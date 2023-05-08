У «Зенита» подряд 5 чемпионств − а в Европе есть серии дольше?
До рекорда РПЛ одно.
«Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России.
Это уже девятое чемпионство в России – и пятый титул подряд. В Европе сейчас есть сравнимые (или больше) по продолжительности серии?
• «Црвена Звезда», как и «Зенит», уже стала чемпионом.
• Все остальные команды могут продлить серию – проблемы только у «Клужа»: румынский чемпион идет третьим в плей-офф группе – за 4 тура до конца отстает от «Фарула» на 8 очков (сыграл на один матч больше).
А что по рекордам? Здесь «Зенит» еще дальше.
• Главный рекордсмен мира – «Тафеа» из Вануату (15 чемпионств подряд). «Линкольн» был в шаге от повторения рекорда: в сезоне-2016/17 потерял очки в последнем туре и сдал титул.
До рекордов в Европе «Зениту» еще далеко, но в следующем году можно повторить рекорд РПЛ − он у «Спартака»: шесть чемпионств подряд (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).
У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein
И всё же разрыв в стоимости составов очень большой, а в футболе на длинных дистанциях побеждают почти всегда команды с более дорогими составами и лишь изредка они упускают чемпионства.
Остальным командам нужно бороться за Кубок, ну и ждать какого-нибудь кризисного сезона Зенита, чтоб выцепить золото. Но я думаю, что ещё 3-4 чемпионства точно будет и серия составит 8-9 чемпионств подряд.
Это другое ведь 😅
https://www.sports.ru/football/1037091090.html