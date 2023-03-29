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Почти 3 миллиарда рублей российские клубы заплатили агентам за год. «Спартак» – лидер, за ним «Зенит»

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РФС показал суммарные расходы на услуги посредников при трансферах в 2022 году. Так как некоторые клубы платили агентам сразу в нескольких валютах, мы суммировали их траты, сделав перевод в рубли по средневзвешенному курсу 2022-го.

Вот что получилось:

Что можно сказать по этим данным:

• У «Спартака» ничего не изменилось – лидирует, как и в аналогичном списке за 2021-й год, трат стало чуть больше (619 млн вместо 613), немного увеличилась доля от суммы всех клубных выплат – с 20% до 21%. 

 

• За «Спартаком» следуют «Зенит» и ЦСКА. В сравнении с прошлым годом «Зенит» и «Ростов» заменили «Динамо» и «Рубин» в топ-5. Траты «Зенита» увеличились в 2,4 раза, а «Динамо» – уменьшились почти на 400 миллионов. 

• Траты «Спартака», «Зенита» и ЦСКА составляют примерно 1,7 млрд, всех остальных клубов вместе – чуть более миллиарда. У этих трех клубов они увеличились, а у «Локомотива», «Ростова», «Динамо», «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Рубина» – уменьшились.

• У «Рубина» самое резкое падение, аж в 20 раз: с 287 млн в 2021-м до 14 в 2022-м. У «Торпедо», напротив, выплаты агентам подскочили почти в 30 раз: с 4 до 112 миллионов.

• Из клубов РПЛ в этом списке нет только «Урала» – он не предоставил данные. В отчете-2021 помимо «Урала» не было еще и «Ахмата».

Еще несколько клубов не предоставили информацию о работе с посредниками и получили предупреждение. Среди них клуб Первой лиги «Кубань». Три других – «Ессентуки», «Торпедо Миасс», «Ядро».

• Общая сумма выплат от клубов стала меньше: 3,05 млрд в 2021 году, 2,89 млрд – в 2022-м.

• Футболисты дополнительно платили агентам 117,4 млн рублей, в прошлом году была практически та же сумма – 117,1 млн. Так что суммарно из российского футбола агенты получили 3 млрд рублей. Суммарный показатель 2021-го – 3,17 млрд.

• Велик соблазн сравнить суммы с топ-лигами. Например, с АПЛ. В прошлом году была такая информация: за 2021-й клубы Премьер-лиги вместе выплатили 272 миллиона фунтов – примерно 27,5 миллиардов рублей. Первым в списке был «Ман Сити» с тратами в 35 млн фунтов (около 3,5 млрд – больше всей России в 2022-м).

Как клубы объясняют траты?

Свежий комментарий Заремы Салиховой для Metaratings.ru: «Нужно понимать, что выплаты по комиссиям разбиваются на 3-4 года, поэтому включаются расходы прежних периодов, если контракты не были приостановлены и разорваны. Было много трансферов у Луки Каттани, его важные продажи Лукаса Аиртона и Понсе, и некоторых футболистов «Спартака-2».

«Спартак» при нас всегда платил в белую. Известны механизмы, как уходить от финансового фэйр-плея, оплачивать часть стоимости или комиссии через подряды связанных структур и рассказывать потом, что некоторый клуб заплатил за игрока всего 12 млн, например, и 300 тысяч евро комиссии. Болельщики очень впечатляются и ведутся на такое».

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил место ЦСКА в топ-3: «Необходимо учесть, что сюда входят агентские аж по 15 (!) футболистам, а не только по новичкам. То есть тут зашит транш за продление контракта Марио Фернандесом еще в 2020 году или, например, продление контракта Бийолом для последующей успешной продажи. Здесь же учитываются агентские за реализованную опцию трансфера Карраскаля с подходящими для нас условиями. И так далее. 

Второй момент. Как мы знаем, в случае подписания игрока в статусе свободного агента определённые деньги выплачиваются футболисту и агенту в качестве подписного бонуса, так как статус свободного агента позволяет клубу ничего не платить за сам трансфер. И это существенная экономия клубных средств. Медина был свободным агентом: клубу ничего не платили, но что-то заплатили агенту за возможный трансфер. Похожая ситуация и по Милану Гайичу. 

Кому-то может показаться парадоксальным, но сумма трансферных выплат ЦСКА за 2022 год оказалась ниже агентских».

Аналогичный отчет за 2021-й год

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com

22 комментария

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Diablosax
"транш за продление контракта Марио Фернандесом еще в 2020 году". Так в том то и дело, какого х за продление контракта должны платиться посреднические или агентские суммы в таком размере, что клуб их на ГОДЫ растягивает? ппц
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Slavnov
Крыльям наверное меньше денег упало,чем одному известному агенту,а еще говорят,не справедливо закрыли одного менеджера из чертаново..
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JoaoMoutinho
Ответ воробей джек
Интересно,а за каких таких футболистов платил мой ЦСКА агентам? На мой взгляд таких в ЦСКА не приходило.
Каких?
0
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Alex_msk
Забавно, что Локо 200 лямов только на Пиняева и Глушенкова потратил
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Gnider
Ответ savik-A.M.
Комментарий удален модератором
В России нету частного крупного бизнеса
+2
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savik-A.M.
Ответ Тайосич
Причём тут трансферы? Агентские выплаты идут и за продление контракта. То, что Зенит занимается мутными схемами, ни у кого не должно вызывать удивления.
Зенит подписал с большими агентским Бакаева , и как он в Питере поживает ?
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savik-A.M.
Ответ Gnider
Это самый лучший способ вывести деньги из бюджета (не клуба а России)
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savik-A.M.
Ответ Goldstream
Зарема, твой выход. С учетом разницы в бюджетах на трансферы с Зенитом, агентские выплаты Спартака выглядят особенно дико.
А слабо сравнить бюджет по зарплатам , вот и ответ
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Jason Kidd
Классные попилы, учитывая то, что бОльшая часть клубов сидит на госбюджетах...
+1
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pulyalke
господин аднреев рублевый миллиардер
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иван кочубей
Одна Зарема в Лондоне сколько обходится.
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Svobodu Mne
Это Зенит подключил админ ресурс и заставил агентов брать больше. Что скажет зарема?
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Тайосич
Ответ Goldstream
Зарема, твой выход. С учетом разницы в бюджетах на трансферы с Зенитом, агентские выплаты Спартака выглядят особенно дико.
Причём тут трансферы? Агентские выплаты идут и за продление контракта.
То, что Зенит занимается мутными схемами, ни у кого не должно вызывать удивления.
+4
-7
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Dark.Babysitter
Ну хоть здесь Спартак лидирует
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Альберт Акчурин
А вот и у бедных столичных крестьян мешочки с золотом,оказывается, есть)
+6
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Camarão
Ответ Goldstream
Зарема, твой выход. С учетом разницы в бюджетах на трансферы с Зенитом, агентские выплаты Спартака выглядят особенно дико.
Так она вон и набросила про «известные схемы»
Ну ничего, нашим клубам финансовый фейрплей в ближайшие годы не угрожает:)
+5
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SerVer
Ответ Давид Agabekyan
Удивительно что клубы ФНЛ так мало тратят, что даже в топе показанном на картинке уже идут клубы второй лиги
"Лучшая лига мира" - это понятие собирательное.
+1
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воробей джек
Интересно,а за каких таких футболистов платил мой ЦСКА агентам? На мой взгляд таких в ЦСКА не приходило.
+2
-1
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Gnider
Это самый лучший способ вывести деньги из бюджета (не клуба а России)
+2
-1
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Давид Agabekyan
Удивительно что клубы ФНЛ так мало тратят, что даже в топе показанном на картинке уже идут клубы второй лиги
0
-1
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Goldstream
Зарема, твой выход.
С учетом разницы в бюджетах на трансферы с Зенитом, агентские выплаты Спартака выглядят особенно дико.
+12
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Ilnur Hasanov
Кошмар. От этих трат росс футбол лучше не стал.
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Александр Кудрявцев
Не хило так получилось
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