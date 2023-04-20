«Седая ночь» – ритуал «Акрона» после сенсаций. Юрий Шатунов записал хит с одного дубля

«Акрон» выбил «Спартак» из Кубка России – так что голос певицы МакSиm едва ли прозвучит на финале. Кажется, теперь у Кубка совсем другой саундтрек.

Песню Юрия Шатунова «Седая ночь» игроки «Акрона» исполняли после победы над «Динамо».

Победили «Спартак» – повторили на бис!

Вы, конечно, знаете этот трек.

Почему именно эта песня? Ритуал «Акрона» после побед

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко рассказал Metaratings.ru после победы над «Динамо»: «Эту песню как‑то поставили после победной игры в раздевалке. Теперь это у нас как ритуал – слушаем после каждой победы».

Вычислить, после какой именно – сложно: «Акрон» после назначения Калешина и до триумфа в игре с «Динамо» выиграл десять матчей – и это без учета прохода по пенальти против «Локомотива».

Но традиция закрепилась: нападающий Никита Салтыков, забив победный гол «Спартаку», признался: «Хочется побыстрее пойти к команде и спеть с ними песню «Седая ночь». Порадоваться!»

«Седую ночь» поют на матчах женского «Зенита», а строчка попала на мерч

«Седая ночь» – знаковая песня для женского футбольного «Зенита». Ее во время матчей регулярно исполняют болельщики. А с чего началось у футболисток – рассказала официальному сайту «Зенита» игрок Лина Якупова: «Катя Морозова во время интервью спела несколько строчек из этой песни. Это было очень смешно, и я начала подшучивать над ней, каждый раз напевая ее. У нас очень веселая команда, все подхватили это. Теперь почти каждый раз, когда делаем общее фото, поем «Седую ночь» и смеемся».

Любопытно, что спустя год после этого интервью женский «Зенит» выпустил первую в истории клуба линию одежды. Там разместили строчку из песни «Только ей доверяю я». «Именно эта композиция, которую исполняют болельщики и футболистки, легла в основу коллекции», – подчеркнул клуб.

«Седую ночь» записали с одного дубля, перезаписали через 15 лет и исполнили детским хором после смерти Шатунова

Основные хиты Юрия Шатунова, включая «Седую ночь», были написаны в 1987 году Сергеем Кузнецовым – руководителем музыкального кружка в интернате, где воспитывался Шатунов. Запись альбома из шести песен, включая «Седую ночь», получилась с одного дубля – Шатунов занимался хоккеем и спешил на игру.

Зимой 1988-го Кузнецов продал запись первого альбома за 30 рублей в киоск звукозаписи на железнодорожном вокзале Оренбурга.

Группа «Ласковый май», участником которой был Шатунов, стала суперпопулярной на стыке 1980/1990-х. Она исполняла все хиты, но позже распалась, а Шатунов начал сольную карьеру. В 2002-м он выпустил альбом «Седая ночь», где одноименная песня вышла в обновленной версии.

При этом разбирательства по поводу прав на песни тянулись десятилетиями. В 2019 году продюсер группы Андрей Разин заявил, что Шатунов не может исполнять ее репертуар. Причина – договор с Кузнецовым от 1992 года о том, что права на песни переходят к продюсеру.

Он также сказал, будто Шатунов не собирался больше исполнять песни «Ласкового мая». Но сам певец все это опроверг в соцсетях: «Я никогда не отказывался от песен «Белые розы» и «Седая ночь». Это мои визитные карточки». Шатунов решал вопросы с юристами – и летом 2022 года суд вернул ему права на песни «Ласкового мая».

Через несколько дней после этой новости Шатунов скончался от сердечной недостаточности. Спустя несколько месяцев от сердечного приступа умер Кузнецов.

На церемонии «Песня года 2022» они были посмертно награждены за вклад в развитие популярной музыки. Песню «Седая ночь» исполнил детский хор академии Игоря Крутого – для этого была сделана медленная версия композиции с оркестровой аранжировкой.

«Мы специально доверили исполнение «Седой ночи» детскому хору, а не конкретному певцу. Эта песня не может ассоциироваться ни с каким другим исполнителем кроме Юрия Шатунова», – рассказали «АиФ» организаторы «Песни года».

Фото: globallookpress.com/Evguenii Matveev/Global Look Press; vk.com/zenitwomen; РИА Новости/Григорий Сысоев