Жуть как привез Селихов! Ошибся прямо в штрафной и дал «Зениту» забить

Подтолкнул соперника к чемпионству.

Матч «Зенит» – «Спартак» начинался вроде бы спокойно, пока простую ситуацию не подорвал спартаковский вратарь Александр Селихов.

На 13-й минуте он контролировал мяч в штрафной после паса от центрального защитника и должен был выбивать его (или пасовать на фланг, вариант был).

Вместо этого Селихов дал себя накрыть: Клаудиньо подлетел, заблокировал и забил.

Эпизод заслуживает детализации.

Вот пара секунд до – все еще вроде бы нормально.

А вот Клаудиньо уже блокирует удар Селихова.

Второе касание зенитовцу даже не понадобилось.

Для Селихова это суперважный матч не только в общем понимании.

Александр ведь частично воспитанник «Зенита», он провел в структуре клуба пару лет 15-16-летним: поехал туда, когда проиграл конкуренцию в академии «Спартака». Правда, в Петербурге у него тоже не получилось: сам футболист рассказывал, что его отчислили из школы за прогулы. Называл это ошибками молодости.

Петербургская ошибка в более солидном возрасте выглядит даже страшнее.