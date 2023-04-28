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«Динамо» проиграло «Факелу» на 100-летний юбилей. Ретро-форма – единственный светлый момент

Георгий Гонгадзе Георгий Гонгадзе
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Антон Шунин Антон Шунин
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Футбол Футбол

Грустный праздник.

«Динамо» планировало красиво отметить 100-летие клуба. Приготовили световое шоу, позвали звездных болельщиков (Овечкина, Медведеву, Лещенко), украсили стадион и сделали юбилейную форму. Праздник испортил «Факел» – гости из Воронежа приехали без подарка и победили 2:0.

В первом тайме была вязкая игра с минимумом моментов, нулем ударов в створ и отмененным из-за офсайда голом Смолова. Сразу после перерыва забил Георгий Гонгадзе из «Факела».

А потом «Динамо» за игру рукой Кутицкого получило еще и пенальти в свои ворота. Дубль Гонгадзе – первый для него в РПЛ.

У динамовцев были моменты, но пробить Свинова так и не получилось: гол Захаряна отменили из-за нарушения по ходу атаки. А еще во втором тайме у хозяев начали сдавать нервы – капитан Антон Шунин толкнул Скопинцева рукой в лицо и накричал на него после проигранной борьбы во вратарской. 

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что он уже поговорил с Шуниным, а клуб сделает выводы.

Сенсационная победа «Факела» 2:0 – первая гостевая для воронежской команды в этом сезоне РПЛ (до этого в 11 матчах было только 4 ничьи). Только вдумайтесь: последняя гостевая победа «Факела» в чемпионате России случилась во 2-м туре сезона-2001 (над «Аланией»). За 2 года до рождения Арсена Захаряна!

У «Динамо» в апреле всего одна победа за 6 игр (над «Пари НН») – зато были и вылет из Кубка России от «Акрона», и упущенная победа над «Спартаком». Высока вероятность, что эти результаты стоят работы тренеру Славише Йокановичу.

«Будет ли уволен Йоканович? Когда-нибудь будет. Сейчас? Пока такого решения нет.

Высока вероятность. У главного тренера есть задача (попадание в тройку – Sports,ru) которую вы знаете. У «Динамо» есть задача в последних пяти играх показать достойный футбол с положительным результатом, а дальше мы уже поговорим о том вопросе, который вас всех так интересует», – сказал после матча член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин.

Зато у «Динамо» красивая форма: с золотой буквой Д и без спонсоров

Если и было что-то хорошее в матче «Динамо», так это форма. Клуб заготовил красивый ретро-комплект – дизайн разработали Wildberries и Bosco.

На форме, вдохновленной 100-летней историей клуба, не было никаких спонсоров и знаков – только сине-белый комплект и позолоченные эмблема и номера-фамилии на спине. В «Динамо» перед матчем сказали, что спонсоры положительно встретили такую инициативу на один матч.

Ретро-форму можно было приобрести прямо на стадионе во время матча. Комплект продавали за 7000 рублей – стоит как и обычная форма «Динамо» этого сезона.

Но победить даже в такой красоте не получилось.

Динамо – Факел 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
28 апреля, 20.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 49 Гонгадзе, 0:2 – 60, пенальти Гонгадзе.
ДинамоШунин, Даса (Паршивлюк, 61), Фернандес, Майсторович, Скопинцев, Кутицкий (Тюкавин, 61), Фомин, Захарян, Нгамале (Гладышев, 37), Макаров (Гагнидзе, 61), Смолов (Грулев, 82).
ФакелСвинов, Божин, Калинин, Морозов, Альшин (Магаль, 90), Акбашев, Мендель, Якимов, Браими (Черов, 82), Аппаев (Максимов, 90), Гонгадзе (Рабеи, 72).
Предупреждения:
Даса (6), Калинин (34), Макаров (42), Скопинцев (46), Браими (55).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; vk.com/fcdm_official

13 комментариев

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Trash Talking
Не знаю сюжета в российском футболе более драматичного и смешного одновременно, чем первая гостевая победа Факела в чемпионате с 2001 года и именно над легендарным российским/советским клубом, празднующим свое столетие.
+33
-2
+31
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эль Пуканьеро Бомбардини
Весь Воронеж отмечает юбилей Динамо сейчас
+19
0
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Hilperico
Юбилейная форма тоже не айс, кстати. Попытались сделать ретро за счет синего воротника, но в то же время огромная буква Д и номера современным золотым цветом. Получилось слишком эклектично.
+8
0
+8
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Trash Talking
Ответ Trash Talking
Не знаю сюжета в российском футболе более драматичного и смешного одновременно, чем первая гостевая победа Факела в чемпионате с 2001 года и именно над легендарным российским/советским клубом, празднующим свое столетие.
Хотя свежо еще в памяти радостное селфи Лисаковича с командой, думающего что оставил своим голом Рубин в РПЛ. Правда Уфа закатила победный гол на 90 минуте, а сам Лисакович не забил пенальти в компенсированное время, тем самым позволив Уфе уйти в стыки, а Рубину вылететь напрямую. Однако комично, что по результатам стыков Уфа все равно отправилась с Рубином в ФНЛ. Хотя там размах и подоплёка у матча не такая легендарная была.
+6
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Al561
Йоканович не справляется, а в руководстве клуба дятлы типа Гафина.
Там не менее юбилей есть юбилей, 100 лет родному Динамо Москва! Одна жизнь - одна команда!
Форма красивая, прикуплю футболку, как до Москвы доберусь.
+4
0
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Максим Максюша
Ответ Тиджани Бабангида
Стыд и позор. Стыд за такую игру на 100-летний юбилей и позор за домашнее поражение от аутсайдера.
Ты уверен, что это факел был аутсайдер? 🤣
+5
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Тиджани Бабангида
Стыд и позор. Стыд за такую игру на 100-летний юбилей и позор за домашнее поражение от аутсайдера.
+4
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+3
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Максим Русаков
Опять не получилось. Подождите..
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Ахимассс
Форма ,если честно, на любителя.
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Тюменский медвежонок
Одно дело проиграть в борьбе, другое дело проиграть так позорно как это сделало сегодня Динамо, за такие матчи действительно должно быть стыдно, 0 характера, просто безвольно слили игру даже не попытавшись зацепиться
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Невский баклан
Говорили же букву Д надо скромнее и слева делать)
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Самый адовый Крикун
Какая лупа по счету, не юбилейная?
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