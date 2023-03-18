«Сочи» без шансов проиграл «Факелу» и впервые пробил на 90-й минуте. У Бердыева 0:7 за 2 матча

Ох.

«Сочи» Курбана Бердыева в гостях без шансов проиграл «Факелу» – 0:3.

•‎ «Сочи» нанес только один удар в створ за всю игру – только 11 команд в истории чемпионата России показывали такой же перфоманс. Если бы этого удара не было, «Сочи» бы установил антирекорд – до этого в истории РПЛ все команды наносили хотя бы один удар за матч.

•‎ Этот удар случился лишь на 90-й минуте – самый поздний первый удар в истории РПЛ. До этого антирекордом владела «Уфа», которая в прошлом сезоне пробила по воротам «Динамо» на 68-й минуте.

•‎ Бердыев проиграл последние два матча в РПЛ с общим счетом 0:7: в прошлом туре на «Фиште» отлетели от «Оренбурга» (0:4) – худшей гостевой команды РПЛ. А ведь весенний отрезок чемпионата начинался для «Сочи» с победы над ЦСКА (2:0). Последний раз серия из двух разгромов в чемпионате России была у Бердыева в 2006 году, когда он тренировал «Рубин».

•‎ Для «Факела» эта победа стала лишь второй в чемпионате – до этого обыгрывали «Локомотив» еще в сентябре 2022-го. Воронежский клуб победил в РПЛ впервые за 16 матчей.

Воронежская команда открыла счет на 34-й минуте – с пенальти, назначенного за игру рукой Ибрагима Цаллагова, забил Георгий Гонгадзе.

Второго гола ждали почти 40 минут – вышедший на замену Руслан Магаль раскачал Артема Мещанинова и с угла вратарской зарядил в дальнюю девятку.

Спустя шесть минут в ворота «Сочи» влетел третий мяч – известный среди любителей медиафутбола Матвей Ивахнов после стандарта сориентировался в штрафной и пробил мимо Дениса Адамова.

На 81-й минуте «Сочи» еще и потерял Георгия Мелкадзе. Форвард получил две желтые за несколько секунд: сначала за фол на Игоре Калинине, затем за спор с арбитром.

Исправляться «Сочи» будет 2 апреля – в гостевом матче с «Динамо». 20-й тур команда Бердыева закончит на девятом месте.

Фото: vk.com/pfcfakel