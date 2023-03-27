Как обнулить желтые и избежать бана? Легальный лайфхак от «СКА Хабаровск»

Как же все просто.

В «СКА Хабаровск», который играет в Первой лиге, нашли способ, как управлять дисквалификациями игроков. О нем в телеграм-канале рассказал экс-аналитик хабаровского клуба Антон Михашенок.

В чем суть?

На 29-й минуте матча «СКА Хабаровска» и «Енисея» за неспортивное поведение желтую карточку получил защитник хабаровского клуба Томас Рукас. Важный нюанс: в это время Рукас находился на скамейке запасных – пропускал матч из-за травмы.

Михашенок объяснил, что Томас нарвался на желтую вполне осознанно – она стала для него четвертой в сезоне, и игрок таким образом обнулился. Получается, что Рукас из-за перебора желтых пропустит игру следующего тура с «Уфой» – но он бы ее и так пропустил, потому что не успел бы восстановиться после травмы.

Все вполне легально – никто не запрещает заявлять на матчи травмированных футболистов.

Михашенок утверждает, что хабаровский клуб применяет лайфхак не впервые – в начале марта в матче с «Балтикой» травмированный защитник «СКА Хабаровск» Василий Алейников тоже получил четвертую желтую карточку в сезоне со скамейки запасных.

Интересно, что Михашенок подсветил трюк бывшего клуба, в котором проработал всего месяц! Пришел в начале июля 2022-го, а ушел уже в начале августа. Аналитик пришел в футбол из спортивной журналистики, долгое время писал материалы для «Чемпионата». В футбольных клубах пробует себя с 2020 года – поработал аналитиком в «Твери», «Рубине» (с Леонидом Слуцким!), «Сморгони» и «Витебске» из Беларуси.

Как дела у «СКА Хабаровск»?

Идет на 8-м месте, отставая от зоны плей-офф на семь очков. Команду тренирует Роман Шаронов, который после «Рубина» уехал в кипрский «Пафос», но довольно быстро вернулся в Россию и летом 2022-го возглавил СКА.

Из любопытных фактов: последние два домашних матча СКА играл в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец» (на обе игры пришли чуть больше 300 человек) – потому что на домашней арене клуба в Хабаровске возникли проблемы с подогревом.

Фото: fcska.ru