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Соболева удалили за, кхм, жест Майкла Джексона. Певец говорил, что он просто «раб ритма»

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Александр Соболев Александр Соболев
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Футбол Футбол

А, ну если так.

Форварда «Спартака» Александра Соболева удалили в матче с ЦСКА вот за это. Красную получил и защитник ЦСКА Виллиан Роша, повторивший для наглядности действия Соболева. 

Если искать аналогии за рамками футбола, то вот жест Майкла Джексона. Похоже, да?

Хорошо, откуда этот жест у Джексона?

Впервые он продемонстрировал его в 1991-м в клипе на песню Black or White.

А затем периодически повторял во время концертов. У фанатов было несколько теорий: от того, что он поправлял находившуюся на поясе технику для записи звука (или одежду), до прикрытия эрекции.

Сам Майкл объяснял свои действия очень просто – это танцевальное движение. «Думаю, это происходит подсознательно. Когда танцуешь, ты понимаешь, что интерпретируешь по-своему музыку, звуки, аккомпанемент. Если есть движущая сила, если звучит виолончель, если звучат струнные, то ты становишься эмоцией, которую представляет этот звук.

Так что, если я выполняю какое-то движение, и вдруг – бац! – хватаюсь за себя, это... это музыка заставляет меня это делать. Это не значит, что я умираю от желания опустить туда руку. И это не самое лучшее место для этого. Ты не думаешь об этом, это просто происходит. Иногда я отсматриваю материал и и спрашиваю себя: «Это сделал я»? Так что я просто раб ритма».

Но Соболев точно не был рабом ритма – поэтому извинился: «Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль».

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳

Фото: AFP/PONGSAK CHAIYANUWONG

52 комментария

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Фарид Харисов
Ответ Фарид Харисов
Может не стоит сравнивать ЭТО с жестом Майкла Джексона, который делался в ритмичном танце и даже по положению рука скорее прикрывает эту зону?... У Соболева хваталка из автомата с игрушками, которая через шорты вцепилась во все свои 12 см достоинства.
P.S не спрашивайте у меня, откуда информация про 12 см. Инсайд от Заремы.
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Фарид Харисов
Может не стоит сравнивать ЭТО с жестом Майкла Джексона, который делался в ритмичном танце и даже по положению рука скорее прикрывает эту зону?...

У Соболева хваталка из автомата с игрушками, которая через шорты вцепилась во все свои 12 см достоинства.
+74
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Demedieu
Соболев: "Такой жест только у меня и Майкла Джексона"
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IronTankograd
Только идиот может сравнивать жест Джексона и Соболева.
Поднятый жест инспектора ГИБДД с зигой сравнить не желаете?
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Tom_York
Ну еще пару статей и виновным будет Роша, а Соболев просто "Раб ритма")))
Представляю, что было если бы ситуация была наоборот, Рабинер бы сел писать "Как у бивали Спартак. Часть 128". Борзыкин пел бы про газовое судейство и т.д.
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Severfan
соболево показало этот жест ещё до того столковения с Рошей и ВАР это дело проигнорировал.
спортс.ру молчит, хотя уже все СМИ облетели эти скрины. удаление Роши - это не ошибка судей, это целенаправленное действие, по результатам которого должно инициироваться расследование
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CherenkovF
Жесты разные.
Понятно что спортс промясной на 100%, поэтому идет отработка денег лукойла и попытка перевести все в шутку, наезды на Рошу и обеление Соболева, но как же это омерзительно выглядит...
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Kanonir152
Свинячество со стороны Соболева. Не стоит к этому позору приплетать Майкла Джексона.
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Илья Савчук
сравнивать легенду и альтерно одаренного Соболева, у автора точно все хорошо?
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Северный болельщик
Джордан уже был, вот, появился Джексон!
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mnogokotin-
Ответ Фарид Харисов
P.S не спрашивайте у меня, откуда информация про 12 см. Инсайд от Заремы.
знаем мы откуда ты узнал, не ври ))
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Сгущенное Молочко
Ответ Demedieu
Соболев: "Такой жест только у меня и Майкла Джексона"
И у Диего Сименоне..
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schwein
Ответ 9черное
Оказалось, в разы мерзотней Рукаку. Кто бы мог подумать?
В смысле оказалось? Уже год об этом твердим, если не больше.
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Евгений Петровский
Ответ Фарид Харисов
Может не стоит сравнивать ЭТО с жестом Майкла Джексона, который делался в ритмичном танце и даже по положению рука скорее прикрывает эту зону?... У Соболева хваталка из автомата с игрушками, которая через шорты вцепилась во все свои 12 см достоинства.
Соболев самый мерзкий игрочишко, о чем тут ещё говорить.
+7
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Lol Ko
Ответ Фарид Харисов
Может не стоит сравнивать ЭТО с жестом Майкла Джексона, который делался в ритмичном танце и даже по положению рука скорее прикрывает эту зону?... У Соболева хваталка из автомата с игрушками, которая через шорты вцепилась во все свои 12 см достоинства.
Да ну. Какое уж там достоинство. Вообще неприменимо к Соболеву.
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Pol Belov
хм, странно, Майкла Джексона, с его жестом, вспомнили, а почему про Дзюбу забыли?
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9черное
Ответ Евгений Петровский
Соболев самый мерзкий игрочишко, о чем тут ещё говорить.
Оказалось, в разы мерзотней Рукаку. Кто бы мог подумать?
+2
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ТАляныч
Соболев как перешел в Спартак ЧСВ просто зашкаливает...
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Зизуха
Ответ Фарид Харисов
P.S не спрашивайте у меня, откуда информация про 12 см. Инсайд от Заремы.
Зарема была в душевой Спартака?
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Голышева.Л.
Ответ raz dva
Какой же быдлан )
А Миша Кержаков лучше😄
Дебил на дебиле на РПЛ "забили"
А ещё у нас Иииигорь золотая нога😅 который матерится , как по....сходить...
И главный тренер сборной России , который сморкается на поле , как утырок....
А дальше по Утёсову - А в остальном прекрасная маркиза , всё Хо-ро - шо.... всё Хо - ро - шо....👏👏👏
+1
-1
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Диман Кокурин
Ответ Фарид Харисов
P.S не спрашивайте у меня, откуда информация про 12 см. Инсайд от Заремы.
Хорош 😎
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raz dva
Какой же быдлан )
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Arctic
Да ну какой Джексон, это легендарные яйца Климова к успеху пришли)
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Андрей Романов
Ответ Фарид Харисов
P.S не спрашивайте у меня, откуда информация про 12 см. Инсайд от Заремы.
Да вы что, все там со штангелем ходите????
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NRNG
КГ/АМ
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