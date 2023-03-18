Камбэк с 0:2, два удаления и незабитый пенальти. «Локо» и «Краснодар» выдали самый веселый матч весны
Победный – на счету Дзюбы.
Матч «Локомотива» и «Краснодара» был главной афишей субботы в 20-м туре РПЛ. И команды не подвели. Выдали задорную перестрелку (3:2), в которой хватало и красивых голов, и жестких столкновений, и интрига жила до последнего момента.
Первый тайм: «Краснодар» повел 2:0, а «Локо» не реализовал пенальти
В первом тайме доминировал «Краснодар» – на перерыв ушли, ведя в счете 2:0. На 29-й минуте Жуниор Алонсо замкнул подачу с углового, парагвайца не удержал Дзюба. А на 39-й Кордоба деклассировал Хермана Конти – мяч могли отменить, но ВАР одобрил гол.
«Локомотив» тоже создавал моменты. Сразу после первого гола гостей Камано пробил выше перекладины из выгодной позиции, а после второго промахнулся Тикнизян.
В конце тайма у «Локо» было два шанса на пенальти – один из них (за фол Сперцяна) Кирилл Левников даже назначил. Но Дзюба пробил слишком просто – Агкацев спас без особого труда.
Дежавю Дзюбы: снова покатил пенальти «Краснодару» и снова не забил. Как 2 года назад
Второй тайм: 2 удаления и 3 гола «Локо»
Сразу после перерыва команда Галактионова открыла двери в камбэкошную. С первых же секунд второго тайма – перекладина, опасный прострел Пиняева и потом автогол Волкова после удара Баринова и сэйва Агкацева.
Еще через 5 минут вышедший на замену Глушенков сотворил такой голасо. Кстати, у Максима первый гол за «Локо» и 10-й матч подряд в РПЛ с результативными действиями. У Дзюбы – голевая передача пяткой.
Так за 7 минут второго тайма «Локомотив» превратил 0:2 в 2:2. На этом не остановились, а «Краснодар» только упростил задачу – Рамирес получил две желтых за грубую игру против Глушенкова (56-я минута) и Баринова (63).
«Локо» хватило двух минут, чтобы реализовать большинство. Баринов после углового пробил в перекладину, а Дзюба добил с метра – 3:2.
Но и на этом веселье не закончилось. «Локо» был в большинстве всего 10 минут – Смольников завалил Кади у штрафной и тоже увидел перед собой вторую желтую. Команды доигрывали 10-на-10. Но отыграться в равных составах у «Краснодара» не получилось.
«Локо» – самая грубая команда, а Дзюба любит «Краснодар». Главные цифры по итогам матча
• «Локомотив» – одна из самых грубых команд Европы. За два сезона у железнодорожников уже 16 удалений в 50 матчах. Лидеры по этому показателю «Монпелье» – 17 красных карточек, но они и сыграли на 15 матчей больше. У «Эльче» тоже 16 удалений, но в 63 матчах.
Чаще «Локо» красные не получает никто. До повторения рекорда РПЛ за сезон осталось удалиться всего 3 раза.
• «Краснодар» – любимый клиент Артема Дзюбы. За 24 матча у него 15+5. И это он еще пенальти не забил.
• В Кубке России у «Локомотива» при Галактионове 3 поражения, но в РПЛ все очень неплохо: 3 победы подряд над «Ростовом», «Ахматом» и «Краснодаром». Клуб постепенно отдаляется от зоны вылета: 22 очка против 19 у «Пари НН».
Михаил Галактионов стал первым тренером в истории «Локомотива», выигравшим первые три матча в чемпионате России.
• Матч на стадионе посмотрели 3335 человек – из них 130 были болельщиками «Краснодара».
- Дата проведения
- 18 марта, 19.30, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 0:1 – 29 Алонсо, 0:2 – 39 Кордоба, 1:2 – 47, автогол Волков, 2:2 – 51 Глушенков, 3:2 – 65 Дзюба.
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Локомотив –
Лантратов, Смольников, Конти, Кузьмичев, Тикнизян, Миранчук (Глушенков, 46), Баринов, Пиняев, Карпукас (Живоглядов, 74), Камано (Жемалетдинов, 46; Щетинин, 84), Дзюба.
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Краснодар –
Агкацев, Алонсо, Панталеао, Рамирес, Кади (Кривцов, 84), Сперцян, Баняц (Черников, 68), Волков, Кордоба, Олусегун (Баши, 80), Кобнан Дэвид (Петров, 68).
- Предупреждения:
- Кобнан Дэвид (16), Смольников (21), Карпукас (43), Тикнизян (45), Рамирес (56), Жемалетдинов (61), Кордоба (66), Щетинин (87).
- Удаления:
- Рамирес (63), Смольников (72).
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Все новички пришлись ко двору, за исключением Смольникова, возможно.
Пиняев же топарь. Если продолжит развиваться, то, однозначно, имеет все шансы уехать в топ-чемпионат и топ-клуб.
Парень ещё ничего не добился, а уже столько внимания к нему.
Всему свое время.
65 минута - детские мечты разбиты пусть и с лагом в дцать лет.
Не повезло парню, что сейчас нет ни еврокубков, ни нормальных игр сборных - тяжелее развиваться без матчей такого уровня. Надеюсь, не продолжит развиваться, а не опустится до обычного серого уровня, как у нас часто бывает.
Проход в конце матча вызвал флешбеки к Аршавину в 2008 против голландцев!