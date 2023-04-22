РПЛ – это Российская Пенальти Лига! Семь 11-метровых за три матча😳

Аномальный результат.

В 24-м туре РПЛ сыграли лишь три игры, но количество пенальти уже зашкаливает: в матчах «Химки» – «Торпедо» и «Факел» – «Оренбург» назначили по три одиннадцатиметровых! Позже серию продлили в игре «Зенит» – «Динамо».

•‎ Три пенальти в одном матче – это большая редкость, но не для РПЛ. До этого три точки в одном матче назначали уже в шести матчах!

• Еще удивительнее этот результат выглядит в сравнении с европейскими топ-лигами. В топ-5 лиг Европы в этом сезоне суммарно было лишь восемь матчей с 3+ пенальти: по три в Ла Лиге и Лиге 1, по одному в Бундеслиге и Серии А, в АПЛ – ни одного.

•‎ В топ-10 лиг в этом сезоне было 14 матчей с 3+ пенальти, ни в одной из лиг не было больше трех таких матчей.

•‎ По количеству пенальти РПЛ – третья лига мира! В рейтинг CIES (Международный центр спортивных исследований) вошли 11-метровые, назначавшиеся с 1 января 2020 года по 1 апреля 2023 года. В чемпионате России пенальти назначается в среднем раз в 187 минут. Чаще только в египетской Премьер-лиге (раз в 172 минуты) и в чемпионате Саудовской Аравии (раз в 178 минут).

• На данный момент в РПЛ в сезоне-2022/23 назначен 101 пенальти. Лидер по заработанным точек – «Ростов» (14). Еще в тройке «Динамо» (9) и ЦСКА (8).

• Лидеры среди арбитров по поставленным пенальти – Владислав Безбородов и Ян Бобровский (по 7). К ним приблизился Виталий Мешков, который назначил свой шестой пенальти в игре «Зенит» – «Динамо».

Пенальти назначили во всех субботних матчах РПЛ

Марафон ударов с точки запустил Кирилл Левников. На 34-й минуте матча на «Арене Химки» назначил пенальти за попадание мяча в руку Марио Чуричу – ВАР подтвердил решение. Егор Бабурин потащил удар от Бутты Магомедова, но тот добил мяч в сетку.

Через 10 минут Левников назначил второй пенальти в матче – теперь в ворота «Химок» за фол Виталия Лысцова на Йорди Рейне. Бразилец Андре переиграл Антона Митрюшкина и сравнял счет.

Третий 11-метровый пошел в ворота «Торпедо»: его назначили после того, как Илья Кутепов сбил в штрафной Александра Руденко. С точки забил Резиуан Мирзов.

В матче «Факела» и «Оренбурга» эстафету принял арбитр Рафаэль Шафеев. Первый пенальти назначили в ворота воронежской команды – за отмашку Ираклия Квеквескири в лицо Брайана Мансильи. Габриэль Флорентин с точки попал в штангу, но Александр Эктов был первым на добивании.

Второй пенальти назначили в ворота «Оренбурга» – Матиас Перес зарядил ногой по голове Георгию Гонгадзе. Удар с точки реализовал сам пострадавший.

Парад 11-метровых завершился в конце второго тайма – Игорь Калинин сбил Флорентина. С пенальти вколотил Мансилья.

В последнем матче дня тоже не обошлось без пенальти: Даса в штрафной сбил Малкома, который сам же и реализовал удар с точки.