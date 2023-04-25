Босс «Крыльев» уволился из-за судей и намекнул на заговор! Что происходит?

Надеется на перемены в российском футболе.

«Крылья» кипят из-за работы судей: гендиректор клуба Вадим Андреев после поражения от «Пари НН» подал в отставку с целью привлечь внимание к проблеме.

Краткое содержание заявления (внимание, это не прямая речь, а пересказ): «Крылья Советов» столкнулись с беспрецедентным судейством. Многочисленные ошибки в матчах с участием команды были отмечены официальным порядком и подавались в ЭСК, но это никак не влияло на решения судей, а «Крылья» теряли из-за этого очки. Ровно год назад «Крылья Советов» сыграли тот самый матч с «Химками», в котором команду «убили», а ЭСК признал ошибки судьи Матюнина. Команду-соперника возглавлял тренер, который теперь в «Пари НН» (Сергей Юран), команды, в пользу которой часто принимаются спорные решения. А Роман Галимов (судил матч с «Пари НН» на выходных) был отстранен от матчей РПЛ на 4 года после проверки на полиграфе, вернулся в элитный футбол и продолжил «творить». При этом стоит отметить, что Первую лигу возглавляет брат генерального директора «Пари НН».

РФС не видит судейского произвола и бездействует. У большинства клубов РПЛ такое же мнение. Своей отставкой надеюсь обратить внимание на проблему».

Полная версия длинного заявления Андреева. Если достаточно краткой, то листайте к следующей главе

«Все мы хотим, чтобы российский футбол становился лучше, понятнее, чтобы он развивался и прогрессировал. Ежедневно тысячи людей стараются делать так, чтобы футбол в России двигался вперед, чтобы у него появлялось все больше поклонников, чтобы еще больше детей увлекались этой игрой и стремились к высоким достижениям. Ежедневно на это тратится огромное количество сил, времени, средств и ресурсов.

И мы часто подбираем обтекаемые формулировки, пытаемся быть вежливыми и соблюдать определенные правила.

Безусловно, нужно с уважением относиться ко всем, кто работает в футбольном мире, пытаться понять и услышать противоположную точку зрения. Искать компромиссы во имя общего дела.

Но к сожалению, это удается сделать не всегда.

Футбольный клуб «Крылья Советов» столкнулся с беспрецедентным судейством. Клуб с большой историей, клуб, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, клуб с многочисленной армией болельщиков и большими футбольными традициями, клуб «Крылья Советов» – с молодой зрелищной командой, настоящим открытием прошлого сезона, – вынужден решать вопросы не на футбольном поле, а за его пределами. Добывать результат не в честной борьбе, а бороться с судейским беспределом.

Многочисленные ошибки, имевшие место в матчах с участием нашей команды, были отмечены нами официальным порядком и подавались в ЭСК. В большинстве случаев ЭСК признавал ошибки арбитров, однако это никак не влияло на дальнейшие решения судей, которые продолжали раз за разом судить так, как им вздумается, а не как того требуют футбольные правила.

Результат так называемой работы арбитров известен: потеря очков «Крыльями», громкие скандалы, и никаких санкций в отношении судей. Тот труд, та работа, которая проделывается клубом, тренерским штабом, футболистами – просто обнуляется за 90 минут бригадой арбитров.

Ровно год назад «Крылья Советов» сыграли тот самый матч с «Химками». Матч, в котором нашу команду откровенно «убили», матч, в котором ЭСК признала вопиющие ошибки арбитра Матюнина. Матч, в котором команду-соперника возглавлял тренер, который теперь является наставником «Пари НН». Команды, в матче против которой решения судей вновь вызывают недоумение, не видя абсолютно очевидные нарушения правил соперником, допуская ошибки, которые повлияли на ход матча и итоговый результат. Стоит отдельно обратить внимание на судейскую бригаду. Роман Галимов, который был отстранен от матчей РПЛ на 4 года после проверки на полиграфе, вернулся в элитный футбол и продолжил «творить». При этом стоит отметить, что Первую лигу возглавляет брат генерального директора «Пари НН».

Можно сказать совершенно точно: РФС не видит или не хочет видеть то, что происходит в судейском корпусе, иными словами – бездействует. И мы считаем, что так продолжаться не может. Что-то должно поменяться.

Если официальные обращения в ЭСК не дают искомого результата и не влияют на улучшение качества судейства, то я хочу обратиться к футбольной общественности. Российский футбол не заслуживает того, что происходит прямо сейчас. Не заслуживает такого судейства, не заслуживает бездействия и абсолютного равнодушия футбольных органов.

Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я еще раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе и хоть что-то в нем поменяется.

Но главное: я точно знаю, что моя позиция в отношении судейства в РПЛ совпадает с позициями большинства клубов. Она будет поддержана футбольной общественностью. И я надеюсь, что это запустит какие-то процессы в российском футболе, которые могут поменять текущее положение дел».

Кто такой Вадим Андреев? Учился в Англии, критиковал возможную реформу РПЛ и радовался уходу от госденег (но хвалил губернатора за погашение долгов)

Сын Юрия Андреева, бывшего тренера сборной Латвии, в молодости играл за юношескую сборную этой страны, работал в местной федерации футбола. Как писала «КП Самара», в 2010-м окончил университет Саутгемптона в Англии по специальности «футбольный бизнес и управление стадионами». Также в период британского обучения был помощником директора по безопасности стадиона «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне.

А затем два года работал в «Спартаке» – занимался скаутингом, после чего непродолжительное время сотрудничал с «Жемчужиной Сочи», был аналитиком агентства Sport Global Invest. Недавно ходили слухи о возвращении в «Спартак», но гендиректор клуба Евгений Мележиков их опроверг.

В 2012-м Андреева назначили заместителем генерального директора новой «Казань Арены», а позже – заместителем гендиректора по эксплуатации стадионов «Спорт-Инжиниринга» – компании-заказчика строительства нескольких стадионов к ЧМ-2018, в том числе самарского.

На работу в «Крылья» пришел весной 2021-го и иногда высказывался в медиа по глобальным вопросам.

Выступал против реформы РПЛ по проекту Hypercube: «К сожалению, пока никто не понимает, как и что нужно менять. Основное по этой концепции – что в плюсе будут только топ-клубы, а остальные так и будут в низах. Богатые станут богаче, бедные станут беднее.

Нужно решать вопрос с телевизионными правами в стране. Это основной доход в мире у всех клубов. К сожалению, у нас в стране с этим все печально».

Свою работу в «Крыльях» Андреев оценивал высоко, делая упор на уход от госденег: «Внебюджетные доходы достигли тех объемов, которых никогда прежде не было в истории клуба. В три раза при нас выросли доходы от рекламы, в четыре раза повысилась сумма спонсорского контракта с букмекером. Внебюджетные поступления достигают очень большой части бюджета клуба».

При этом благодарил губернатора за помощь в погашении долгов.

«Клуб в прошлом году с помощью Дмитрия Игоревича Азарова и банка «Солидарность» погасил долг по кредитам, полученным клубом много лет назад в Газбанке – это 700 млн рублей. С помощью банка удалось реструктурировать его до 215 млн и погасить полностью. Считаем это огромным достижением».

Да, «Крылья» тесно связаны с губернатором, который поддержал протест Вадима Андреева

«Всегда считал и продолжаю считать, что судьба футбольного матча должна решаться на поле, – высказался губернатор Азаров. – Любые другие варианты получения результата, кроме, собственно, игрового, только подрывают веру в справедливость и принципы спортивной борьбы. А сегодня запрос на справедливость в нашем обществе высок как никогда.

К сожалению, в этом сезоне вопросы к судейству возникали неоднократно как у болельщиков, так и у игроков, тренерского штаба, различных экспертов. В конце прошлого сезона наметилась определенная тенденция на наведение порядка в судейском корпусе, но складывается ощущение, что эта работа приостановилась.

Поскольку гендиректор клуба сделал такое заявление, видимо, у него есть основания полагать, что проблема не решается должным образом. Совет директоров клуба, безусловно, рассмотрит его заявление, изучит все сопутствующие обстоятельства и примет окончательное решение. Обсудил ситуацию с руководством РФС. Рассчитываю на всесторонний и справедливый разбор, а также принятие конкретных решений».

Вадим Андреев и Азаров, кажется, мыслили в одном направлении и по другим вопросам.

Например, гендиректор заявлял о реформировании трансферной политики клуба: «Трансферы «Крыльев» имеют прицел на будущее. Все наши сделки финансово выгодны для клуба. В «Крыльях Советов» появится трансферный комитет. Мы сохраним отношения с нашими партнерами, но станем шире смотреть на будущие сделки. Селекция также будет качественно улучшена».

О реформах трансферной политики думал и губернатор.

Незадолго до прихода Андреева болельщики «Крыльев» требовали закрыть клуб для агента Павла Андреева (ведет дела многих игроков команды), в ответ на их обращение Азаров уволил гендиректора клуба Виталия Шашкова и начальника селекционного отдела Геннадия Голубина, но Павел Андреев все же остался в клубе.

По данным ТНВ (медиа Татарстана), губернатор Азаров пытался разорвать отношения клуба с агентом и другим функционером Василиосом Зиакасом («Р-Спорт» называл его куратором самарского футбола), но агенты пригрозили забрать из клуба всех своих клиентов. На этом конфликт заморозился.

Уже при Вадиме Андрееве в клуб перешел клиент Павла Андреева Максим Глушенков, остались Иван Ломаев, Антон Зиньковский, Юрий Горшков, Роман Ежов, Александр Солдатенков, Максим Витюгов.

Что происходит с судейством в матчах «Крыльев»?

Мы разбирали это здесь , кратко напомним.

• Главный судья матча с «Пари НН» Роман Галимов не зафиксировал несколько моментов в пользу «Крыльев Советов»: самое важное – не поставил пенальти в ворота «Пари НН» за нарушение Никиты Каккоева на Владимире Писарском.

Были и другие моменты, когда Галимов проглядел нарушения со стороны игроков хозяев. Например, не удалил Виктора Александрова за опасную игру против Писарского. Были и другие моменты, когда Галимов проглядел нарушения со стороны игроков хозяев. Например, не удалил Виктора Александрова за опасную игру против Писарского.

Спустя 7 минут Галимов снова пожалел Александрова и не показал вторую желтую за блокировку Бенхамина Гарре.

При этом судья пропустил, как толкнули защитника «Крыльев» Николая Рассказова перед назначением пенальти в ворота самарцев.

А в эпизоде с игрой рукой в штрафной «Пари НН» Галимов не назначил пенальти.

А что случилось в матче с «Химками» год назад? Тогда «Крылья» тоже пострадали

«Химки» Юрана обыграли «Крылья» 4:1, а потом вспыхнуло. Глава РПЛ Хачатурянц назвал работу судьи Алексея Матюнина безобразием и насчитал девять существенных ошибок, а ЭСК признавала, что судья зря дал пенальти и не должен был засчитывать один из голов «Химок» (детали). Рефери в ответ предложил боссу самому пройти проверку на полиграфе.

Но все же на детектор лжи пошел именно Матюнин – как писал «Р-Спорт», судья не прошел проверку. Хачатурянц грозил обращением в правоохранительные органы, но, кажется, дело не получило продолжения. А Матюнин больше не работает в футболе.

Какая статистика у «Крыльев» по признанным ошибкам? И что, судьи правда чаще ошибаются в пользу «Пари НН»?

В пользу «Крыльев» судьи в этом сезоне (с учетом Пути РПЛ Кубка России) допустили три признанных ЭСК ошибки, а против – четыре. По балансу решений «Крылья» занимают 9-12-е место, ниже «Пари НН» (да-да), «Торпедо», «Сочи» (-2) и «Оренбург» (-3).

4 ошибки против – больше всех в лиге, столько же у «Локомотива».

Видеоповторы тоже чаще мешали «Крыльям», чем помогали. 6 раз против 9 (таблица по итогам 23 туров).

Что по турнирным раскладам у «Крыльев»?

Прямо сейчас «Крылья» идут на 12-м месте и на 3 очка опережают зону стыковых матчей, на 13-м как раз «Пари НН».

Отрыв от зоны прямого вылета, конечно, солиднее – 8 очков. Но без судейских ошибок команда могла располагаться выше.

Фото: pfcks.ru; РИА Новости/Владимир Трефилов