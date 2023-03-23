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Россия-2023
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«Здесь, #####, прогнило ##### все». Слили крик Гогниева на игроков «Химок» – и это еще не все

Аяз Гулиев Аяз Гулиев
Химки Химки
Спартак Гогниев Спартак Гогниев
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Дмитрий Тихий Дмитрий Тихий
Футбол Футбол

Оказывается, мы послушали только малую часть.

У «Химок» феноменальный талант стягивать внимание, даже когда вроде бы ничего не происходит.

Во время паузы на сборные мы снова обсуждаем их, вокруг главного тренера Спартака Гогниева опять странная история.

Сверхнецензурная запись: Гогниев жестко обматерил футболистов и вообще все происходящее

Новый громкий виток – публикация аудио, где слышно, как Спартак Гогниев ругается с футболистами. На записи, которую опубликовал инсайдер Иван Карпов, не все можно расслышать, но некоторые фразы звучат вполне четко. Вот только избранные фрагменты:

– Да ### (член) я тогда положил на все это. #### (имел) я вас, ##### (блин), во все дыры, ##### (блин). Не надо ничего говорить, что вы сказали.

Сейчас я пришел, а тут вы такие. Вы меня так доведете, сука. Что делать? Тренируйтесь. Тренируйтесь, ##### (блин), и готовьтесь. Тренера уберите, ##### (блин), и потом будете играть, ###### в рот (черт побери). Все вместе!

А мы хорошие, Алик. Мы ##### (обалдеть) какие здесь все хорошие. Здесь, ##### (блин), прогнило ##### (насквозь) все. Посмотри, как футболисты себя ведут, ###### в рот (черт побери). Никакого уважения, ##### (блин), к старшим.

Сразу стало ясно: наверняка это беседа с Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим – здесь полная версия. Они поругались 9 марта.

Главный тренер «Химок» поговорил так с отстраненными игроками, а на следующий день об этом сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков. По его информации, они игроки занимались в тренажерном зале перед занятием основной команды, Гогниев разозлился, что игроки закончили еще не все упражнения, перепалка продолжалась несколько минут.

Тренировку в итоге провели помощники, а Гогниев отправился к Тихому и Гулиеву за объяснениями. Разнимать конфликтующих пришлось службе безопасности.

В клубе странная реакция, Тихий подтверждает. И говорит, что это еще далеко не все

Гендиректор «Химок» Николай Оленев отреагировал на публикацию странновато: «А кто производил запись? У вас есть доказательства ее аутентичности? Вы же понимаете, при современном уровне развития технологий достаточно несложно воссоздать голос любого человека», – сказал он «Матч ТВ».

И добавил «Спорт-Экспрессу»: «Любой повод, который появляется вокруг «Химок», почему-то интерпретируется только в негативном ключе. Я не удивлюсь, что эта аудиозапись сделана, выложена, сформулирована и опубликована ради очередной провокации. Вполне себе допускаю, что у «Химок» есть такие недоброжелатели».

Но вот участник событий, сам Дмитрий Тихий, в интервью Ивану Карпову подтвердил, что это не фэйк и не наглая подтасовка звука.

«Да, это действительно так. Прошу заметить, что это малая часть того, что кто-то записал. Я не знаю, кто это записывал, но слышно, может быть, даже меньше половины сказанных слов», – отметил футболист.

Он не стал воспроизводить другие слова тренера: «Мне, если честно, даже не хочется произносить такую грязь. Скажем так, звучали грязные слова, которые носят характер оскорбления и унижения».

В разговоре с Metaratings игрок подтвердил, что матерный разговор начался в тренажерном зале. И добавил: «Я ни одного плохого слова в его сторону себе не позволил. Соблюдал субординацию, приходилось проглатывать в себе слова. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация».

Тихий отметил, что с руководством клуба свою ситуацию не обсуждал и свои дальнейшие планы описать не смог.

 

Тихий и Гулиев – не первые отстранения Гогниева

Портфолио с конфликтами стремительно пополняется.

• Тихий последний раз играл 1 октября – тогда «Химки» проиграли ЦСКА (1:2). По информации Карпова, футболист ответил на вопрос о плохой игре, намекнув, что те же самые игроки раньше выполняли задачу. О разговоре узнал Гогниев – и отстранил Тихого. При этом в феврале игрок мог вернуться – отлично сдал тесты. Но после такого разговора в начале марта шансы увидеть его в составе при нынешнем тренере выглядят сомнительно.

• Тогда же в октябре «Чемпионат» сообщил что вместе с Тихим отстранены Брайан Идову и Илья Камышев. По данным Metaratings.ru, конкретные причины озвучены не были – только общие фразы. Идову продолжает играть с конца октября. Камышев расторг контракт и перешел в «Родину» из Первой лиги.

• По информации «Спорт-Экспресса», на сборах в ОАЭ был конфликт у Гулиева с Гогниевым: сообщалось, что футболист резко среагировал на постоянные замечания в свой адрес и предложил «выйти раз на раз». «Бред! Какие «раз на раз»? Что это такое? Как я могу такое предложить тренеру?» – возмутился Гулиев в интервью Sport24 и сообщил, что с тренером все выяснил. Мартовскую ссору он охарактеризовал как далекую от драки и сказал, что они с тренером «просто выясняли организационные моменты».

Гулиев в 2023-м пока в заявку не попадал.

• Сергей Ильев напомнил о конфликте Гогниева с защитником Сосланом Качмазовым еще в «Алании» в апреле 2022-го – они поругались в перерыве матча против «Балтики» (команда к тому времени проигрывала 0:2, в итоге закончила 0:3). Качмазов с того момента не играл, пока Гогниев не покинул клуб. Сейчас 31-летний защитник снова выступает за «Аланию».

Был момент и с Денисом Глушаковым, когда Гогниев заменил его на 35-й минуте матча против «Динамо». Но Денис опроверг конфликт с тренером, потом получил травму. А выздоровев, не попал в заявку на матч и отреагировал: «Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать. Не знаю, не ко мне вопрос».

В ноябре Глушаков все-таки вышел в кубковой игре против «Пари НН» – и именно в эту команду ушел зимой.

Гогниев отправил Глушакова «Домой!» – а он уехал в Медиалигу! Проиграл и там 

«Химки» Гогниева – худшая команда РПЛ за период его правления

Спартак Гогниев возглавил клуб в начале сентября, когда «Химки» шли на 11-м месте с семью очками. В следующих 13 матчах никто в РПЛ не выступал хуже: лишь шесть очков. Больше даже у «Торпедо» (семь) – причем без учета технической победы над «Пари НН». Никто кроме «Химок» за этот период не проигрывал столь же часто (девять раз) и не пропускал так много (28 мячей).

Сейчас «Химки» предпоследние, в четырех очках от зоны стыковых матчей и в семи – от полностью безопасного 12-го места. Календарь трудный: «Краснодар», ЦСКА, «Крылья», «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов

20 комментариев

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VladislavZ
#######, какая #####, этот Гогниев
отбитый #######, а не тренер
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Akmor
Ответ Казбек Бимбасов
Ну вообще Гогниев конечно тот еще фрукт, но как бы странно не звучало, я могу его понять. Давайте теоретически представим, что он не наркоман, а реально идейный человек, который болеет за футбол и результат. Во всей этой ситуации ему приходится иметь дело с прогнившей системой и зажравшимися наглыми паспортистами, получается такая борьба с ветряными мельницами, от бессилия у него опускаются руки и случаются истерики, но, это все если, есть еще вариант что он все-таки просто наркоман
А в Алании и раньше он тренировал истинных профессоналов-легионеров и только в Химках столкнулся "с прогнившей системой и зажравшимися наглыми паспортистами" ?

Человека раскрывается как раз когда либо все плохо, либо все очень хорошо. Тут вариант 1 и Тренер ведёт себя неадекватно.
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Adeen
Ответ Казбек Бимбасов
Ну вообще Гогниев конечно тот еще фрукт, но как бы странно не звучало, я могу его понять. Давайте теоретически представим, что он не наркоман, а реально идейный человек, который болеет за футбол и результат. Во всей этой ситуации ему приходится иметь дело с прогнившей системой и зажравшимися наглыми паспортистами, получается такая борьба с ветряными мельницами, от бессилия у него опускаются руки и случаются истерики, но, это все если, есть еще вариант что он все-таки просто наркоман
Я уверен, что не в последнюю очередь дело в охреневших от безнаказанности, сидящих на мешках с деньгами, футболистах, которые тупо не хотят играть на том уровне, который от них ожидают. Такая проблема сейчас у многих клубов Европы и у 99% клубов России. Вот, например, в Южной Америке такой проблемы нет:)
Но и Гогниев ещё тот перец, конечно.
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Loooong
###### в рот=черт побери))))) не знал)))
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Бен Гаан
Гогниев прав
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Казбек Бимбасов
Ну вообще Гогниев конечно тот еще фрукт, но как бы странно не звучало, я могу его понять. Давайте теоретически представим, что он не наркоман, а реально идейный человек, который болеет за футбол и результат. Во всей этой ситуации ему приходится иметь дело с прогнившей системой и зажравшимися наглыми паспортистами, получается такая борьба с ветряными мельницами, от бессилия у него опускаются руки и случаются истерики, но, это все если, есть еще вариант что он все-таки просто наркоман
+7
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+7
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Overkiller
Ответ pazo
Зачем этого психопата в Химках держат? Ну очевидно, что он упоротый. Зато георгиевскую ленту на форму нацепили вместо того, чтобы элементарно уволить тренера, у которого не сложились отношения с командой.
И не говорите, Садыгов и Терюшков, такие бедные и несчастные, терпят весь этот тренерский беспредел! Любой Юран подтвердит ))
+1
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ivgr
А за чем это.чудак на букву м...."На записи, которую опубликовал инсайдер Иван Карпов" это опубликовал. Хайпа захотелось очередному ноунейму.
+1
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Kit244098
Выгонять Гогниева уже поздно. К сожалению. Пусть уж колобродит до самого конца. И своего и команды.
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f0mk4
Типичное быдло
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Иван Пупкин
####### (отличный) чувак
Без работы не останется. В "Газмяс" точно возьмут.
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ɔculpa
Ответ Никита Самарин
Гогниеву с такой репутацией, найти работу после Химок будет чрезвычайно трудно. А видь по работе в Алании казалось, что растёт очень интересный, самобытный специалист, который любит придумывать оригинальные решения (на футбольном поле).
В первые месяцы порошок действует как будто бы благотворно: у тебя много энергии, прекрасное настроение, и вроде бы как даже немало интересных идей. Но затем, когда толерантность вырастает, привыкание окончательно превращается в зависимость, все плюсы разжижаются, а минусы в виде расшатанной психики становятся слишком очевидными.
Этот описанный мной наркошаблон подозрительно подходит к Гогниеву последних лет. Ну а если там всё без наркоты, так ещё вопрос, что хуже, потому, что если у него сам по себе чердак так течёт, есть опасения, что вылечить это будет даже сложнее.
Пишу без всяких подколов, стёба и злорадства. Надеюсь, у человека в итоге всё наладится. Пока же это точно нездоровая канитель.
+2
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Сталкер2000
Пора уже по ходу терюшкова тренером ставить,тогда химки точно попрут)))
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ASH11
Ответ Никита Самарин
Гогниеву с такой репутацией, найти работу после Химок будет чрезвычайно трудно. А видь по работе в Алании казалось, что растёт очень интересный, самобытный специалист, который любит придумывать оригинальные решения (на футбольном поле).
Ну да, а оказался Григорян 2.0, еще и ухудшенной версией.
+2
0
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poolshh
А ещё боремся за звание дома высокой культуры быта!
+13
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garp
###### в рот (черт побери)
-----------------------------
шыто?!
вы там совсем ######?
+4
-1
+3
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pazo
Зачем этого психопата в Химках держат? Ну очевидно, что он упоротый. Зато георгиевскую ленту на форму нацепили вместо того, чтобы элементарно уволить тренера, у которого не сложились отношения с командой.
+6
-4
+2
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Dmitry Kanev
Ответ Никита Самарин
Гогниеву с такой репутацией, найти работу после Химок будет чрезвычайно трудно. А видь по работе в Алании казалось, что растёт очень интересный, самобытный специалист, который любит придумывать оригинальные решения (на футбольном поле).
В медиалиге сможет себя найти)
+13
0
+13
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Никита Самарин
Гогниеву с такой репутацией, найти работу после Химок будет чрезвычайно трудно. А видь по работе в Алании казалось, что растёт очень интересный, самобытный специалист, который любит придумывать оригинальные решения (на футбольном поле).
+22
-2
+20
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Андрей Балабаев
Высокие, высокие отношения
+1
0
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