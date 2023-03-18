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Россия-2023
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Привоз Зиньковского, изящная пятка – «Спартак» быстро наполучал от «Оренбурга»

Дмитрий Воробьев Дмитрий Воробьев
Спартак Спартак
Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Даниил Денисов Даниил Денисов
Оренбург Оренбург
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Брайан Мансилья
Футбол Футбол

Мы и ждали, что выезд к «Оренбургу» будет для «Спартака» очень сложным – и все сбылось.

Уже к середине первого тайма команда Гильермо Абаскаля получила 0:2.

Запустил это движение Антон Зиньковский – очень неаккуратным пасом поперек во время единоборства, в зону опорного полузащитника при розыгрыше в центре поля, где на самом деле не было вообще никого, а ближним оказался Дмитрий Воробьев.

Форвард протащил мяч почти до штрафной по пустому коридору, аккуратно покатил чуть правее Юрию Ковалеву, а партнер хоть и с трудом, но подобрал шаг, чтобы пробить мимо Александра Селихова.

Всего через шесть минут – второй мяч, ключ к нему в проигранном единоборстве Даниила Денисова. Казалось, он мощнее и не медленнее, чем Брайан Мансилья, но аргентинец, который рос с Лаутаро Мартинесом, как раз устоял, а вот спартаковец споткнулся и отлетел.

Мансилье никто не мешал подбросить в центр вратарской, а Дмитрий Воробьев превратил этот пас в изящество: легонько подпрыгнул и переправил в ворота пяткой в прыжке.

Обязательно посмотрите – это вау!

• Юрий Ковалев забил во втором матче подряд – он же помогал громить «Сочи», устанавливал итоговый счет (4:0). Причем до этого у Ковалева в сезоне голов вообще не было, а теперь такая яркая пара. У Дмитрия Воробьева 1+1, он по ходу сезона долго молчал, не забивал с августа до перерыва, а в марте у него теперь уже два гола и голевая (до этого забил «Ахмату», команда проиграла 1:3). Такое обновление первых лиц в атаке очень ценно, когда в паузе теряешь главного бомбардира, ведь Владимир Писарский (Сычевой) теперь в «Крыльях».

• «Оренбург» забил уже 40 мячей в Мир РПЛ-2022/23 – это третий результат в лиге, больше только у «Зенита» (53) и «Спартака» (45). Правда, и пропускают оренбуржцы много: пропущенных тоже 40, столько же лишь у «Химок», остальные в обороне строже.

• «Спартак» движется к первому поражению в 2023-м: до этого были три победы (две в кубке над «Локомотивом», плюс в чемпионате над «Факелом») и две ничьих, с «Уралом» в лиге и в Кубке России.

• На выезде спартаковцы не проигрывали в чемпионате с середины сентября: тогда влетели «Ростову» (2:4). С тех пор были две победы и две ничьих.

Так мы готовили «Спартак» к сложностям в Оренбурге – не помогло

Оренбург – Спартак 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
18 марта, 12.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Ковалев, 2:0 – 23 Воробьев.
ОренбургСысуев, Сиваков (Хотулев, 71), Перес, Стаматов, Капленко, Вера, Башич, Эктов, Ковалев (Марин, 65), Мансилья, Воробьев.
СпартакСелихов, Джикия, Маслов (Дуарте, 59), Томаш Тавареш, Литвинов, Зобнин, Пруцев (Мартинс Перейра, 46), Денисов (Хлусевич, 46), Промес, Зиньковский (Николсон, 59), Соболев.
Предупреждения:
Воробьев (4), Зиньковский (37), Сиваков (39), Соболев (45), Литвинов (55).

14 комментариев

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Nur
Ответ Peter Parker
а Джикия какой? Может Селихов какой-то был до шального сейва ногами?
Джикия при первом голе, вообще, неправильно действовал. Надо было бежать к тому игроку, к которому пас предполагался, а того кто с мячом был успели бы накрыть.
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King_X
Ответ Фёдор Кузнецов
Да что за команда этот Оренбург, убери из команды Мансилью,Воробьёва и Ковалёва и станет обычным клубом
😂😂😂
Воробиньо и Ковендела вы хотели сказать, да?
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Peter Parker
Кто-то понял, почему неочевидный зацеп Сивакова в центре поля это ЖК, а удар ногой на отмаш от Переса перед штрафной просто фол?
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TeRex
Ответ Алексей Иванов
Маслов никакой .
Да вся команда никакая. Столько обрезов, столько позиционных ошибок, единоборства почти все проигрывают - после такого, по хорошему, надо их всех вместо сборной на базе закрывать.
UPD: ну и Шамар в своём репертуаре...
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Peter Parker
Ответ Алексей Иванов
Маслов никакой .
а Джикия какой? Может Селихов какой-то был до шального сейва ногами?
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Фёдор Кузнецов
Да что за команда этот Оренбург, убери из команды Мансилью,Воробьёва и Ковалёва и станет обычным клубом
+5
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Sabaka Sabaka
Ответ Владимир Самсонов
Самое обидно, что Оренбург выиграет по делу.
а шо обижаться? Оренбург дома - самая опасная команда рпл. С чего вообще Абаскаль решил шо Спартак тут должен с таким составом в атаку играть? Закономерное поражение предстоит. И хорошо если всего в два мяча.
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Владимир Самсонов
Самое обидно, что Оренбург выиграет по делу.
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Алексей Минин
Опять эти бразильцы из Зенита мешают народной команде...
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Алексей Иванов
Маслов никакой .
+6
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igls54
Шансы на чемпионство всё возрастают
+8
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Evgeny Trifonov
опять эти судейские заговоры мешают "народной" команде. Доколе?
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King_X
Но при этом Гильермо заменил Денисова, а не Зину

Правильно, поскольку если не поверхностно смотреть, то видно, как Денисов постоянно выше Антона оказывался и не возвращался
Из-за чего Антону приходилось постоянно страховать (до этого привоза, 1 в 1 привёз Денисов, но там пронесло)

В общем, гол, конечно, на Зине, но провал правого фланга - явно на Денисове(и отчасти Маслове), а унижение от Мансильи - вишенка

А вот замену Пруцева не оч понял, казалось, что единственный с Таварешем кто старается сегодня, а не пешеходит
+1
-1
0
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kulik13
Момент с Денисовым очень показательный.
Хоть и 20 лет, но такую борьбу не должен проигрывать защитник и так упускать игрока.
+9
0
+9
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