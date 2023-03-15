«Динамо» забило «Зениту» за 12 секунд! Кажется, это самый быстрый гол в Кубке

От спины резервного вратаря Васютина.

«Динамо» стремительно ворвалось в кубковую встречу с «Зенитом»: москвичи забили уже на 12-й секунде!

Московский клуб развел с центра поля и после двух передач Нгамале пробил низом с дальней дистанции. Мяч попал в штангу, а затем ударился о спину Александра Васютина (да, Кержаков в запасе) и заскочил в сетку.

Это самый быстрый гол в нынешнем розыгрыше Кубка России. До этого лучший результат был у Ильзата Ахметова, который забил «Локомотиву» на 15-й секунде. Тогда был отбор в центре поля, пас Ионову – и Алексей набросил на вбежавшего в штрафную Ахметова.

Но в РПЛ тратили еще меньше времени: в октябре 2022-го нападающий «Краснодара» Олусегун забил «Ростову» уже на 9-й секунде. Он повторил рекорд чемпионата России, который принадлежит Алексею Бычкову, форвард «Шинника» вонзил «Ротору» в августе 1999 года.

Еще отметим Эммануэля Эменике: нападающий «Спартака» забивал на 10-й секунде, в сезоне-2012/13 не повезло «Алании». 10 лет этот результат был лучшим для РПЛ.

За Васютина особенно грустно – он сыграл за «Зенит» впервые с 2020-го

Резервному вратарю питерцев уже 28, он воспитанник клуба, но провел за клуб только 3 матча. Васютин впервые сыграл за «Зенит» после возвращения из шведского «Юргордена». Выходил еще летом 2020-го – и теперь настолько нелепый автогол.

Сергей Семак объяснил смену вратарей: «Совокупность факторов. Достаточно плотный календарь. Мы дали Мише Кержакову отдохнуть. Ну, и Саша Васютин хорошо проявил себя и получил возможность выйти в основном составе».

Васютин долго играл за скандинавские клубы, особенно успешно за финский «Лахти». Ушел в аренду еще в августе 2016-го и даже отметился забитым мячом после подачи в штрафную. Сравнял счет в дебютной игре против «ПК-35» (1:1). В 2017-м его признали лучшим вратарем чемпионата Финляндии.

Потом Васютин играл за норвежский «Сарпсборг» и шведский «Юргорден», но «Зенит» так и не впечатлился. До сих пор в глубоком в запасе, только сейчас Семак дал ему шанс.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев