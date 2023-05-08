«Премиашки» – вот что значит жест Малкома боссу «Зенита»! Аршавин предсказывал двойные-тройные
Выставил счет за золото Медведеву.
Малком не забил «Спартаку», но после чемпионского матча был одним из самых ярких! Лучшая сцена автора 22 голов в сезоне – с гендиректором клуба Александром Медведевым.
Сначала Малком обнялся с ним, но сразу решил сказать что-то важное.
Медведев, конечно, все понял!
Андрей Аршавин предвкушал победу над «Спартаком» во «Все на Матч» в субботу и проговорился:
– Обыграй «Спартак» – и ты чемпион. Все этого хотят. Премиашки будут двойные-тройные.
А мы же помним: Андрей – не просто эксперт «Матча», он еще и заместитель гендиректора «Зенита».
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Василий Уткин подсветил цитату Аршавина в телеграм-канале: «Накануне матча «Зенит» – «Спартак» пополнился список чисто питерских слов. Наряду с поребриком, шавермой и парадным появляются премиашки!
До сих пор, помимо официального слова премиальные, я слышал только о премках. В любом другом городе, команде, «ну, и так далее» (с). А тут премиашки…».
Запомним это слово надолго!
- У меня мурашки - пришла смс, тройные премиашки!
Деньга давай, деньга!
Да не, Малки норм сезон отработал. Можно и выдать какую-нибудь надбавку.