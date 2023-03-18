«Сочи» без шансов проиграл «Факелу» и впервые пробил на 90-й минуте. У Бердыева 0:7 за 2 матча
Ох.
«Сочи» Курбана Бердыева в гостях без шансов проиграл «Факелу» – 0:3.
• «Сочи» нанес только один удар в створ за всю игру – только 11 команд в истории чемпионата России показывали такой же перфоманс. Если бы этого удара не было, «Сочи» бы установил антирекорд – до этого в истории РПЛ все команды наносили хотя бы один удар за матч.
• Этот удар случился лишь на 90-й минуте – самый поздний первый удар в истории РПЛ. До этого антирекордом владела «Уфа», которая в прошлом сезоне пробила по воротам «Динамо» на 68-й минуте.
• Бердыев проиграл последние два матча в РПЛ с общим счетом 0:7: в прошлом туре на «Фиште» отлетели от «Оренбурга» (0:4) – худшей гостевой команды РПЛ. А ведь весенний отрезок чемпионата начинался для «Сочи» с победы над ЦСКА (2:0). Последний раз серия из двух разгромов в чемпионате России была у Бердыева в 2006 году, когда он тренировал «Рубин».
• Для «Факела» эта победа стала лишь второй в чемпионате – до этого обыгрывали «Локомотив» еще в сентябре 2022-го. Воронежский клуб победил в РПЛ впервые за 16 матчей.
Воронежская команда открыла счет на 34-й минуте – с пенальти, назначенного за игру рукой Ибрагима Цаллагова, забил Георгий Гонгадзе.
Второго гола ждали почти 40 минут – вышедший на замену Руслан Магаль раскачал Артема Мещанинова и с угла вратарской зарядил в дальнюю девятку.
Спустя шесть минут в ворота «Сочи» влетел третий мяч – известный среди любителей медиафутбола Матвей Ивахнов после стандарта сориентировался в штрафной и пробил мимо Дениса Адамова.
На 81-й минуте «Сочи» еще и потерял Георгия Мелкадзе. Форвард получил две желтые за несколько секунд: сначала за фол на Игоре Калинине, затем за спор с арбитром.
Исправляться «Сочи» будет 2 апреля – в гостевом матче с «Динамо». 20-й тур команда Бердыева закончит на девятом месте.
Бердыев получил 0:4 дома. От худшей гостевой команды РПЛ
- Дата проведения
- 18 марта, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
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Факел –
Свинов, Черов, Калинин, Морозов, Альшин (Магаль, 62), Квеквескири, Якимов, Рабеи (Мендель, 71), Браими (Мастерной, 84), Марков (Максимов, 84), Гонгадзе (Ивахнов, 71).
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Сочи –
Адамов, Маргасов (Заика, 60), Терехов, Юрганов, Мещанинов, Макарчук (Сиссако, 60), Цаллагов, Бурмистров (Сарвели, 60), Юсупов (Шипунов, 78), Кравцов, Мелкадзе.
- Предупреждения:
- Бурмистров (25), Терехов (45), Калинин (53), Морозов (69), Цаллагов (72), Мещанинов (78), Мелкадзе (80), Свинов (90).
- Удаление:
- Мелкадзе (81).
Фото: vk.com/pfcfakel
соскучились по Бердыеву?
как же он крут.....и т д
Никто не знает обстановку внутри клуба, может бабло не платят, может ещё какие-то внутренние терки, может хозяин потерял интерес к футболу, вариаций множество. Опыт невозможно пропить или потерять, он либо есть, либо его нет, в остальных 15 команд РПЛ тренеры по опыту и уровню ни чем не лучше.