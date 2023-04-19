«Акрон» – главная сенсация в истории Кубка России, даже если не возьмет трофей?

Пошумели так пошумели.

Сказка «Акрона» продолжается: после «Динамо» и «Локомотива» команда Калешина убрала с карты еще и «Спартак» – 2:1!

Фавориты на старте давили и даже заработали пенальти, но на 22-й минуте его смазал Кейта Бальде – бил в уголок, но кипер Сергей Волков героически отразил удар сенегальца.

«Акрон» перетерпел – и был вознагражден: на 41-й минуте форвард Андрес Понсе поймал наброс от угла штрафной под 11-метровую и вонзил мяч в сетку головой. Еще через 3 минуты хозяева удвоили преимущество: снова навес, передача затылком к вратарской – и Никита Салтыков перепрыгивает Даниила Денисова. 2:0!

После перерыва «Спартак» отквитал один мяч (забил Тавареш), но на камбэк сил уже не хватило – москвичи все же вылетели из Кубка.

«Акрон» уже можно назвать самым крутым андердогом в истории Кубка

Ни у кого из андердогов не было таких мощных соперников. Оцените сами:

• 2004 – трофей выиграл «Терек» (и в том же году вышел в РПЛ). На пути попадались неуступчивые, но не самые грозные «Черноморец» (3:1 по итогу двух игр), «Кубань» (4:1), «Ротор» (3:2), «Шинник» (2:1) и «Крылья» (1:0).

• 2005 – через год в финале нашлись «Химки», занявшие 4-е место в Первой лиге. Прошли «Рубин» (4:1), «Аланию» (3:1), «Торпедо» (4:1) и «Амкар» (2:0), но проиграли ЦСКА (0:1).

• 2011 – в финале была «Алания», которая потом выйдет в РПЛ: уложили «КАМАЗ» (4:2 по пенальти), учалинский «Горняк», (5:4 по пенальти), «Сатурн» (техническое поражение) и «Ростов» (6:5, снова пенальти), но в решающем матче споткнулись об ЦСКА (1:2).

• 2018 – «Авангард Курск» в финале, лишь 11-е место в ФНЛ: выбили ЦСКА (1:0), «Тамбов» (2:0), «Амкар» (7:6 по пенальти), «Шинник» (1:0), а проиграли «Тосно» (1:2).

• 2020 – снова «Химки» в финале, пролезшие в РПЛ из-за остановки чемпионата: «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), «Торпедо» (5:1), «Урал» (3:1). Решающий матч проиграли «Зениту» 0:1.

• 2023 – «Акрон» с 13-го места ФНЛ! Уже прошли владимирское «Торпедо» (1:0), «Пересвет» Домодедово (5:0), «Аланию» (1:0), «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (8:7 по пенальти), «Динамо» (4:1 по пенальти) и теперь «Спартак» (2:0).

Что еще нужно знать про «Акрон»?

Обязательно прочитайте наш подробный текст, а здесь только основные факты.

• «Акрон» – частный клуб, его основали меньше пяти лет назад. До этого команда 3 года жила среди любителей, но в первый же профи-год, в сезоне-2019/20, уже вышла в 1/32 финала Кубка: проиграла «Мордовии» лишь по пенальти.

• Главного тренера Евгения Калешина вы можете помнить по яркой работе в «Балтике». Калешин возглавил «Акрон» по ходу сезона. После восьми туров команда с пятью очками шла на предпоследнем месте, но после прихода Калешина все наладилось: в 20 последних матчах Первой лиги «Акрон» проиграл всего раз – в гостях «Шиннику».

• «Акрон» – не бедный клуб, зарплатная ведомость на уровне топ-4 Первой лиги, по данным инсайдера Сергея Ильева. Летом явно не угадали ни с тренером Виталием Пановым, ни с селекцией, подправив ситуацию уже зимой: в команде появился форвард Андрес Понсе, который поиграл в Премьер-лиге за «Ахмат» и «Ротор», 18-летний край из «Крыльев» Никита Салтыков, засверкавший в последних матчах. Оба забили «Спартаку»!

Кажется, скромный тольяттинский клуб влюбляет Россию в футбол. «Думаю, перспективы у «Акрона» замечательные. Мне кажется, команде вообще все равно, с кем играть. Они доказали, что для них нет авторитетов, у них настоящий кубковый характер. Понятно, что есть традиция у команд Самарской области обыгрывать «Динамо», и настрой позволяет «Акрону» добиваться новых побед и в следующих матчах», – радуется губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Почему бы и нет? Впереди победитель пары «Краснодар» – «Крылья Советов».

Фото: РИА Новости/Александр Ступников, Алексей Филиппов, Владимир Федоренко; vk.com/fcakron/Злата Машницкая