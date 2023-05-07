Жуть как привез Селихов! Ошибся прямо в штрафной и дал «Зениту» забить
Подтолкнул соперника к чемпионству.
Матч «Зенит» – «Спартак» начинался вроде бы спокойно, пока простую ситуацию не подорвал спартаковский вратарь Александр Селихов.
На 13-й минуте он контролировал мяч в штрафной после паса от центрального защитника и должен был выбивать его (или пасовать на фланг, вариант был).
Вместо этого Селихов дал себя накрыть: Клаудиньо подлетел, заблокировал и забил.
Эпизод заслуживает детализации.
Вот пара секунд до – все еще вроде бы нормально.
А вот Клаудиньо уже блокирует удар Селихова.
Второе касание зенитовцу даже не понадобилось.
Для Селихова это суперважный матч не только в общем понимании.
Александр ведь частично воспитанник «Зенита», он провел в структуре клуба пару лет 15-16-летним: поехал туда, когда проиграл конкуренцию в академии «Спартака». Правда, в Петербурге у него тоже не получилось: сам футболист рассказывал, что его отчислили из школы за прогулы. Называл это ошибками молодости.
Петербургская ошибка в более солидном возрасте выглядит даже страшнее.
- Дата проведения
- 7 мая, 18.00, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 13 Клаудиньо, 1:1 – 33 Кейта Бальде, 2:1 – 39 Мостовой, 2:2 – 85, пенальти Промес, 3:2 – 90 Сергеев.
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Зенит –
Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Родригао, Ренан (Мантуан, 87), Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Клаудиньо (Бакаев, 90), Мостовой (Вендел, 62), Малком, Кассьерра (Сергеев, 87).
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Спартак –
Селихов, Чернов (Маслов, 64), Дуарте, Томаш Тавареш, Зобнин, Мартинс Перейра, Зиньковский (Хлусевич, 77), Денисов, Промес, Кейта Бальде (Мозес, 64), Соболев (Николсон, 77).
- Предупреждения:
- Зиньковский (35), Чернов (50), Вендел (77), Чистяков (84), Кержаков (90).
- Удаление:
- Дуарте (75).
Когда Спартак сравнял, и перехватил инициативу, судьи сначала не заметили пенальти на Бальде (наступ), а потом разрешили Кузяеву толкнуть подло в спину Зобнина.
бох! тигр!
Только не списывай точь-в-точь))