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«Сочи» без шансов проиграл «Факелу» и впервые пробил на 90-й минуте. У Бердыева 0:7 за 2 матча

Факел Факел
Курбан Бердыев Курбан Бердыев
Матвей Ивахнов
Сочи Сочи
Георгий Гонгадзе Георгий Гонгадзе
Руслан Магаль Руслан Магаль
Футбол Футбол

Ох.

«Сочи» Курбана Бердыева в гостях без шансов проиграл «Факелу» – 0:3.

•‎ «Сочи» нанес только один удар в створ за всю игру – только 11 команд в истории чемпионата России показывали такой же перфоманс. Если бы этого удара не было, «Сочи» бы установил антирекорд – до этого в истории РПЛ все команды наносили хотя бы один удар за матч.

•‎ Этот удар случился лишь на 90-й минуте – самый поздний первый удар в истории РПЛ. До этого антирекордом владела «Уфа», которая в прошлом сезоне пробила по воротам «Динамо» на 68-й минуте.

•‎ Бердыев проиграл последние два матча в РПЛ с общим счетом 0:7: в прошлом туре на «Фиште» отлетели от «Оренбурга» (0:4) – худшей гостевой команды РПЛ. А ведь весенний отрезок чемпионата начинался для «Сочи» с победы над ЦСКА (2:0). Последний раз серия из двух разгромов в чемпионате России была у Бердыева в 2006 году, когда он тренировал «Рубин».

•‎ Для «Факела» эта победа стала лишь второй в чемпионате – до этого обыгрывали «Локомотив» еще в сентябре 2022-го. Воронежский клуб победил в РПЛ впервые за 16 матчей.

 Воронежская команда открыла счет на 34-й минуте – с пенальти, назначенного за игру рукой Ибрагима Цаллагова, забил Георгий Гонгадзе.

Второго гола ждали почти 40 минут – вышедший на замену Руслан Магаль раскачал Артема Мещанинова и с угла вратарской зарядил в дальнюю девятку.

Спустя шесть минут в ворота «Сочи» влетел третий мяч – известный среди любителей медиафутбола Матвей Ивахнов после стандарта сориентировался в штрафной и пробил мимо Дениса Адамова.

На 81-й минуте «Сочи» еще и потерял Георгия Мелкадзе. Форвард получил две желтые за несколько секунд: сначала за фол на Игоре Калинине, затем за спор с арбитром.

Исправляться «Сочи» будет 2 апреля – в гостевом матче с «Динамо». 20-й тур команда Бердыева закончит на девятом месте. 

Бердыев получил 0:4 дома. От худшей гостевой команды РПЛ

Факел – Сочи 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
18 марта, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 34, пенальти Гонгадзе, 2:0 – 73 Магаль, 3:0 – 79 Ивахнов.
ФакелСвинов, Черов, Калинин, Морозов, Альшин (Магаль, 62), Квеквескири, Якимов, Рабеи (Мендель, 71), Браими (Мастерной, 84), Марков (Максимов, 84), Гонгадзе (Ивахнов, 71).
СочиАдамов, Маргасов (Заика, 60), Терехов, Юрганов, Мещанинов, Макарчук (Сиссако, 60), Цаллагов, Бурмистров (Сарвели, 60), Юсупов (Шипунов, 78), Кравцов, Мелкадзе.
Предупреждения:
Бурмистров (25), Терехов (45), Калинин (53), Морозов (69), Цаллагов (72), Мещанинов (78), Мелкадзе (80), Свинов (90).
Удаление:
Мелкадзе (81).

Фото: vk.com/pfcfakel

17 комментариев

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88x22
Сильно переоцененный тренер. Он оооочень давно был хоть как-то успешен. Не понимаю почему он еще в РПЛ.
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Balt
Ответ KZN Jermen
Курбан крут реально только в Казани. Рубин в следующем сезоне вернётся. Нужно ему домой в Казань возвращаться.
В Ростове тоже был хорош.
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Diego 95
Поплыл дед
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sled
Странно, три тура назад этому гастарбайтеру сборную предлагали, может случилось чё?
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Atash Guwanjow
Бердыев не стал покупать нового футболиста, он хорошо сыграет в Сочи в следующем году
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KZN Jermen
Курбан крут реально только в Казани. Рубин в следующем сезоне вернётся. Нужно ему домой в Казань возвращаться.
+1
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Игорь Замаруев
Ответ endrioo
Ну всё, налетеле знатоки, обкидали де...ом человека, который в первый сезон Барселоне не влител и показал Ростову Манчестер. Никто не знает обстановку внутри клуба, может бабло не платят, может ещё какие-то внутренние терки, может хозяин потерял интерес к футболу, вариаций множество. Опыт невозможно пропить или потерять, он либо есть, либо его нет, в остальных 15 команд РПЛ тренеры по опыту и уровню ни чем не лучше.
Твой комментарий настолько неправильный, что даже смысла нет что-то разбирать) думай как хочешь)
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Орыс-орыс онбаган
Зря вы так ждали его возвращения. Он уже в кайрате показал, что не тот. Я тож его там ждал как мессию.
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matvei93
Рад за Мотю!
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Петр Титов
а как все начиналось.
соскучились по Бердыеву?
как же он крут.....и т д
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воен
Чё, как там великий Бердыев со своим окопным футболом?
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Artem Gavrishov
Акела уже давно не тот…. Сочи без него был гораздо интереснее.
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ЧакСевернаяКорея
С сожадением приходится говорить,что время Бердыева давно прошло.Последние 6-7 лет,все команды,которые он тренировал,были провальными.Даже в родном Кайрате,он ушел побитым.Совершенно непонятна была позиция руководства Сочи,пригласив его в РПЛ.
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endrioo
Ну всё, налетеле знатоки, обкидали де...ом человека, который в первый сезон Барселоне не влител и показал Ростову Манчестер.

Никто не знает обстановку внутри клуба, может бабло не платят, может ещё какие-то внутренние терки, может хозяин потерял интерес к футболу, вариаций множество. Опыт невозможно пропить или потерять, он либо есть, либо его нет, в остальных 15 команд РПЛ тренеры по опыту и уровню ни чем не лучше.
+3
-7
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Дуойка Бубнова
кепка FBI нефартовая
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fellx
Многие писали, почему его не зовут в РПЛ, в условный Торпедо. Ну вот, получите и распишитесь. Безусловно великий тренер российского футбола, но уже больше агент чем тренер.
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Borzch
Чет Бикиич хромает
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