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«Ростов» уже повторил рекорд по пенальти в РПЛ – 13! Из них 7 заработал Комличенко

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Николай Комличенко Николай Комличенко
Футбол Футбол

«Ростов» открыл счет в матче с «Химками» на 18-й минуте – Максим Осипенко уверенно реализовал пенальти, который заработал Николай Комличенко. Получилось не совсем однозначно. Форвард «Ростова» вылетел из-за спины защитника Брайана Идову, который и нарушил правила, по мнению судьи Владимира Москалева (после подсказки ВАР Сергея Чебана).

 

И это особенное событие. Дело в том, что...

•‎ Команда Валерия Карпина повторила рекорд чемпионата по количеству пробитых одиннадцатиметровых за сезон – их стало 13. Столько же пенальти у «Крылья Советов» в сезоне-2004 и «Краснодар» в сезоне-2021/22. До конца РПЛ еще 10 туров – высока вероятность, что рекорд падет.

«По мне, еще три‑четыре пенальти не поставили, – сказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча. – Сегодня судья тоже не поставил, но его подозвал ВАР. Такое количество пенальти связываю именно с ВАР. Те моменты, которые судьи раньше не видели, теперь видят. Любое касание в штрафной. Но сегодняшний пенальти не видел, не смотрел еще». 

•‎ 7 из 13 пенальти заработал Комличенко – это тоже рекорд. Ближайшие преследователи – Эдуард Сперцян (сезон-2021/22) и Максим Канунников (сезон-2011/12) – заработали по пять одиннадцатиметровых.

•‎ После матча у Комличенко спросили, в чем его секрет зарабатывания пенальти. «Нет секрета. Вижу момент, что защитник собирается выносить мяч – и чуть-чуть хитринка срабатывает. Есть какой-то навык, наверное – вижу момент, когда можно подставиться. Это не симуляция – не знаю даже, как это назвать. Грамотно подставиться тоже надо уметь», – развернуто ответил Комличенко.

•‎ Ситуация для «Химок» усугубилась на 29-й минуте, когда Жаниу Бикела удалили за грубой фол на Кирилле Щетинине. Это помогло «Ростову» довести матч до победы и выйти на второе место.

•‎ Ростовчане набрали 41 очко после 20 туров этого сезона РПЛ – это еще один клубный рекорд. В сезоне-2015/16 «Ростов» к этому отрезку набрал 40 очков и в итоге занял второе место в чемпионате.

«Мы смотрим другой эпизод, а нам назначают пенальти». Гогниев раскритиковал манеру судейства

Спартак Гогниев назвал пенальти в ворота «Химок» натянутым и призвал менять российский футбол в сторону борьбы и зрелищности. Можете оценить и вы. 

«Мое мнение – слишком много завязывается на судейских решениях и ВАР. Пенальти, на мой взгляд, натянутый. Любой крик воспринимается как фол. Если мы хотим, чтобы качество игры в РПЛ улучшалось, мы должны давать бороться. К этому надо подходить по-другому. Ошибки почему-то всегда в нашу сторону. 

«Ростов» неплохо выступает в этом сезоне, но у нас должны быть борьба и единоборства. Зрелищность футбола из этого и складывается – это не балет. Человек в штрафной упал – никто не кричит, не возмущается. Мы смотрим уже другой эпизод, а нам ставят пенальти. Это ломает игру. Красная карточка, наверное, была – но, возможно, ее бы не было, если бы не наша нервозность после назначенного пенальти. Все взаимосвязано», – сказал Гогниев.

У «Химок» одна (!) победа в 22 матчах после ухода Сергея Юрана – над «Оренбургом» в ноябре прошлого года. 

Только ли в судействе дело?

Химки – Ростов 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
19 марта, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 18, пенальти Осипенко.
ХимкиГудиев, Голубович, Тассано, Лео Андраде, Идову (Мирзов, 73), Магомедов, Гбане (Кобесов, 78), Бикел, Руденко (Маркос Гильерме, 74), Хубулов (Главчич, 32), Садыгов (Казанцев, 32).
РостовПесьяков, Лангович, Осипенко, Мелехин (Чернов, 73), Сильянов (Тугарев, 73), Уткин, Глебов, Щетинин, Байрамян (Прохин, 73), Полоз (Миронов, 82), Комличенко (Голенков, 77).
Предупреждения:
Уткин (79), Лео Андраде (90).
Удаление:
Бикел (29).

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

5 комментариев

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justbored
Ответ Александр Зубков
Одуванчик одуванчика?
Вы про меня? Не, я из другого биологического царства.
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RSI
Большая часть этих пенальти - из ничего. То есть «умение подставиться». Перевожу на русский язык: Комличенко шулер, которого не могут поймать.
Согласен. Но это же не значит, что он футболист.
А Ростов не тянет на место 2го клуба страны…
Они друг друга стоят.
+1
0
+1
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justbored
Пятёрка за браваду, кстати. "Грамотно подставиться тоже надо уметь".
0
-1
-1
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Александр Зубков
Ответ justbored
Комличенко это наш нежный цветочек. Божий одуванчик ))
Одуванчик одуванчика?
0
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justbored
Комличенко это наш нежный цветочек. Божий одуванчик ))
0
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