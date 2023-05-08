У «Зенита» подряд 5 чемпионств − а в Европе есть серии дольше?

До рекорда РПЛ одно.

«Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России.

Это уже девятое чемпионство в России – и пятый титул подряд. В Европе сейчас есть сравнимые (или больше) по продолжительности серии?

•‎ «Црвена Звезда», как и «Зенит», уже стала чемпионом.

•‎ Все остальные команды могут продлить серию – проблемы только у «Клужа»: румынский чемпион идет третьим в плей-офф группе – за 4 тура до конца отстает от «Фарула» на 8 очков (сыграл на один матч больше).

А что по рекордам? Здесь «Зенит» еще дальше.

• Главный рекордсмен мира – «Тафеа» из Вануату (15 чемпионств подряд). «Линкольн» был в шаге от повторения рекорда: в сезоне-2016/17 потерял очки в последнем туре и сдал титул.

До рекордов в Европе «Зениту» еще далеко, но в следующем году можно повторить рекорд РПЛ − он у «Спартака»: шесть чемпионств подряд (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein