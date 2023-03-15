«Динамо» забило «Зениту» за 12 секунд! Кажется, это самый быстрый гол в Кубке
От спины резервного вратаря Васютина.
«Динамо» стремительно ворвалось в кубковую встречу с «Зенитом»: москвичи забили уже на 12-й секунде!
Московский клуб развел с центра поля и после двух передач Нгамале пробил низом с дальней дистанции. Мяч попал в штангу, а затем ударился о спину Александра Васютина (да, Кержаков в запасе) и заскочил в сетку.
Это самый быстрый гол в нынешнем розыгрыше Кубка России. До этого лучший результат был у Ильзата Ахметова, который забил «Локомотиву» на 15-й секунде. Тогда был отбор в центре поля, пас Ионову – и Алексей набросил на вбежавшего в штрафную Ахметова.
Но в РПЛ тратили еще меньше времени: в октябре 2022-го нападающий «Краснодара» Олусегун забил «Ростову» уже на 9-й секунде. Он повторил рекорд чемпионата России, который принадлежит Алексею Бычкову, форвард «Шинника» вонзил «Ротору» в августе 1999 года.
Еще отметим Эммануэля Эменике: нападающий «Спартака» забивал на 10-й секунде, в сезоне-2012/13 не повезло «Алании». 10 лет этот результат был лучшим для РПЛ.
За Васютина особенно грустно – он сыграл за «Зенит» впервые с 2020-го
Резервному вратарю питерцев уже 28, он воспитанник клуба, но провел за клуб только 3 матча. Васютин впервые сыграл за «Зенит» после возвращения из шведского «Юргордена». Выходил еще летом 2020-го – и теперь настолько нелепый автогол.
Сергей Семак объяснил смену вратарей: «Совокупность факторов. Достаточно плотный календарь. Мы дали Мише Кержакову отдохнуть. Ну, и Саша Васютин хорошо проявил себя и получил возможность выйти в основном составе».
Васютин долго играл за скандинавские клубы, особенно успешно за финский «Лахти». Ушел в аренду еще в августе 2016-го и даже отметился забитым мячом после подачи в штрафную. Сравнял счет в дебютной игре против «ПК-35» (1:1). В 2017-м его признали лучшим вратарем чемпионата Финляндии.
Потом Васютин играл за норвежский «Сарпсборг» и шведский «Юргорден», но «Зенит» так и не впечатлился. До сих пор в глубоком в запасе, только сейчас Семак дал ему шанс.
- Дата проведения
- 15 марта, 20.00, «Газпром Арена»
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Зенит –
Караваев (Адамов, 90), Чистяков, Дуглас Сантос (Круговой, 90), Васютин, Ренан, Кузяев, Бакаев (Сутормин, 85), Клаудиньо, Вендел, Мантуан (Ерохин, 85), Кассьерра (Мостовой, 72).
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Динамо –
Паршивлюк (Даса, 90), Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Фомин, Нгамале (Лесовой, 90), Норманн, Захарян (Гагнидзе, 46), Тюкавин (Грулев, 77), Гладышев (Макаров, 69).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Бесплатные билеты на «Зенит» раздают через школы и бюджетные организации. Вот доказательства
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Какой из тебя болельщик тогда получается, ёлки палки)))
Откуда таких журналистов набирают?
Это же как надо низко пасть, чтобы радоваться победе исторически главного врага за всё время? Объясни мне хотя бы этот факт. А теперь гуляй смело))
Ты мне напомнил мем, где ученик на уроке сидит, у которого вены вздулись на лице .
Приписка к мему - ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ!))
Что по игре: обе команды сыграли в абсолютно убогий футбол, в котором Зенит был ещё более отвратным.
Впрочем, серия пенальти тоже неплоха.
P.S. Надеюсь, Зенит возьмет убедительный реванш в чемпионате ;)
Отличная концовка второго тайма и серия пенальти. Удачи со СМ