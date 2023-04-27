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Матч «Салют» – «СКА-Хабаровск-2» признали договорным, есть пожизненные отстранения. Это третий случай в истории нашего футбола

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Здесь вся хроника.

КДК РФС признал договорным матч Второй лиги между белгородским «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2», который прошел в октябре прошлого года. Это третий официально признанный договорняк в истории российского футбола.

«Ессентуки» организовали этот договорняк! Отстранили 4 футболистов и начальника «Ессентуков»

Октябрьский матч привлек внимание РФС из-за количества странных голов. Два из трех мячей «Салют» забил после очевидных ошибок игроков «СКА-Хабаровск-2», еще один – с пенальти.

26 апреля КДК РФС вынес решение – матч действительно признали договорным. Об этом и о последовавших для действующих лиц санкциях объявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

• Результат матча аннулирован, «СКА-Хабаровск-2» присудили техническое поражение со счетом 0:3.

Заявление Григорьянца: «Был установлен факт сговора между игроками СКА и начальником «Ессентуков»: где этот сговор проходил, в какой гостинице и так далее. Также установили, что во время матча были получены от определенных структур (букмекерских контор) денежные средства».

• Двух футболистов СКА пожизненно отстранили от футбольной деятельности. Это Денис Деркунский и Руслан Пидлисняк. 

Еще четверых игроков освободили от ответственности за содействие следствию – об этом лично просил глава РФС: «Четверо футболистов СКА – Матвей Трощенков, Иван Коршунов, Олег Коротков, Дмитрий Кумсаров – активно сотрудничали со следствием. Получили письмо от Дюкова с просьбой освободить этих футболистов от ответственности и удовлетворили ее».

• Еще пожизненным отстранением от футбола наказали двух футболистов и руководителя футбольного клуба «Ессентуки», которые и организовали договорной матч.

Уже известны имена отстраненных: игроки Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов и начальник «Ессентуков» Гванзав Магомедов.

Как отмечает Baza, игроки «Ессентуков» приехали на матч в Белгород, чтобы передавать условные сигналы. Также они списывались с футболистами во время перерыва.

• «Салют» не наказали никак – там не знали о договорном характере матча. 

«В нашем клубе матч каких-то подозрений не вызвал. Да, голы были забиты после ошибок игроков соперника, но это было объяснимо. Во-первых, играли молодые ребята, которым свойственно ошибаться. Во-вторых, у нас натуральное поле, тогда как «СКА-Хабаровск» выступает на искусственном, что тоже сказывалось на игре. Поэтому никто не удивился результату, победили и победили», – сказали в пресс-службе клуба.

У «Салюта» просили видеоматериалы с матча, но истек срок хранения. В пресс-службе добавили, что к футболистам белгородского клуба у следствия не было вопросов, на допросы никого не вызывали.

• Материалы по договорному матчу могут передать в следственный комитет – на их основе там могут возбудить дело по статье 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

Это вопрос ближайшего будущего, а пока можно вспомнить другие официальные договорняки российского футбола. Их было всего два.

Первый договорняк в истории российского футбола: в 1996-м «Иристон» предлагал капитану питерского «Динамо» 1000 долларов за сдачу

Формально даже не договорной матч, а первое официальное признание попытки организовать договорной матч.

Событие – «Динамо» из Санкт-Петербурга против «Иристона» из Владикавказа. Игра Второй лиги состоялась 27 мая 1996 года. 

За день до игры представители «Иристона» в кафе встретились с капитаном «Динамо» Николаем Чураковым и предложили тысячу долларов (при зарплате в 150 долларов в «Динамо», которую еще и не платили) за игру без единоборств и всяческих стараний. За договоренность с еще несколькими одноклубниками Чуракову обещали повышенную выплату. 

Чураков отказался: «В тот момент я четко понимал: брать нельзя. Спустя годы вспоминал, думал, а может, надо было взять. Ведь многие тогда брали. Просто не мог так поступить, и все тут. Не хотел идти на сделку с собственной совестью, да и трястись потом всю жизнь — вдруг кто-то узнает — тоже. Не все, кстати, поняли мой поступок, кто-то говорил: «Дурак», но многие поддерживали».

Капитан опасался, что кому-то из партнеров могли предложить деньги, поэтому взял слово на установке: «Пусть бьются только те, кто по-настоящему выйдет играть». 

«Уже в самом начале я понял, что часть ребят сдает игру, да еще и судья гостями заряжен, – так описывал происходившее лавный тренер питерцев Марк Рубин.

Чураков подозревал в нечестной игре защитника Сергея Корецкого, который привез пенальти на 52-й минуте, а на 55-й был заменен – и чуть не подрался с ним на следующей тренировке. Сам Корецкий отрицал, что сдавал – хотя и подтвердил, что на предматчевой разминке ему предлагали три миллиона рублей, если он привезет пенальти.

«Динамо» в итоге проиграло со счетом 3:4. Чураков в интервью признавался, что все голы подозрительные: вратарь пустил несильный удар с 30 метров, а другой защитник отдал поперек поля на своей половине – получилась голевая передача. После матча Рубин опросил игроков, и в сюжете «Футбольного клуба» сказал, что посчитал их невиновными.

На следующий день Чураков, Рубин и президент клуба Виктор Курносов обратились с письмом в ПФЛ и РФС. В лиге им посоветовали искать доказательства – и они нашлись. 

Чуракову встречу в кафе, по словам самого Чуракова, предложил начальник «Иристона» Казбек Лазаров. 

У одного из руководителей «Динамо» обнаружился друг-майор милиции из Гатчины – съездил в гостиницу, где останавливались владикавказцы, выяснил, что там ровно один телефон – как раз в том номере, где останавливался Лазаров. На телефонной станции он без проблем достал распечатку звонков, и именно они потом стали главным доказательством – в бумагах был указан домашний номер Чуракова.

Разбирательство продлилось чуть больше месяца. «Иристон» успел отыграть еще 8 матчей, но затем его сняли после 20-го тура за попытку организации договорняка. «Динамо» закончило сезон на последнем месте.

В 2021-м «Чайку» выгнали из Первой лиги за организацию нескольких договорняков. А на фигурантов даже завели уголовное дело

Вторым клубом, который наказали за организацию договорняков, стала «Чайка» – команду выгнали из Первой лиги за неделю до старта сезона-2021/22. 

«Чайка» впервые попала в скандал в 2019-м, когда выходила в Первую лигу и боролась с «Урожаем» (сейчас поднялся в Первую лигу под названием «Кубань»). Выяснилось, что перед матчем с «Черноморцем» (3:1) игрокам соперника заплатили, чтобы они обеспечили нужный результат «Чайке, боровшейся за выход в Первую лигу.

Все началось с обращения «Урожая», который соседствовал с «Чайкой» в таблице – они обвинили «Черноморец» в нечестной игре. МВД и РФС провели проверку и нашли доказательства: ключевыми стали показания одного из игроков «Черноморца», который подтвердил, что команде дали денег. По итогам разбирательства КДК отстранил троих игроков «Черноморца» на три года, тренера Хазрета Дышекова – на год.

Следом дело попало в суд. Версия следствия: накануне матча исполнительный директор «Чайки» Олег Баян предложил Дышекову обеспечить проигрыш «Черноморца» за вознаграждение не менее 500 тысяч рублей. Тренер согласился и убедил шестерых игроков играть не в полную силу.

Дело исполнительного директора Баяна выделили в отдельное производство. В ходе расследования КДК он успешно прошел детектор лжи, его вину не подтвердили. Но вскоре дисквалифицировали по другому вопросу – игре на ставках. 

А летом 2021-го «Чайку» все-таки сослали во Вторую лигу перед стартом ФНЛ, исключив команду неделю до начала сезона. И нет, решающим фактором стала совсем не игра с «Черноморцем»!

КДК признал, что договорным был матч «Чайка» – «Ангушт» в 2018-м. Игра состоялась 21 октября и закончилась со счетом 5:0 в пользу «Чайки» (как и игра первого круга, но она чистая).

До этого договорными признали два других матча «Чайки»: в Кубке того же сезона с «Армавиром» (2:0) и в первенстве ПФЛ с «Дружбой» (1:0).

Главный фигурант дела – все тот же Баян. Его за это второй раз отстранили от футбола – пожизненно. Именно Баяна признали виновным в организации тех матчей. 

Пожизненно отстранили и бывшего судью РПЛ Сергея Костевича, который работал на матче с «Ангуштом». 34-летний Костевич был одним из самых перспективных судей, которых привел в Премьер-лигу Роберто Розетти, однако там его хватило только на 10 матчей за три года, а потом его отправили в низшие лиги. Также на пять лет от футбола отстранен инспектор Валерий Булыгин, работавший на той встрече.

В феврале 2022-го Дышекова признали виновным и оштрафовали на 400 тысяч рублей, шестерых игроков, которых он подговорил, – на суммы от 290 до 350 тысяч. Это был первый приговор по уголовному делу о договорном матче в истории российского судопроизводства.

РФС расследует возможный договорняк во Второй лиге. Что об этом известно?

Первый матч в России, где доказали следы договорняка: взятка 1000 долларов, угрозы, Толстых на допросах

«Чайку» выгнали из ФНЛ из-за договорных матчей трехлетней давности – за неделю до начала сезона

Первый приговор по договорнякам в России: тренера и шестерых игроков «Черноморца» оштрафовали

Фото: кадры трансляции НТВ+

30 комментариев

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Александр Шейфер
А как вообще во второй лиге Белгород с Хабаровском играет?
+10
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Denis
надо и мю севилья договорным признать, 2 гола Севильи были забиты после необоснованных ошибок игроков Манчестера
+7
0
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Edgardinho
\Это третий официально признанный договорняк в истории российского футбола.\
А реально их не одна тысяча была...
+6
0
+6
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spaispower
Ответ Гекдениз Кардениз
ноу хау зону Восток расформировали и по 1 клубу или 2 добавили по разным Зонам так же удобнее играть , а не у себя географиечски. Поэтому сейчас появился к примеру ФК Сахалинец город Москва
Сахалинец вообще не в тему пример. Там основатель Литвин, который родом из Южно-Сахалинска и назвал свой клуб в честь родных краев. С расформированием зоны Восток тут вообще никак не связано
+4
0
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АРХАТ
Открыл состав команд 2 лиги 1996
В зоне "Восток" .... 16 команд. Даже из 45 тысячного Назарово была команда! Сейчас 4 года как "зона" расформирована. Я не думаю в 1996 власти были одержимы футболом или было много денег. Фин.требований было меньше, давали сколько могли для существования фут.команды.
22 на "Западе" и 22 "Центре"
+5
-1
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Гекдениз Кардениз
Ответ Александр Шейфер
А как вообще во второй лиге Белгород с Хабаровском играет?
ноу хау зону Восток расформировали и по 1 клубу или 2 добавили по разным Зонам так же удобнее играть , а не у себя географиечски. Поэтому сейчас появился к примеру ФК Сахалинец город Москва
+6
-2
+4
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Александр Шейфер
А еще вопрос, почему на английском языке статья про СКА-Хабаровск-2 есть, а на русском нет)
+3
0
+3
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Гекдениз Кардениз
У Салюта спросили запись матча , но им ответили что срок хранения закончился)) 21 век , у нас че там в комитете по догам до сих пор старые пердуны сидят которые в ютубе не могут ввести Салют-Ска Хабаровск 2 им касету с матча подавай ))
+5
-2
+3
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Kverti
Ответ Гекдениз Кардениз
У Салюта спросили запись матча , но им ответили что срок хранения закончился)) 21 век , у нас че там в комитете по догам до сих пор старые пердуны сидят которые в ютубе не могут ввести Салют-Ска Хабаровск 2 им касету с матча подавай ))
Ну как бы в трансляцию попадают не все моменты , ракурсы и события.
А камер на стадионе много и с исходного материала этих камер можно было собрать больше доказательств.
+2
0
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Александр Шейфер
Ответ Гекдениз Кардениз
ноу хау зону Восток расформировали и по 1 клубу или 2 добавили по разным Зонам так же удобнее играть , а не у себя географиечски. Поэтому сейчас появился к примеру ФК Сахалинец город Москва
Мдааа... живу в Приморье, а не знал об этом.
+4
-2
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alex fedun
Также установили, что во время матча были получены от определенных структур (букмекерских контор) денежные средства» - а этих упырей проверить, обличить и наказать?? не?? с них все и начинается!!
+2
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statistic5
ну мы похожи на Европу. Там тоже ПСЖ с Мансити не трогают, а отрываются на тех, кто действительно фейр плей нарушает
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timo49
24 апреля матч Тверь - Электрон тоже стоит рассмотреть, там ребята вообще не стеснялись, особенно с 4 голом
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dimonivanov
Ответ АРХАТ
Открыл состав команд 2 лиги 1996 В зоне "Восток" .... 16 команд. Даже из 45 тысячного Назарово была команда! Сейчас 4 года как "зона" расформирована. Я не думаю в 1996 власти были одержимы футболом или было много денег. Фин.требований было меньше, давали сколько могли для существования фут.команды. 22 на "Западе" и 22 "Центре"
Можно еще заглянуть в таблицу 1 лиги в 1993, когда еще оставалсь Восточная зона. Подумайте только, в 1993 у востока была прямая возможность побороться за место в Высшей лиге. География тоже впечатляет: Тюмень, Иркутск, Якутск, Улан Удэ, Холмск...
+2
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Александр Шейфер
Ответ Russ Ivan
Детский сад! Классика догов - это ЦСКА с Томью Петракова, друга Гинера и эталонная игра Мордовия-ЦСКА 4:6...
Честно говоря в последнее не верю. Слишком очевидно все, да и счет громкий. Таких договорных матчей не бывает.
+1
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Russ Ivan
Детский сад! Классика догов - это ЦСКА с Томью Петракова, друга Гинера и эталонная игра Мордовия-ЦСКА 4:6...
+1
0
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Брэд Либил
Ответ dimonivanov
Можно еще заглянуть в таблицу 1 лиги в 1993, когда еще оставалсь Восточная зона. Подумайте только, в 1993 у востока была прямая возможность побороться за место в Высшей лиге. География тоже впечатляет: Тюмень, Иркутск, Якутск, Улан Удэ, Холмск...
ну и что же хорошего в том, что команды получали место в Высшей лиге по географическому принципу, а не по уровню игры?
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statistic5
Ответ Гекдениз Кардениз
У Салюта спросили запись матча , но им ответили что срок хранения закончился)) 21 век , у нас че там в комитете по догам до сих пор старые пердуны сидят которые в ютубе не могут ввести Салют-Ска Хабаровск 2 им касету с матча подавай ))
странно, а разве нигде в регламентах не прописано, сколько должны храниться записи.
Но вообще, конечно да - непредоставление записи о многом говорит, значит есть, что скрывать
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Stewart D.
Ответ Тюменский медвежонок
Магвайер в каждой игре похлеще ошибки делает чем защитники СКА-Хабаровска-2... похоже пора проверить этого товарища
неужели ты не догадываешься, что если хочешь что то спрятать - положи это на самое видное место ?
Дальше думай сам
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Брэд Либил
Ответ Гекдениз Кардениз
ноу хау зону Восток расформировали и по 1 клубу или 2 добавили по разным Зонам так же удобнее играть , а не у себя географиечски. Поэтому сейчас появился к примеру ФК Сахалинец город Москва
1. ну нет, надо было конечно держать зону из 6 команд с громадными расстояниями, где уровень только деградировал.
2. про Сахалинец - слышал звон, да не знаю где он, что называется
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Max Bochkov
Вспомнилось, как в одной газете начали публиковать расшифровку телефонных разговоров гендира "Балтики" Чепеля, в которых он прямым текстом договаривался с представителями соперников о сдаче игр (тот же "Черноморец" там фигурировал, помнится). Причём "писали" его менты, всё это было законно, но никаких наказаний тогда не последовало. Вообще ничего...
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Тюменский медвежонок
Магвайер в каждой игре похлеще ошибки делает чем защитники СКА-Хабаровска-2... похоже пора проверить этого товарища
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Советник_042
Третий случай? Вы серьезно?
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SuperStarrrr
Чураков после этого стал играть на ЛФК))
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