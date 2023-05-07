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Жуть как привез Селихов! Ошибся прямо в штрафной и дал «Зениту» забить

Александр Селихов Александр Селихов
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Спартак Спартак
Клаудиньо Клаудиньо
Футбол Футбол

Подтолкнул соперника к чемпионству.

Матч «Зенит» – «Спартак» начинался вроде бы спокойно, пока простую ситуацию не подорвал спартаковский вратарь Александр Селихов.

На 13-й минуте он контролировал мяч в штрафной после паса от центрального защитника и должен был выбивать его (или пасовать на фланг, вариант был).

Вместо этого Селихов дал себя накрыть: Клаудиньо подлетел, заблокировал и забил.

Эпизод заслуживает детализации.

Вот пара секунд до – все еще вроде бы нормально.

А вот Клаудиньо уже блокирует удар Селихова.

Второе касание зенитовцу даже не понадобилось.

Для Селихова это суперважный матч не только в общем понимании.

Александр ведь частично воспитанник «Зенита», он провел в структуре клуба пару лет 15-16-летним: поехал туда, когда проиграл конкуренцию в академии «Спартака». Правда, в Петербурге у него тоже не получилось: сам футболист рассказывал, что его отчислили из школы за прогулы. Называл это ошибками молодости.

Петербургская ошибка в более солидном возрасте выглядит даже страшнее.

Зенит – Спартак 3:2 (2:1, 1:1)
Дата проведения
7 мая, 18.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Клаудиньо, 1:1 – 33 Кейта Бальде, 2:1 – 39 Мостовой, 2:2 – 85, пенальти Промес, 3:2 – 90 Сергеев.
ЗенитКержаков, Караваев (Чистяков, 46), Родригао, Ренан (Мантуан, 87), Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Клаудиньо (Бакаев, 90), Мостовой (Вендел, 62), Малком, Кассьерра (Сергеев, 87).
СпартакСелихов, Чернов (Маслов, 64), Дуарте, Томаш Тавареш, Зобнин, Мартинс Перейра, Зиньковский (Хлусевич, 77), Денисов, Промес, Кейта Бальде (Мозес, 64), Соболев (Николсон, 77).
Предупреждения:
Зиньковский (35), Чернов (50), Вендел (77), Чистяков (84), Кержаков (90).
Удаление:
Дуарте (75).

52 комментария

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Vano from Tbilisi
Максименко гад што ты робишь? А это Селихов?, ну тогда ладно)))
+52
-3
+49
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Vlad Emelin
Ответ ДудьСдулся
Зенит к чемпионству ведут судьи. Когда Спартак сравнял, и перехватил инициативу, судьи сначала не заметили пенальти на Бальде (наступ), а потом разрешили Кузяеву толкнуть подло в спину Зобнина.
ВАХАХАХАХАХ не, это клиника.
+43
-18
+25
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Дмитрий Тихонов
Селихову тоже нужно после матча золотую медаль дать))
+23
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+23
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Peter Parker
Ответ Vano from Tbilisi
Максименко гад што ты робишь? А это Селихов?, ну тогда ладно)))
Ребров уже в перерыве наверное начал очередной пост оправдательный готовить
+12
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Fuji69
Саня , соберись !
+9
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ДудьСдулся
Зенит к чемпионству ведут судьи.
Когда Спартак сравнял, и перехватил инициативу, судьи сначала не заметили пенальти на Бальде (наступ), а потом разрешили Кузяеву толкнуть подло в спину Зобнина.
+56
-50
+6
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Пацанчик реальный
Ответ RLVedter
Но ведь защитник его хорошенько подставил. Вообще эта странная манера игры вратарей и защитников перекатывать мяч друг другу на грани перехвата соперником порядком надоела.И так играют не только в нашем чемпионате.
Где там защитник его подставил?у Селихова было время закурить,выкурить сигарету и отдать передачу,но он стоял как непонятно кто ждал!
+6
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ZarvuR2020
Ответ ДудьСдулся
Зенит к чемпионству ведут судьи. Когда Спартак сравнял, и перехватил инициативу, судьи сначала не заметили пенальти на Бальде (наступ), а потом разрешили Кузяеву толкнуть подло в спину Зобнина.
Т.е. с Ростовом в конце фолов не было, а тут уже был? Етить вы копыта переобуваете
+9
-4
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Peter Parker
Ответ Fuji69
Саня , соберись !
… и возвращайся в Амкар
+6
-1
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Nerazzurri-88
В лучших традициях Джанаева. спартак опять сосланит.
+5
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СССР цэ европа! - скакал?
Селихов давно превратился в клоуна, гнать вон
+3
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Orgazmatron IGO
Приз за привоз года.
+3
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Иван Правспарт
Может это и резко Но это очень-очень-очень.... Саша тебе надо отдохнуть.
+2
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Laziale67
Ответ ДудьСдулся
Зенит к чемпионству ведут судьи. Когда Спартак сравнял, и перехватил инициативу, судьи сначала не заметили пенальти на Бальде (наступ), а потом разрешили Кузяеву толкнуть подло в спину Зобнина.
Заговор против Спартака?))
+3
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Алик Галеев
Поставил наверное на голевую передачу вратаря)
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Severfan
детским тонким голоском:
бох! тигр!
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Борис(Марсель)
Это всё, что нужно знать о супер-классико чемпионата России...
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Victor Pavlovuch
Ответ ДудьСдулся
Зенит к чемпионству ведут судьи. Когда Спартак сравнял, и перехватил инициативу, судьи сначала не заметили пенальти на Бальде (наступ), а потом разрешили Кузяеву толкнуть подло в спину Зобнина.
Бедные и несчастье! Судьи у вас виноваты! А дно вратарь и остальные футболеры просто красавцы! Ну плачьте , плачьте , а Селихову скинтесь на Феррари за прекрасную игру!
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Антон Бугашев
https://youtu.be/mmiuPEzLlbs
Только не списывай точь-в-точь))
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Victor Pavlovuch
Ответ FCSM Dagirov
Комментарий удален модератором
Ах ах! Опять судьи виноваты! Это судья привез два мяча, а не ваш супер вратарь! Ну ну! Пока вы будете ныть , а не реально смотреть на вещи , и пока не признаете , что футболисты Спартака полное дно, так и будите плакаться !
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Ковш Сосновый
Ответ ДудьСдулся
Зенит к чемпионству ведут судьи. Когда Спартак сравнял, и перехватил инициативу, судьи сначала не заметили пенальти на Бальде (наступ), а потом разрешили Кузяеву толкнуть подло в спину Зобнина.
А то что за 10 секунд до это Зобнин исполнил хоккейный приём на Кузяеве при этом без мяча, конечно, замечать не будем, ой как удобно
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Автомобилист Зажопинск
аахаххахаха клоун
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Сергей-Сергеевич Смирнов
Селихов кривоногое недоразумение!!!!!
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Эдуард Звонков
Саше сегодня леща надо дать и по делу, начудил
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Victor Pavlovuch
Ответ Najim Salimov
Комментарий удален модератором
Эт что то не так! У спартачей же Максименко не вратарь , а Селихов - это Кассильяс! Вы же сами просили ставить его на матч с Зенитом, так как по вашему мнению Макс просто плыл! Ну поставили по вашему требованию крутого и что?
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