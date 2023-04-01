«Вратарь гребаных 90 минут тянет время». Шелия вытащил все от «Спартака», но Абаскаля взбесило другое
Отбивал даже лицом.
В РПЛ с октября не было нулевых ничьих – и вот вдруг такая у «Спартака» с «Ахматом». Причем было нескучно, спартаковцы создавали моменты – но их остановил грозненский вратарь Гиорги Шелия.
Шелия нереально тащил из углов. Вот лучшие моменты
У кипера шесть сэйвов за матч. Некоторые – очень эффектно. Например, тут целый каскад спасений от вратаря и защиты.
После эпизода Шелия признался, что первый удар отбил лицом. Переспросил у кого-то за воротами, было ли это видно – такой эпизод поймали в телеграм-канале РПЛ.
Правда, в эпизоде были серьезные подозрения на пенальти – ВАР решил, что на Никите Чернове нет фола, хотя у защитника «Спартака» даже пошлп кровь.
Во втором тайме Гиорги и дальше тянул из углов. Сразу после перерыва туда целил Даниил Хлусевич – нет.
На 60-й минуте головой в угол бил Бальде Кейта – и тут тоже Шелия вытащил.
«Когда Хлусевич сместился, повезло, что сделал шаг и дотянулся кончиками пальцев – это было сложнее, чем удар головой. Он был не такой сильный, а удар посильнее, возможно, и не успел бы взять», – рассказал Шелия после матча во флэш-интервью.
Последнее спасение кипер «Ахмата» сделал на 88-й минуте, когда не дал Александру Соболеву забить после подачи углового. Когда Шелия уже не мог помочь команде, его страховали защитники – на 70-й сэйв сделал и Андрей Семенов. Защитник вообще бился по полной: на последних минут уже ему разбили переносицу до крови, а он требовал поскорее починить его и пустить обратно на поле.
Нулевую ничью удержали – неудивительно, что именно Гиорги Шелию признали лучшим игроком. У вратаря «Ахмата» четвертый сухой матч в сезоне.
У «Спартака» весенний кризис, а Абаскаль очень зол. Обвиняет «Ахмат» и лично Шелию в затяжках с первых минут
«Спартак» должен быть разочарован упущенными моментами: 13 ударов, шесть в створ, есть даже 1,09 xG – а голов нет. Второй тур подряд без забитых, после поражения в Оренбурге.
Вдобавок, с «Ахматом» из-за травмы потеряли Промеса – голландец вышел на замену в перерыве, но провел всего пять минут и попросил поменять его обратно.
• У «Спартака» весной всего одна победа в четырех турах РПЛ – 3:2 над «Факелом». Вместе с Кубком России победа единственная за пять последних матчей, там сыграли 1:1 с «Уралом».
• Эта нулевая ничья – первая в РПЛ с октября. Тогда нули выдали «Химки» и «Факел». После этого в 64 матчах подряд был как минимум один гол.
Гильермо Абаскаль после матча вспылил:
– Команда с первой минуты тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут тянет время. А судья показывает ему желтую карточку лишь после 90 минут. Но зачем? Какой в том смысл? После 90 минут оставь карточки себе! Для статистики ты это делаешь? Для строчки в газете? Сохрани ее для другого случая. <...>
Можно в жизни руководствоваться конформизмом. Когда ты принимаешь все как оно есть. Но я не такой. Я хочу, чтобы команда заслуживала свои достижения. Если ты играешь без эмоций, можно сказать, что ты мертв. Представьте, что я после матча прихожу с одним и тем же лицом, с одной интонацией... Это неправильно. Прежде всего, я самокритичен. И эмоции – это прежде всего мое недовольство собой. Так что вполне естественно, что в таких обстоятельствах я злюсь.
Но ситуация в команде отличная. Мы 10 дней тренировались замечательно. Мы создали намного больше и больше заслужили победу, чем соперник».
В 2023-м «Спартак» набрал в РПЛ только пять очков из 12 возможных – темп точно не для гонки за чемпионство. От «Зенита» к зимнему перерыву было шесть очков, сейчас – уже десять.
Теперь это скорее борьба за то, чтобы остаться в медальной тройке: «Ростов» уже выше с матчем (с «Торпедо») в запасе при тех же очках, а ЦСКА, если выиграет в воскресенье у «Факела», будет всего в трех позади.
«Спартак» весной буксует. Но точно ли все так плохо?
- Дата проведения
- 1 апреля, 16.30, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Селихов, Чернов, Литвинов, Томаш Тавареш, Игнатов (Мозес, 62), Зобнин, Пруцев (Зиньковский, 79), Денисов (Мартинс Перейра, 62), Хлусевич, Соболев, Николсон (Промес, 46; Кейта Бальде, 54).
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Ахмат –
Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Харин, Швец, Бериша (Тодорович, 64), Олейников (Нижич, 83), Диванович (Камилов, 34), Ильин (Трошечкин, 46), Агаларов (Конате, 46).
- Предупреждения:
- Николсон (25), Ильин (44), Кейта Бальде (56), Хлусевич (75), Шелия (90).
Фото: spartak.com/Александр Ступников; РИА Новости/Григорий Сысоев; vk.com/akhmatgrozny
я ждал сезон непобедимых)
Ну благо в чемпионате уже 10 лет сплошные пятёрочки и Семерочки
Только плюс 10 везёт почему то Спартаку )))
Эль классико ,рыдание началось 👌🤘🤘🤘
Прямо с первой минуты этим и нужно под любым предлогом заниматься.
А судье лучше наказывать за затяжку времени.
С вас началось.
Помощи не увидел, Ахмату за затяжку времени ни одной карточки за 90 минут.
Сегодня не повезло, такое бывает.
И как Зенит смог слить такому клубу?
Минус только поставить можете?
Смешно. 👏
Напомните как Питер отлил Ахмату.