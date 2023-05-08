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«Премиашки» – вот что значит жест Малкома боссу «Зенита»! Аршавин предсказывал двойные-тройные

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Александр Медведев Александр Медведев
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Малком Малком
Василий Уткин Василий Уткин
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Футбол Футбол

Выставил счет за золото Медведеву.

Малком не забил «Спартаку», но после чемпионского матча был одним из самых ярких! Лучшая сцена автора 22 голов в сезоне – с гендиректором клуба Александром Медведевым.

Сначала Малком обнялся с ним, но сразу решил сказать что-то важное.

Но зачем говорить, если есть шикарный и всем понятный жест! Бразилец потер пальцами перед гендиром – явный намек на премиальные.

Медведев, конечно, все понял!

Андрей Аршавин предвкушал победу над «Спартаком» во «Все на Матч» в субботу и проговорился:

– Обыграй «Спартак» – и ты чемпион. Все этого хотят. Премиашки будут двойные-тройные.

А мы же помним: Андрей – не просто эксперт «Матча», он еще и заместитель гендиректора «Зенита».

***

Василий Уткин подсветил цитату Аршавина в телеграм-канале: «Накануне матча «Зенит» – «Спартак» пополнился список чисто питерских слов. Наряду с поребриком, шавермой и парадным появляются премиашки! 

До сих пор, помимо официального слова премиальные, я слышал только о премках. В любом другом городе, команде, «ну, и так далее» (с). А тут премиашки…».

Запомним это слово надолго!

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!

113 комментариев

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Lestyv
Посмотрите, как искренне радуется он чемпионству (зачеркнуто) премиашкам
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Денис Бояров
Статьяшка конечно очень информативной получилась
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Andrusha_1
какать скоро деньгами будут.
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Гамарджоба Генацвале
Малком после чемпионства:
- У меня мурашки - пришла смс, тройные премиашки!
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Tpy6kaMerlina
Главное что держит бразильцев и прочих легионеров в клубе - это, конечно, возможность добиться побед для болельщиков, для города. А бонус и премии - ничтожный пшик, на который успешно указывает Малком. Вот, дескать, господин ген дир, вы нам премии сулите, двойные, тройные, - ерунда эти ваши премии, пустяк. Не за них играем, говорит. И жестами доказывает.
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Мыкола
Наёмники
+52
-9
+43
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Hugo Sanchez
«Денги давай! Давай денги!» (с)
+32
-1
+31
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Lavinka
Выглядит всё это со стороны очень мерзко ...
+15
-1
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Максим Попов-Максим
Ответ Andrusha_1
какать скоро деньгами будут.
вы думаете они много получают? всего то 100-150 млн рублей в неделю, это не такие уж и большие деньги, это не очем
+15
-4
+11
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Алексей Полиенков
Какой позор. Их только бабки интересуют...
+13
-3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Денис Бояров
Статьяшка конечно очень информативной получилась
Статьяшка-информатяшка🤓
+8
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burefan
Ответ Денис Бояров
Статьяшка конечно очень информативной получилась
Няшка-статьяшка
+8
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Ronaldo187
Ответ Злодей Спб
Насяльника, я сделаль! Деньга давай, деньга! Да не, Малки норм сезон отработал. Можно и выдать какую-нибудь надбавку.
Узнав какую добавку ему отвалят, ты потеряешь рассудок😉
+7
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Руслан Ганбаров
Благо игроки других клубов, дублей, академий засыпают с мыслями о победах и медальках. Статья топ👍🏾
+18
-12
+6
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Romano1985
Весь российский футбол , в одной картинке …
+6
0
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Jlaw
денюжки давай, ахахаха
+6
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Алексей Александрович
А пацанам на дошик и носки всей страной собираем... 🤦‍♂
+12
-7
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svft
достойняшка главняшки
+5
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Rubilov
За идею ребята играют, за эмблему!!!
+4
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Михаил Тихонов
Хочет котлеток с премиашкой
+4
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Guingm
Противно смотреть на это,позорище.
+4
0
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Злодей Спб
Насяльника, я сделаль!
Деньга давай, деньга!

Да не, Малки норм сезон отработал. Можно и выдать какую-нибудь надбавку.
+10
-6
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fantast1c
Ответ Мыкола
Наёмники
ЧВК Малкольм
+3
0
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добрый грек
"Деньги давай, давай деньги, деньги давай!!!" (с)
+3
0
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Joey Ramone
У кого-то были сомнения зачем он в России?
+3
0
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