ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Как обнулить желтые и избежать бана? Легальный лайфхак от «СКА Хабаровск»

Первая лига Первая лига
Роман Шаронов Роман Шаронов
судьи судьи
СКА Хабаровск СКА Хабаровск
Василий Алейников
Томас Рукас Томас Рукас
Футбол Футбол

Как же все просто.

В «СКА Хабаровск», который играет в Первой лиге, нашли способ, как управлять дисквалификациями игроков. О нем в телеграм-канале рассказал экс-аналитик хабаровского клуба Антон Михашенок.

В чем суть?

На 29-й минуте матча «СКА Хабаровска» и «Енисея» за неспортивное поведение желтую карточку получил защитник хабаровского клуба Томас Рукас. Важный нюанс: в это время Рукас находился на скамейке запасных – пропускал матч из-за травмы.

Михашенок объяснил, что Томас нарвался на желтую вполне осознанно – она стала для него четвертой в сезоне, и игрок таким образом обнулился. Получается, что Рукас из-за перебора желтых пропустит игру следующего тура с «Уфой» – но он бы ее и так пропустил, потому что не успел бы восстановиться после травмы. 

Все вполне легально – никто не запрещает заявлять на матчи травмированных футболистов. 

Михашенок утверждает, что хабаровский клуб применяет лайфхак не впервые – в начале марта в матче с «Балтикой» травмированный защитник «СКА Хабаровск» Василий Алейников тоже получил четвертую желтую карточку в сезоне со скамейки запасных. 

Интересно, что Михашенок подсветил трюк бывшего клуба, в котором проработал всего месяц! Пришел в начале июля 2022-го, а ушел уже в начале августа. Аналитик пришел в футбол из спортивной журналистики, долгое время писал материалы для «Чемпионата». В футбольных клубах пробует себя с 2020 года – поработал аналитиком в «Твери», «Рубине» (с Леонидом Слуцким!), «Сморгони» и «Витебске» из Беларуси.

Как дела у «СКА Хабаровск»?

Идет на 8-м месте, отставая от зоны плей-офф на семь очков. Команду тренирует Роман Шаронов, который после «Рубина» уехал в кипрский «Пафос», но довольно быстро вернулся в Россию и летом 2022-го возглавил СКА.

Из любопытных фактов: последние два домашних матча СКА играл в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец» (на обе игры пришли чуть больше 300 человек) – потому что на домашней арене клуба в Хабаровске возникли проблемы с подогревом.

Два матча Первой лиги – в топ-5 по посещаемости тура. Калининград и Махачкала собрали больше «Спартака», «Ростова» и «Динамо»

Вспомните все города, в которых были клубы ФНЛ (Первой лиги)?

Детали новой реформы от ФНЛ: Вторая лига как в Испании и Германии, частично вернут «весну-осень»

Фото: fcska.ru

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ks-1993
Аналитик смотрю супер востребованный) На деле пару лет назад тоже самое сделал Рома Ежов в ФНЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
А чем это отличается от ситуации, когда например Рамос обнулялся за задержку времени? Тогда тоже все было легально, затянул время => получил желтую => обнулился, но УЕФА дала дискву за такое, значит все таки так делать нельзя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
Ответ Mitya78
А не может ли быть наказания за умышленное получение карточки?
Да, может. Рамос получал дисквал на два матча ЛЧ за умышленное получение желтой.
Тоже обнулиться хотел (и обнулился), но УЕФА ему накинула за это дисквал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Глухо закрывать скамейки запасных пуленепробиваемым звуконепроницаемые стеклом. Снаружи держать только ГТ, запасных выпускать оттуда только по протоколу замены.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
joze mourino
чел, этому "лайфхаку" 1000 лет. что ты несешь?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krealpmoney
Ответ Mitya78
А не может ли быть наказания за умышленное получение карточки?
желтая карточка за умышленное получение желтой карточки
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mitya78
А не может ли быть наказания за умышленное получение карточки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ shooher
Клуб может заявить на матч любого игрока. Травмы это внутреннее дело команды. Клуб не обязан официально документировать больных для РФС и прочих футбольных бюрократов.
Прикольно что в ФНЛ так, а в НФЛ всё наоборот. Команды обязаны предоставлять подробную информацию о травмах и повреждениях и подтверждать статус игрока.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ DynamoUfa
травмированных нельзя держать на скамейке, не лайвхак, а обман, пусть больничный закроет потом в заявку)
Всё легально, другое дело что это тупость, вместо здорового игрока включать в заявку больного. Другое дело если заявка резиновая...Раньше заявка была 18 игроков, если сейчас 22-23, то можно и нужно пихать больных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goshforever
"Зона плей-офф" касательно ФНЛ звучит анекдотично
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Озил, озю и буду озить
Ответ DynamoUfa
травмированных нельзя держать на скамейке, не лайвхак, а обман, пусть больничный закроет потом в заявку)
Вообще-то можно. Бекхэм в 2006 вообще на костылях поехал на ЧМ сидеть на лавке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Лубянский
Ответ Axmat Cecenov
А, почему незаявленные игроки на скамье запасных? Или они заявляют травмированные игроки, чтобы потом получить ЖК?
Именно
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sgi
Ответ DynamoUfa
травмированных нельзя держать на скамейке, не лайвхак, а обман, пусть больничный закроет потом в заявку)
Почему ? Он часть команды. Там же сидят ассистенты тренера
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shooher
Ответ DynamoUfa
травмированных нельзя держать на скамейке, не лайвхак, а обман, пусть больничный закроет потом в заявку)
Клуб может заявить на матч любого игрока. Травмы это внутреннее дело команды. Клуб не обязан официально документировать больных для РФС и прочих футбольных бюрократов.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hh88_88
Ответ DynamoUfa
травмированных нельзя держать на скамейке, не лайвхак, а обман, пусть больничный закроет потом в заявку)
Ну как бы, почти восстановился, возможно, поможет команде. Можно придумать отмазку.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Axmat Cecenov
А, почему незаявленные игроки на скамье запасных? Или они заявляют травмированные игроки, чтобы потом получить ЖК?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DynamoUfa
травмированных нельзя держать на скамейке, не лайвхак, а обман, пусть больничный закроет потом в заявку)
+9
-12
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий