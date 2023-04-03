Безумный период Гогниева в «Химках»: худшая команда в РПЛ, ужасные первые таймы и матерная ругань с игроками

Спартак Гогниев уволен из «Химок» после 0:6 от «Краснодара» в 21-м туре РПЛ. Клуб застрял на предпоследнем месте за 9 игр до конца. До зоны стыков уже 4 очка, до спасительной 12-й строчки – 8.

«Думаю, все очевидно. Задача «Химок» – остаться в РПЛ», – прокомментировал отставку Гогниева инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Дальше клубом будет рулить Ринат Билялетдинов.

«Химки» – с отрывом худшая команда РПЛ на отрезке при работе Гогниева

Гогниев возглавил клуб в начале сентября, с тех пор прошло 14 туров. Вот что «Химки» наиграли под его руководством.

За весь период под руководством Гогниева «Химки» были худшей командой в РПЛ. Но запомнится далеко не только этот факт.

«Химки» катастрофически начинают матчи – проблема при Гогниеве только усугубилась

До Гогниева «Химки» провели 7 матчей в РПЛ. Из семи первых таймов за этот период они проиграли 5. С новым тренером ничего не изменилось: «Химки» не выиграли ни одного первого тайма за 21 тур, проиграли 15 и забили в первые 45 минут лишь 3 мяча.

Это тем более поразительно, если посчитать, сколько очков добыла бы каждая из команд РПЛ, если бы матчи состояли только из одних первых таймов. У «Химок» было бы лишь 6, а у предпоследней команды – «Крыльев Советов» – 17. Вот настолько «Химки» плохи именно в первой половине матча.

Зато по вторым таймам они идут в десятке. Хотя в последнем матче Гогниева все было наоборот: если до перерыва против «Краснодара» еще как-то держались (0:1), то после – развалились (итоговые 0:6).

Мат на аудиозаписи и новости о драке

Гогниев поругался с Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым в тренажерном зале – и это попало на аудиозапись, которую опубликовал Иван Карпов. Сообщалось также, что следующие разборки футболистов и тренера пришлось гасить службе безопасности.

До этого «Спорт-Экспресс» писал о конфликте Гулиева и Гогниева на сборах в ОАЭ и предложении игрока «выйти раз на раз». Сам Гулиев возмутился этой версии: «Бред! Какие «раз на раз»? Что это такое? Как я могу такое предложить тренеру?» Но на официальный матч в 2023-м он вышел только в апреле.

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Конфликт с журналистом и радость голу с пенальти при 0:6

Весьма странная игра против московского «Динамо»: по окончании первого тайма, в котором «Химки» горели 0:3, Гогниев поговорил с арбитром и тут же получил от него красную карточку, а далее был фееричный диалог с журналистом «Матч ТВ» Сергеем Дурасовым, который ранее брал у тренера интервью.

– На интервью тебя кто просил такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Скажи.

– Никогда такого не было.

– Да ##### (блин), 100 процентов, ##### (нахрен), ##### (хрень) какую-то говорите, ### (блин).

В конце игры «Динамо» вело 6:0, а потом «Химки» реализовали пенальти. Отличился сын инвестора «Химок» Илья Садыгов.

Гогниев уже был на трибуне: закричал от радости и даже ударил по сидению. «Сегодня у нас молодые ребята вышли: Дулаев вышел и пенальти сделал, Казанцев вышел. Вот они радуют, потому что глаза горят, и на этом уровне не потерялись», – объяснил он позже.

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Кстати, как там Садыгов? Выходил при Гогниеве почти регулярно

В первой же игре во главе «Химок» Гогниев выпустил Садыгова на весь второй тайм против «Оренбурга». Выходов в старте было два (против «Факела» он даже сыграл 55 минут, а против «Ростова» рано заменился). Всего при Гогниеве он выходил в 11 матчах из 14. В первых семи турах до Гогниева – четырежды.

В Кубке России Садыгов играл при Гогниеве с первых минут регулярно. Во всех пяти матчах с этим тренером.

Глушаков услышал «домой» и поехал играть в Медиалигу

Все тот же матч против «Динамо». Это случилось до гола Садыгова и даже до удаления тренера. Гогниев уже в первом тайме снял с игры Дениса Глушакова, тот побежал в раздевалку – и тренер закричал ему вслед: «Домой, #####! Домой, #####!»

«Когда тренер меняет любого футболиста, он должен реагировать правильно. Особенно если ты капитан. Мое мнение – реакция Дениса была неадекватной и неправильной. Я вправе поменять кого угодно как тренер. Потому что на мне результат», – сказал Гогниев.

Глушаков же опроверг какой-либо конфликт, обсудил вопрос с тренером, а через несколько часов сыграл в Медиалиге за Reality против «Амкала». Контрактом это не запрещалось. В 2023-м он уже покинул «Химки», которые вообще пережили серьезные изменения: 12 человек покинуло клуб, 12 и прибыло (9 из них – легионеры).

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Гогниев заменил вратаря в перерыве. Причина – желание снизить количество выносов

Да, именно такая формулировка. Было это в начале октября в матче против ЦСКА. «Химки» уступали 0:2 к перерыву – и Гогниев выпустил Виталия Гудиева вместо Ильи Лантратова.

Он объяснил: «Хотели, чтобы немножко лучше начинали ногами. Выбивали постоянно мяч, хотелось вытянуть ЦСКА на свою половину поля. В принципе получилось». И добавил позже: «Только та команда, которая разыгрывает мяч и спокойно выходит из обороны, может стать первой. ЦСКА не оставляет разряженных зон, все контролирует».

Александр Дорский подробно разобрал этот нетипичный момент:

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Взял всю вину на себя, когда «Химки» проиграли 0:5

Такое тоже случается не слишком часто, но Гогниев поступил именно так.

Для «Химок» заканчивался первый месяц под его руководством – и команда второй раз в сезоне проиграла крупно. Это было чувствительное 0:5 от «Локомотива». Тот самый матч, где Педриньо сделал покер.

«Футболистов винить не хочу. Тренер выбор сделал, тренер проиграл. Заслуженное поражение», – сделал вывод Гогниев на пресс-конференции. Красиво и достойно.

Хоровод в штрафной «Урала» – еще одна фишка «Химок»

В октябре шестеро игроков «Химок», взявшись за руки, водили хоровод перед подачей углового. Нечто похожее Гогниев внедрял и в «Алании».

Разве не весело?

А неожиданный камбэк с «Зенитом» был хорош

И это тот случай, когда поражение от чемпиона было обидным, а ругать за него не хочется вообще. «Химки» были очень близки к тому, чтобы немного оживить чемпионскую интригу.

При 0:2 после дубля Малкома к концу игры казалось, что все ясно, но за 11 минут у Магомедова нашелся ответный дубль – 2:2. Через пять минут, уже в компенсированное время, Мантуан все-таки принес победу «Зениту», но тур и матч «Химки» оживили здорово. «Игрой доволен, результатом нет. С этой командой мы сыграли очень достойно», – подвел итог Гогниев.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press