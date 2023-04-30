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Видели, как Дзюба сложился и забил пяткой? После дубля еще и наехал на Талалаева

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«Есть неприятный персонаж у «Химок».

«Локомотив» разгромил «Химки» (5:1) с мини-шедевром Артема Дзюбы. Возможно, лучший гол 25-го тура.

Забил впервые за месяц. Теперь у Дзюбы 8+4 за 8 игр РПЛ

К началу второго тайма «Локомотив» только разгонялся: 1:0, Миранчук реализовал пенальти. А на 52-й минуте помогла пластика Дзюбы – после подачи углового и хорошей скидки Дмитрия Баринова. Артем завалился в центре вратарской, но все-таки успел отбросить ногу назад и пробить внешней стороной стопы падении.

Почти скорпионом!

Потом «Химки» проснулись (1:2 от Руденко), но «Локо» это лишь раззадорило. Дзюба оформил дубль, теперь просто реализовав выход один на один. Артем молчал почти месяц и забил впервые за четыре матча – до этого был дубль «Пари НН» и привет руководству. Артем ярко вернулся в РПЛ: уже 8 голов и 4 ассиста за 8 матчей.

Всего через минуту Дзюба ушел на скамейку – вместо него вышел Иван Игнатьев, который даже забил! Добавил с линии вратарской, это его 5-й гол в Мир РПЛ. Итоговый счет (5:1) установил Вильзон Изидор.

«Есть неприятный персонаж у «Химок». После игры Дзюба, кажется, уколол Талалаева

Без мини-конфликта тоже не обошлось. Вот что сказал Дзюба после победы: «Должны более качественно играть. Поле прекрасное, агрономам и болельщикам огромный респект. Есть неприятный персонаж у «Химок», но не будем называть фамилии».

Вероятно, речь про Андрея Талалаева. В паузу Дзюба мог перейти в «Торпедо», но отношения с тренером сразу не заладились.

«Талалаев мне прямым текстом сказал: «Давай ты приедешь, потренируешься с нами. А там если чего вдруг…» Типа просмотр, но он так завуалировано это говорил – да-да, нет-нет. Меня все выставляют конфликтным, но я говорил: «Посмотрим, ладно». Как знаю, ему и в «Торпедо» сказали, что, мягко говоря, это некрасиво и неуважительно.

Не знаю, откуда у него такой гонор, когда ты идешь на последнем месте и у тебя всего забито 7 голов. Странно так себя вести! Потом начал немножко юлить и хитрить, но пусть это будет на его совести», – говорил Дзюба.

«Ромашку раскинули на картах – вышел Главчич». Талалаев шутил перед матчем, но дальше на него было больно смотреть

Вот как все начиналось.

А вот как закончилось: добавленное время, безнадежные 1:5 – и на лице целый спектр эмоций.

Скромная улыбка.

И непонимание.

Перед игрой Талалаев был веселее и шутил с корреспондентом «Матч ТВ». 

– Четыре очка в «Химках» за два тура, столько же было за 8 с «Торпедо». Почему здесь пошло быстрее?

– Разные команды. Без всяких обид, но когда тренера приглашают, его надо слушать.

– Намек на ситуацию в «Торпедо» или здесь лучше слушали?

– Вот ответ на ваш вопрос.

– Вместо Бутты Магомедова (он травмирован) появляется Главчич. Почему?

– У нас было много кандидатов. В последней игре трое вышли, трое забили. Ромашку раскинули на картах – вышел Главчич.

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Локомотив – Химки 5:1 (1:0, 4:1)
Дата проведения
30 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27, пенальти Миранчук, 2:0 – 52 Дзюба, 2:1 – 60 Руденко, 3:1 – 70 Дзюба, 4:1 – 73 Игнатьев, 5:1 – 76 Изидор.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Магкеев (Щетинин, 79), Погостнов, Тикнизян, Миранчук (Жемалетдинов, 56), Баринов, Карпукас, Камано (Смольников, 80), Глушенков (Изидор, 72), Дзюба (Игнатьев, 71).
ХимкиМитрюшкин, Скворцов, Лысцов (Малентиевич, 77), Голубович, Лео Андраде, Антич (Гбане, 46), Гулиев, Главчич (Хубулов, 58), Бикел, Руденко (Маркос Гильерме, 77), Долгов (Мирзов, 58).
Предупреждения:
Магкеев (6), Тикнизян (12), Баринов (80), Игнатьев (88), Гбане (90).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

9 комментариев

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olepon
Грация картошки))
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ivgr
И тут же набежали хейтеры Дзюбы дожевывая мясо.
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igls54
Сношение скорпиона с шабашником
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Mor
Талалаев по тв и Талалаев в жизни - два разных человека. Мерзкий тип
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Сергей Анохин
Но гол, на самом деле, интереснее скорпиона вышел
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Arctic
Интересно на какую команду Дзюба еще не наехал этой весной?)
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Makario_777
Кто бы что не говорил, но Дзюба красавец, продолжает забивать и забивать, гений штрафной площади !
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