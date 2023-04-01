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Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада» 😱

Газпром Арена (Крестовский) Газпром Арена (Крестовский)
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«Малиновая Лада в малиновый закат…»

Домашний матч с «Уралом» для «Зенита» первый, когда клуб даже не рассчитывает собрать полный стадион. Вместимость «Газпром Арены» сознательно уменьшили: вместо кресел на трибуне, которая всегда справа в трансляции, смонтировали постоянную сцену.

«Зенит» анонсировал такой план заранее и реализовал его в паузу на сборные, после домашней игры Россия – Ирак. Там все еще было по-старому, а накануне нового тура Мир РПЛ показали вот такое видео.

Сцену разместили ровно там, где раньше находился фанатский вираж: активные болельщики обычно приходили именно на этот сектор за воротами, размещались при полной посещаемости на нижнем и даже верхнем ярусах.

Fan ID на «Газпром Арене» обязателен после зимней паузы, ядро виража бойкотирует матчи, а клуб уточнил: «В случае возвращения фанатского Виража на домашние матчи сине-бело-голубых сцена будет перемещена на другую трибуну».

Многие болельщики недовольны идеей. «Чем она уникальна, тем, что на месте фанатской трибуны поставили? Интересно, в истории мирового футбола хоть один клуб так сделал? И нет, я не с Виража», – самый залайканный комментарий под видео в ВК-группе «Газпром Арены».

«Зенит» рассказывал: форма сцены – очертания Стрелки Васильевского острова, технически ее сразу оснастили так, чтобы проводить достойные концерты и без проблем принимать большие музыкальные банды, артистов с танцевальными номерами – выступления любой сложности.

Концерты на «Газпром Арене» организуют давно, они стали частью предматчевой программы в Петербурге почти сразу после чемпионата мира, когда только зарождалась традиция обширного «Фан-Променада», с которого потом стали брать пример по всей стране. Поначалу небольшие сцены монтировали в подтрибунных помещениях, время от времени выступления переводили в формат опен-эйров и переносили в чашу, но на небольшие платформы внутри трибун или прямо у поля.

Теперь сцена – большая постоянная часть стадиона, заменяющая несколько сотен кресел.

Вот как выглядел заполненный фанатский вираж до 2023-го.

А вот что теперь.

Люди, которые теперь сидят на этих местах – похоже, специально подготовленная публика. О том, откуда могут быть эти люди – ниже.

Призовую «Ладу» за Fan ID вручили перед «Малиновой Ладой» – на концерте Gayazovs Brothers

Первый концерт на новой сцене дала группа Gayazovs Brothers – прямо перед началом игры с «Уралом». 

Один из главных хитов Гаязовых – «Малиновая лада». «Зенит» еще перед возобновлением сезона запустил розыгрыш среди оформивших Fan ID – можно было выиграть автомобиль LADA Granta. Так что на «Газпром Арене» случилось комбо: перед исполнением «Малиновой лады» вручили ключи от настоящей «Лады»

Суть конкурса «Зенита» проста: болельщикам нужно было оформить паспорт болельщика и посетить игры с «Пари НН» и «Химками». Выбор машины связан с новым партнерским контрактом: «Зенит», который раньше рекламировал, например, Nissan и Audi, теперь дружит с АвтоВАЗом. Слоган конкурса тоже экстравагантен: «Болельщика награда – новенькая LADA».

Победительницу розыгрыша позвали на сцену и отдали ключи. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев старался исполнить стендап-концерт: говорил, что, по его опыту, в «Ладу» влезают трое спереди и пятеро сзади – почти футбольная команда.  

А дальше заиграла «Малиновая лада».

Братья-артисты в интервью Радио «Энерджи» рассказывали, как появилась идея песни: «У нас есть восьмерочка малинового цвета. Мы гнали ее из Липецкой области. У нас музыка такая отечественная, и машина у нас тоже отечественная. Мы за такое топим. Плюс мы хотели сделать песню в стилистике 90-х, нотка ностальгии».

Ностальгия привела к тому, что сразу после вручения ключей от «Лады» на весь стадион пронеслась строчка «Я прошу лишь: не ломайся, как российский автопром».

«Зенит» признал раздачу билетов. Но перед игрой возникла новая история

Перед матчем в соцсетях мы увидели новых исполнителей клубного гимна. Даже если спонсорская акция, выглядит очень-очень непривычно в сравнении с петербургской атмосферой, к которой мы привыкли.

Больше традиционно шумной арены у «Зенита» нет. Теперь петербургский клуб борется хотя бы за какую-нибудь заполняемость – не считает зазорным раздавать билеты бесплатно. «Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика», – отметил клуб.

Правда, перед игрой на новый виток зашла история про платное посещение: когда не болельщик покупает билет, а человеку доплачивают за поход на игру. По информации «Верстки», «Зенит» набирал платную массовку с Fan ID. Писали про 900 рублей на человека, в анкете был вопрос про вокальные данные для исполнения кричалок.

Похожую историю в телеграм-канале «Спорт в конце тоннеля» рассказали наши блогеры: они тоже пытались попасть на игру за 900 рублей. И даже получили первоначальное одобрение, но потом предложение почему-то отозвали.

Хотя концерт на арене ребята все-таки посмотрели – бесплатно. Благодаря такому лайфхаку:

«После заявления «Зенита» о бесплатных билетах покупать их за деньги было бы слишком глупо. Я просто вбил в поиске в ВК «зенит промокод» и нашел массу рабочих кодов на 100-процентную скидку. Например, тот, что я и использовал – от студенческого совета ВШжИМК [журфак СПбГУ]. Взял два бесплатных билета. 900 рублей не заплатили, но хоть выдали стандартный набор из хот-дога и бутылки воды».

Такой вот российский футбол-2023.

«Раздавали, раздаем и будем раздавать». Дерзкое заявление «Зенита» о бесплатных билетах

В 14 Ренан увидел убийство друга – и начал путь к другой жизни. Теперь он в «Зените»

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press

14 комментариев

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Helge
это какой-то позор (с)
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Russian Horse
Самый позорный клуб рпл, будем откровенны
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Al561
Отстой((
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Sinister Kid
Пародию на футбол, смотрят пародии на болельщиков. Скоро на всех стадионах страны.
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sokoley
а ведь тот кто это придумал почти наверняка считает себя гением
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BillShen
Издевательство над Зенитом, фанами и всем российским футболом.
+4
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mike I.
И вот как статье оценку ставить? Вроде и полнейший ужас и позор описан, а с другой стороны автор-то ни при чём.
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Pissy
Когда титушками работали, им по пути было с государством. А теперь обиделись. Раньше надо было думать, кушойте, не обляпайтесь
+9
-4
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ProZ
позорище
https://vk.com/video-127451122_456243844
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Ol Iva
Адище, сочувствую нормальным болельщикам .
+3
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Aleks19920305
Ребята, ничего не вечно под луной. Это просто надо пережить. А так конечно на это смотреть противно. Поэтому я сижу дома и не смотрю матч даже по ТВ.
+9
-2
+7
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BeastI666I
всегда говорил, что Зенит олицетворяет пуутинскую РФ. питерский, блатной, богатый в окружении бедных.
А Вираж превратили в Лужники... теперь там пропвластные концерты вместо истинного патриотизма.
+13
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Кирилл Зайцев
Господи, какой позор
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Александр
п.....ц конечно
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