая, там будет объявлено наказание для обоих игроков.
Соболева удалили за, кхм, жест Майкла Джексона. Певец говорил, что он просто «раб ритма»
Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳
Фото: кадры трансляции
Я даже не припомню таких мерзких игроков за последние лет 20 в РПЛ. Были жесткие, грубые, но такой мерзости я не помню.