«Там не работает турникет, здесь еще что-то. Больше на футбол не пойду». Слуцкий сходил на матч ЦСКА – «Зенит» по Fan ID и разочаровался
Еще один бонус.
Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий попал на матч ЦСКА – «Зенит» с большими приключениями. И рассказал в «Коммент.Шоу» об опыте взаимодействия с Fan ID.
«Я сделал Fan ID, все хорошо, мне друг прислал билет в ложу. Перед началом игры меня позвали в студию CSKA TV, но турникеты, не знаю, так на всех стадионах или только на «ВЭБ Арене», не сочетаются между собой.
Одни турникеты были для посещения студии, совсем другие – для дороги до места. Когда я пытался сканировать Fan ID, меня не пропускали, потому что он был в другой турникет. Хорошо, мне дали другой билет, я поменял Fan ID, каким-то образом прошел. Прошла студия, мне нужно выйти, но вновь через Fan ID. Турникет сломан, его делали 20 минут, собралась толпа, таких очередей не было даже в мавзолей Ленина в звездные годы.
Через 20 минут я вышел, но даже пришлось умолять людей, потому что очередь была невероятной. Добежал до своего, нужно вновь зайти на Госуслуги, заново поменять билет. Прошел. Захожу дальше, там второй шлагбаум, мне говорят: «Где ваш билет?» А его нет, там должна быть горизонтальная штука, а мне друг просто прислал номер ложи и т.д. Они говорят, что не пропустят, а в матче уже идет 10-я минута, хотя я приехал на стадион больше чем за час до начала матча.
Я уже был в стиле Киркорова: «Do you want a scandal here?» («Вы хотите скандала здесь?» – Sports.ru), потому что меня уже трясет: пришел посмотреть футбол, там не работает турникет, здесь еще что-то. Хорошо, что меня узнал директор стадиона, и я чудом прошел. Мне нужно было уйти чуть раньше, а если ты выходишь до финального свистка, ты это делаешь тоже по Fan ID.
Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома».
На матче ЦСКА – «Зенит» действительно были проблемы – из-за зависших турникетов некоторые зрители прошли на трибуны через 10-20 минут после начала матча. И это при посещаемости в 9974 человека – худшей в истории этого противостояния (но зато лучшей для московских команд в эпоху Fan ID).
Интересно, что будет при полной загрузке арены?
Репортаж о Fan ID на ЦСКА – «Зенит»: турникеты зависли, люди пропустили 20 минут игры, Федотов против системы
Fan ID и трибуны: 5 антирекордов сезона в 8 матчах, меньше 10 тысяч на ЦСКА – «Зенит»
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Песня
что будет делать
Отказываться от Fan ID можно хоть завтра, ведь всем очевидно, что ответственных за этот провал не будет. Зачем пытаться делать хорошую мину при плохой игре?
А вообще, грустно всё это