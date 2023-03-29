РФС показал суммарные расходы на услуги посредников при трансферах в 2022 году. Так как некоторые клубы платили агентам сразу в нескольких валютах, мы суммировали их траты, сделав перевод в рубли по средневзвешенному курсу 2022-го.

Вот что получилось:

Что можно сказать по этим данным:

• У «Спартака» ничего не изменилось – лидирует, как и в аналогичном списке за 2021-й год, трат стало чуть больше (619 млн вместо 613), немного увеличилась доля от суммы всех клубных выплат – с 20% до 21%.

• За «Спартаком» следуют «Зенит» и ЦСКА. В сравнении с прошлым годом «Зенит» и «Ростов» заменили «Динамо» и «Рубин» в топ-5. Траты «Зенита» увеличились в 2,4 раза, а «Динамо» – уменьшились почти на 400 миллионов.

• Траты «Спартака», «Зенита» и ЦСКА составляют примерно 1,7 млрд, всех остальных клубов вместе – чуть более миллиарда. У этих трех клубов они увеличились, а у «Локомотива», «Ростова», «Динамо», «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Рубина» – уменьшились.

• У «Рубина» самое резкое падение, аж в 20 раз: с 287 млн в 2021-м до 14 в 2022-м. У «Торпедо», напротив, выплаты агентам подскочили почти в 30 раз: с 4 до 112 миллионов.

• Из клубов РПЛ в этом списке нет только «Урала» – он не предоставил данные. В отчете-2021 помимо «Урала» не было еще и «Ахмата».

Еще несколько клубов не предоставили информацию о работе с посредниками и получили предупреждение. Среди них клуб Первой лиги «Кубань». Три других – «Ессентуки», «Торпедо Миасс», «Ядро».

• Общая сумма выплат от клубов стала меньше: 3,05 млрд в 2021 году, 2,89 млрд – в 2022-м.

• Футболисты дополнительно платили агентам 117,4 млн рублей, в прошлом году была практически та же сумма – 117,1 млн. Так что суммарно из российского футбола агенты получили 3 млрд рублей. Суммарный показатель 2021-го – 3,17 млрд.

• Велик соблазн сравнить суммы с топ-лигами. Например, с АПЛ. В прошлом году была такая информация: за 2021-й клубы Премьер-лиги вместе выплатили 272 миллиона фунтов – примерно 27,5 миллиардов рублей. Первым в списке был «Ман Сити» с тратами в 35 млн фунтов (около 3,5 млрд – больше всей России в 2022-м).

Как клубы объясняют траты?

Свежий комментарий Заремы Салиховой для Metaratings.ru: «Нужно понимать, что выплаты по комиссиям разбиваются на 3-4 года, поэтому включаются расходы прежних периодов, если контракты не были приостановлены и разорваны. Было много трансферов у Луки Каттани, его важные продажи Лукаса Аиртона и Понсе, и некоторых футболистов «Спартака-2».

«Спартак» при нас всегда платил в белую. Известны механизмы, как уходить от финансового фэйр-плея, оплачивать часть стоимости или комиссии через подряды связанных структур и рассказывать потом, что некоторый клуб заплатил за игрока всего 12 млн, например, и 300 тысяч евро комиссии. Болельщики очень впечатляются и ведутся на такое».

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил место ЦСКА в топ-3: «Необходимо учесть, что сюда входят агентские аж по 15 (!) футболистам, а не только по новичкам. То есть тут зашит транш за продление контракта Марио Фернандесом еще в 2020 году или, например, продление контракта Бийолом для последующей успешной продажи. Здесь же учитываются агентские за реализованную опцию трансфера Карраскаля с подходящими для нас условиями. И так далее.

Второй момент. Как мы знаем, в случае подписания игрока в статусе свободного агента определённые деньги выплачиваются футболисту и агенту в качестве подписного бонуса, так как статус свободного агента позволяет клубу ничего не платить за сам трансфер. И это существенная экономия клубных средств. Медина был свободным агентом: клубу ничего не платили, но что-то заплатили агенту за возможный трансфер. Похожая ситуация и по Милану Гайичу.

Кому-то может показаться парадоксальным, но сумма трансферных выплат ЦСКА за 2022 год оказалась ниже агентских».

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com