«Премиашки» – вот что значит жест Малкома боссу «Зенита»! Аршавин предсказывал двойные-тройные

Выставил счет за золото Медведеву.

Малком не забил «Спартаку», но после чемпионского матча был одним из самых ярких! Лучшая сцена автора 22 голов в сезоне – с гендиректором клуба Александром Медведевым.

Сначала Малком обнялся с ним, но сразу решил сказать что-то важное.

Но зачем говорить, если есть шикарный и всем понятный жест! Бразилец потер пальцами перед гендиром – явный намек на премиальные.

Медведев, конечно, все понял!

Андрей Аршавин предвкушал победу над «Спартаком» во «Все на Матч» в субботу и проговорился:

– Обыграй «Спартак» – и ты чемпион. Все этого хотят. Премиашки будут двойные-тройные.

А мы же помним: Андрей – не просто эксперт «Матча», он еще и заместитель гендиректора «Зенита».

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Василий Уткин подсветил цитату Аршавина в телеграм-канале: «Накануне матча «Зенит» – «Спартак» пополнился список чисто питерских слов. Наряду с поребриком, шавермой и парадным появляются премиашки!

До сих пор, помимо официального слова премиальные, я слышал только о премках. В любом другом городе, команде, «ну, и так далее» (с). А тут премиашки…».

Запомним это слово надолго!