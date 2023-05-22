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Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦‍♂️

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Александр Соболев Александр Соболев
Футбол Футбол

Заседание КДК – 24 мая.

В воскресенье «Спартак» в пламенном матче обыграл дома «ЦСКА» (2:1) благодаря дублю Квинси Промеса. Однако сегодня мало кто обсуждает голы. 

Главное событие дерби – скандальное удаление Александра Соболева и последовавшая за этим красная карточка защитнику ЦСКА Виллиану Роше. 

Как оказалось, вызывающее поведение Соболева не ограничилось жестом (рука, приложенная к паху) прямо перед удалением. Нападающий «Спартака» выдал нечто похожее еще раньше по ходу матча:

А вот здесь он показывает Виллиану Роше язык:

А здесь прибегает к тому же Роше после фола Михаила Игнатова на бразильце. Не понимает, почему свистнули нарушение.

Кульминация – то самое удаление на 66-й минуте.

Позже Александр извинился: «Извиняюсь за свою несдержанность перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль».

Соболева накажут? Что написано в регламенте?

Заглядываем в дисциплинарный регламент РФС.

Статья 95 п.1 гласит: «Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Официальных лиц матча, – наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей».

Кроме того, РФС может помимо дисквалификации наложить на виновника денежный штраф.

Соболева уже пригласили на заседание КДК. Дата – 24 мая

На заседание контрольно-дисциплинарного комитета пригласили и Александра Соболева, и Виллиана Рошу Это подтвердил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Оно запланировано на 24 мая, там будет объявлено наказание для обоих игроков.

Соболева удалили за, кхм, жест Майкла Джексона. Певец говорил, что он просто «раб ритма»

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳

Фото: кадры трансляции

250 комментариев

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Семён Страшников
Самый мерзкий игрок чемпионата с большим отрывом
+697
-26
+671
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unreality
Запомнил этот момент, когда он к лежащему Роше подбежал, мне тогда просто дико захотелось ему втащить. Это запредельная мерзость, надеюсь его накажут максимально строго.
Я даже не припомню таких мерзких игроков за последние лет 20 в РПЛ. Были жесткие, грубые, но такой мерзости я не помню.
+411
-9
+402
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banchik1
Хочется наказания по-максимуму этому невоспитанному гражданину.
+249
-9
+240
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unreality
Кстати, когда он извинялся, он сослался на эмоции. Что просто ложь. Эмоции это момент. А он весь матч (и уже далеко не первый) вот так вот себя ведет. Это не эмоции, а образ жизни и мышления.
+185
-2
+183
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Egor Aleksandrovich
Ответ mnogokotin-
да, роша заслужил ))
перестань уже под каждой новостью стараться обелить этого вашего клоуна, выглядит жалко со стороны.
+127
-4
+123
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sapogok
Соболев пожалуй самый мерзкий игрок рпл 🤢
+125
-5
+120
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ostrovidov
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
У него классическое поведение дикого африканского легионера периода червиченко, даже странно что он белый. По повелению что то вроде микса Люка Зоа, Эссьена Фло, и Ахрика Цвейбы;))
ох уж этот африканский легионер Ахрик Цвейба
+99
0
+99
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Snag
Ждём наплыв сектантов, рассказывающих, что Роша 2 раза показал, поэтому надо его в два раза строже наказать, чем Дельфина.
+93
-5
+88
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Wolf 65
Ну теперь то ясно кто провокатор? И может заткнутся "адвокаты" соболя? А итог таков - 3 эпизода по 4 матча дисквы! Всего 12 матчей должны впаять гниде!
+83
-5
+78
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Dr Gonzo
Он в каждой игре так себя ведет. По-хорошему каждую вторую игру должен заканчивать в подтрибунке. Если бы судили объективно и желтых и красных карточек для Соболева по загадочным причинам не жалели, скорее всего и его поведение уже давно было иным. Ну или он играл в другой лиге. Безнаказанность ведет к тому, что он такое поведение считает нормой для себя.
+75
-2
+73
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ЕгориЙ
Ответ Колька Бакалейко
Бериша из Терека, если что.
Не, Бериша просто албанский клоун.
+75
-6
+69
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Silent2006
Одинаковое наказание для провокатора и игрока, который (справедливо) требовал провокатора удалить - это треш и позор российскому судейскому корпусу. И лично Карасёву. У меня всё.
+62
-6
+56
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El Fenomeno 9️⃣
Что с ним? Есть специальные врачи на сайте для постановки диагноза?
+59
-4
+55
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Давид Agabekyan
Ответ elena
Есть еще Артем
Артём может быть мерзкий как человек, но на поле ведёт себе более-менее адекватно
+50
-1
+49
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Игнатий Вдовиченко
За несколько минут до удаления он бил кулаком в спину Роше не успевая к мячу. Рошу это разозлило, тот толкнул его в плечо. Естественно упал как подкошенный и валялся, Карасёв его поднимать бегал.
+51
-4
+47
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unreality
Ответ Илья Александров
Странные вы лет 5 назад один в один Вернблум был такой же мерзкий
Вернблум был жесткий и грубый игрок. Но я чет не припоминаю, что он именно вот так себя вел. Типа когда тебя сожрал защитник и его кто-то ударил, ты подбегаешь и глумишься над ним. Не, я понимаю, в футболе хватает провокаторов и т.д. Но что Соболев творит, это даже не подлость, а куда ниже. Это мерзость как она есть, полное дно.
+38
-1
+37
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seMen_SM
вынужден признать, что ничто не вразумит Соболя лучше, нежели чем большой денежный штраф и дисквалификация по полной, матча на четыре. Всему есть предел, его несдержанности так же.
+38
-1
+37
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Evgeny_K.
Надо максимально возможное - 4 матча дисквалификации
+33
-2
+31
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unreality
Ответ elena
Есть еще Артем
Дзюба с Соболевым и рядом не стоял )
+30
0
+30
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Василий Сизов
Я болельщик Спартака стаж 50 лет,такого в Советское время в мыслях не было,а сейчас?Я тоже обратил внимание на то, что он и до этого эпизода, удаления показывал Роше тот же жест. Мое мнение ,что он делал это намеренно.Прошло один раз пройдет и дальше.Зазвездился парень,гнать его из команды ,,,,поганой метлой’’ позор.Таким не место в Спартаке
+30
-2
+28
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Klopov
Ответ Dr Gonzo
Он в каждой игре так себя ведет. По-хорошему каждую вторую игру должен заканчивать в подтрибунке. Если бы судили объективно и желтых и красных карточек для Соболева по загадочным причинам не жалели, скорее всего и его поведение уже давно было иным. Ну или он играл в другой лиге. Безнаказанность ведет к тому, что он такое поведение считает нормой для себя.
Вчера об этом же говорили с товарищем.Безнаказанность порождает еще большее зло.
+27
0
+27
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Сергей Лимонников
Ответ elena
Есть еще Артем
Соболь намного хуже. Дзюба на поле ведет себя нормально.
+27
-2
+25
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Семён Страшников
Ответ Колька Бакалейко
Бериша из Терека, если что.
Бериша хотя бы не выпячивает свою грязь. А Соболев ещё и гордится, что его уже все давно "дельфином" называют
+25
-1
+24
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Игорь Романов
Хоть и болею за Спартак, но за это наказывать надо беспощадно. Я не представляю себе, к примеру, Гаврилова, Черенкова, ну или Цимбаларя, вот такими. Ну, безобразие же полное. Понятно, что эмоции, но нельзя же ТАК позорить клуб.
+24
-1
+23
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ unreality
Запомнил этот момент, когда он к лежащему Роше подбежал, мне тогда просто дико захотелось ему втащить. Это запредельная мерзость, надеюсь его накажут максимально строго. Я даже не припомню таких мерзких игроков за последние лет 20 в РПЛ. Были жесткие, грубые, но такой мерзости я не помню.
У него классическое поведение дикого африканского легионера периода червиченко, даже странно что он белый. По повелению что то вроде микса Люка Зоа, Эссьена Фло, и Ахрика Цвейбы;))
+38
-19
+19
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