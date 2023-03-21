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«Там не работает турникет, здесь еще что-то. Больше на футбол не пойду». Слуцкий сходил на матч ЦСКА – «Зенит» по Fan ID и разочаровался

ЦСКА ЦСКА
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Еще один бонус.

Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий попал на матч ЦСКА – «Зенит» с большими приключениями. И рассказал в «Коммент.Шоу» об опыте взаимодействия с Fan ID.

«Я сделал Fan ID, все хорошо, мне друг прислал билет в ложу. Перед началом игры меня позвали в студию CSKA TV, но турникеты, не знаю, так на всех стадионах или только на «ВЭБ Арене», не сочетаются между собой.

Одни турникеты были для посещения студии, совсем другие – для дороги до места. Когда я пытался сканировать Fan ID, меня не пропускали, потому что он был в другой турникет. Хорошо, мне дали другой билет, я поменял Fan ID, каким-то образом прошел. Прошла студия, мне нужно выйти, но вновь через Fan ID. Турникет сломан, его делали 20 минут, собралась толпа, таких очередей не было даже в мавзолей Ленина в звездные годы.

Через 20 минут я вышел, но даже пришлось умолять людей, потому что очередь была невероятной. Добежал до своего, нужно вновь зайти на Госуслуги, заново поменять билет. Прошел. Захожу дальше, там второй шлагбаум, мне говорят: «Где ваш билет?» А его нет, там должна быть горизонтальная штука, а мне друг просто прислал номер ложи и т.д. Они говорят, что не пропустят, а в матче уже идет 10-я минута, хотя я приехал на стадион больше чем за час до начала матча.

Я уже был в стиле Киркорова: «Do you want a scandal here?» («Вы хотите скандала здесь?» – Sports.ru), потому что меня уже трясет: пришел посмотреть футбол, там не работает турникет, здесь еще что-то. Хорошо, что меня узнал директор стадиона, и я чудом прошел. Мне нужно было уйти чуть раньше, а если ты выходишь до финального свистка, ты это делаешь тоже по Fan ID.

Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома».

На матче ЦСКА – «Зенит» действительно были проблемы – из-за зависших турникетов некоторые зрители прошли на трибуны через 10-20 минут после начала матча. И это при посещаемости в 9974 человека – худшей в истории этого противостояния (но зато лучшей для московских команд в эпоху Fan ID).

Интересно, что будет при полной загрузке арены?

Репортаж о Fan ID на ЦСКА – «Зенит»: турникеты зависли, люди пропустили 20 минут игры, Федотов против системы

Fan ID и трибуны: 5 антирекордов сезона в 8 матчах, меньше 10 тысяч на ЦСКА – «Зенит»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Песня

17 комментариев

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эль Пуканьеро Бомбардини
в воронеже тоже были проблемы с турникетами на матче с сочи, попал на стадион только к 5 минуте при условии что за 40 минут до начала уже стоял в очереди и стоял отнюдь не в конце, к какой минуте пришли те кто стоял в конце очереди даже страшно представить
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Зизуха
Пока Лёня побегал, пару килограммов сбросил
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solevator
На фото - пустые трибуны. Это товарищеский матч?))
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Slavnov
Ответ Nani32
Меня удивляет насколько отчаянно наши депутаты цепляются за Fan ID. Уже абсолютно всем очевидно, что это провальная идея, что из-за этой идеи страдают и клубы и фанаты, а безопасности больше не становится. Отказываться от Fan ID можно хоть завтра, ведь всем очевидно, что ответственных за этот провал не будет. Зачем пытаться делать хорошую мину при плохой игре?
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An Kr
Ничего, сколько мы разочаровывались смотря на Слуцкого.
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Slavnov
Ответ ssnikl
Полной загрузки при Fan-ID не будет
Будет,вопрос времени,к концу года чистое оформление из приложения будет,без загран паспортов и другой фигни,плюс бонусы,фишки прикрутят,везде первые 2-4 года провал по посещаемости,у тех кто вводил фан уйди или его подобие
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Dzh SG
И МАК УШЕЛ
что будет делать
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дикийоскар
Ответ Vladco
Грозное высказывание. Всё испугаться и не станут больше ходить на футбол:)) Один клоун вернулся, другой подхватил:))
грузное
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дикийоскар
«Там не работает турникет, здесь обмен веществ»
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88x22
Опять счастливое везение - как и 10-месячному бандиту-отморозку, Слуцкому повезло. Кто-то узнал и нарушил правила. Надеюсь всех таких сердобольных помощников уволят ради безопасности граждан РФ. А если это не Слуцкий был а Доктор Зло в резиновой маске, или Пуси Райот (не дай бог, конечно, тьфу тьфу).
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Nani32
Меня удивляет насколько отчаянно наши депутаты цепляются за Fan ID. Уже абсолютно всем очевидно, что это провальная идея, что из-за этой идеи страдают и клубы и фанаты, а безопасности больше не становится.

Отказываться от Fan ID можно хоть завтра, ведь всем очевидно, что ответственных за этот провал не будет. Зачем пытаться делать хорошую мину при плохой игре?
+24
-3
+21
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Vladco
Комментарий скрыт
0
-15
-15
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Денис Головко
И этот принцип том, что было меньше половины стадиона. А если бы у всех был директор стадиона знакомый, может и обошлись бы без фан айд
0
-2
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Александр Кудрявцев
И это будет чем дальше тем хуже
+2
-3
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верблюжья смегма
Ну Лёнька хоть пузо растряс
А вообще, грустно всё это
+12
-7
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s1nt4x
Леонида загоняли. По факту понятно, что это идиотизм полный.
+20
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ssnikl
Полной загрузки при Fan-ID не будет
+43
-3
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