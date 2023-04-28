«Динамо» проиграло «Факелу» на 100-летний юбилей. Ретро-форма – единственный светлый момент
Грустный праздник.
«Динамо» планировало красиво отметить 100-летие клуба. Приготовили световое шоу, позвали звездных болельщиков (Овечкина, Медведеву, Лещенко), украсили стадион и сделали юбилейную форму. Праздник испортил «Факел» – гости из Воронежа приехали без подарка и победили 2:0.
В первом тайме была вязкая игра с минимумом моментов, нулем ударов в створ и отмененным из-за офсайда голом Смолова. Сразу после перерыва забил Георгий Гонгадзе из «Факела».
А потом «Динамо» за игру рукой Кутицкого получило еще и пенальти в свои ворота. Дубль Гонгадзе – первый для него в РПЛ.
У динамовцев были моменты, но пробить Свинова так и не получилось: гол Захаряна отменили из-за нарушения по ходу атаки. А еще во втором тайме у хозяев начали сдавать нервы – капитан Антон Шунин толкнул Скопинцева рукой в лицо и накричал на него после проигранной борьбы во вратарской.
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что он уже поговорил с Шуниным, а клуб сделает выводы.
Сенсационная победа «Факела» 2:0 – первая гостевая для воронежской команды в этом сезоне РПЛ (до этого в 11 матчах было только 4 ничьи). Только вдумайтесь: последняя гостевая победа «Факела» в чемпионате России случилась во 2-м туре сезона-2001 (над «Аланией»). За 2 года до рождения Арсена Захаряна!
У «Динамо» в апреле всего одна победа за 6 игр (над «Пари НН») – зато были и вылет из Кубка России от «Акрона», и упущенная победа над «Спартаком». Высока вероятность, что эти результаты стоят работы тренеру Славише Йокановичу.
«Будет ли уволен Йоканович? Когда-нибудь будет. Сейчас? Пока такого решения нет.
Высока вероятность. У главного тренера есть задача (попадание в тройку – Sports,ru) которую вы знаете. У «Динамо» есть задача в последних пяти играх показать достойный футбол с положительным результатом, а дальше мы уже поговорим о том вопросе, который вас всех так интересует», – сказал после матча член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин.
Зато у «Динамо» красивая форма: с золотой буквой Д и без спонсоров
Если и было что-то хорошее в матче «Динамо», так это форма. Клуб заготовил красивый ретро-комплект – дизайн разработали Wildberries и Bosco.
На форме, вдохновленной 100-летней историей клуба, не было никаких спонсоров и знаков – только сине-белый комплект и позолоченные эмблема и номера-фамилии на спине. В «Динамо» перед матчем сказали, что спонсоры положительно встретили такую инициативу на один матч.
Ретро-форму можно было приобрести прямо на стадионе во время матча. Комплект продавали за 7000 рублей – стоит как и обычная форма «Динамо» этого сезона.
Но победить даже в такой красоте не получилось.
- Дата проведения
- 28 апреля, 20.00, «ВТБ Арена»
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Динамо –
Шунин, Даса (Паршивлюк, 61), Фернандес, Майсторович, Скопинцев, Кутицкий (Тюкавин, 61), Фомин, Захарян, Нгамале (Гладышев, 37), Макаров (Гагнидзе, 61), Смолов (Грулев, 82).
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Факел –
Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Альшин (Магаль, 90), Акбашев, Мендель, Якимов, Браими (Черов, 82), Аппаев (Максимов, 90), Гонгадзе (Рабеи, 72).
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; vk.com/fcdm_official
Там не менее юбилей есть юбилей, 100 лет родному Динамо Москва! Одна жизнь - одна команда!
Форма красивая, прикуплю футболку, как до Москвы доберусь.