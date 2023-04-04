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«Спартак» проиграл, но может защитить титул. Сетка Кубка России

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Напоминаем всем – и отдельно рассказываем Александру Мостовому.

«Спартак» проиграл «Уралу» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России, но все еще не вылетел из турнира. Это шокировало, например, Александра Мостового: «Во время матча я узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России в случае поражения. Вы издеваетесь? Когда я узнал об этом, второй тайм почти не смотрел. Зачем тогда вообще две игры делать?».

Оказывается, даже не все участники в курсе: вратарь «Акрона» Сергей Волков, сыгравший на ноль с «Динамо» и выигравший серию пенальти, после игры признался – «Прошли в какую-то стадию. До сих пор не понял, что мы, где мы».

Объясняем! И напоминаем тем, кто разобрался в начале турнира.

«Спартак», игравший в Пути РПЛ, использовал свое право на ошибку – и отправляется в Путь регионов, к «Акрону».

В нижней части, в Пути регионов, все стадии – в два этапа, но в один матч. Поэтому «Спартак» теперь сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов – и вот теперь уже права на ошибку не будет.

С кем могут сыграть «Спартак» и «Акрон»?

Москвичи на втором этапе (та же стадия турнира, просто в нижней части) сыграют с победителем одной из двух пар: «Акроном», победителем пары «Краснодар» – «Ростов» или проигравшим в ЦСКА – «Крылья Советов». Ждет слепая жеребьевка: нет разницы, кто только что спустился их верхней части, а кто уже давно идет по нижней.

Например, новое дерби «Спартак» – ЦСКА возможно, если армейцы проиграют «Крыльям». Тогда самарцы выйдут на «Урал» в финал Пути РПЛ, а москвичи повторять дорогу красно-белых.

Эти матчи пройдут уже через две недели. «Акрон» – единственный в Пути регионов не из Премьер-лиги. «Динамо», «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Пути РПЛ в Путь регионов уже по ходу плей-офф, ну а ЦСКА и «Крылья» все еще в верхней части сетки. 

«Урал» – уже финалист Пути РПЛ, сыграет там с ЦСКА или «Крыльями». Если проиграет, тоже отправится в нижнюю сетку, в финал Пути регионов.

Трофей заберет победитель Суперфинала между победителями верхней и нижней сеток. Именно поэтому и у «Спартака» еще все шансы на защиту титула.

Воспитанник выбил «Спартак» из Пути РПЛ. От голов «Урала» в восторге даже Абаскаль

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

76 комментариев

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Konstantin Zorin
Ответ Юрий Кечко
Когда вылет обесценивается это снижает интерес Это как например в фильмах Марвел обесценивается смерть потому что потом героев воскрешают
Ну, это ваша личная проблема. У меня интерес не снижается.
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Philatelist79
Клоунада, а не кубок.
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Юрий Кечко
Ответ mnogokotin-
к зениту?
С Динамо сообразят на троих
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mnogokotin-
Ответ bevooch
В декабре, сразу после матча Зенит - Спартак, который обеспечил нужное количество очков, но закончился массовой дракой, очень сильно удивлялся некоторым комментаторам и на спортсе в телеграмных каналах. Там так называемые "болельщики Спартака" изо всех сил радовались мордобою. Когда я влез с комментариями: "Сейчас Соболева, Шамара и Селихова дисквалифицируют на несколько матчей", был закидан минусами и какулями. Мол нашел о чем париться, есть Мелешин и т.д. К сожалению, люди далеко не всегда способны думать хотя бы на пару месяцев вперед. Что сегодня и увидели: Промес травмировался, Соболев с дисквой - в атаке тоска и печаль. Урал заслужил победу бесспорно. Ну а мне остается лишь верить в Абаскаля.
и без них должны справляться. команда пока немного притормозила просто
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mnogokotin-
Ответ Юрий Кечко
Было бы здорово если бы из пути регионов Спартак мог отправиться в пердив А так минус этому формату кубка..
к зениту?
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mnogokotin-
Ответ Ubik-city
это все что угодно, но не кубковый турнир.
давно так играют в киберспорте )
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Ivan Vladyko
Ответ Юрий Кечко
Так там ты переходишь в турнир рангом ниже , а тут по сути остаёшься в нем же Ты не видишь разницы ?
Я вижу разницу в том, что в кубковой системе проигравший продолжает борьбу. Чего в футболе раньше не было. Но вот, кстати, о борьбе, да и не только о ней. Там ведь всякие эти утешительные пути и присутствовали, которые нынче и до футбола добрались. Неужели это не столь очевидно, что необходимо пояснять? Где-то утешительный путь, где-то утешительный иной кубок.
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N23
Ответ sergspartak
они Ахмату тоже не забили, а тут все равно была бы ротация. Да и проблема не только в атаке. В обороне багаж Ваноли кончился, ноги под навесы не подставляем, не бросаемся под удары, плотно не играем, не возвращаемся всей командой, что делал тот же Ахмат в туре, а наши стоят смотрят.
Багаж Ваноли😂😂😂
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Vova Jmur
Ответ Ubik-city
это все что угодно, но не кубковый турнир.
себя узнал?
https://img-fotki.yandex.ru/get/3813/kozak56.4/0_23b0d_74138a8c_XL.jpg
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xoms
Проигравший финалист с верхней сетке должен выбывать, как то уж прямо лишнее нагружать ещё одним матчем нижнию сетку, слишком уж далёкий путь выходит
+1
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Юрий Кечко
Ответ Ivan Vladyko
Ну а чего возмущаться системе? Вы посмотрите на все эти отборы в ЛЧ, когда ты дважды можешь вылетать, но по факту кочевать в ЛЕ, а потом в ЛК. Во времена, когда всё было по-настоящему - такого ведь не было. Так что хороший формат, плохой формат - он один для всех, для всех одни правила. Кто в финале победил - тот и молодец.
Так там ты переходишь в турнир рангом ниже , а тут по сути остаёшься в нем же
Ты не видишь разницы ?
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Дмитрий Новиков
Ответ Андрей Шибанов
или в пути регионов на один этап больше, чем в рпл?
они ещё решают по регламенту...)
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Юрий Кечко
Ответ DVikk
Я смотрю на спорт-сайте почти никто из пользователей не в курсе что такое система "Double-elimination", которая уже тысячу лет используется в киберспорте и, например, в Австралийских лигах регби и футбола.
Ну потому что контингент интересующийся футболом как правило не интересуется киберспортом , логично ?)
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Юрий Кечко
Ответ Konstantin Zorin
А мне нравится новый формат Кубка. Чем больше игр, тем лучше. Для болельщиков уж точно.
Когда вылет обесценивается это снижает интерес
Это как например в фильмах Марвел обесценивается смерть потому что потом героев воскрешают
0
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Юрий Кечко
Было бы здорово если бы из пути регионов Спартак мог отправиться в пердив
А так минус этому формату кубка..
+10
-4
+6
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alexman1996
Ответ Ubik-city
это все что угодно, но не кубковый турнир.
Не знаю, по-моему, интересно смотреть.
+3
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Den Chev
Что не придумай - всегда будут недовольные
+1
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Konstantin Zorin
А мне нравится новый формат Кубка. Чем больше игр, тем лучше. Для болельщиков уж точно.
+1
0
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Mypta3uh23
Ответ xakk
это и есть сетка как в киберспорте
фигню не пиши, в киберспорте нет жеребьевки после её составления на финальных этапах
+1
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Александр Попов
они уже не знают что ещё придумать, чтобы матчей побольше было, додики...😂
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Георгий Михеев
Ответ xakk
ну да, а по старой то системе постноянно клубы с первой лиги кубок брали, а вот счас все топы остались. Хотя постойте
По старой системе Тосно с курским Авангардом в финале играли
+5
-1
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Konstantin Zorin
Ответ eteztevrizoy
Полоумная дичь какая-то. Помогать богатым. Давить бедных.
А Акрон из богатых?
+1
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Дархан Калиев
Ответ Mbest77
Кстати, верно. Могли бы более адекватное название придумать. Регионы так то есть и в РПЛ 🙈
В киберспортивных турнирах их просто называют верхняя сетка и нижняя сетка
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zotov_l88
Ответ xakk
ну да, у обладателя кубка чемпионов спроси, как там можно с проигрышами взять кубок или нет
Кубковые матчи внутри страны в своем клачсическом виде - это матчи плей-офф. Это уже десятилетями практикуется. А то что у нас придумали - чушь для замещения недостающих матчей. То группа, где можно с 3 места выйти, потом 2 ветки, в одной нельзя вылететь на первых двух этапах, потом какая-то ветка регионов, где играет зенит. Это что вообще?
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goshforever
Ответ Всё знаю
Регламент писали под грибами. Другого объяснения у меня нет. Мне кажется, кто проиграет в финале, всё равно будет иметь шанс взять трофей)
Именно. кто проиграет в финале Пути РПЛ всё равно будет иметь шанс взять трофей) Ибо есть ещё Суперфинал.
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