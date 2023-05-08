ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

У «Зенита» подряд 5 чемпионств − а в Европе есть серии дольше?

Зенит Зенит
Короткий Спортс Короткий Спортс
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Лудогорец Лудогорец
Бавария Бавария
Линкольн Гибралтар Линкольн Гибралтар
Футбол Футбол

До рекорда РПЛ одно.

«Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России.

Это уже девятое чемпионство в России – и пятый титул подряд. В Европе сейчас есть сравнимые (или больше) по продолжительности серии?

•‎ «Црвена Звезда», как и «Зенит», уже стала чемпионом.

•‎ Все остальные команды могут продлить серию – проблемы только у «Клужа»: румынский чемпион идет третьим в плей-офф группе – за 4 тура до конца отстает от «Фарула» на 8 очков (сыграл на один матч больше).

А что по рекордам? Здесь «Зенит» еще дальше.

• Главный рекордсмен мира – «Тафеа» из Вануату (15 чемпионств подряд). «Линкольн» был в шаге от повторения рекорда: в сезоне-2016/17 потерял очки в последнем туре и сдал титул.

До рекордов в Европе «Зениту» еще далеко, но в следующем году можно повторить рекорд РПЛ − он у «Спартака»: шесть чемпионств подряд (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️

Звезды на эмблемах считают по-разному! В Италии за 10 титулов дали бы одну, а в Германии – три ⭐

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Manchot
Ответ Олег Акимов
Это очень плохо для чемпионата.
Да, беда совсем в Бундеслиге)
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
K2vrn
Поздравляю Зенит! Был свидетелем первого гола Аршавина в рпл, у нас, в врн, тогда команда Морозова покорила. И Зенит всегда второй любимый клуб после Факела! С победой вас парни. Во всех играх за вас, кроме двух, потому что: ЗИМОЮ.....
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
warer88
Ответ Manchot
Да, беда совсем в Бундеслиге)
Бавария лч выигрывает. А зенит?
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ warer88
Бавария лч выигрывает. А зенит?
а сколько у Баварии игроки стоят?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Акимов
Это очень плохо для чемпионата.
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Manchot
Ответ warer88
Бавария лч выигрывает. А зенит?
Не участвует
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Rhea
В принципе Зенит ещё долго сможет брать чемпионства при сохранении костяка и финансирования. По уровню игры они значительно лучше соперников.
И всё же разрыв в стоимости составов очень большой, а в футболе на длинных дистанциях побеждают почти всегда команды с более дорогими составами и лишь изредка они упускают чемпионства.
Остальным командам нужно бороться за Кубок, ну и ждать какого-нибудь кризисного сезона Зенита, чтоб выцепить золото. Но я думаю, что ещё 3-4 чемпионства точно будет и серия составит 8-9 чемпионств подряд.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Особенно печально Зенит выглядит на фоне "Линкольна" и "Сконто", про «Тафеа» из Вануату и говорить нечего
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Шуткин
Бавария будет 11) Даже с учётом их колосальных проблем, нет забивного нападающего, все равно они скорее всего будут Чемпионами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Иванов
Ответ warer88
Бавария лч выигрывает. А зенит?
Бавария лч выигрывает. А Зенит деклассирует Баварию 4-0 и выигрывает кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. При стоимости состава в 10 раз меньше, чем у Баварии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Ответ igls54
Особенно печально Зенит выглядит на фоне "Линкольна" и "Сконто", про «Тафеа» из Вануату и говорить нечего
ты Брюгге забыл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Северный болельщик
У Алании был один титул, зато какой огненный!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Korchagin
Какой же Зенит Линкольн! )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
А в Шотландии, у Селтика не было длинных серий?🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БВО
Со Сконто интересная история, 14 чемпионств подряд, потом ещё 10 лет 1-3 место, потом расформирование.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Ответ Abriel
а сколько у Баварии игроки стоят?
Вы своими вопросами в тупик ставите сектанских москвичей…
Это другое ведь 😅
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Coodesnik
Ответ warer88
Бавария лч выигрывает. А зенит?
А Зенит кубок Уефа и супер кубок европы..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Ответ Олег Акимов
Это очень плохо для чемпионата.
Это чемпионат настолько плох, а не плохо для чемпионата. Для чемпионата это данность, и это не проблема Зенита, так де как в 90-х это не было проблемой Спартака. Просто очень низкий средний уровень команд, так же как и низкий уровень среднего достатка в стране... Если всё посредственноев стране, при этом ещё и страна северная, почему футбол должен быть сильным? Он такой же как и всё в стране, держится на импорте.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bo_larson
Ответ БВО
Со Сконто интересная история, 14 чемпионств подряд, потом ещё 10 лет 1-3 место, потом расформирование.
почему расформировались? Лень гуглить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ale87
Ответ bo_larson
почему расформировались? Лень гуглить
Если кратко - нет денег
https://www.sports.ru/football/1037091090.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Питер Пэн
Ответ Иван Шуткин
Бавария будет 11) Даже с учётом их колосальных проблем, нет забивного нападающего, все равно они скорее всего будут Чемпионами
Зато все остальные рекордсмены из колхозных чемпионатов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bo_larson
Ответ Максим Черкашин
А в Шотландии, у Селтика не было длинных серий?🤔
вики пишет, что у селтика было девять подряд, причем дважды. У рейнджеров тоже девять, но один раз только серия была
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий