Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада» 😱

«Малиновая Лада в малиновый закат…»

Домашний матч с «Уралом» для «Зенита» первый, когда клуб даже не рассчитывает собрать полный стадион. Вместимость «Газпром Арены» сознательно уменьшили: вместо кресел на трибуне, которая всегда справа в трансляции, смонтировали постоянную сцену.

«Зенит» анонсировал такой план заранее и реализовал его в паузу на сборные, после домашней игры Россия – Ирак. Там все еще было по-старому, а накануне нового тура Мир РПЛ показали вот такое видео.

Сцену разместили ровно там, где раньше находился фанатский вираж: активные болельщики обычно приходили именно на этот сектор за воротами, размещались при полной посещаемости на нижнем и даже верхнем ярусах.

Fan ID на «Газпром Арене» обязателен после зимней паузы, ядро виража бойкотирует матчи, а клуб уточнил: «В случае возвращения фанатского Виража на домашние матчи сине-бело-голубых сцена будет перемещена на другую трибуну» .

Многие болельщики недовольны идеей. «Чем она уникальна, тем, что на месте фанатской трибуны поставили? Интересно, в истории мирового футбола хоть один клуб так сделал? И нет, я не с Виража», – самый залайканный комментарий под видео в ВК-группе «Газпром Арены».

«Зенит» рассказывал: форма сцены – очертания Стрелки Васильевского острова, технически ее сразу оснастили так, чтобы проводить достойные концерты и без проблем принимать большие музыкальные банды, артистов с танцевальными номерами – выступления любой сложности.

Концерты на «Газпром Арене» организуют давно, они стали частью предматчевой программы в Петербурге почти сразу после чемпионата мира, когда только зарождалась традиция обширного «Фан-Променада», с которого потом стали брать пример по всей стране. Поначалу небольшие сцены монтировали в подтрибунных помещениях, время от времени выступления переводили в формат опен-эйров и переносили в чашу, но на небольшие платформы внутри трибун или прямо у поля.

Теперь сцена – большая постоянная часть стадиона, заменяющая несколько сотен кресел .

Вот как выглядел заполненный фанатский вираж до 2023-го.

А вот что теперь.

Люди, которые теперь сидят на этих местах – похоже, специально подготовленная публика. О том, откуда могут быть эти люди – ниже.

Призовую «Ладу» за Fan ID вручили перед «Малиновой Ладой» – на концерте Gayazovs Brothers

Первый концерт на новой сцене дала группа Gayazovs Brothers – прямо перед началом игры с «Уралом».

Один из главных хитов Гаязовых – «Малиновая лада». «Зенит» еще перед возобновлением сезона запустил розыгрыш среди оформивших Fan ID – можно было выиграть автомобиль LADA Granta. Так что на «Газпром Арене» случилось комбо: перед исполнением «Малиновой лады» вручили ключи от настоящей «Лады» .

Суть конкурса «Зенита» проста: болельщикам нужно было оформить паспорт болельщика и посетить игры с «Пари НН» и «Химками». Выбор машины связан с новым партнерским контрактом: «Зенит», который раньше рекламировал, например, Nissan и Audi, теперь дружит с АвтоВАЗом. Слоган конкурса тоже экстравагантен: «Болельщика награда – новенькая LADA».

Победительницу розыгрыша позвали на сцену и отдали ключи. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев старался исполнить стендап-концерт: говорил, что, по его опыту, в «Ладу» влезают трое спереди и пятеро сзади – почти футбольная команда.

А дальше заиграла «Малиновая лада».

Братья-артисты в интервью Радио «Энерджи» рассказывали, как появилась идея песни: «У нас есть восьмерочка малинового цвета. Мы гнали ее из Липецкой области. У нас музыка такая отечественная, и машина у нас тоже отечественная. Мы за такое топим. Плюс мы хотели сделать песню в стилистике 90-х, нотка ностальгии».

Ностальгия привела к тому, что сразу после вручения ключей от «Лады» на весь стадион пронеслась строчка «Я прошу лишь: не ломайся, как российский автопром» .

«Зенит» признал раздачу билетов. Но перед игрой возникла новая история

Перед матчем в соцсетях мы увидели новых исполнителей клубного гимна. Даже если спонсорская акция, выглядит очень-очень непривычно в сравнении с петербургской атмосферой, к которой мы привыкли.

Больше традиционно шумной арены у «Зенита» нет. Теперь петербургский клуб борется хотя бы за какую-нибудь заполняемость – не считает зазорным раздавать билеты бесплатно . «Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика», – отметил клуб.

Правда, перед игрой на новый виток зашла история про платное посещение: когда не болельщик покупает билет, а человеку доплачивают за поход на игру. По информации «Верстки», «Зенит» набирал платную массовку с Fan ID. Писали про 900 рублей на человека, в анкете был вопрос про вокальные данные для исполнения кричалок.

Похожую историю в телеграм-канале «Спорт в конце тоннеля» рассказали наши блогеры: они тоже пытались попасть на игру за 900 рублей. И даже получили первоначальное одобрение, но потом предложение почему-то отозвали.

Хотя концерт на арене ребята все-таки посмотрели – бесплатно. Благодаря такому лайфхаку:

«После заявления «Зенита» о бесплатных билетах покупать их за деньги было бы слишком глупо. Я просто вбил в поиске в ВК «зенит промокод» и нашел массу рабочих кодов на 100-процентную скидку . Например, тот, что я и использовал – от студенческого совета ВШжИМК [журфак СПбГУ]. Взял два бесплатных билета. 900 рублей не заплатили, но хоть выдали стандартный набор из хот-дога и бутылки воды».

Такой вот российский футбол-2023.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press