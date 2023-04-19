ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Акрон» – главная сенсация в истории Кубка России, даже если не возьмет трофей?

Никита Салтыков
Акрон Акрон
Андрес Понсе Андрес Понсе
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Евгений Калешин Евгений Калешин
Первая лига Первая лига
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Пошумели так пошумели.

Сказка «Акрона» продолжается: после «Динамо» и «Локомотива» команда Калешина убрала с карты еще и «Спартак» – 2:1!

Фавориты на старте давили и даже заработали пенальти, но на 22-й минуте его смазал Кейта Бальде – бил в уголок, но кипер Сергей Волков героически отразил удар сенегальца. 

«Акрон» перетерпел – и был вознагражден: на 41-й минуте форвард Андрес Понсе поймал наброс от угла штрафной под 11-метровую и вонзил мяч в сетку головой. Еще через 3 минуты хозяева удвоили преимущество: снова навес, передача затылком к вратарской – и Никита Салтыков перепрыгивает Даниила Денисова. 2:0!

После перерыва «Спартак» отквитал один мяч (забил Тавареш), но на камбэк сил уже не хватило – москвичи все же вылетели из Кубка. 

«Акрон» уже можно назвать самым крутым андердогом в истории Кубка

Ни у кого из андердогов не было таких мощных соперников. Оцените сами:

• 2004 – трофей выиграл «Терек» (и в том же году вышел в РПЛ). На пути попадались неуступчивые, но не самые грозные «Черноморец» (3:1 по итогу двух игр), «Кубань» (4:1), «Ротор» (3:2), «Шинник» (2:1) и «Крылья» (1:0).

• 2005 – через год в финале нашлись «Химки», занявшие 4-е место в Первой лиге. Прошли «Рубин» (4:1), «Аланию» (3:1), «Торпедо» (4:1) и «Амкар» (2:0), но проиграли ЦСКА (0:1).

• 2011 – в финале была «Алания», которая потом выйдет в РПЛ: уложили «КАМАЗ» (4:2 по пенальти), учалинский «Горняк», (5:4 по пенальти), «Сатурн» (техническое поражение) и «Ростов» (6:5, снова пенальти), но в решающем матче споткнулись об ЦСКА (1:2).

• 2018 – «Авангард Курск» в финале, лишь 11-е место в ФНЛ: выбили ЦСКА (1:0), «Тамбов» (2:0), «Амкар» (7:6 по пенальти), «Шинник» (1:0), а проиграли «Тосно» (1:2).

• 2020 – снова «Химки» в финале, пролезшие в РПЛ из-за остановки чемпионата: «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), «Торпедо» (5:1), «Урал» (3:1). Решающий матч проиграли «Зениту» 0:1.

• 2023 – «Акрон» с 13-го места ФНЛ! Уже прошли владимирское «Торпедо» (1:0), «Пересвет» Домодедово (5:0), «Аланию» (1:0), «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (8:7 по пенальти), «Динамо» (4:1 по пенальти) и теперь «Спартак» (2:0).

Что еще нужно знать про «Акрон»?

Обязательно прочитайте наш подробный текст, а здесь только основные факты. 

• «Акрон» – частный клуб, его основали меньше пяти лет назад. До этого команда 3 года жила среди любителей, но в первый же профи-год, в сезоне-2019/20, уже вышла в 1/32 финала Кубка: проиграла «Мордовии» лишь по пенальти.

• Главного тренера Евгения Калешина вы можете помнить по яркой работе в «Балтике». Калешин возглавил «Акрон» по ходу сезона. После восьми туров команда с пятью очками шла на предпоследнем месте, но после прихода Калешина все наладилось: в 20 последних матчах Первой лиги «Акрон» проиграл всего раз – в гостях «Шиннику».

• «Акрон» – не бедный клуб, зарплатная ведомость на уровне топ-4 Первой лиги, по данным инсайдера Сергея Ильева. Летом явно не угадали ни с тренером Виталием Пановым, ни с селекцией, подправив ситуацию уже зимой: в команде появился форвард Андрес Понсе, который поиграл в Премьер-лиге за «Ахмат» и «Ротор», 18-летний край из «Крыльев» Никита Салтыков, засверкавший в последних матчах. Оба забили «Спартаку»!

Кажется, скромный тольяттинский клуб влюбляет Россию в футбол. «Думаю, перспективы у «Акрона» замечательные. Мне кажется, команде вообще все равно, с кем играть. Они доказали, что для них нет авторитетов, у них настоящий кубковый характер. Понятно, что есть традиция у команд Самарской области обыгрывать «Динамо», и настрой позволяет «Акрону» добиваться новых побед и в следующих матчах», – радуется губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Почему бы и нет? Впереди победитель пары «Краснодар» – «Крылья Советов».

История «Акрона» и его владельца, который восхищается Галицким

Теперь «Спартак» точно вылетел из Кубка России. А «Акрон» в трех шагах от трофея

Атмосфера в Жигулевске – мурашки! Люди смотрели матч из окон квартир и даже на крыше

Фото: РИА Новости/Александр Ступников, Алексей Филиппов, Владимир Федоренко; vk.com/fcakron/Злата Машницкая

«Акрон» – главная сенсация в истории Кубка России?
2420 голосов
Да
88%
Акрон
Нет
12%
Химки

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex-San
Ответ An Kr
В истории кубка? Может во Вселенной. Тосно, Авангард, Сибирь куча таких команд была. И там формат был не такой удобный. Сейчас нет доп времени и один матч. Этот формат удобен как раз таких командам из низших лиг.
Один матч был и для тех клубов.
И формат был удобнее. По тем правилам Акрон был бы сейчас уже в финале( Торпедо 1/16, Локо 1/8, Динамо 1/4 и Спартак 1/2). А сейчас им нужно победить 2 раза до финала.
+54
-1
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
В истории кубка? Может во Вселенной. Тосно, Авангард, Сибирь куча таких команд была. И там формат был не такой удобный. Сейчас нет доп времени и один матч. Этот формат удобен как раз таких командам из низших лиг.
+55
-11
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бутан Пропанович
Когда Зеленый брал интервью у Бердыева в 20-21 году, то спросил какие тренера из молодых перспективные. Бердыев ответил, обратите внимание на Калешина.
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sasha Gusev
Сначала подумалось про Тосно, но у Тосно все команды из пердива на пути к Кубку были, включая Спартак. А у Акрона, только один пердивный Спартак, остальные то посильнее были явно и из Премьер-лиги.
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svaz
ну если цска пройдет урал, то акрон может стать властилином кольца (МКАД), фродо уничтожившим империю зла
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Куй Бышевец
Про Терек можно было не писать, все известно, что кубок они выиграли каким местом
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Рябых
Хорошая статья, единственное замечание не "учальский", а учалинский. Город Учалы, жители - учалинцы.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex-San
Ответ An Kr
У Тосно 2 матча было же.
Нет, тогда все стадии были в один матч.
Тосно переиграл:
Тюмень в 1/16(гости), Томь в 1/8(дома), Луч-Энергию в 1/4(дома), Спартак в 1/2(гости) и Авангард в финале в Волгограде.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phoebe
Акрон молодцы. Но для меня главной сенсацией был финалист ФК Сибирь, которые в Европе быстро вылетели, но умудрились выиграть дома у ПСВ при этом. Как сейчас помню эту атаку на последних секундах. Сибирь вообще тогда нравилась. Это самая играющая и интересная команда, которая когда-либо у нас вылетала из вышли за последние лет 20-25 как минимум.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BVB Ultras
Алания, конечно, легендарное достижение установила, без единого забитого мяча дойдя до финала
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
teo_heel
Акрон хорош за счёт того, что один за одним выбил ЧЕТЫРЕ МОСКОВСКИХ КЛУБА. Пускай там было Торпедо в их числе, но всё же все четыре клуба в РПЛ играли.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Рябых
Ответ bo_larson
а чего не учальцы?
я там жил 5 лет, точно знаю, брат
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Loginov
Молодцы Акрон, Браво👊
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eddie_Otto
Ответ Влад Рябых
я там жил 5 лет, точно знаю, брат
Привет, земляк. Я сам из Челябинска, но из Учалов я трижды поднимался на Иремель 💪💪💪
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Рябых
Ответ Eddie_Otto
Привет, земляк. Я сам из Челябинска, но из Учалов я трижды поднимался на Иремель 💪💪💪
а я пока там жил работал в Челябинской области те же пять лет, бывал проездом в и в Челябе и в Магнитке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Гармашов
Ответ Mr.Borsсh
Из-за этой сенсации, трибуны на финале в Лужниках будут полупустые. А так, молодцы конечно...
Кто же виноват, что у нас футбол не любят. В Англии или Германии все равно биток бы был.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Потапов
Ответ svaz
ну если цска пройдет урал, то акрон может стать властилином кольца (МКАД), фродо уничтожившим империю зла
даже если цска не пройдет Урал, то Акрону все равно играть с ними придется. если конечно сами Краснодар пройдут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eddie_Otto
Ответ Влад Рябых
а я пока там жил работал в Челябинской области те же пять лет, бывал проездом в и в Челябе и в Магнитке
Научился, как я, пИсать раскаленным чугуном?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Рябых
Ответ Eddie_Otto
Научился, как я, пИсать раскаленным чугуном?)))
суровый Урал научил ещё плеваться рудой)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карма такая карма
И не вопят после победы про вайлд карт, как некоторые.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Borsсh
Из-за этой сенсации, трибуны на финале в Лужниках будут полупустые. А так, молодцы конечно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marduhai
Конечно, надо поздравить ребят из Акрона и очень хорош заголовок "Акрон - главная сенсация в истории ..." Но, к сожалению, тут вполне возможно и прямо противоположное мнение под заголовком "Акрон - главный позор в истории...".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tursus
Что есть, то есть. Очень симпатичная команда. Особенно сегодня порадовала :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eddie_Otto
Ответ Влад Рябых
суровый Урал научил ещё плеваться рудой)
Это просто тут вместо леденцов погрызть. Дыхание не освежает, конечно, но освежает внимание к экологии)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Универсал
А как же Новороссийский Метеор под руководством Юрия Столешникова?😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий