Камбэк с 0:2, два удаления и незабитый пенальти. «Локо» и «Краснодар» выдали самый веселый матч весны

Победный – на счету Дзюбы.

Матч «Локомотива» и «Краснодара» был главной афишей субботы в 20-м туре РПЛ. И команды не подвели. Выдали задорную перестрелку (3:2), в которой хватало и красивых голов, и жестких столкновений, и интрига жила до последнего момента.

Первый тайм: «Краснодар» повел 2:0, а «Локо» не реализовал пенальти

В первом тайме доминировал «Краснодар» – на перерыв ушли, ведя в счете 2:0. На 29-й минуте Жуниор Алонсо замкнул подачу с углового, парагвайца не удержал Дзюба. А на 39-й Кордоба деклассировал Хермана Конти – мяч могли отменить, но ВАР одобрил гол.

«Локомотив» тоже создавал моменты. Сразу после первого гола гостей Камано пробил выше перекладины из выгодной позиции, а после второго промахнулся Тикнизян.

В конце тайма у «Локо» было два шанса на пенальти – один из них (за фол Сперцяна) Кирилл Левников даже назначил. Но Дзюба пробил слишком просто – Агкацев спас без особого труда.

Второй тайм: 2 удаления и 3 гола «Локо»

Сразу после перерыва команда Галактионова открыла двери в камбэкошную. С первых же секунд второго тайма – перекладина, опасный прострел Пиняева и потом автогол Волкова после удара Баринова и сэйва Агкацева.

Еще через 5 минут вышедший на замену Глушенков сотворил такой голасо. Кстати, у Максима первый гол за «Локо» и 10-й матч подряд в РПЛ с результативными действиями. У Дзюбы – голевая передача пяткой.

Так за 7 минут второго тайма «Локомотив» превратил 0:2 в 2:2. На этом не остановились, а «Краснодар» только упростил задачу – Рамирес получил две желтых за грубую игру против Глушенкова (56-я минута) и Баринова (63).

«Локо» хватило двух минут, чтобы реализовать большинство. Баринов после углового пробил в перекладину, а Дзюба добил с метра – 3:2.

Но и на этом веселье не закончилось. «Локо» был в большинстве всего 10 минут – Смольников завалил Кади у штрафной и тоже увидел перед собой вторую желтую. Команды доигрывали 10-на-10. Но отыграться в равных составах у «Краснодара» не получилось.

«Локо» – самая грубая команда, а Дзюба любит «Краснодар». Главные цифры по итогам матча

• «Локомотив» – одна из самых грубых команд Европы. За два сезона у железнодорожников уже 16 удалений в 50 матчах. Лидеры по этому показателю «Монпелье» – 17 красных карточек, но они и сыграли на 15 матчей больше. У «Эльче» тоже 16 удалений, но в 63 матчах.

Чаще «Локо» красные не получает никто. До повторения рекорда РПЛ за сезон осталось удалиться всего 3 раза.

• «Краснодар» – любимый клиент Артема Дзюбы. За 24 матча у него 15+5. И это он еще пенальти не забил.

• В Кубке России у «Локомотива» при Галактионове 3 поражения, но в РПЛ все очень неплохо: 3 победы подряд над «Ростовом», «Ахматом» и «Краснодаром». Клуб постепенно отдаляется от зоны вылета: 22 очка против 19 у «Пари НН».

Михаил Галактионов стал первым тренером в истории «Локомотива», выигравшим первые три матча в чемпионате России.

• Матч на стадионе посмотрели 3335 человек – из них 130 были болельщиками «Краснодара».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович