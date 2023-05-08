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Лишь четыре игрока «Зенита» взяли все пять титулов подряд. Кто они?

Далер Кузяев Далер Кузяев
Зенит Зенит
Вильмар Барриос Вильмар Барриос
Михаил Кержаков Михаил Кержаков
Александр Ерохин Александр Ерохин
Артем Дзюба Артем Дзюба
Магомед Оздоев Магомед Оздоев
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
Сердар Азмун Сердар Азмун
Футбол Футбол

Прошли весь путь от первой до второй звезды.

«Зенит» взял пятый подряд титул РПЛ, но состав, с которого началась гегемония, уже в прошлом. Из чемпионов-2018/19 остались только Михаил Кержаков, Вильмар Барриос, Далер Кузяев и Александр Ерохин.

Как за четыре года изменилась их роль в клубе? И изменилась ли вообще?

Михаил Кержаков

Кержакову-младшему незадолго до первого титула при Сергее Семаке исполнилось 32 года, и в чемпионском сезоне он почти не получал игрового времени – лишь 296 минут во всех турнирах. Первым номером тогда был Андрей Лунев.

Однако в следующих сезонах Михаил играл больше – из-за частых повреждений Лунева. После ухода Андрея в «Байер» летом 2021-го Кержаков стабильно получает 2000+ игровых минут. Семак пытался наигрывать Крицюка и молодого Одоевского, но по разным причинам возвращался к Кержакову.

Вильмар Барриос

Колумбийский опорник пришел в «Зенит» в середине сезона-2018/19 и сразу замуровал центр поля команды Семака. Не проходило ни одного трансферного окна без новостей о том, что Барриос может уйти – в списке заинтересованных фигурировали «Милан», «Бетис», «Рома», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Бешикташ».

«Я не обращал внимания ни на какие слухи и всегда был на 100% сосредоточен на «Зените». Моя главная задача – показывать лучшую игру в каждом матче и приносить пользу команде. Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт, потому что хочу еще много лет биться вместе с «Зенитом» за самые высокие награды и еще много раз стать чемпионом», – говорил Вильмар после подписания нового контракта с «Зенитом» в 2021 году.

Его сложно заподозрить в лукавстве. 

Барриос – важная фигура нынешнего «Зенита». В этом сезоне больше него сыграли только Малком, Дуглас Сантос, Вендел и Кержаков. 

Далер Кузяев

Кузяев незаметно стал старожилом «Зенита» – вернулся в родной клуб из «Ахмата» почти шесть лет назад. И Манчини, и Семак ценили Далера за универсальность – он отыграл на всех позициях в полузащите, а при необходимости закрывал даже фланги защиты.

Летом 2020-го Кузяев хотел попробовать себя в Европе и не подписал новый контракт с «Зенитом». Ходили слухи об интересе «Рейнджерс», «Аталанты», «Бешикташа», «Галатасарая» и «Алавеса», но не срослось. Далер был в шаге от перехода в «Локомотив». Но в октябре 2020-го все же согласился на трехлетний контракт с «Зенитом», который, кстати, истекает этим летом. 30-летний игрок, по данным «Чемпионата», не расстается с мечтой о Европе. 

В сезоне-2022/23 Кузяев практически не затыкал дыры в составе и играл только на родной позиции в центре полузащиты. Отчасти из-за этого Далер проводит самый результативный сезон в «Зените» – в 31 матче уже забил 5 раз забил и сделал 7 ассистов.

Александр Ерохин 

Ерохин пришел в «Зенит» в одно время с Кузяевым, но сыграл почти на 3,5 тысячи минут меньше. У него есть совершенно четкая роль – освежать игру и забивать в конце матча.

За 190 матчей в «Зените» Ерохин положил 35 мячей – здорово для непрофильного форварда.

Ерохина такая роль устраивает – с зарплатой около 2 миллионов евро в год он входит в список самых высокооплачиваемых игроков «Зенита» и до лета 2024-го вряд ли покинет Петербург.

***

Бонусом отметим игроков, которые выиграли с «Зенитом» четыре титула подряд, но до пятого не остались.

•‎ Артем Дзюба. Уехал в турецкую «Адану Демирспор», забил там только один мяч и вернулся в Россию. Теперь успешно вытаскивает со дна «Локомотив» – со старта весенней части сезона забил 8 мячей и отдал 4 ассиста.

•‎ Магомед Оздоев. После ухода из «Зенита» отлично вписался в состав «Фатих Карагюмрюка», который тренирует Андреа Пирло. 5 голов + 1 ассист в высшей лиге Турции.

•‎ Ярослав Ракицкий. Защитник, который вынужден был уехать из «Зенита» после 24 февраля. До января был в «Адане Демирспор» (где и Дзюба), а в зимнее трансферное окно вернулся в родной «Шахтер». 

•‎ Сердар Азмун. Иранец отправился в «Байер» в январе 2022 года, но по-прежнему не может закрепиться в основе. В этом сезоне сыграл 931 минуту, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы

Фото: РИА Новости/Александр Гальпери, Григорий Сысоев, Алексей Куденко

28 комментариев

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Goldstream
Барриос, Сантос и Кузяев - становой хребет этого "Зенита", на котором держатся многие тактические допущения.
Кержаков - талисман. Да, иногда он ошибается и редко делает по-настоящему фантастические спасения. Зато "тот самый парень со двора".
+82
-5
+77
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rarog
За игрой Барриоса я всегда на стадионе наблюдал специально, вот прям фокусировался на нем, больше чем на нападении, потому что красиво)
+36
-1
+35
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Kabardinka
Ответ Goldstream
Барриос, Сантос и Кузяев - становой хребет этого "Зенита", на котором держатся многие тактические допущения. Кержаков - талисман. Да, иногда он ошибается и редко делает по-настоящему фантастические спасения. Зато "тот самый парень со двора".
Талисман - это Бирюков)
+14
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Vićtor Diaź
Ответ rarog
За игрой Барриоса я всегда на стадионе наблюдал специально, вот прям фокусировался на нем, больше чем на нападении, потому что красиво)
Барриос просто алмаз.
Точно также я с благоговением наблюдал за игрой двух людей в зените: Гарая (он для меня вообще лучший ЦЗ в истории РПЛ) и Паредеса. У второго было сумасшедшее видение поля и нереальная точность передач, а также какое-то магическое обращение с мячом. Одно удовольствие было за ним наблюдать даже когда он, ходя пешком в центре, раздавал конфеты игрокам атаки.
+13
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Эмиль Гафаров
эти люди- фундамент "Зенита". Их очень любили, когда они играли
+9
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Кагов
Михаил Кержаков, Барриос и Ерохин будут иметь 6 титулов чемпиона подряд!
+7
-2
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Фантом
Ответ Ganibale
Барриос, Кузяев, Ерохин хорошие футболисты которые заслужили 5 чемпионств, ну когда смотрю на Кержакова… который еще вчера скакал больше всех, понимаешь что где то несправедливость
Ну да, с чего бы это чемпионом должен становиться вратарь, пропустивший меньше всех голов в чемпионате? На данный момент, конечно, но к концу, по-видимому, ситуация не изменится.

Это как раз верх справедливости. Кержаков - не самый талантливый вратарь, но работой, отношением к делу и просто спокойной преданностью клубу заслужил эти чемпионства ничуть не меньше остальных.
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Karl_Ivanovich
Ответ Юлия Закаблукова
кержаков такой вратарь , что если его не будет в воротах зенит ничего не потеряет
Он просто "свой парень" который терпеливо ждал и дождался своего звёздного времени
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Vastichh
Ответ Юрий Кечко
Я просто ахирел что Ерохин получает 2 ляма…это финиш
Честно говоря, сомневаюсь, что это правда. Хотелось бы узнать, откуда у автора эта информация
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Атав Джаватханов
Ответ Кагов
Михаил Кержаков, Барриос и Ерохин будут иметь 6 титулов чемпиона подряд!
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Typucm1
Ответ Владимир Абрамов
И кого в ворота не поставь...(с) Влияние Кержакова на поле состоит не в том, что это какой-то гениальный или хотя бы очень сильный вратарь как Куртуа, а в том, что он сам не дрожит и не передает волнение всей линии защиты. В каком-то смысле он еще и носитель традиций команды. Во времена Лодыгина и Лунева такого не было. А так, что должен берет. Выше головы не прыгает, но подкупает стабильностью. Кто мог бы заменить даже сложно представить.
Я не против, но не были вы на выезде в Грозном в прошлом году. Там у Миши был пожар наипожарейший. Нам за воротами все было отлично видно..
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Владимир Абрамов
Ответ Юлия Закаблукова
кержаков такой вратарь , что если его не будет в воротах зенит ничего не потеряет
И кого в ворота не поставь...(с) Влияние Кержакова на поле состоит не в том, что это какой-то гениальный или хотя бы очень сильный вратарь как Куртуа, а в том, что он сам не дрожит и не передает волнение всей линии защиты. В каком-то смысле он еще и носитель традиций команды. Во времена Лодыгина и Лунева такого не было. А так, что должен берет. Выше головы не прыгает, но подкупает стабильностью. Кто мог бы заменить даже сложно представить.
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riverman1980
Ответ 1ce
ой дилетант...
я таким как ты преподавать могу )
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1ce
Ответ riverman1980
Становой хребет этого Зенита Барриос и Вендел, но не Сантос и тем более не Кузяев.
ой дилетант...
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ZenitBrazil
Эх,хотелось бы вернуть Халка,представьте связку Малком Клаудиньо Халк,это просто имба
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Денис Заев
Вот не удивляюсь себе, что первым в голову пришёл именно Кержаков-младший. Сколько лет он связан с "Зенитом", пусть и его продавали/скидывали в аренды в другие клубы... Он то добился своего наконец, пусть и 35-36 ему уже. Братцу старшему только позавидовать, хоть у Александра Кубок УЕФА есть в активе
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Юрий Кечко
Я просто ахирел что Ерохин получает 2 ляма…это финиш
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riverman1980
Забавно, что младший Керж выиграл больше чемпионств чем именитый старший )
Скажи такое еще лет 7 назад никто не поверил бы )
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Pavlo Pedko
Не был вынужден. Прото захотел уехать.
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Богдан Агафонов
Барриос играл под 25 номером???
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rnp9wvnkbr
⭐️⭐️
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