«Рубин» вернулся в РПЛ! Без Слуцкого, но с Рахимовым

Выбрались с первой попытки.

«Рубин» официально вернулся в РПЛ! Казанцы обыграли в гостях «Балтику» (1:0), набрали 65 очков и теперь за два тура до конца сезона вырвались на первое место. «Балтика» отстает всего на один балл.

Если «Рубин» выиграет Первую лигу, получит 40 миллионов премиальных. Команда лидирует впервые за сезон!

• «Рубин» возглавил таблицу впервые за 32 (!) тура. До этого казанцы были и четвертыми, и даже десятыми, но лидерами – ни разу.

• На первое место рванули с Рашидом Рахимовым, который стал аж третьим тренером команды в сезоне: до ноября работал Леонид Слуцкий, после него до апреля – Юрий Уткульбаев.

• Интересные детали про мотивацию сообщил журналист «СЭ» Владислав Зимагулов: руководство «Рубина» пообещало команде премию в 40 миллионов рублей на весь состав за победу в Первой лиге. Неплохо, да?

• Впереди матчи против «Динамо» из Махачкалы (дома) и «Родины» (в гостях). «Балтика» сыграет с «Аланией» (в гостях) и «Велесом» (дома).

• Лучший бомбардир «Рубина» – нападающий Виталий Лисакович с 10 голами. Больше забили только Николай Гиоргобиани из «Алании» (11), Иван Тимошенко из «Родины» (13) и Гедеон Гузина из «Балтики» (13).

• Лучший ассистент – Александр Зотов с 9 передачами. Больше только у Александра Гаглоева из «КАМАЗа» (10) и Артура Галояна из «Алании» (12).

Все наладилось после ухода Слуцкого?

При Слуцком ближе к концу первого круга казанцы болтались на 3-5 местах: отставание от лидирующей «Алании» доходило до 8 очков. Наравне с «Рубином» шел самый бедный клуб лиги «КАМАЗ».

Слуцкий покинул «Рубин» в середине ноября, когда шел четвертым. По информации «Матч ТВ», это случилось после разговора на повышенных тонах с генеральным директором «Рубина» Рустемом Саймановым. Они не поняли друг друга после нулевой ничьей с «Енисеем».

Несмотря на неоднозначную работу Слуцкого, часть команды поддерживала тренера. Например, Алан Дзагоев: «Викторыч так решил, значит, были свои причины. Отговаривать – это не мое дело. Если кто-то хочет узнать подробности, нужно спрашивать у него самого. Но могу сказать, что вся команда расстроилась из-за его ухода».

Заменивший Слуцкого Уткульбаев провел с командой восемь матчей: четыре победы, четыре ничьих. 12 апреля 2023-го клуб расторг с ним контракт и позвал более опытного Рашида Рахимова, который и вывел казанцев в РПЛ.

Соскучились?

Фото: rubin-kazan.ru; РИА Новости/Виталий Невар