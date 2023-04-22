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РПЛ – это Российская Пенальти Лига! Семь 11-метровых за три матча😳

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Аномальный результат.

В 24-м туре РПЛ сыграли лишь три игры, но количество пенальти уже зашкаливает: в матчах «Химки» – «Торпедо» и «Факел» – «Оренбург» назначили по три одиннадцатиметровых! Позже серию продлили в игре «Зенит» – «Динамо».

 •‎ Три пенальти в одном матче – это большая редкость, но не для РПЛ. До этого три точки в одном матче назначали уже в шести матчах!

• Еще удивительнее этот результат выглядит в сравнении с европейскими топ-лигами. В топ-5 лиг Европы в этом сезоне суммарно было лишь восемь матчей с 3+ пенальти: по три в Ла Лиге и Лиге 1, по одному в Бундеслиге и Серии А, в АПЛ – ни одного.

 •‎ В топ-10 лиг в этом сезоне было 14 матчей с 3+ пенальти, ни в одной из лиг не было больше трех таких матчей.

•‎ По количеству пенальти РПЛ – третья лига мира! В рейтинг CIES (Международный центр спортивных исследований) вошли 11-метровые, назначавшиеся с 1 января 2020 года по 1 апреля 2023 года. В чемпионате России пенальти назначается в среднем раз в 187 минут. Чаще только в египетской Премьер-лиге (раз в 172 минуты) и в чемпионате Саудовской Аравии (раз в 178 минут).

• На данный момент в РПЛ в сезоне-2022/23 назначен 101 пенальти. Лидер по заработанным точек – «Ростов» (14). Еще в тройке «Динамо» (9) и ЦСКА (8).  

• Лидеры среди арбитров по поставленным пенальти – Владислав Безбородов и Ян Бобровский (по 7). К ним приблизился Виталий Мешков, который назначил свой шестой пенальти в игре «Зенит» – «Динамо».

Пенальти назначили во всех субботних матчах РПЛ

Марафон ударов с точки запустил Кирилл Левников. На 34-й минуте матча на «Арене Химки» назначил пенальти за попадание мяча в руку Марио Чуричу – ВАР подтвердил решение. Егор Бабурин потащил удар от Бутты Магомедова, но тот добил мяч в сетку.

Через 10 минут Левников назначил второй пенальти в матче – теперь в ворота «Химок» за фол Виталия Лысцова на Йорди Рейне. Бразилец Андре переиграл Антона Митрюшкина и сравнял счет.

Третий 11-метровый пошел в ворота «Торпедо»: его назначили после того, как Илья Кутепов сбил в штрафной Александра Руденко. С точки забил Резиуан Мирзов.

В матче «Факела» и «Оренбурга» эстафету принял арбитр Рафаэль Шафеев. Первый пенальти назначили в ворота воронежской команды – за отмашку Ираклия Квеквескири в лицо Брайана Мансильи. Габриэль Флорентин с точки попал в штангу, но Александр Эктов был первым на добивании.

Второй пенальти назначили в ворота «Оренбурга» – Матиас Перес зарядил ногой по голове Георгию Гонгадзе. Удар с точки реализовал сам пострадавший.

Парад 11-метровых завершился в конце второго тайма – Игорь Калинин сбил Флорентина. С пенальти вколотил Мансилья.

В последнем матче дня тоже не обошлось без пенальти: Даса в штрафной сбил Малкома, который сам же и реализовал удар с точки.

 

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25 комментариев

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.фигляр.
и это ещё Ростов не играл))
+77
0
+77
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Ganibale
Показушная форма Химок от Терюшка это конечно жесть. Традиции надо чтить а к триколору относится уважительно ну явно не таким способом!
+11
-4
+7
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Моё Моя
Ответ .фигляр.
и это ещё Ростов не играл))
И Спартак. У нас должен Соболев выйти в основе))
+6
0
+6
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Bolvan
Судьям просто скучно 😂😂наверное
+4
-1
+3
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Вован Азаров
Флакон лака пеналь привез, а на скамейке такой смелый, разговорчивый
+3
0
+3
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Фантом
Ну уж что вышло. Все-таки ни к одному пенальти нет вопросов, судьи поставили их там, где должны были поставить.
+4
-1
+3
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Vladimir Ilyushkin
Думаю, количество пенальти связано с низким уровнем лиги. так что вполне объяснимо на мой взгляд
+2
0
+2
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ZlomSpb
В одном туре какой рекод по количеству?
+2
0
+2
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Только Ростов.
Защитники плохие
+1
0
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teto
Судьи на ВАРе тоже хотят поучаствовать в судьбе матча. Зря сидят что ли?
+1
0
+1
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Контрольный выстрел
Ответ Владислав88
На стадионе выглядело как 100%. Домой приеду посмотрю повтор ближе.
Нормальная там точка. Маликом конечно воспользовался, но тем не менее. Вот в Химках был цирк.
+1
0
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Владислав88
Пенпльии был в ворота всех команд, кроме Зенит. Вывод: Газпром всё купил 🤣🤣🤣
0
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Контрольный выстрел
Все эти компличенки с соболевами превратили футбол в балет + постоянные истерики тарасовки. Ешьте.
0
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ps8y924sp4
Российский футбол погряз в коррупций , вот и ответ
0
0
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Artem Titov
Даса в эпизоде то причём? Вы какой матч смотрели то, аналитики ) Нгамалё фолил
0
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Lukich 161
Малколм дорисовал прилично... можно было не ставить
0
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Guillermo
Такие правила, что теперь каждое поглаживание в штрафной - это пенальти. Надо конечно менять эту чепуху, и ставить только в случае явного лишения возможности забить.
0
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error505
Российская пенальти-прикольная лига)
+1
-1
0
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Lukich 161
Ответ .фигляр.
и это ещё Ростов не играл))
зависть хоть белая?
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Александр Ерохин
Ответ Вован Азаров
Флакон лака пеналь привез, а на скамейке такой смелый, разговорчивый
Ручки поднял, я не я, какая нелепость и несправедливость, типа.. смотреть противно, блин
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Владислав88
Ответ Zver
ну Малком сам ногой же зацепился на повторе четко видно, у Даса уже нога стоит на траве, а Малком левой в нее бьет.
На стадионе выглядело как 100%. Домой приеду посмотрю повтор ближе.
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