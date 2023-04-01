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«Вратарь гребаных 90 минут тянет время». Шелия вытащил все от «Спартака», но Абаскаля взбесило другое

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Отбивал даже лицом.

В РПЛ с октября не было нулевых ничьих – и вот вдруг такая у «Спартака» с «Ахматом». Причем было нескучно, спартаковцы создавали моменты – но их остановил грозненский вратарь Гиорги Шелия.

Шелия нереально тащил из углов. Вот лучшие моменты

У кипера шесть сэйвов за матч. Некоторые – очень эффектно. Например, тут целый каскад спасений от вратаря и защиты.

После эпизода Шелия признался, что первый удар отбил лицом. Переспросил у кого-то за воротами, было ли это видно – такой эпизод поймали в телеграм-канале РПЛ.

Правда, в эпизоде были серьезные подозрения на пенальти – ВАР решил, что на Никите Чернове нет фола, хотя у защитника «Спартака» даже пошлп кровь.

Во втором тайме Гиорги и дальше тянул из углов. Сразу после перерыва туда целил Даниил Хлусевич – нет.

На 60-й минуте головой в угол бил Бальде Кейта – и тут тоже Шелия вытащил.

«Когда Хлусевич сместился, повезло, что сделал шаг и дотянулся кончиками пальцев – это было сложнее, чем удар головой. Он был не такой сильный, а удар посильнее, возможно, и не успел бы взять», – рассказал Шелия после матча во флэш-интервью.

Последнее спасение кипер «Ахмата» сделал на 88-й минуте, когда не дал Александру Соболеву забить после подачи углового. Когда Шелия уже не мог помочь команде, его страховали защитники – на 70-й сэйв сделал и Андрей Семенов. Защитник вообще бился по полной: на последних минут уже ему разбили переносицу до крови, а он требовал поскорее починить его и пустить обратно на поле.

Нулевую ничью удержали – неудивительно, что именно Гиорги Шелию признали лучшим игроком. У вратаря «Ахмата» четвертый сухой матч в сезоне.

У «Спартака» весенний кризис, а Абаскаль очень зол. Обвиняет «Ахмат» и лично Шелию в затяжках с первых минут

«Спартак» должен быть разочарован упущенными моментами: 13 ударов, шесть в створ, есть даже 1,09 xG – а голов нет. Второй тур подряд без забитых, после поражения в Оренбурге.

Вдобавок, с «Ахматом» из-за травмы потеряли Промеса – голландец вышел на замену в перерыве, но провел всего пять минут и попросил поменять его обратно.

• У «Спартака» весной всего одна победа в четырех турах РПЛ – 3:2 над «Факелом». Вместе с Кубком России победа единственная за пять последних матчей, там сыграли 1:1 с «Уралом».

• Эта нулевая ничья – первая в РПЛ с октября. Тогда нули выдали «Химки» и «Факел». После этого в 64 матчах подряд был как минимум один гол.

Гильермо Абаскаль после матча вспылил:

– Команда с первой минуты тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут тянет время. А судья показывает ему желтую карточку лишь после 90 минут. Но зачем? Какой в том смысл? После 90 минут оставь карточки себе! Для статистики ты это делаешь? Для строчки в газете? Сохрани ее для другого случая. <...>

Можно в жизни руководствоваться конформизмом. Когда ты принимаешь все как оно есть. Но я не такой. Я хочу, чтобы команда заслуживала свои достижения. Если ты играешь без эмоций, можно сказать, что ты мертв. Представьте, что я после матча прихожу с одним и тем же лицом, с одной интонацией... Это неправильно. Прежде всего, я самокритичен. И эмоции – это прежде всего мое недовольство собой. Так что вполне естественно, что в таких обстоятельствах я злюсь.

Но ситуация в команде отличная. Мы 10 дней тренировались замечательно. Мы создали намного больше и больше заслужили победу, чем соперник».

В 2023-м «Спартак» набрал в РПЛ только пять очков из 12 возможных – темп точно не для гонки за чемпионство. От «Зенита» к зимнему перерыву было шесть очков, сейчас – уже десять.

Теперь это скорее борьба за то, чтобы остаться в медальной тройке: «Ростов» уже выше с матчем (с «Торпедо») в запасе при тех же очках, а ЦСКА, если выиграет в воскресенье у «Факела», будет всего в трех позади.

«Спартак» весной буксует. Но точно ли все так плохо?

Спартак – Ахмат 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
1 апреля, 16.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
СпартакСелихов, Чернов, Литвинов, Томаш Тавареш, Игнатов (Мозес, 62), Зобнин, Пруцев (Зиньковский, 79), Денисов (Мартинс Перейра, 62), Хлусевич, Соболев, Николсон (Промес, 46; Кейта Бальде, 54).
АхматШелия, Уциев, Семенов, Шатара, Харин, Швец, Бериша (Тодорович, 64), Олейников (Нижич, 83), Диванович (Камилов, 34), Ильин (Трошечкин, 46), Агаларов (Конате, 46).
Предупреждения:
Николсон (25), Ильин (44), Кейта Бальде (56), Хлусевич (75), Шелия (90).

Фото: spartak.com/Александр Ступников; РИА Новости/Григорий Сысоев; vk.com/akhmatgrozny

40 комментариев

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Данко Лазович
Ответ Petr Denisov
1 : 2 от Ахмата дома это тоже по плану? Сколько на ставках выиграли? Неужели был "договорняк"?
для меня нет.
я ждал сезон непобедимых)
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Никита Тулаев
Ответ Onion
Опять убили Спартак?)
как болельщик Спартака, могу сказать одно. в моменте с Черновым это красная. да, это может быть офсайд. но будьте добры, вы и после финального удаляете. а колено в кровь просто так не разобьешь. пенальти из за офсайда, повторюсь нет. но красная должна быть. и от адекватных болельщиков нет нытья. многие просто как будто другой футбол смотрят
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Снежана Цветкова
Ответ igls54
Шелия обострил чемпионскую гонку до предела
Не, это сам спартак обострил.
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повидло
ЦСКА не выиграет
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topol717
Ответ Petr Denisov
Игры Ахмата не увидел, зелёный автобус перед воротами, вратарь, которого нужно было а первом тайме удалить за затяжку времени, зелёные клоуны падали в любой удобный момент. Тянуть время они умеют. Судьи, что на поле, что на ВАР слепые. Чтобы заставить посмотреть нужно всем стадионом это минут 5 кричать. Пенальти был, но... у судей даже мысли об этом не возникло....
Более того, когда Семенову разбили голову, то там тоже был пенальти, ибо Семенов лежа на спине сбил Соболева.
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Максим Максюша
Ответ Petr Denisov
Игры Ахмата не увидел, зелёный автобус перед воротами, вратарь, которого нужно было а первом тайме удалить за затяжку времени, зелёные клоуны падали в любой удобный момент. Тянуть время они умеют. Судьи, что на поле, что на ВАР слепые. Чтобы заставить посмотреть нужно всем стадионом это минут 5 кричать. Пенальти был, но... у судей даже мысли об этом не возникло....
Сколько можно после каждого матча ныть о судействе? Когда это надоест вам?
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Bartez1986
Гильермо, у него работа такая. Он сегодня больше тащил, чем затягивал. Надо бить мимо него. Вопросы больше бы игрокам атаки задать, Моменты то создают, но забивать надо
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Юрий Кечко
Ответ Petr Denisov
Кто-то до матча писал, что Спартаку судья "поможет". Помощи не увидел, Ахмату за затяжку времени ни одной карточки за 90 минут. Сегодня не повезло, такое бывает. И как Зенит смог слить такому клубу?
Согласен тоже не понимаю
Ну благо в чемпионате уже 10 лет сплошные пятёрочки и Семерочки
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Юрий Кечко
Ответ Petr Denisov
Кто-то до матча писал, что Спартаку судья "поможет". Помощи не увидел, Ахмату за затяжку времени ни одной карточки за 90 минут. Сегодня не повезло, такое бывает. И как Зенит смог слить такому клубу?
Такому как Спартак в кубке ?))
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Alexander Baskakov
Ответ Petr Denisov
Игры Ахмата не увидел, зелёный автобус перед воротами, вратарь, которого нужно было а первом тайме удалить за затяжку времени, зелёные клоуны падали в любой удобный момент. Тянуть время они умеют. Судьи, что на поле, что на ВАР слепые. Чтобы заставить посмотреть нужно всем стадионом это минут 5 кричать. Пенальти был, но... у судей даже мысли об этом не возникло....
Конечно был в ворота Спартака
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kliker
Ответ Сельмаш1930
не дело тренера критиковать игроков противника в затягивании времени, потому что тоже самое в следующем матче возможно будут делать твои игроки. Болельщики, вот они пусть выражают неудовольствие во время игры, а тренер пусть лучше готовит свою команду.
Не будут. Не будет Спартак тянуть время в первом тайме при счёте 0-0.
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Alexander Baskakov
Ответ Petr Denisov
Да, заметно. С вас началось.
А разве не? Проблему надо искать в себе ,запомни ,это тебе говорит человек с огромным опытом
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Юрий Кечко
Ответ Petr Denisov
Отрыжкой чудаков доволен. Спартак не даёт покоя таким всегда. Напомните как Питер отлил Ахмату.
Да Зенит всем отлил
Только плюс 10 везёт почему то Спартаку )))
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Petr Denisov
Ответ Petr Denisov
Отрыжкой чудаков доволен. Спартак не даёт покоя таким всегда. Напомните как Питер отлил Ахмату.
1 : 2 Зенит отлил Ахмату 👏👏👏👏👏
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Alexander Baskakov
Это когда команда Г полное ,можно и крайних найти ,но только нем себя,пусть скажут спасибо что вообще их вывезли в верх таблицы!!!!
Эль классико ,рыдание началось 👌🤘🤘🤘
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Petr Denisov
Ответ Сельмаш1930
не дело тренера критиковать игроков противника в затягивании времени, потому что тоже самое в следующем матче возможно будут делать твои игроки. Болельщики, вот они пусть выражают неудовольствие во время игры, а тренер пусть лучше готовит свою команду.
Да, вы правы. 👍
Прямо с первой минуты этим и нужно под любым предлогом заниматься.
А судье лучше наказывать за затяжку времени.
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Petr Denisov
Ответ Ivan Day
нытье началось
Да, заметно.

С вас началось.
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Сельмаш1930
не дело тренера критиковать игроков противника в затягивании времени, потому что тоже самое в следующем матче возможно будут делать твои игроки. Болельщики, вот они пусть выражают неудовольствие во время игры, а тренер пусть лучше готовит свою команду.
+3
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Petr Denisov
Ответ Onion
Опять убили Спартак?)
Кто-то до матча писал, что Спартаку судья "поможет".

Помощи не увидел, Ахмату за затяжку времени ни одной карточки за 90 минут.

Сегодня не повезло, такое бывает.

И как Зенит смог слить такому клубу?
+3
-3
0
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Nogoi89
Ответ Victor Pavlovuch
Это да! Но кем выигрывать? Игроками которые с метра в пустые ворота не попадают? Это вряд ли возможно ,!
То, хвалят, что Спартака делают ставку на российских футболистов, то теперь поленья. Определиться надо. Промес в Спартаке - пол команды.
+2
-1
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Petr Denisov
Ответ Petr Denisov
Отрыжкой чудаков доволен. Спартак не даёт покоя таким всегда. Напомните как Питер отлил Ахмату.
🤣🤣🤣🤣🤣
Минус только поставить можете?
Смешно. 👏
0
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Onion
Ответ Petr Denisov
Игры Ахмата не увидел, зелёный автобус перед воротами, вратарь, которого нужно было а первом тайме удалить за затяжку времени, зелёные клоуны падали в любой удобный момент. Тянуть время они умеют. Судьи, что на поле, что на ВАР слепые. Чтобы заставить посмотреть нужно всем стадионом это минут 5 кричать. Пенальти был, но... у судей даже мысли об этом не возникло....
Опять убили Спартак?)
+9
-1
+8
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Petr Denisov
Ответ igls54
Шелия обострил чемпионскую гонку до предела
Он её обосрал затяжкой времени.
+2
-4
-2
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Petr Denisov
Ответ Alex Losev
Комментарий удален модератором
Отрыжкой чудаков доволен. Спартак не даёт покоя таким всегда.
Напомните как Питер отлил Ахмату.
+2
-6
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Ivan Day
нытье началось
+6
-3
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