«Сколько будет продолжаться произвол?» «Крылья» в бешенстве от судей матча с «Пари НН»

Писарский предложил скинуться на окулистов.

Шумно после победы «Пари НН» над «Крыльями Советов»: нижегородцы выиграли 2:1, хотя пропустили в первом тайме первыми.

Команда теперь Сергея Юрана сравняла с пенальти – у самарцев есть вопросы по этому эпизоду. И еще минимум по четырем моментам, где могли, по мнению «Крыльев», дать два пенальти и дважды удалить игрока «Пари НН» за вторую желтую.

Разбираемся.

«Крылья» жестко обвиняют судей. Не только в непрофессионализме, но и в нечестности

Претензии в разговоре с инсайдером Иваном Карповым сформулировал гендиректор клуба Вадим Андреев.

«То, что сегодня было – это произвол чистой воды. Просто безобразие ! Мы хотим обратиться к лиге: вас устраивает такое судейство? Когда мы обращались, спрашивали: в этой игре все будет по правилам, честно? Нас заверили, что да.

Но на первом плане опять главный арбитр! И бригада, работавшая на игре с «Пари НН» – вернувшаяся из Первой лиги после отстранения. Из Первой лиги, которой управляет брат генерального директора нашего соперника . Как такое вообще возможно?

По эпизодам: разве Рассказова не толкали, из-за чего он сыграл рукой, и после этого был назначен пенальти? Далее: чистейший фол на Писарском в штрафной – это не пенальти? Фол Александрова, который ногой бьет в лицо Писарскому – не вторая желтая и удаление? После этого он же фолил на Гарре – но судья снова обошелся без желтой! Игра рукой в штрафной «Пари НН» – нарушения нет! Просто безобразие!

«Крылья» играли с «Химками» год назад. Тогда главным тренером соперника тоже был Юран, и после того скандального матча, когда Матюнин творил непонятно что, арбитра отстранили от судейства. Сейчас мы тоже будем обращаться в ЭСК. И уверены, что к Галимову будет очень много вопросов не только со стороны ЭСК, но и других органов .

Но вопрос остается прежним: сколько будет продолжаться судейский произвол?»

Теперь – к конкретным примерам, о которых говорят «Крылья».

Разбираем моменты. Где правда похоже на ошибки судей?

В хронологическом порядке.

34’ – пенальти «Пари НН». Толкали ли Рассказова перед игрой рукой?

Защитник «Крыльев» был первым на мяче в своей штрафной, за ним бежали Тимур Сулейманов и Артем Соколов. Николай Рассказов сначала подработал мяч грудью, потом точно сыграл рукой. Но есть вероятность, что Соколов игрока «Крыльев» подтолкнул и вынудил таким образом коснуться мяча рукой.

Рука у спины Рассказова была, в динамике вполне можно допустить, что здесь или в следующую секунду футболист «Пари НН» действительно легонько направляет Николая вперед, как раз с правой стороны, где в итоге и происходит касание.

42’ – не пенальти на Писарском. Был ли фол защитника со спины?

Владимир Писарский опережал защитника Никиту Каккоева, игрок «Пари НН» вряд ли собирался трогать нападающего, но похоже, что при пересечении траекторий все-таки задевает своим коленом его ногу. Учитывая скорость и момент, когда происходит касание, у Писарского точно не оставалось варианта не падать.

«Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам», – написал после игры в соцсетях Писарский в соцсетях, приложив видео с двумя этими спорными моментами. Там Андрей Тихонов в студии «Матч Премьер» разносит судей и говорит, что это две стопроцентных ошибки судей.

Тихонов считает, что первый 11-метровый нельзя было давать из-за того, что соперник направляет руку Рассказова к мячу, а на Писарском видит чистое нарушение из-за контакта в ногах.

70’ – без второй желтой Александрову за удар бутсой в лицо Писарскому. Играет ли роль игра в мяч?

Через семь минут после первой желтой карточки защитник «Пари НН» Виктор Александров вот так попал ногой в лицо Владимиру Писарскому около своей штрафной. Получилось жестко и неосторожно, но точно нужно учитывать: за мгновение до бутсы в глаз сопернику игрок нижегородцев в падении коснулся мяча.

Не до конца ясно, что тут важнее: опасная игра сразу после и первоначальное попадание в мяч.

77’ – без второй желтой Александрову за блокировку Гарре. Есть ли оправдание у защитника?

На том же участке поля Виктор Александров остановил таким образом полузащитника «Крыльев» Бенхамина Гарре. Аргентинец на фланге к тому моменту прошел уже двоих, Александров блокировал его на входе в штрафную – попытки сыграть в мяч не видно.

Что могло тут спасти игрока нижегородцев? Недостаточная для желтой грубость или что-то еще?

93’ – не пенальти за игру (?) рукой в штрафной. Детали разобрать сложно

Эпизод в добавленное время – скорее всего, именно его имели в виду «Крылья» последним пунктом. Повтора в трансляции не дали, понять тонкости с общего плана трудно.

О том, что речь именно про этот эпизод, говорит микропауза перед подачей углового: судья не давал продолжить матч, пока идет ВАР-проверка. Она подтвердила, что это не пенальти.

Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко резюмировал:

«В конце первого тайма был стопроцентный пенальти. Во втором тайме были нарушения на желтые карточки, которые должны были становиться красными. Еще была игра рукой после одного из стандартов.

Для меня непонятны многие решения. Перед пенальти в наши ворота Рассказова толкали в спину, после чего он сыграл рукой. Вопросов нет, рукой сыграл, но перед этим был толчок. Обычно такие нарушения фиксируются. Вместо этого мы получаем пенальти» – сказал он «Чемпионату». И подтвердил, что клуб соберет все эти претензии для обращения в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) .

Вокруг глобальных претензий «Крыльев»: судья Галимов только вернулся в РПЛ, год назад матч с Юраном стал большим скандалом

Заявление «Крыльев Советов» звучит намного мощнее, потому что в нем речь не только про конкретные ошибки в игре, но и про системные проблемы – из слов генерального директора складывается впечатление, что в действиях судей и их руководителей видят замысел против команды и в пользу «Пари НН».

Бригада Романа Галимова – действительно только весной вернулась в РПЛ после отстранения. Это богатый на детали сюжет, подробно мы рассказывали их здесь. Главное: в марте Галимов отработал в Премьер-лиге впервые после четырехлетнего бана, его наказали после серии ошибок, в 2019-м его отправляли проходить проверку на полиграфе из-за подозрений в том, что у его решений есть дополнительная мотивация. Для Романа эта игра была шестой в семи турах.

Родственная связь гендиректора «Пари НН» Равиля Измайлова и главы ФНЛ Наиля Измайлова – не секрет, они братья. Равиль, возглавляющий нижегородский клуб, младший. Он работает гендиректором в Нижнем с сезона-2020/21, Наиля Измайлова, известного ранее по должности вице-президента в «Спартаке», выбрали главой ФНЛ в октябре 2022-го.

Прошлый скандал в матче Юрана с «Крыльями» (4:1) тоже был шумным: судья Алексей Матюнин защищался от Ашота Хачатурянца, отправлял его на полиграф и собирался с судиться с журналистом Сергеем Егоровым. Это апрель 2022-го, 26-й тур прошлого сезона. На тот момент глава РПЛ Хачатурянц назвал работу Матюнина безобразием и насчитал девять существенных ошибок, а ЭСК признавала, что он зря дал пенальти и не должен был засчитывать один из голов «Химок». Подробности можно освежить тут.

«Крылья Советов» сейчас проводят параллель: много судейских ошибок в пользу другой команды, когда соперника тренирует именно Сергей Юран. И упоминают, что это может быть интересно не только ЭКС, но и «другим органам».

После внезапного увольнения Юрана из «Химок» в августе, когда он набрал семь очков за четыре тура и вел команду в верхней половине, звучали разные слухи о причинах: от игнорирования сына инвестора, Ильи Садыгова и весеннего предложения «Ростову» о договорняке (все стороны опровергли) до как раз скандального матча с «Крыльями». Существовала версия, что «Химкам» поставили условие убрать всех причастных к той истории, чтобы дело не получило ход. Напрямую Юрана в инсайдах не упоминали.

Сейчас «Крылья» и «Пари НН» – соседи по борьбе за непопадание в стыковые матчи. Нижегородцы благодаря этой победе приблизились до расстояния в три очка.

У «Крыльев» сложный календарь: «Зенит» (д), «Краснодар» (г), «Локомотив» (д), «Урал» (д), «Факел» (г) и «Спартак» (д). Много или команд на ходу, или прямых конкурентов.

«Пари НН» чуть чаще будет играть в гостях: «Оренбург» (г), «Урал» (д), «Факел» (г), «Сочи» (д), «Спартак» (г) и «Химки» (д).

Как думаете, к чему приведет такой выплеск «Крыльев»?

Фото: vk.com/fcnn_ru/Руслан Самарин