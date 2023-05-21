Горячее дерби с судейством Карасева: отмененные голы, спорный пенальти и двойное удаление

Бодро.

«Спартак» и ЦСКА выдали сумасшедшее дерби с решающим голом Промеса с пенальти на последних минутах – 2:1. Правда, одним из главных героев московского дерби стал Сергей Карасев – с несколькими спорными решениями в обе стороны.

Два отмененных из-за офсайда гола: все из-за отсутствия офсайдных линий

В первом тайме команды обменялись отмененными голами. Первый момент был у «Спартака»: красно-белые разыграли прекрасную комбинацию, но, судя по всему, в офсайд забралось колено Михаила Игнатова.

В РПЛ до сих пор не вернулись офсайдные линии – в таких спорных ситуациях, где нет очевидной ошибки, ВАР советует придерживаться первоначального решения. А ассистент Карасева поднял флажок: офсайд.

Через 15 минут ЦСКА тоже забил из офсайда – гол Заболотного отменили из-за положения вне игры, которая отследить было легче.

После этого обе команды забили по правилам. Сначала у ЦСКА прошел отличный заброс Акинфеева в чужую штрафную, а там просто Чалов скинул, Медина завершил.

У Акинфеева уже 5 участий в голевых комбинацях в этом сезоне. Статистическая компания Opta cообщает: это лучший результат в РПЛ-2022/23 среди вратарей – столько же набрал Антон Шунин из «Динамо». По предголевым передачам кипер ЦСКА тоже в лидерах – делит первое место с Шелией из «Ахмата».

В перерыве журналист «Матч ТВ» поинтересовался у Акинфеева, как он отдает такие передачи: «Это делается легко. Просто бьешь вперед, смотришь, где стоят твои игроки и просто бьешь в эту зону. Здесь главное, не попасть в офсайд», – ответ Игоря.

ЦСКА лидировал недолго. У «Спартака» пошли моменты. Игнатов свой не реализовал, а вот Промес на дальней штанге замкнул навес Зиньковского.

Благодаря этому голу Квинси стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионатах России. До этого он шел вровень с Егором Титовым (было по 86 мячей), но теперь вышел вперед. И не остановился на достигнутом, но об этом дальше.

Удаление Соболева и Роши – настоящее безумие

Дикая история с удалениями Александра Соболева и Виллиана Роши на 69-й минуте. Спартаковец показал провокационный жест в адрес защитника после контакта – схватился между ног.

Роша обратил на это внимание Карасева, скопировав жест Соболева и показав на спартаковца – и, кажется, рефери его не так понял: красные после консультации с ассистентами получили оба игрока.

Комментаторы «Матч ТВ» в эфире объяснили, что в разговоре с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым боковой судья Дмитрий Чельцов объяснил удаление Роши так: «Он ему тоже показал». Спустя несколько минут они же, сославшись на коллег, сообщили, что Роша ударил Соболева. И это может быть похоже на правду – отношения Соболева и Роши уже были накалены, футболисты неоднократно сходились в жесткой борьбе и до удаления.

Два пенальти «Спартака» – назначенный и неназначенный

В конце Карасев еще и поборолся с видеоассистентами. Сначала в штрафной ЦСКА Дивеев наступил на ногу Роману Зобнину. Карасев эпизод видел и показал, что нарушения не было, но арбитра подозвали к монитору. Он своего решения не изменил.

По подсчетам автора Sports.ru Игоря Сергеева, Карасев посмотрел ВАР, но оставил свое решение как минимум в пятый раз за сезон. Только у него таких случаев уже больше, чем во всей АПЛ.

Спустя пять минут случился второй эпизод в штрафной ЦСКА: Мендес, выбивая мяч из штрафной, зацепил Виктора Мозеса. Нигериец почувствовал контакт и упал на газон – Карасев сразу указал на точку. На этот раз рефери не звали к монитору: он оставался в поле, проконсультировался с ВАР и утвердил решение.

В ЦСКА не поняли решение Карасева. Вот реакция директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо: «Ждем, что РФС в своей новой рубрике опубликует переговоры [судей]. Сложилось впечатление, что судья на ВАР не знает правил.

Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто. Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался ВАР сразу в нескольких эпизодах».

Теперь мнение Владимира Федотова: «Мы тоже в недоумении. Чисто выигранное единоборство. Футбол – контактный спорт, а мы смотрим каждое столкновение. В первом случае судью приглашают смотреть, второй раз – нет».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф