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«Арена Химки», Байкал, озеро в Магадане и еще 7 самых тихих мест России 🤫

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Красивая подборка с оттенком печали.

Матч «Химок» и «Торпедо» посмотрели 207 зрителей (цифра дна). На «Арене Химки» было так умиротворенно, что теперь стадион можно смело включать в подборки самых тихих мест России. 

Как бы такая могла выглядеть? Мы предположили. 

Ольхон, крупнейший остров озера Байкал

Озеро Джека Лондона, Магадан

Озеро Кезенойам, Чечня

Кунгурская ледяная пещера, Пермский край

Плато Путорана, Красноярский край 

Гора Большой Богдо, Астраханская область

Гамсутль, Дагестан

Хибины, Мурманская область

Столбы выветривания, Республика Коми

«Арена Химки», Московская область 

Рассказывайте и о других прекрасных тихих местах, где вы бывали или мечтаете побывать. И о том, что думаете про такую грандиозную посещаемость. 

207 человек на матче РПЛ! 207! Цифра дна

Фото: Телеграм-канал Артема Терентьева; globallookpress.com/Serguei Fomine/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press; commons.wikimedia.org/Sergei siluyanov, Lite; РИА Новости/Саид Царнаев, Игорь Катаев, Валерий Мельников, Абдула Магомедов, Юрий Лушин

35 комментариев

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Советский Комиссар
Ответ CoMoBo3
А можно деньги в школы, дороги и больницы? 😎
левачок, у нас дети на улице вместо школ?
посмотри на м12, тавриду, дороги росавтодора
больниц тоже нет, все стухли
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And-Rover
Минус - мало зрителей, плюс - стадион всегда востребован.

Нужна посещаемость приличная и будет ок.

Можно было бы бонусом стадион в Саранске включить.
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sanek_rabona
Зачет! И спасибо за фото красивых мест нашей природы.
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Derek Apple
Жёстко потролили)
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Vovan94
Дилетант придумал название. Депутат сказал бы " 10 самых безопасных мест в России" 👍
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0
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Егор Крид58
🤣🤣🤣
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Макинтош Шевченко
Ответ Илья Савчук
просто топовая статья
чем?
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-3
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Аталанта расправила плечи
В антураже Лужников этот матч смотрелся бы ещё вкуснее.
+4
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Макинтош Шевченко
Ответ idemidov
Ольхон, Богдо, Хибины, Кунгурские пещеры так-то довольно популярные туристические места :-) Столбы Мань-Пупунёр в общем тоже. Вот до плато Путорана уже мало кто добирается. Как и до домашек Торпедо.
скоро на ольхоне опять будет жужание китайцев) автор решил хайпануть, но обделался как половина хайперов спортса
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-2
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idemidov
Ольхон, Богдо, Хибины, Кунгурские пещеры так-то довольно популярные туристические места :-)
Столбы Мань-Пупунёр в общем тоже. Вот до плато Путорана уже мало кто добирается. Как и до домашек Торпедо.
+9
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+9
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Сим Сим
И КТО за это ответит? Имена авторов мудрого фан айди в студию, пожалуйста.
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PsichoEscape
Ответ Enotaz24
На Путорана я был. Прекрасное место. А рыбалка какая...эх. Тоскую по Сибири.
В каком году?
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Enotaz24
На Путорана я был. Прекрасное место. А рыбалка какая...эх. Тоскую по Сибири.
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+10
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Инесса-Баронесса Костюченко
Была в 3-х из 7. Кунгурская пещера, Хибины, Арена Химки.
+1
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Ник Гре
Зато у "Арена Химки" козырное преимущество - доступность!
Нужно только оформить "Фан-Уйди" и получить бесплатный билет.
В общем, Спортсвру, вы не на ту мельницу воду льёте. 😂
* мда, последнее фото - унылейшее зрелище...
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Burel
прям, как на зенит в первой лиге до прихода газпрома
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Nikita1981
"Вдоль дороги мёртвые с косами стоят, и тишина"
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Jan Paskel
Хотелось бы взять термос, палатку, и на Плато Путорама
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Redmurza
Какие же все же у нас красивые места есть, непочатый край простора для туризма. Такие заповедные места! Вот почему, почему в тех же Химках не построить хотя бы отель!
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Советский Комиссар
Ответ ZONE85
Играть зимой это вторая проблема, но в целом не согласен, футбол интересно смотреть даже нашего уровня. А фанаты молодцы! Вот так и надо бороться со всеми тупыми инициативами, не только в спорте, дружно и сообща. Я летом тоже не пойду на любимую команду, пока это говно не отменят.
Футбол необоснованно много расходов имеет на бюджет
Отсюда и банкротов дофига
Под отмену футбола российского в мире как раз шанс обнулиться и начать грубо говоря с 0
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CoMoBo3
Ответ Советский Комиссар
Как бы спортсовские не хотели, но футбол в России не нужен на таком финансировании на котором сейчас, урезаем бабло в рпл до уровня болгарского чемпионата и все деньги в хоккей, который реально сможет зарабатывать и уходить в + Кстати думаю даже без фануйди на этом зрелищном матче в 0 градусов на убогой арене собралось бы тысячи полторы людей
А можно деньги в школы, дороги и больницы? 😎
+4
-1
+3
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Arty K.
Великолепный троллинг, прям душа радуется
+5
-1
+4
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GregWS
Требую запретить посещение матчей РПЛ всем кто был на поле и в составе команд матча Торпедо-Урал, включая тренеров --- МАТЕРЯТЬСЯ на весь стадион!

Терюшков не спи!
+5
-1
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
На фоне предыдущих картинок стадион выглядит не так живописно
+3
0
+3
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Segden
Узнал много нового - какие красивые места оказывается. Ну кроме последнего.
+11
-1
+10
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