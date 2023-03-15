ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Динамо» забило «Зениту» за 12 секунд! Кажется, это самый быстрый гол в Кубке

Александр Васютин Александр Васютин
Муми Нгамале Муми Нгамале
Динамо Москва Динамо Москва
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Зенит Зенит
Эммануэль Эменике Эммануэль Эменике
Шинник Шинник
Ильзат Ахметов Ильзат Ахметов
Олакунле Олусегун Олакунле Олусегун
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

От спины резервного вратаря Васютина.

«Динамо» стремительно ворвалось в кубковую встречу с «Зенитом»: москвичи забили уже на 12-й секунде!

Московский клуб развел с центра поля и после двух передач Нгамале пробил низом с дальней дистанции. Мяч попал в штангу, а затем ударился о спину Александра Васютина (да, Кержаков в запасе) и заскочил в сетку.

Это самый быстрый гол в нынешнем розыгрыше Кубка России. До этого лучший результат был у Ильзата Ахметова, который забил «Локомотиву» на 15-й секунде. Тогда был отбор в центре поля, пас Ионову – и Алексей набросил на вбежавшего в штрафную Ахметова. 

Но в РПЛ тратили еще меньше времени: в октябре 2022-го нападающий «Краснодара» Олусегун забил «Ростову» уже на 9-й секунде. Он повторил рекорд чемпионата России, который принадлежит Алексею Бычкову, форвард «Шинника» вонзил «Ротору» в августе 1999 года.

Еще отметим Эммануэля Эменике: нападающий «Спартака» забивал на 10-й секунде, в сезоне-2012/13 не повезло «Алании». 10 лет этот результат был лучшим для РПЛ.

За Васютина особенно грустно – он сыграл за «Зенит» впервые с 2020-го

Резервному вратарю питерцев уже 28, он воспитанник клуба, но провел за клуб только 3 матча. Васютин впервые сыграл за «Зенит» после возвращения из шведского «Юргордена». Выходил еще летом 2020-го – и теперь настолько нелепый автогол.

Сергей Семак объяснил смену вратарей: «Совокупность факторов. Достаточно плотный календарь. Мы дали Мише Кержакову отдохнуть. Ну, и Саша Васютин хорошо проявил себя и получил возможность выйти в основном составе».

Васютин долго играл за скандинавские клубы, особенно успешно за финский «Лахти». Ушел в аренду еще в августе 2016-го и даже отметился забитым мячом после подачи в штрафную. Сравнял счет в дебютной игре против «ПК-35» (1:1). В 2017-м его признали лучшим вратарем чемпионата Финляндии.

Потом Васютин играл за норвежский «Сарпсборг» и шведский «Юргорден», но «Зенит» так и не впечатлился. До сих пор в глубоком в запасе, только сейчас Семак дал ему шанс.

Зенит – Динамо 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:5
Дата проведения
15 марта, 20.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 1, автогол Васютин, 1:1 – 36 Бакаев.
ЗенитКараваев (Адамов, 90), Чистяков, Дуглас Сантос (Круговой, 90), Васютин, Ренан, Кузяев, Бакаев (Сутормин, 85), Клаудиньо, Вендел, Мантуан (Ерохин, 85), Кассьерра (Мостовой, 72).
ДинамоПаршивлюк (Даса, 90), Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Фомин, Нгамале (Лесовой, 90), Норманн, Захарян (Гагнидзе, 46), Тюкавин (Грулев, 77), Гладышев (Макаров, 69).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Предупреждения:
Бакаев (70), Скопинцев (76), Кузяев (79).

Бесплатные билеты на «Зенит» раздают через школы и бюджетные организации. Вот доказательства

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Молодцы хоть кто то смог
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sickboy
Ответ Stas Politik
Ты не рад за Динамо, а счастлив потому, что Зенит проиграл. Называй вещи и личную желчь своими именами 😉
Искренне рад за Динамо! С Победой! Рад, что Зенит проиграл. (Болельщик Динамо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Гор
Зенит так в игру и не вошел. За все 90+ минут и серию пенальти.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Politik
Ответ Злой Руся
Как же мне плевать, во что ты там веришь и нет, если бы ты знал))
Радость от победы исторически главного противника?))
Какой из тебя болельщик тогда получается, ёлки палки)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jayokocha
Илья Панаев, ты вообще матч смотрел?! Кроме рикошета на 12 секунде, в игре команд было много интересных моментов,в том числе и в игре Васютина, например в конце матча и хорошей игре в серии пенальти. А ты взял скопировал информацию с Википедии и выдал ее за анализ матча.

Откуда таких журналистов набирают?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злой Руся
Ответ Stas Politik
Плюсодрочерский комментарий пошёл, да?) В стиле спортса как раз. Может быть, на троечку потянет. Не верю в то, что ты не рад поражению Зенита, ибо такие, как ты, всегда что только и делают, как пишут после матчей: «с детства за Ахмат»)) Это же как надо низко пасть, чтобы радоваться победе исторически главного врага за всё время? Объясни мне хотя бы этот факт. А теперь гуляй смело))
Как же мне плевать, во что ты там веришь и нет, если бы ты знал))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heropontus
Ответ nanogerakl
Снова Зенит сливает Кубок, чтобы сосредоточиться на чемпионате.
Ох уж эти сказочники! (с)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Politik
Ответ Злой Руся
Желчь тут только у тебя. Ты мне напомнил мем, где ученик на уроке сидит, у которого вены вздулись на лице . Приписка к мему - ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ!))
Плюсодрочерский комментарий пошёл, да?) В стиле спортса как раз. Может быть, на троечку потянет. Не верю в то, что ты не рад поражению Зенита, ибо такие, как ты, всегда что только и делают, как пишут после матчей: «с детства за Ахмат»))

Это же как надо низко пасть, чтобы радоваться победе исторически главного врага за всё время? Объясни мне хотя бы этот факт. А теперь гуляй смело))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Timiko
Победили в игре против кукулянов-кукуляков
Обесценивайте, обесценивайте. Но всё равно ж больно ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злой Руся
Ответ Stas Politik
Ты не рад за Динамо, а счастлив потому, что Зенит проиграл. Называй вещи и личную желчь своими именами 😉
Желчь тут только у тебя.
Ты мне напомнил мем, где ученик на уроке сидит, у которого вены вздулись на лице .
Приписка к мему - ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ!))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ nanogerakl
Снова Зенит сливает Кубок, чтобы сосредоточиться на чемпионате.
С отрывом в 8 очков? Как-то мелко уже.))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nanogerakl
Снова Зенит сливает Кубок, чтобы сосредоточиться на чемпионате.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Казаков
Ответ deepinmyass
Объективно Динамо играли лучше, я как недолюбливающий обоих утверждаю. Заслуженный результат. Ну и рад за Паршивлюка, чего греха таить.
Динамо играло крайне плохо, ошибка за ошибкой. Но Зенит играл ещё хуже.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Politik
Ответ deepinmyass
Объективно Динамо играли лучше, я как недолюбливающий обоих утверждаю. Заслуженный результат. Ну и рад за Паршивлюка, чего греха таить.
Терпеть не могу, когда люди нагло врут в лицо и подлизываются к тем, кого сами часто презирают. В случае с первым комментарием это на лицо.

Что по игре: обе команды сыграли в абсолютно убогий футбол, в котором Зенит был ещё более отвратным.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
В принципе матч стоило закончить на этом - high point безусловная.

Впрочем, серия пенальти тоже неплоха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Динамо с победой! Заслужили сегодня. Понравилось, как они играли. А вот Зенит... "Так играть не можно" (с).

P.S. Надеюсь, Зенит возьмет убедительный реванш в чемпионате ;)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
Динамовцы молодцы, достойно смотрелись, а в концовке вообще Зенит задавили. Заслуженная победа
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deepinmyass
Ответ Stas Politik
Ты не рад за Динамо, а счастлив потому, что Зенит проиграл. Называй вещи и личную желчь своими именами 😉
Объективно Динамо играли лучше, я как недолюбливающий обоих утверждаю. Заслуженный результат. Ну и рад за Паршивлюка, чего греха таить.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Politik
Ответ Злой Руся
Искренне рад за Динамо! С победой! ( Болельщик Спартака)
Ты не рад за Динамо, а счастлив потому, что Зенит проиграл. Называй вещи и личную желчь своими именами 😉
+5
-11
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deca
Динамо справедливо проходит дальше
Отличная концовка второго тайма и серия пенальти. Удачи со СМ
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Timiko
Победили в игре против кукулянов-кукуляков
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marco -81
Почему это не рядом с Хвичей!!!!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
Ответ Злой Руся
Искренне рад за Динамо! С победой! ( Болельщик Спартака)
Достойно сыграли Динамики. С победой.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Филипп Юзбашев
Поздравляю Ребят!!! Даже 12 игрок им не помог!)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злой Руся
Искренне рад за Динамо! С победой! ( Болельщик Спартака)
+36
-9
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий