Еще один бонус.

Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий попал на матч ЦСКА – «Зенит» с большими приключениями. И рассказал в «Коммент.Шоу» об опыте взаимодействия с Fan ID.

«Я сделал Fan ID, все хорошо, мне друг прислал билет в ложу. Перед началом игры меня позвали в студию CSKA TV, но турникеты, не знаю, так на всех стадионах или только на «ВЭБ Арене», не сочетаются между собой.

Одни турникеты были для посещения студии, совсем другие – для дороги до места. Когда я пытался сканировать Fan ID, меня не пропускали, потому что он был в другой турникет. Хорошо, мне дали другой билет, я поменял Fan ID, каким-то образом прошел. Прошла студия, мне нужно выйти, но вновь через Fan ID. Турникет сломан, его делали 20 минут, собралась толпа, таких очередей не было даже в мавзолей Ленина в звездные годы.

Через 20 минут я вышел, но даже пришлось умолять людей, потому что очередь была невероятной. Добежал до своего, нужно вновь зайти на Госуслуги, заново поменять билет. Прошел. Захожу дальше, там второй шлагбаум, мне говорят: «Где ваш билет?» А его нет, там должна быть горизонтальная штука, а мне друг просто прислал номер ложи и т.д. Они говорят, что не пропустят, а в матче уже идет 10-я минута, хотя я приехал на стадион больше чем за час до начала матча.

Я уже был в стиле Киркорова: «Do you want a scandal here?» («Вы хотите скандала здесь?» – Sports.ru), потому что меня уже трясет: пришел посмотреть футбол, там не работает турникет, здесь еще что-то. Хорошо, что меня узнал директор стадиона, и я чудом прошел. Мне нужно было уйти чуть раньше, а если ты выходишь до финального свистка, ты это делаешь тоже по Fan ID.

Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома».

На матче ЦСКА – «Зенит» действительно были проблемы – из-за зависших турникетов некоторые зрители прошли на трибуны через 10-20 минут после начала матча. И это при посещаемости в 9974 человека – худшей в истории этого противостояния (но зато лучшей для московских команд в эпоху Fan ID).

Интересно, что будет при полной загрузке арены?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Песня