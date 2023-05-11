Слуцкий разговорил Федотова: что за «свинцовые носки», почему не знает слова «фаворит» и как оценивает 10:1?

Объяснил, как удалось обыграть «Зенит».

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поговорил с Леонидом Слуцким в ютуб-шоу «Коммент.Тренер».

Прошлись по всей карьере в РПЛ: как работал в «Оренбурге», что любопытного бывало в «Сочи», какие особенности есть в ЦСКА.

Выделяем главное.

«Оренбург» при Федотове: возвращение к жизни Деспотовича, искусственное поле – как небольшое преимущество, поворотный момент после поражений

Владимир Федотов рассказал, как готовились к первому после возвращения сезону в РПЛ: «Вышли из ФНЛ, нужна была свежая кровь, но финансирование немного запоздало – так что сборы проводили в составе 16 человек. Организовывали оборону, заточили контратаку, что впоследствии очень хорошо помогало. Играли той же командой, а позже появился Деспотович».

Федотов отметил, что Деспот очень грустил из-за сорвавшегося трансфер в «Лос-Анджелес Гэлэкси», а вернуть его в футбол стоило серьезных усилий.

Тренер объяснил, как реагировал на обвинения в игре от обороны: «Много ставили упреков по первым турам – «автобус» и все с этим связанное. Но на тот момент нужно было быть надежными». В сезоне-2018/19 «Оренбург» занял самое высокое место в истории – седьмое.

Специалист раскрыл особенности искусственного поля в Оренбурге: «Летом там специфические условия из-за жары. Поле поливалось, мы были готовы. Оно было хорошим. Давало ли оно преимущество? Какое-то незримое – есть: искусственное поле плюс жара. По прошествии 60-70 минут у соперника наступает утомляемость . Думаю, это доказанный факт».

В следующем сезоне «Оренбург» стартовал с четырех поражений. Как психологически это переносили? «Всегда были лидеры в команде – Ойеволе, Андреев: профессиональное отношение и влияние на коллектив было очень хорошим. Пример – все ехали загорать на солнышке, а Дима Андреев год за годом ездил в Кисловодск и поправлял здоровье. Это о многом говорит. Его влияние как капитана было правильным. Да, по результату плохо – дополнительный груз на команду. Но по содержанию игры не было такого мрака».

Федотов вспоминает поворотный момент – второй тайм матча пятого тура против «Тамбова»: «Оренбург» уступал 0:1, потом пропустил второй мяч, но все же ушел от поражения – 2:2. Дубль за четыре минуты сделал Фамейе. Тренер признал, что после этого команда ожила, и у нее стало многое получаться.

Федотов и перерывы: как настраивать команду? – каждый раз разный случай

У тренера нет конкретного рецепта, что надо говорить в раздевалке по ходу матча: «Нужно интуитивно почувствовать, что сказать: или нагоняй, накричать, или тактические вещи. Нужно понять, в каком состоянии команда. Ведь эти же игроки на тренировках показывают совершенно другой уровень футбола. Психология – это вывести команду из оцепенения.

Я называю это «свинцовые носки» – такое интересное сравнение, будто футболисты надевают их от отсутствия уверенности, когда ничего не получается . Может, просто нужно посидеть, помолчать. А выплескивать эмоции – разовый случай. Наверное, это тоже необходимо».

И еще: « Не знаю такого слова в футболе – фаворит . Фаворита нужно делать здесь – на футбольном поле, правильно подготовиться во всех аспектах. Психология на первом месте. Выходишь расслабленный – уже обыграл [соперника] – и первый тайм зачастую провальный».

Переход в «Сочи» дался Федотову спокойно: он пояснил, что в клубе ему сильно помог Александр Кокорин. А тот самый разгром «Ростова» со счетом 10:1 тренер считает проигранной информационной войной.

Слуцкий обратил внимание на редкие изменения в расположении игроков на поле, но разную игру команды при Федотове. И обозначил три этапа «Сочи» при нем: борьбу за выживание, сезон выхода в еврокубки и следующий – с серебром чемпионата.

Федотов пояснил, что на старте как раз очень помогло подписание Кокорина – идеального на тот момент для позиции инсайда. Быстрого, техничного, комбинационного игрока в пару к Андрею Мостовому. А ключевой в борьбе за выживание, на его взгляд, стала победа над «Спартаком».

Ковидные 10:1 с «Ростовом» в памяти тренера сохранились так:

«Шла подготовка, руководство сказало – «играем». Суть даже не в этом. Это чисто информационная война, в которой нас переиграли . Надо быть честными. Пока команда не вышла из самолета, мы и не подозревали, что приедет молодежь. Получилась крупная победа. Они играли в открытый футбол и тактически многое позволяли нашей команде. Бежали вперед, плохо оборонялись. Испытывать какие-то угрызения совести не поднимается рука.

Мы прекрасно знали, как там развивалась ситуация. У них был боеспособный состав, который они могли привезти. Не было нескольких заболевших человек. Мы имели полное моральное право играть. Неприятный ли это момент эмоционально? Да. Из всех СМИ лился приличный поток грязи. Было очень неприятно. В дальнейшем все поняли, что кто-то сделал что-то не так. Но не «Сочи», а организация футбольного хозяйства . [Неправильно,] что допустили проведение этого матча, и что он состоялся не в том формате».

Дела в ЦСКА: недобрали очков из-за нереализации моментов, не хватило дополнительной конкуренции

Федотов подчеркнул главную стартовую проблему в ЦСКА: «Произошел серьезный исход футболистов, которые воспользовались приостановкой контракта. Это грандиозный удар, за одно трансферное окно сложно их заменить. Между основной командой и молодежным футболом – очень серьезный разрыв ».

Слуцкий заметил, что старт-то у ЦСКА получился, но команда теряла очки после паузы на матчи сборных. Хотя статистически ЦСКА выглядел даже лучше.

«Да, статистика была хорошей, признал тренер армейцев. – В матчах с «Динамо» и «Спартаком» до перерыва могли все решить. Но мы не реализовали множество моментов. По этой причине недосчитались очков шесть. Да, забивали Чалов, Медина, Карраскаль. Но дополнительной опции в виде конкуренции среди атакующих игроков, наверное, немножко не хватило. А как появился Роша – потеряли Дивеева. В матче с «Зенитом» появилась защита, какая наконец должна была – и всего на несколько минут».

Отдельно Федотов высказался об отдельных футболистах.

Про Федора Чалова: «Важны анализ и происходившее раньше. Мы знали, что он уверенно чувствовал себя и в роли второго форварда. Это позиция инсайдной зоны, где он вторым темпом может хорошо подыгрывать и хорошо реализовывать момент, хорошо открываться. Федор здесь универсален. Для него позиция не стала открытием».

Про Ивана Облякова и его основную позицию: «Он – инсайд, у него там многое получается, там он проводил лучшие матчи. Хотя он достаточно ровно [выглядит] на всех позициях. Но мы бы хотели видеть его ближе к атаке».

Про Константина Кучаева и хорошее начало сезона с уходом в запас из-за пары Мендес-Зделар: «После серии хороших матчей – травма и рецидив. Костя набирает очень долго. Плюс требовательность к себе – надо себя злить, заводить, выгрызать, доставать амбиции».

Про Хорхе Карраскаля и его нестабильность: «Та же самая причина. Нужен правильный настрой. Подготовка к игре. Чтобы мастерство проявлять, нужно выходить в правильном состоянии. Здесь у него есть огромный резерв».

Как обыграли «Зенит», что любопытного рассказал Карвальо и кто на самом деле ставит игроков в состав?

О победном матче против «Зенита» Владимир Федотов подробно рассуждал с точки зрения тактики:

«План был – лишить соперника любого пространства. Это и подразумевает серьезное давление – не дать поднять голову, не дать разбежаться, разыграться . После 30-й минуты чуть выдохнули и взяли паузу – они соорудили голевой момент. Мы быстро пришли в себя и начали делать то, от чего ушли – давление на каждом участке поля, не дать завязаться комбинационному футболу.

Наверное, во втором тайме мы чуть меньше владели мячом, но по качеству давления, перекрывания зон, хорошо организованного прессинга и контрпрессинга – мы не позволили «Зениту» многое создать в атаке».

А еще Федотов высказался о конкуренции – будет полезно знать тем, кто придет в его команду:

«Задаем вопрос футболистам: «Кто ставит футболистов в стартовый состав?» Говорят: «Тренер!» Но тренер – на основе вашего мастерства и отношения к делу. Вы ставите себя в стартовый состав . Набабкин ставит себя в стартовый состав, Акинфеев. Своим отношением, мастерством. Давайте, подходите, доказывайте, вытесняйте, конкурируйте. Иной раз мы удивляемся – прогресс молодого футболиста, а потом – стагнация».

Федотов вспомнил разговор с клубной легендой: «Общались с Даниэлем Карвальо, он рассказывал интересные вещи с позиции прошлых лет: «Приехал, на технике, думал, стоя всех обыграю, а португальский тренер объяснил, что главный критерий – пахать на тренировках, тогда будем смотреть на твое движение». Год ушел у него на адаптацию.

Еще попалась интересная статья о том, как Венгер искал дополнительную мотивацию для футболистов. Старший товарищ ему сказал простую вещь: «Мотивация либо есть, либо ее нет». Думаю, мотивация у всех есть, просто иногда засыпает, а наша задача – чтобы этого не происходило».

Фото: youtube.com/Коммент.Шоу; РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Артур Лебедев, Александр Вильф