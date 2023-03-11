207 человек на матче РПЛ! 207! Цифра дна

Ох.

19-й тур РПЛ открылся грустным зрелищем . На игру «Торпедо» – «Урал» в Химках пришли 207 человек – очередная победа Fan ID.

«Арена Химки», вмещающая 18636 человек, заполнилась чуть больше, чем на процент. Тоска.

Фотографии, которых лучше бы не было.

Это один из самых низкопосещаемых матчей в истории элитного российского футбола. Фиксируем безнадегу.

•‎ На 6 домашних матчах «Торпедо-2» (играет во Второй лиге) этого сезона посещаемость была выше! Играют в Долгопрудном на стадионе «Салют».

•‎ Средняя посещаемость «Тамбова» в РПЛ в сезоне-2020/21 составляла 4759 человек – в 23,5 раза больше, чем на «Торпедо» – «Урал». А ведь клуб играл на «Мордовия Арене» в Саранске – 400 км от Тамбова.

•‎ «Тосно», в сезоне-2017/18 игравший на «Петровском», собирал на домашних матчах РПЛ в среднем 5654 человека – в 28 раз больше, чем на «Торпедо» – «Урал».

• На игру Первой лиги «Шинник » – «Ротор» в Химках в 2020-м собралось 1000 зрителей! В пять раз больше, чем на «Торпедо» – «Урал». Хотя играли клубы из Ярославля и Волгограда.

• Липецкий «Металлург» (Первая лига), который в 2021-м вынужденно переехал в Химки из-за состояния своего поля, собрал 270 человек на игру с «Акроном», а на матч с «Томью» аж 500. То есть больше, чем «Торпедо» на субботнюю встречу РПЛ!

•‎ Меньше тысячи зрителей собирались на «Химки Арене» четыре года назад. В 2019-м на игру четвертьфинала Кубка России между «Арсеналом» и «Оренбургом» пришли 740 человек. Но это все равно в 3,5 раза больше, чем на «Торпедо» – «Урал».

•‎ Только 8 матчей ФНЛ этого сезона собрали меньше зрителей, причем в половине случаев матчи проводились на нейтральных полях.

•‎ Российские спортивные федерации редко публикуют данные о посещаемости внутренних турниров, но, например, женская гандбольная «Балтийская Заря» из Петербурга собрала в этом сезоне 500 человек на игру против «Ростова».

•‎ На игре «Родины-2» и «Кванта» на стадионе «Спартаковец» в этом сезоне собрался 21 человек. Есть куда стремиться!

В общем, в Химках было очень тоскливо. Зато безопасно.

Но это не антирекорд

В сезоне-2014/15 игра 26-го тура РПЛ между «Уфой» и «Мордовией» проходила в Перми и собрала 200 зрителей. Клуб из Башкортостана играл вне дома, потому что ждал завершения строительства стадиона «Нефтяник».

Фото: torpedo.ru; fc-ural.ru; Артем Терентьев; РИА Новости/Юрий Лушин