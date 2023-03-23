«Здесь, #####, прогнило ##### все». Слили крик Гогниева на игроков «Химок» – и это еще не все

Оказывается, мы послушали только малую часть.

У «Химок» феноменальный талант стягивать внимание, даже когда вроде бы ничего не происходит.

Во время паузы на сборные мы снова обсуждаем их, вокруг главного тренера Спартака Гогниева опять странная история.

Сверхнецензурная запись: Гогниев жестко обматерил футболистов и вообще все происходящее

Новый громкий виток – публикация аудио, где слышно, как Спартак Гогниев ругается с футболистами. На записи, которую опубликовал инсайдер Иван Карпов, не все можно расслышать, но некоторые фразы звучат вполне четко. Вот только избранные фрагменты:

– Да ### (член) я тогда положил на все это. #### (имел) я вас, ##### (блин), во все дыры, ##### (блин). Не надо ничего говорить, что вы сказали.

Сейчас я пришел, а тут вы такие. Вы меня так доведете, сука. Что делать? Тренируйтесь. Тренируйтесь, ##### (блин), и готовьтесь. Тренера уберите, ##### (блин), и потом будете играть, ###### в рот (черт побери). Все вместе!

А мы хорошие, Алик. Мы ##### (обалдеть) какие здесь все хорошие. Здесь, ##### (блин), прогнило ##### (насквозь) все. Посмотри, как футболисты себя ведут, ###### в рот (черт побери). Никакого уважения, ##### (блин), к старшим.

Сразу стало ясно: наверняка это беседа с Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим – здесь полная версия. Они поругались 9 марта.

Главный тренер «Химок» поговорил так с отстраненными игроками, а на следующий день об этом сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков. По его информации, они игроки занимались в тренажерном зале перед занятием основной команды, Гогниев разозлился, что игроки закончили еще не все упражнения, перепалка продолжалась несколько минут.

Тренировку в итоге провели помощники, а Гогниев отправился к Тихому и Гулиеву за объяснениями. Разнимать конфликтующих пришлось службе безопасности.

В клубе странная реакция, Тихий подтверждает. И говорит, что это еще далеко не все

Гендиректор «Химок» Николай Оленев отреагировал на публикацию странновато: « А кто производил запись? У вас есть доказательства ее аутентичности? Вы же понимаете, при современном уровне развития технологий достаточно несложно воссоздать голос любого человека », – сказал он «Матч ТВ».

И добавил «Спорт-Экспрессу»: «Любой повод, который появляется вокруг «Химок», почему-то интерпретируется только в негативном ключе. Я не удивлюсь, что эта аудиозапись сделана, выложена, сформулирована и опубликована ради очередной провокации. Вполне себе допускаю, что у «Химок» есть такие недоброжелатели».

Но вот участник событий, сам Дмитрий Тихий, в интервью Ивану Карпову подтвердил, что это не фэйк и не наглая подтасовка звука.

«Да, это действительно так. Прошу заметить, что это малая часть того, что кто-то записал. Я не знаю, кто это записывал, но слышно, может быть, даже меньше половины сказанных слов», – отметил футболист.

Он не стал воспроизводить другие слова тренера: «Мне, если честно, даже не хочется произносить такую грязь. Скажем так, звучали грязные слова, которые носят характер оскорбления и унижения».

В разговоре с Metaratings игрок подтвердил, что матерный разговор начался в тренажерном зале. И добавил: «Я ни одного плохого слова в его сторону себе не позволил. Соблюдал субординацию, приходилось проглатывать в себе слова. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация».

Тихий отметил, что с руководством клуба свою ситуацию не обсуждал и свои дальнейшие планы описать не смог.

Тихий и Гулиев – не первые отстранения Гогниева

Портфолио с конфликтами стремительно пополняется.

• Тихий последний раз играл 1 октября – тогда «Химки» проиграли ЦСКА (1:2). По информации Карпова, футболист ответил на вопрос о плохой игре, намекнув, что те же самые игроки раньше выполняли задачу. О разговоре узнал Гогниев – и отстранил Тихого. При этом в феврале игрок мог вернуться – отлично сдал тесты. Но после такого разговора в начале марта шансы увидеть его в составе при нынешнем тренере выглядят сомнительно.

• Тогда же в октябре «Чемпионат» сообщил что вместе с Тихим отстранены Брайан Идову и Илья Камышев. По данным Metaratings.ru, конкретные причины озвучены не были – только общие фразы. Идову продолжает играть с конца октября. Камышев расторг контракт и перешел в «Родину» из Первой лиги.

• По информации «Спорт-Экспресса», на сборах в ОАЭ был конфликт у Гулиева с Гогниевым: сообщалось, что футболист резко среагировал на постоянные замечания в свой адрес и предложил «выйти раз на раз». «Бред! Какие «раз на раз»? Что это такое? Как я могу такое предложить тренеру?» – возмутился Гулиев в интервью Sport24 и сообщил, что с тренером все выяснил. Мартовскую ссору он охарактеризовал как далекую от драки и сказал, что они с тренером «просто выясняли организационные моменты».

Гулиев в 2023-м пока в заявку не попадал.

• Сергей Ильев напомнил о конфликте Гогниева с защитником Сосланом Качмазовым еще в «Алании» в апреле 2022-го – они поругались в перерыве матча против «Балтики» (команда к тому времени проигрывала 0:2, в итоге закончила 0:3). Качмазов с того момента не играл, пока Гогниев не покинул клуб. Сейчас 31-летний защитник снова выступает за «Аланию».

Был момент и с Денисом Глушаковым, когда Гогниев заменил его на 35-й минуте матча против «Динамо». Но Денис опроверг конфликт с тренером, потом получил травму. А выздоровев, не попал в заявку на матч и отреагировал: «Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать. Не знаю, не ко мне вопрос».

В ноябре Глушаков все-таки вышел в кубковой игре против «Пари НН» – и именно в эту команду ушел зимой.

«Химки» Гогниева – худшая команда РПЛ за период его правления

Спартак Гогниев возглавил клуб в начале сентября, когда «Химки» шли на 11-м месте с семью очками. В следующих 13 матчах никто в РПЛ не выступал хуже: лишь шесть очков. Больше даже у «Торпедо» (семь) – причем без учета технической победы над «Пари НН». Никто кроме «Химок» за этот период не проигрывал столь же часто (девять раз) и не пропускал так много (28 мячей).

Сейчас «Химки» предпоследние, в четырех очках от зоны стыковых матчей и в семи – от полностью безопасного 12-го места. Календарь трудный: «Краснодар», ЦСКА, «Крылья», «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов