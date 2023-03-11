«Арена Химки», Байкал, озеро в Магадане и еще 7 самых тихих мест России 🤫

Красивая подборка с оттенком печали.

Матч «Химок» и «Торпедо» посмотрели 207 зрителей (цифра дна). На «Арене Химки» было так умиротворенно, что теперь стадион можно смело включать в подборки самых тихих мест России.

Как бы такая могла выглядеть? Мы предположили.

Ольхон, крупнейший остров озера Байкал

Озеро Джека Лондона, Магадан

Озеро Кезенойам, Чечня

Кунгурская ледяная пещера, Пермский край

Плато Путорана, Красноярский край

Гора Большой Богдо, Астраханская область

Гамсутль, Дагестан

Хибины, Мурманская область

Столбы выветривания, Республика Коми

«Арена Химки», Московская область

Рассказывайте и о других прекрасных тихих местах, где вы бывали или мечтаете побывать. И о том, что думаете про такую грандиозную посещаемость.

Фото: Телеграм-канал Артема Терентьева; globallookpress.com/Serguei Fomine/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press; commons.wikimedia.org/Sergei siluyanov, Lite; РИА Новости/Саид Царнаев, Игорь Катаев, Валерий Мельников, Абдула Магомедов, Юрий Лушин