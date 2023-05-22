Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦‍♂️

Заседание КДК – 24 мая.

В воскресенье «Спартак» в пламенном матче обыграл дома «ЦСКА» (2:1) благодаря дублю Квинси Промеса. Однако сегодня мало кто обсуждает голы.

Главное событие дерби – скандальное удаление Александра Соболева и последовавшая за этим красная карточка защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

Как оказалось, вызывающее поведение Соболева не ограничилось жестом (рука, приложенная к паху) прямо перед удалением. Нападающий «Спартака» выдал нечто похожее еще раньше по ходу матча:

А вот здесь он показывает Виллиану Роше язык:

А здесь прибегает к тому же Роше после фола Михаила Игнатова на бразильце. Не понимает, почему свистнули нарушение.

Кульминация – то самое удаление на 66-й минуте.

Позже Александр извинился: «Извиняюсь за свою несдержанность перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль».

Соболева накажут? Что написано в регламенте?

Заглядываем в дисциплинарный регламент РФС.

Статья 95 п.1 гласит: «Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Официальных лиц матча, – наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей».

Кроме того, РФС может помимо дисквалификации наложить на виновника денежный штраф.

Соболева уже пригласили на заседание КДК. Дата – 24 мая

На заседание контрольно-дисциплинарного комитета пригласили и Александра Соболева, и Виллиана Рошу Это подтвердил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Оно запланировано на 24 мая, там будет объявлено наказание для обоих игроков.

Фото: кадры трансляции