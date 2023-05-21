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Горячее дерби с судейством Карасева: отмененные голы, спорный пенальти и двойное удаление

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Бодро.

«Спартак» и ЦСКА выдали сумасшедшее дерби с решающим голом Промеса с пенальти на последних минутах – 2:1. Правда, одним из главных героев московского дерби стал Сергей Карасев – с несколькими спорными решениями в обе стороны. 

Два отмененных из-за офсайда гола: все из-за отсутствия офсайдных линий

В первом тайме команды обменялись отмененными голами. Первый момент был у «Спартака»: красно-белые разыграли прекрасную комбинацию, но, судя по всему, в офсайд забралось колено Михаила Игнатова. 

В РПЛ до сих пор не вернулись офсайдные линии – в таких спорных ситуациях, где нет очевидной ошибки, ВАР советует придерживаться первоначального решения. А ассистент Карасева поднял флажок: офсайд.

Через 15 минут ЦСКА тоже забил из офсайда – гол Заболотного отменили из-за положения вне игры, которая отследить было легче.

Шикарную комбинацию «Спартака» сломал офсайд. Он был или нет?

После этого обе команды забили по правилам. Сначала у ЦСКА прошел отличный заброс Акинфеева в чужую штрафную, а там просто Чалов скинул, Медина завершил.

У Акинфеева уже 5 участий в голевых комбинацях в этом сезоне. Статистическая компания Opta cообщает: это лучший результат в РПЛ-2022/23 среди вратарей – столько же набрал Антон Шунин из «Динамо». По предголевым передачам кипер ЦСКА тоже в лидерах – делит первое место с Шелией из «Ахмата».

В перерыве журналист «Матч ТВ» поинтересовался у Акинфеева, как он отдает такие передачи: «Это делается легко. Просто бьешь вперед, смотришь, где стоят твои игроки и просто бьешь в эту зону. Здесь главное, не попасть в офсайд», – ответ Игоря.

ЦСКА лидировал недолго. У «Спартака» пошли моменты. Игнатов свой не реализовал, а вот Промес на дальней штанге замкнул навес Зиньковского.

Благодаря этому голу Квинси стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионатах России. До этого он шел вровень с Егором Титовым (было по 86 мячей), но теперь вышел вперед. И не остановился на достигнутом, но об этом дальше.

Удаление Соболева и Роши – настоящее безумие

Дикая история с удалениями Александра Соболева и Виллиана Роши на 69-й минуте. Спартаковец показал провокационный жест в адрес защитника после контакта – схватился между ног.

Роша обратил на это внимание Карасева, скопировав жест Соболева и показав на спартаковца – и, кажется, рефери его не так понял: красные после консультации с ассистентами получили оба игрока.

Комментаторы «Матч ТВ» в эфире объяснили, что в разговоре с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым боковой судья Дмитрий Чельцов объяснил удаление Роши так: «Он ему тоже показал». Спустя несколько минут они же, сославшись на коллег, сообщили, что Роша ударил Соболева. И это может быть похоже на правду – отношения Соболева и Роши уже были накалены, футболисты неоднократно сходились в жесткой борьбе и до удаления.

Два пенальти «Спартака» – назначенный и неназначенный

В конце Карасев еще и поборолся с видеоассистентами. Сначала в штрафной ЦСКА Дивеев наступил на ногу Роману Зобнину. Карасев эпизод видел и показал, что нарушения не было, но арбитра подозвали к монитору. Он своего решения не изменил.

По подсчетам автора Sports.ru Игоря Сергеева, Карасев посмотрел ВАР, но оставил свое решение как минимум в пятый раз за сезон. Только у него таких случаев уже больше, чем во всей АПЛ. 

Спустя пять минут случился второй эпизод в штрафной ЦСКА: Мендес, выбивая мяч из штрафной, зацепил Виктора Мозеса. Нигериец почувствовал контакт и упал на газон – Карасев сразу указал на точку. На этот раз рефери не звали к монитору: он оставался в поле, проконсультировался с ВАР и утвердил решение.

В ЦСКА не поняли решение Карасева. Вот реакция директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо: «Ждем, что РФС в своей новой рубрике опубликует переговоры [судей]. Сложилось впечатление, что судья на ВАР не знает правил.

Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто. Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался ВАР сразу в нескольких эпизодах».

Теперь мнение Владимира Федотова: «Мы тоже в недоумении. Чисто выигранное единоборство. Футбол – контактный спорт, а мы смотрим каждое столкновение. В первом случае судью приглашают смотреть, второй раз – нет».

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Карасев провалил дерби?
12575 голосов
Да
62%
Владимир Федотов
Нет
38%
Сергей Карасев

58 комментариев

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Виктор Войнов
Только слепой не видел акцентированного удара по левой ноге Мойзеса
+68
-39
+29
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Shast
Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»
+34
-8
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Александр Кузнецов
Спорное пенальти?!? Сначала чистое пенальти на зобнине не поставили, а потом все видимо поддались на вой лудомана (генича) который только с пятого повтора увидел акцентированный удар, кстати игроки ЦСКА сами то не особо спорили…
Ну и конечно не слово, что по игре Спартак был сильнее ЦСКА….
+41
-34
+7
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Dimland
Я бы понял если пенальти поставили на Зобнине.
Хотя мне кажется пенальти не поставили, так как момент соприкосновение Дивеева и Зобнина было в воздухе, и если бы нога Зобнина была уже на земле в момент начала наступа, Карасёв своё решение поменял бы.

Интересно, как всё сейчас правила FIFA этот момент трактуют. В ДО ВАРовскую эпоху это точно не было пенальти.

А вот давать пенальти за то, за что его в итоге дали, ну совсем вымученным кажется. Причём именно из-за актёрских умений Мойзеса так кажется. Пересмотрел повтор, действительно ногу задел, но так прыгать рыбкой после приземления, можно у Соболева отнять звание дельфина.

С появлением ВАР, всё больше склоняюсь, что надо заменять пенальти на штрафные.

И дело не в Спартаке, Зените, Ростове, у ЦСКА тоже не мало каких-то не очевидных пенальти было, признаю. Дело в том, что слишком много игр стали решаться не засчёт лучшей игры, а засчёт лучшего умения заработать пенальти. Получение пенальти стало слишком большой частью игры в футбол, из-за чего будто бы самого футбола в чистом виде становится меньше.
+12
-5
+7
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Boris Ya
Не поставил пенальти правильно. Дивеев сыграл в мяч, а потом наступил на ногу. Это не нарушение и не опасная игра.
Поставил пенальти неправильно. Нет никакой связи между касанием ноги нападающего и его падением, т.е. это симуляция.
Удалил Рошу неправильно. В действиях Роши не было умысла кого либо оскорбить.
+15
-8
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Кокич
Ответ Severfan
судьи никак не отреагировали на мерзкую выходку соболево, Роша поступил как любой здравомыслящий человек - обратился к судье и рассказал как было
Рассказывать, как дело было, должен был его русскоговорящий партнёр.
То есть словами, а не жестами.
+7
-2
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Дмитрий Сологубов
Ответ Виктор Войнов
Только слепой не видел акцентированного удара по левой ноге Мойзеса
Слепой конь.
+18
-13
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Ви Ков
Ответ Severfan
судьи никак не отреагировали на мерзкую выходку соболево, Роша поступил как любой здравомыслящий человек - обратился к судье и рассказал как было
Надо было перед судьей еще штаны снять, чтобы прям доходчиво объяснить, о чем шла речь!
+6
-2
+4
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Tursus
Судейство матча дурдом, к сжалению, с участием лучшего арбитра страны.
+4
0
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Владимир Троц
это клоунада!!!! такого позорища в судействея не видел с 90х Чпортак тянут не только за уши уже и за яйца!!!
+11
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Vlad Bodrov Music
Карасев видимо после матча куда-то спешил, там остановок было минут на 10 минимум, он добавил 6)
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Контрольный выстрел
Карасев провалил игру. Обсуждать нечего. Увы.
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LAOWAI
судейкам спартаковский "чай" зашел
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KillerZ
От карася такого судейства не ожидал,прогнули видимо
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киля
Ответ Shast
Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»
Бумеранг...давно известно.
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Алексей Полиенков
Второй гол - липовый. Судьи за уши весь матч тащили спартачок и в конечном счёте на победу его вытянули. Просто позорнейшее судейство, после которого должна последовать длительная дисквалификация карасёва!
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Андрей Андреев
Ответ Александр Кузнецов
Спорное пенальти?!? Сначала чистое пенальти на зобнине не поставили, а потом все видимо поддались на вой лудомана (генича) который только с пятого повтора увидел акцентированный удар, кстати игроки ЦСКА сами то не особо спорили… Ну и конечно не слово, что по игре Спартак был сильнее ЦСКА….
ЦСКА действительно играл не очень, но это никак не отменяет несправедливое удаление Роши, который в этом матче был довольно неплох
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mnogokotin-
Ответ Boris Ya
Не поставил пенальти правильно. Дивеев сыграл в мяч, а потом наступил на ногу. Это не нарушение и не опасная игра. Поставил пенальти неправильно. Нет никакой связи между касанием ноги нападающего и его падением, т.е. это симуляция. Удалил Рошу неправильно. В действиях Роши не было умысла кого либо оскорбить.
что значит нет связи? получил удар и упал от боли. че не так?
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Caustic
Ответ Severfan
судьи никак не отреагировали на мерзкую выходку соболево, Роша поступил как любой здравомыслящий человек - обратился к судье и рассказал как было
здравомыслящий? дело игрока - играть. а не обращаться к судьям. впрочем, для вас-то норма и обращаться, и даже толкать судей, и не получать за это красных. но здравомыслия в этом ровно ноль.
+1
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Severfan
Ответ КБ Сергей
Ты-то куда лезешь?
ну останови меня, раз регулировщика изображать начал
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Сергей Елютин
Ответ Severfan
только пердив может отмыть Спартаку своё имя
зениту если только от купленных чемпионств)
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Контрольный выстрел
Ответ Vladserge
Если в целом Спартак был сильнее и заслуженно победил
Не сказал бы, что спартак был сильнее, но он точно был более заряжен на победу в конкретном матче. Это да. Стоит признать.
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nightingale46
С этими плавающими рекомендациями и не знаешь когда есть пенальти, а когда нет - первый случай его не было, второй, убрав картинное падение, было. карточка соболеву - абсолютно по делу, бестолочь! карточка Роше скорее по тупости - он же тоже показал. тот факт, что это не носит отношение к противнику или рефери не значит необходимости такой жест вообще демонстрировать. есть слова и ВАР, а на замечание судьям учить английский могу ответить, что это иностранцам надо учить русский, если приехали играть в российскую лигу!
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mnogokotin-
Ответ Контрольный выстрел
Карасев провалил игру. Обсуждать нечего. Увы.
почему? отменил чистый гол спартака?
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Vladserge
Если в целом Спартак был сильнее и заслуженно победил
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