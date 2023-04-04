«Спартак» проиграл, но может защитить титул. Сетка Кубка России
Напоминаем всем – и отдельно рассказываем Александру Мостовому.
«Спартак» проиграл «Уралу» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России, но все еще не вылетел из турнира. Это шокировало, например, Александра Мостового: «Во время матча я узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России в случае поражения. Вы издеваетесь? Когда я узнал об этом, второй тайм почти не смотрел. Зачем тогда вообще две игры делать?».
Оказывается, даже не все участники в курсе: вратарь «Акрона» Сергей Волков, сыгравший на ноль с «Динамо» и выигравший серию пенальти, после игры признался – «Прошли в какую-то стадию. До сих пор не понял, что мы, где мы».
Объясняем! И напоминаем тем, кто разобрался в начале турнира.
«Спартак», игравший в Пути РПЛ, использовал свое право на ошибку – и отправляется в Путь регионов, к «Акрону».
В нижней части, в Пути регионов, все стадии – в два этапа, но в один матч. Поэтому «Спартак» теперь сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов – и вот теперь уже права на ошибку не будет.
С кем могут сыграть «Спартак» и «Акрон»?
Москвичи на втором этапе (та же стадия турнира, просто в нижней части) сыграют с победителем одной из двух пар: «Акроном», победителем пары «Краснодар» – «Ростов» или проигравшим в ЦСКА – «Крылья Советов». Ждет слепая жеребьевка: нет разницы, кто только что спустился их верхней части, а кто уже давно идет по нижней.
Например, новое дерби «Спартак» – ЦСКА возможно, если армейцы проиграют «Крыльям». Тогда самарцы выйдут на «Урал» в финал Пути РПЛ, а москвичи повторять дорогу красно-белых.
Эти матчи пройдут уже через две недели. «Акрон» – единственный в Пути регионов не из Премьер-лиги. «Динамо», «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Пути РПЛ в Путь регионов уже по ходу плей-офф, ну а ЦСКА и «Крылья» все еще в верхней части сетки.
«Урал» – уже финалист Пути РПЛ, сыграет там с ЦСКА или «Крыльями». Если проиграет, тоже отправится в нижнюю сетку, в финал Пути регионов.
Трофей заберет победитель Суперфинала между победителями верхней и нижней сеток. Именно поэтому и у «Спартака» еще все шансы на защиту титула.
Воспитанник выбил «Спартак» из Пути РПЛ. От голов «Урала» в восторге даже Абаскаль
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
https://img-fotki.yandex.ru/get/3813/kozak56.4/0_23b0d_74138a8c_XL.jpg
Ты не видишь разницы ?
Это как например в фильмах Марвел обесценивается смерть потому что потом героев воскрешают
А так минус этому формату кубка..