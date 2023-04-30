Видели, как Дзюба сложился и забил пяткой? После дубля еще и наехал на Талалаева

«Есть неприятный персонаж у «Химок».

«Локомотив» разгромил «Химки» (5:1) с мини-шедевром Артема Дзюбы. Возможно, лучший гол 25-го тура.

Забил впервые за месяц. Теперь у Дзюбы 8+4 за 8 игр РПЛ

К началу второго тайма «Локомотив» только разгонялся: 1:0, Миранчук реализовал пенальти. А на 52-й минуте помогла пластика Дзюбы – после подачи углового и хорошей скидки Дмитрия Баринова. Артем завалился в центре вратарской, но все-таки успел отбросить ногу назад и пробить внешней стороной стопы падении.

Почти скорпионом!

Потом «Химки» проснулись (1:2 от Руденко), но «Локо» это лишь раззадорило. Дзюба оформил дубль, теперь просто реализовав выход один на один. Артем молчал почти месяц и забил впервые за четыре матча – до этого был дубль «Пари НН» и привет руководству. Артем ярко вернулся в РПЛ: уже 8 голов и 4 ассиста за 8 матчей.

Всего через минуту Дзюба ушел на скамейку – вместо него вышел Иван Игнатьев, который даже забил! Добавил с линии вратарской, это его 5-й гол в Мир РПЛ. Итоговый счет (5:1) установил Вильзон Изидор.

«Есть неприятный персонаж у «Химок». После игры Дзюба, кажется, уколол Талалаева

Без мини-конфликта тоже не обошлось. Вот что сказал Дзюба после победы: «Должны более качественно играть. Поле прекрасное, агрономам и болельщикам огромный респект. Есть неприятный персонаж у «Химок», но не будем называть фамилии» .

Вероятно, речь про Андрея Талалаева. В паузу Дзюба мог перейти в «Торпедо», но отношения с тренером сразу не заладились.

«Талалаев мне прямым текстом сказал: «Давай ты приедешь, потренируешься с нами. А там если чего вдруг…» Типа просмотр, но он так завуалировано это говорил – да-да, нет-нет. Меня все выставляют конфликтным, но я говорил: «Посмотрим, ладно». Как знаю, ему и в «Торпедо» сказали, что, мягко говоря, это некрасиво и неуважительно.

Не знаю, откуда у него такой гонор, когда ты идешь на последнем месте и у тебя всего забито 7 голов. Странно так себя вести! Потом начал немножко юлить и хитрить, но пусть это будет на его совести», – говорил Дзюба.

«Ромашку раскинули на картах – вышел Главчич». Талалаев шутил перед матчем, но дальше на него было больно смотреть

Вот как все начиналось.

А вот как закончилось: добавленное время, безнадежные 1:5 – и на лице целый спектр эмоций.

Скромная улыбка.

И непонимание.

Перед игрой Талалаев был веселее и шутил с корреспондентом «Матч ТВ».

– Четыре очка в «Химках» за два тура, столько же было за 8 с «Торпедо». Почему здесь пошло быстрее?

– Разные команды. Без всяких обид, но когда тренера приглашают, его надо слушать.

– Намек на ситуацию в «Торпедо» или здесь лучше слушали?

– Вот ответ на ваш вопрос.

– Вместо Бутты Магомедова (он травмирован) появляется Главчич. Почему?

– У нас было много кандидатов. В последней игре трое вышли, трое забили. Ромашку раскинули на картах – вышел Главчич.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф