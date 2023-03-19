«Ростов» открыл счет в матче с «Химками» на 18-й минуте – Максим Осипенко уверенно реализовал пенальти, который заработал Николай Комличенко. Получилось не совсем однозначно. Форвард «Ростова» вылетел из-за спины защитника Брайана Идову, который и нарушил правила, по мнению судьи Владимира Москалева (после подсказки ВАР Сергея Чебана).

И это особенное событие. Дело в том, что...

•‎ Команда Валерия Карпина повторила рекорд чемпионата по количеству пробитых одиннадцатиметровых за сезон – их стало 13. Столько же пенальти у «Крылья Советов» в сезоне-2004 и «Краснодар» в сезоне-2021/22. До конца РПЛ еще 10 туров – высока вероятность, что рекорд падет.

«По мне, еще три‑четыре пенальти не поставили, – сказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча. – Сегодня судья тоже не поставил, но его подозвал ВАР. Такое количество пенальти связываю именно с ВАР. Те моменты, которые судьи раньше не видели, теперь видят. Любое касание в штрафной. Но сегодняшний пенальти не видел, не смотрел еще».

•‎ 7 из 13 пенальти заработал Комличенко – это тоже рекорд. Ближайшие преследователи – Эдуард Сперцян (сезон-2021/22) и Максим Канунников (сезон-2011/12) – заработали по пять одиннадцатиметровых.

•‎ После матча у Комличенко спросили, в чем его секрет зарабатывания пенальти. «Нет секрета. Вижу момент, что защитник собирается выносить мяч – и чуть-чуть хитринка срабатывает. Есть какой-то навык, наверное – вижу момент, когда можно подставиться. Это не симуляция – не знаю даже, как это назвать. Грамотно подставиться тоже надо уметь», – развернуто ответил Комличенко.

•‎ Ситуация для «Химок» усугубилась на 29-й минуте, когда Жаниу Бикела удалили за грубой фол на Кирилле Щетинине. Это помогло «Ростову» довести матч до победы и выйти на второе место.

•‎ Ростовчане набрали 41 очко после 20 туров этого сезона РПЛ – это еще один клубный рекорд. В сезоне-2015/16 «Ростов» к этому отрезку набрал 40 очков и в итоге занял второе место в чемпионате.

«Мы смотрим другой эпизод, а нам назначают пенальти». Гогниев раскритиковал манеру судейства

Спартак Гогниев назвал пенальти в ворота «Химок» натянутым и призвал менять российский футбол в сторону борьбы и зрелищности. Можете оценить и вы.

«Мое мнение – слишком много завязывается на судейских решениях и ВАР. Пенальти, на мой взгляд, натянутый. Любой крик воспринимается как фол. Если мы хотим, чтобы качество игры в РПЛ улучшалось, мы должны давать бороться. К этому надо подходить по-другому. Ошибки почему-то всегда в нашу сторону.

«Ростов» неплохо выступает в этом сезоне, но у нас должны быть борьба и единоборства. Зрелищность футбола из этого и складывается – это не балет. Человек в штрафной упал – никто не кричит, не возмущается. Мы смотрим уже другой эпизод, а нам ставят пенальти. Это ломает игру. Красная карточка, наверное, была – но, возможно, ее бы не было, если бы не наша нервозность после назначенного пенальти. Все взаимосвязано», – сказал Гогниев.

У «Химок» одна (!) победа в 22 матчах после ухода Сергея Юрана – над «Оренбургом» в ноябре прошлого года.

Только ли в судействе дело?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков