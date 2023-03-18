Привоз Зиньковского, изящная пятка – «Спартак» быстро наполучал от «Оренбурга»

Мы и ждали, что выезд к «Оренбургу» будет для «Спартака» очень сложным – и все сбылось.

Уже к середине первого тайма команда Гильермо Абаскаля получила 0:2.

Запустил это движение Антон Зиньковский – очень неаккуратным пасом поперек во время единоборства, в зону опорного полузащитника при розыгрыше в центре поля, где на самом деле не было вообще никого, а ближним оказался Дмитрий Воробьев.

Форвард протащил мяч почти до штрафной по пустому коридору, аккуратно покатил чуть правее Юрию Ковалеву, а партнер хоть и с трудом, но подобрал шаг, чтобы пробить мимо Александра Селихова.

Всего через шесть минут – второй мяч, ключ к нему в проигранном единоборстве Даниила Денисова. Казалось, он мощнее и не медленнее, чем Брайан Мансилья, но аргентинец, который рос с Лаутаро Мартинесом, как раз устоял, а вот спартаковец споткнулся и отлетел.

Мансилье никто не мешал подбросить в центр вратарской, а Дмитрий Воробьев превратил этот пас в изящество: легонько подпрыгнул и переправил в ворота пяткой в прыжке.

Обязательно посмотрите – это вау!

• Юрий Ковалев забил во втором матче подряд – он же помогал громить «Сочи», устанавливал итоговый счет (4:0). Причем до этого у Ковалева в сезоне голов вообще не было, а теперь такая яркая пара. У Дмитрия Воробьева 1+1, он по ходу сезона долго молчал, не забивал с августа до перерыва, а в марте у него теперь уже два гола и голевая (до этого забил «Ахмату», команда проиграла 1:3). Такое обновление первых лиц в атаке очень ценно, когда в паузе теряешь главного бомбардира, ведь Владимир Писарский (Сычевой) теперь в «Крыльях».

• «Оренбург» забил уже 40 мячей в Мир РПЛ-2022/23 – это третий результат в лиге, больше только у «Зенита» (53) и «Спартака» (45). Правда, и пропускают оренбуржцы много: пропущенных тоже 40, столько же лишь у «Химок», остальные в обороне строже.

• «Спартак» движется к первому поражению в 2023-м: до этого были три победы (две в кубке над «Локомотивом», плюс в чемпионате над «Факелом») и две ничьих, с «Уралом» в лиге и в Кубке России.

• На выезде спартаковцы не проигрывали в чемпионате с середины сентября: тогда влетели «Ростову» (2:4). С тех пор были две победы и две ничьих.