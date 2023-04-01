«Вратарь гребаных 90 минут тянет время». Шелия вытащил все от «Спартака», но Абаскаля взбесило другое

Отбивал даже лицом.

В РПЛ с октября не было нулевых ничьих – и вот вдруг такая у «Спартака» с «Ахматом». Причем было нескучно, спартаковцы создавали моменты – но их остановил грозненский вратарь Гиорги Шелия.

Шелия нереально тащил из углов. Вот лучшие моменты

У кипера шесть сэйвов за матч. Некоторые – очень эффектно. Например, тут целый каскад спасений от вратаря и защиты.

После эпизода Шелия признался, что первый удар отбил лицом. Переспросил у кого-то за воротами, было ли это видно – такой эпизод поймали в телеграм-канале РПЛ.

Правда, в эпизоде были серьезные подозрения на пенальти – ВАР решил, что на Никите Чернове нет фола, хотя у защитника «Спартака» даже пошлп кровь.

Во втором тайме Гиорги и дальше тянул из углов. Сразу после перерыва туда целил Даниил Хлусевич – нет.

На 60-й минуте головой в угол бил Бальде Кейта – и тут тоже Шелия вытащил.

«Когда Хлусевич сместился, повезло, что сделал шаг и дотянулся кончиками пальцев – это было сложнее, чем удар головой. Он был не такой сильный, а удар посильнее, возможно, и не успел бы взять», – рассказал Шелия после матча во флэш-интервью.

Последнее спасение кипер «Ахмата» сделал на 88-й минуте, когда не дал Александру Соболеву забить после подачи углового. Когда Шелия уже не мог помочь команде, его страховали защитники – на 70-й сэйв сделал и Андрей Семенов. Защитник вообще бился по полной: на последних минут уже ему разбили переносицу до крови, а он требовал поскорее починить его и пустить обратно на поле.

Нулевую ничью удержали – неудивительно, что именно Гиорги Шелию признали лучшим игроком. У вратаря «Ахмата» четвертый сухой матч в сезоне.

У «Спартака» весенний кризис, а Абаскаль очень зол. Обвиняет «Ахмат» и лично Шелию в затяжках с первых минут

«Спартак» должен быть разочарован упущенными моментами: 13 ударов, шесть в створ, есть даже 1,09 xG – а голов нет. Второй тур подряд без забитых, после поражения в Оренбурге.

Вдобавок, с «Ахматом» из-за травмы потеряли Промеса – голландец вышел на замену в перерыве, но провел всего пять минут и попросил поменять его обратно.

• У «Спартака» весной всего одна победа в четырех турах РПЛ – 3:2 над «Факелом». Вместе с Кубком России победа единственная за пять последних матчей, там сыграли 1:1 с «Уралом».

• Эта нулевая ничья – первая в РПЛ с октября. Тогда нули выдали «Химки» и «Факел». После этого в 64 матчах подряд был как минимум один гол.

Гильермо Абаскаль после матча вспылил:

– Команда с первой минуты тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут тянет время. А судья показывает ему желтую карточку лишь после 90 минут. Но зачем? Какой в том смысл? После 90 минут оставь карточки себе! Для статистики ты это делаешь? Для строчки в газете? Сохрани ее для другого случая. <...>

Можно в жизни руководствоваться конформизмом. Когда ты принимаешь все как оно есть. Но я не такой. Я хочу, чтобы команда заслуживала свои достижения. Если ты играешь без эмоций, можно сказать, что ты мертв. Представьте, что я после матча прихожу с одним и тем же лицом, с одной интонацией... Это неправильно. Прежде всего, я самокритичен. И эмоции – это прежде всего мое недовольство собой. Так что вполне естественно, что в таких обстоятельствах я злюсь.

Но ситуация в команде отличная. Мы 10 дней тренировались замечательно. Мы создали намного больше и больше заслужили победу, чем соперник».

В 2023-м «Спартак» набрал в РПЛ только пять очков из 12 возможных – темп точно не для гонки за чемпионство. От «Зенита» к зимнему перерыву было шесть очков, сейчас – уже десять.

Теперь это скорее борьба за то, чтобы остаться в медальной тройке: «Ростов» уже выше с матчем (с «Торпедо») в запасе при тех же очках, а ЦСКА, если выиграет в воскресенье у «Факела», будет всего в трех позади.

Фото: spartak.com/Александр Ступников; РИА Новости/Григорий Сысоев; vk.com/akhmatgrozny