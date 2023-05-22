Соболева удалили за, кхм, жест Майкла Джексона. Певец говорил, что он просто «раб ритма»
А, ну если так.
Форварда «Спартака» Александра Соболева удалили в матче с ЦСКА вот за это. Красную получил и защитник ЦСКА Виллиан Роша, повторивший для наглядности действия Соболева.
Если искать аналогии за рамками футбола, то вот жест Майкла Джексона. Похоже, да?
Хорошо, откуда этот жест у Джексона?
Впервые он продемонстрировал его в 1991-м в клипе на песню Black or White.
А затем периодически повторял во время концертов. У фанатов было несколько теорий: от того, что он поправлял находившуюся на поясе технику для записи звука (или одежду), до прикрытия эрекции.
Сам Майкл объяснял свои действия очень просто – это танцевальное движение. «Думаю, это происходит подсознательно. Когда танцуешь, ты понимаешь, что интерпретируешь по-своему музыку, звуки, аккомпанемент. Если есть движущая сила, если звучит виолончель, если звучат струнные, то ты становишься эмоцией, которую представляет этот звук.
Так что, если я выполняю какое-то движение, и вдруг – бац! – хватаюсь за себя, это... это музыка заставляет меня это делать. Это не значит, что я умираю от желания опустить туда руку. И это не самое лучшее место для этого. Ты не думаешь об этом, это просто происходит. Иногда я отсматриваю материал и и спрашиваю себя: «Это сделал я»? Так что я просто раб ритма».
Но Соболев точно не был рабом ритма – поэтому извинился: «Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль».
Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳
Фото: AFP/PONGSAK CHAIYANUWONG
У Соболева хваталка из автомата с игрушками, которая через шорты вцепилась во все свои 12 см достоинства.
Поднятый жест инспектора ГИБДД с зигой сравнить не желаете?
Представляю, что было если бы ситуация была наоборот, Рабинер бы сел писать "Как у бивали Спартак. Часть 128". Борзыкин пел бы про газовое судейство и т.д.
спортс.ру молчит, хотя уже все СМИ облетели эти скрины. удаление Роши - это не ошибка судей, это целенаправленное действие, по результатам которого должно инициироваться расследование
Понятно что спортс промясной на 100%, поэтому идет отработка денег лукойла и попытка перевести все в шутку, наезды на Рошу и обеление Соболева, но как же это омерзительно выглядит...
Дебил на дебиле на РПЛ "забили"
А ещё у нас Иииигорь золотая нога😅 который матерится , как по....сходить...
И главный тренер сборной России , который сморкается на поле , как утырок....
А дальше по Утёсову - А в остальном прекрасная маркиза , всё Хо-ро - шо.... всё Хо - ро - шо....👏👏👏