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Камбэк с 0:2, два удаления и незабитый пенальти. «Локо» и «Краснодар» выдали самый веселый матч весны

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Футбол Футбол

Победный – на счету Дзюбы.

Матч «Локомотива» и «Краснодара» был главной афишей субботы в 20-м туре РПЛ. И команды не подвели. Выдали задорную перестрелку (3:2), в которой хватало и красивых голов, и жестких столкновений, и интрига жила до последнего момента.

Первый тайм: «Краснодар» повел 2:0, а «Локо» не реализовал пенальти

В первом тайме доминировал «Краснодар» – на перерыв ушли, ведя в счете 2:0. На 29-й минуте Жуниор Алонсо замкнул подачу с углового, парагвайца не удержал Дзюба. А на 39-й Кордоба деклассировал Хермана Конти – мяч могли отменить, но ВАР одобрил гол.

«Локомотив» тоже создавал моменты. Сразу после первого гола гостей Камано пробил выше перекладины из выгодной позиции, а после второго промахнулся Тикнизян.

В конце тайма у «Локо» было два шанса на пенальти – один из них (за фол Сперцяна) Кирилл Левников даже назначил. Но Дзюба пробил слишком просто – Агкацев спас без особого труда.

Дежавю Дзюбы: снова покатил пенальти «Краснодару» и снова не забил. Как 2 года назад

Второй тайм: 2 удаления и 3 гола «Локо»

Сразу после перерыва команда Галактионова открыла двери в камбэкошную. С первых же секунд второго тайма – перекладина, опасный прострел Пиняева и потом автогол Волкова после удара Баринова и сэйва Агкацева.

Еще через 5 минут вышедший на замену Глушенков сотворил такой голасо. Кстати, у Максима первый гол за «Локо» и 10-й матч подряд в РПЛ с результативными действиями. У Дзюбы – голевая передача пяткой.  

Так за 7 минут второго тайма «Локомотив» превратил 0:2 в 2:2. На этом не остановились, а «Краснодар» только упростил задачу – Рамирес получил две желтых за грубую игру против Глушенкова (56-я минута) и Баринова (63).

«Локо» хватило двух минут, чтобы реализовать большинство. Баринов после углового пробил в перекладину, а Дзюба добил с метра – 3:2.

Но и на этом веселье не закончилось. «Локо» был в большинстве всего 10 минут – Смольников завалил Кади у штрафной и тоже увидел перед собой вторую желтую. Команды доигрывали 10-на-10. Но отыграться в равных составах у «Краснодара» не получилось.

«Локо» – самая грубая команда, а Дзюба любит «Краснодар». Главные цифры по итогам матча

• «Локомотив» – одна из самых грубых команд Европы. За два сезона у железнодорожников уже 16 удалений в 50 матчах. Лидеры по этому показателю «Монпелье» – 17 красных карточек, но они и сыграли на 15 матчей больше. У «Эльче» тоже 16 удалений, но в 63 матчах.

Чаще «Локо» красные не получает никто. До повторения рекорда РПЛ за сезон осталось удалиться всего 3 раза.

• «Краснодар» – любимый клиент Артема Дзюбы. За 24 матча у него 15+5. И это он еще пенальти не забил.

• В Кубке России у «Локомотива» при Галактионове 3 поражения, но в РПЛ все очень неплохо: 3 победы подряд над «Ростовом», «Ахматом» и «Краснодаром». Клуб постепенно отдаляется от зоны вылета: 22 очка против 19 у «Пари НН».

Михаил Галактионов стал первым тренером в истории «Локомотива», выигравшим первые три матча в чемпионате России.

• Матч на стадионе посмотрели 3335 человек – из них 130 были болельщиками «Краснодара». 

Локомотив – Краснодар 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
18 марта, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 29 Алонсо, 0:2 – 39 Кордоба, 1:2 – 47, автогол Волков, 2:2 – 51 Глушенков, 3:2 – 65 Дзюба.
ЛокомотивЛантратов, Смольников, Конти, Кузьмичев, Тикнизян, Миранчук (Глушенков, 46), Баринов, Пиняев, Карпукас (Живоглядов, 74), Камано (Жемалетдинов, 46; Щетинин, 84), Дзюба.
КраснодарАгкацев, Алонсо, Панталеао, Рамирес, Кади (Кривцов, 84), Сперцян, Баняц (Черников, 68), Волков, Кордоба, Олусегун (Баши, 80), Кобнан Дэвид (Петров, 68).
Предупреждения:
Кобнан Дэвид (16), Смольников (21), Карпукас (43), Тикнизян (45), Рамирес (56), Жемалетдинов (61), Кордоба (66), Щетинин (87).
Удаления:
Рамирес (63), Смольников (72).

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

21 комментарий

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Topordo
У этого Локомотива есть характер, что уже очень хорошо.
Все новички пришлись ко двору, за исключением Смольникова, возможно.
Пиняев же топарь. Если продолжит развиваться, то, однозначно, имеет все шансы уехать в топ-чемпионат и топ-клуб.
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Мухамед Али
Пиняев в порядке
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sokur66@yandex.ru
Ответ Чётко_как_чечётка
В плане свой Хвича? А Хвича не свой?
Конечно нет
+1
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sokur66@yandex.ru
Ответ KOT_B_yHTAX
Космический Галактионов
Кубковый тренер
0
-1
-1
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Всё знаю
Хорош нахваливать Пеняева.
Парень ещё ничего не добился, а уже столько внимания к нему.
Всему свое время.
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Всё знаю
Ответ Алексей Минин
Таким сравнением Аршавина еще никто не оскорблял.
ваши ожидания - это ваши проблемы.
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An Kr
Ответ Никита Самарин
В этом матче смотришь на Пиняева и радуешься, очень круто сыграл 🔝. Надеюсь, что Локо его не передержит. Хочется, чтобы у нас тоже был свой Хвича.
1,5 момент за матч, не перехваливайте.
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Каба
Ответ Nothern Lord
Давно не видел в нашем чемпе таланта такого уровня. Не повезло парню, что сейчас нет ни еврокубков, ни нормальных игр сборных - тяжелее развиваться без матчей такого уровня. Надеюсь, не продолжит развиваться, а не опустится до обычного серого уровня, как у нас часто бывает.
Он разве первый номер на свою позицию в сборной если бы сейчас были серьёзные матчи? Да и для еврокубков ему нужен клуб, который туда попадал бы. Ему бы сейчас в клубе застолбить место в основе, очень прочно. Всё получится у него
+1
-1
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bro0da
Ответ Алексей Минин
Таким сравнением Аршавина еще никто не оскорблял.
Аршавин в возрасте Пиняева в дубле пылил еще.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Nothern Lord
Давно не видел в нашем чемпе таланта такого уровня. Не повезло парню, что сейчас нет ни еврокубков, ни нормальных игр сборных - тяжелее развиваться без матчей такого уровня. Надеюсь, не продолжит развиваться, а не опустится до обычного серого уровня, как у нас часто бывает.
А я надеюсь, что продолжит развиваться.
+1
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Чётко_как_чечётка
Ответ Никита Самарин
В этом матче смотришь на Пиняева и радуешься, очень круто сыграл 🔝. Надеюсь, что Локо его не передержит. Хочется, чтобы у нас тоже был свой Хвича.
В плане свой Хвича? А Хвича не свой?
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-1
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Денис Чибиряк
"Краснодар" не угадал с тренером, который не угадал с заменами. С таким составом не удержать преимущество в два мяча это чисто тренерский промах, а не игроков. И при этом он всё списал именно на игроков на своей пресс-конференции... Неприятный мужик, этот серб.
+2
0
+2
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Nothern Lord
Давно не видел в нашем чемпе таланта такого уровня. Не повезло парню, что сейчас нет ни еврокубков, ни нормальных игр сборных - тяжелее развиваться без матчей такого уровня. Надеюсь, не продолжит развиваться, а не опустится до обычного серого уровня, как у нас часто бывает.
Пиняев два раза проходил стажировки в МЮ. Вроде как они его бы подписали бы, если б он был британцем, а так нужно ждать совершеннолетия. Так что надеюсь они про него не забыли
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Эндрю81
45 минута - великовозрастные хейтеры Дзюбы верят в Деда-Мороза;
65 минута - детские мечты разбиты пусть и с лагом в дцать лет.
+3
0
+3
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Nothern Lord
Ответ polkoffnik
Пиняев- это что-то! Проход в конце матча вызвал флешбеки к Аршавину в 2008 против голландцев!
Давно не видел в нашем чемпе таланта такого уровня.
Не повезло парню, что сейчас нет ни еврокубков, ни нормальных игр сборных - тяжелее развиваться без матчей такого уровня. Надеюсь, не продолжит развиваться, а не опустится до обычного серого уровня, как у нас часто бывает.
+5
-2
+3
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Алексей Минин
Ответ polkoffnik
Пиняев- это что-то! Проход в конце матча вызвал флешбеки к Аршавину в 2008 против голландцев!
Комментарий скрыт
+2
-14
-12
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polkoffnik
Пиняев- это что-то!
Проход в конце матча вызвал флешбеки к Аршавину в 2008 против голландцев!
+16
-1
+15
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ecolog
Локо с победой, маГниду сАсать)
+1
-2
-1
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Валерий Глубокий
В Сочах есть уже один Космос ))) 0:7 !!!
+2
-2
0
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Никита Самарин
В этом матче смотришь на Пиняева и радуешься, очень круто сыграл 🔝. Надеюсь, что Локо его не передержит. Хочется, чтобы у нас тоже был свой Хвича.
+21
-2
+19
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KOT_B_yHTAX
Космический Галактионов
+7
0
+7
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