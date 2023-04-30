Видели, как Дзюба сложился и забил пяткой? После дубля еще и наехал на Талалаева
«Есть неприятный персонаж у «Химок».
«Локомотив» разгромил «Химки» (5:1) с мини-шедевром Артема Дзюбы. Возможно, лучший гол 25-го тура.
Забил впервые за месяц. Теперь у Дзюбы 8+4 за 8 игр РПЛ
К началу второго тайма «Локомотив» только разгонялся: 1:0, Миранчук реализовал пенальти. А на 52-й минуте помогла пластика Дзюбы – после подачи углового и хорошей скидки Дмитрия Баринова. Артем завалился в центре вратарской, но все-таки успел отбросить ногу назад и пробить внешней стороной стопы падении.
Почти скорпионом!
Потом «Химки» проснулись (1:2 от Руденко), но «Локо» это лишь раззадорило. Дзюба оформил дубль, теперь просто реализовав выход один на один. Артем молчал почти месяц и забил впервые за четыре матча – до этого был дубль «Пари НН» и привет руководству. Артем ярко вернулся в РПЛ: уже 8 голов и 4 ассиста за 8 матчей.
Всего через минуту Дзюба ушел на скамейку – вместо него вышел Иван Игнатьев, который даже забил! Добавил с линии вратарской, это его 5-й гол в Мир РПЛ. Итоговый счет (5:1) установил Вильзон Изидор.
«Есть неприятный персонаж у «Химок». После игры Дзюба, кажется, уколол Талалаева
Без мини-конфликта тоже не обошлось. Вот что сказал Дзюба после победы: «Должны более качественно играть. Поле прекрасное, агрономам и болельщикам огромный респект. Есть неприятный персонаж у «Химок», но не будем называть фамилии».
Вероятно, речь про Андрея Талалаева. В паузу Дзюба мог перейти в «Торпедо», но отношения с тренером сразу не заладились.
«Талалаев мне прямым текстом сказал: «Давай ты приедешь, потренируешься с нами. А там если чего вдруг…» Типа просмотр, но он так завуалировано это говорил – да-да, нет-нет. Меня все выставляют конфликтным, но я говорил: «Посмотрим, ладно». Как знаю, ему и в «Торпедо» сказали, что, мягко говоря, это некрасиво и неуважительно.
Не знаю, откуда у него такой гонор, когда ты идешь на последнем месте и у тебя всего забито 7 голов. Странно так себя вести! Потом начал немножко юлить и хитрить, но пусть это будет на его совести», – говорил Дзюба.
«Ромашку раскинули на картах – вышел Главчич». Талалаев шутил перед матчем, но дальше на него было больно смотреть
Вот как все начиналось.
А вот как закончилось: добавленное время, безнадежные 1:5 – и на лице целый спектр эмоций.
Скромная улыбка.
И непонимание.
Перед игрой Талалаев был веселее и шутил с корреспондентом «Матч ТВ».
– Четыре очка в «Химках» за два тура, столько же было за 8 с «Торпедо». Почему здесь пошло быстрее?
– Разные команды. Без всяких обид, но когда тренера приглашают, его надо слушать.
– Намек на ситуацию в «Торпедо» или здесь лучше слушали?
– Вот ответ на ваш вопрос.
– Вместо Бутты Магомедова (он травмирован) появляется Главчич. Почему?
– У нас было много кандидатов. В последней игре трое вышли, трое забили. Ромашку раскинули на картах – вышел Главчич.
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- Дата проведения
- 30 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 27, пенальти Миранчук, 2:0 – 52 Дзюба, 2:1 – 60 Руденко, 3:1 – 70 Дзюба, 4:1 – 73 Игнатьев, 5:1 – 76 Изидор.
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов, Магкеев (Щетинин, 79), Погостнов, Тикнизян, Миранчук (Жемалетдинов, 56), Баринов, Карпукас, Камано (Смольников, 80), Глушенков (Изидор, 72), Дзюба (Игнатьев, 71).
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Химки –
Митрюшкин, Скворцов, Лысцов (Малентиевич, 77), Голубович, Лео Андраде, Антич (Гбане, 46), Гулиев, Главчич (Хубулов, 58), Бикел, Руденко (Маркос Гильерме, 77), Долгов (Мирзов, 58).
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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