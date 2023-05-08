Лишь четыре игрока «Зенита» взяли все пять титулов подряд. Кто они?

Прошли весь путь от первой до второй звезды.

«Зенит» взял пятый подряд титул РПЛ, но состав, с которого началась гегемония, уже в прошлом. Из чемпионов-2018/19 остались только Михаил Кержаков, Вильмар Барриос, Далер Кузяев и Александр Ерохин.

Как за четыре года изменилась их роль в клубе? И изменилась ли вообще?

Михаил Кержаков

Кержакову-младшему незадолго до первого титула при Сергее Семаке исполнилось 32 года, и в чемпионском сезоне он почти не получал игрового времени – лишь 296 минут во всех турнирах. Первым номером тогда был Андрей Лунев.

Однако в следующих сезонах Михаил играл больше – из-за частых повреждений Лунева. После ухода Андрея в «Байер» летом 2021-го Кержаков стабильно получает 2000+ игровых минут. Семак пытался наигрывать Крицюка и молодого Одоевского, но по разным причинам возвращался к Кержакову.

Вильмар Барриос

Колумбийский опорник пришел в «Зенит» в середине сезона-2018/19 и сразу замуровал центр поля команды Семака. Не проходило ни одного трансферного окна без новостей о том, что Барриос может уйти – в списке заинтересованных фигурировали «Милан», «Бетис», «Рома», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Бешикташ».

«Я не обращал внимания ни на какие слухи и всегда был на 100% сосредоточен на «Зените». Моя главная задача – показывать лучшую игру в каждом матче и приносить пользу команде. Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт, потому что хочу еще много лет биться вместе с «Зенитом» за самые высокие награды и еще много раз стать чемпионом», – говорил Вильмар после подписания нового контракта с «Зенитом» в 2021 году.

Его сложно заподозрить в лукавстве.

Барриос – важная фигура нынешнего «Зенита». В этом сезоне больше него сыграли только Малком, Дуглас Сантос, Вендел и Кержаков.

Далер Кузяев

Кузяев незаметно стал старожилом «Зенита» – вернулся в родной клуб из «Ахмата» почти шесть лет назад. И Манчини, и Семак ценили Далера за универсальность – он отыграл на всех позициях в полузащите, а при необходимости закрывал даже фланги защиты.

Летом 2020-го Кузяев хотел попробовать себя в Европе и не подписал новый контракт с «Зенитом». Ходили слухи об интересе «Рейнджерс», «Аталанты», «Бешикташа», «Галатасарая» и «Алавеса», но не срослось. Далер был в шаге от перехода в «Локомотив». Но в октябре 2020-го все же согласился на трехлетний контракт с «Зенитом», который, кстати, истекает этим летом. 30-летний игрок, по данным «Чемпионата», не расстается с мечтой о Европе.

В сезоне-2022/23 Кузяев практически не затыкал дыры в составе и играл только на родной позиции в центре полузащиты. Отчасти из-за этого Далер проводит самый результативный сезон в «Зените» – в 31 матче уже забил 5 раз забил и сделал 7 ассистов.

Александр Ерохин

Ерохин пришел в «Зенит» в одно время с Кузяевым, но сыграл почти на 3,5 тысячи минут меньше. У него есть совершенно четкая роль – освежать игру и забивать в конце матча.

За 190 матчей в «Зените» Ерохин положил 35 мячей – здорово для непрофильного форварда.

Ерохина такая роль устраивает – с зарплатой около 2 миллионов евро в год он входит в список самых высокооплачиваемых игроков «Зенита» и до лета 2024-го вряд ли покинет Петербург.

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Бонусом отметим игроков, которые выиграли с «Зенитом» четыре титула подряд, но до пятого не остались.

•‎ Артем Дзюба. Уехал в турецкую «Адану Демирспор», забил там только один мяч и вернулся в Россию. Теперь успешно вытаскивает со дна «Локомотив» – со старта весенней части сезона забил 8 мячей и отдал 4 ассиста.

•‎ Магомед Оздоев. После ухода из «Зенита» отлично вписался в состав «Фатих Карагюмрюка», который тренирует Андреа Пирло. 5 голов + 1 ассист в высшей лиге Турции.

•‎ Ярослав Ракицкий. Защитник, который вынужден был уехать из «Зенита» после 24 февраля. До января был в «Адане Демирспор» (где и Дзюба), а в зимнее трансферное окно вернулся в родной «Шахтер».

•‎ Сердар Азмун. Иранец отправился в «Байер» в январе 2022 года, но по-прежнему не может закрепиться в основе. В этом сезоне сыграл 931 минуту, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Фото: РИА Новости/Александр Гальпери, Григорий Сысоев, Алексей Куденко