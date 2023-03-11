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207 человек на матче РПЛ! 207! Цифра дна

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Ох.

19-й тур РПЛ открылся грустным зрелищем . На игру «Торпедо» – «Урал» в Химках пришли 207 человек – очередная победа Fan ID.

«Арена Химки», вмещающая 18636 человек, заполнилась чуть больше, чем на процент. Тоска. 

Фотографии, которых лучше бы не было. 

Это один из самых низкопосещаемых матчей в истории элитного российского футбола. Фиксируем безнадегу.

•‎ На 6 домашних матчах «Торпедо-2» (играет во Второй лиге) этого сезона посещаемость была выше! Играют в Долгопрудном на стадионе «Салют». 

•‎ Средняя посещаемость «Тамбова» в РПЛ в сезоне-2020/21 составляла 4759 человек – в 23,5 раза больше, чем на «Торпедо» – «Урал». А ведь клуб играл на «Мордовия Арене» в Саранске – 400 км от Тамбова.

•‎ «Тосно», в сезоне-2017/18 игравший на «Петровском», собирал на домашних матчах РПЛ в среднем 5654 человека – в 28 раз больше, чем на «Торпедо» – «Урал».

• На игру Первой лиги «Шинник » – «Ротор» в Химках в 2020-м собралось 1000 зрителей! В пять раз больше, чем на «Торпедо» – «Урал». Хотя играли клубы из Ярославля и Волгограда. 

• Липецкий «Металлург» (Первая лига), который в 2021-м вынужденно переехал в Химки из-за состояния своего поля, собрал 270 человек на игру с «Акроном», а на матч с «Томью» аж 500. То есть больше, чем «Торпедо» на субботнюю встречу РПЛ! 

•‎ Меньше тысячи зрителей собирались на «Химки Арене» четыре года назад. В 2019-м на игру четвертьфинала Кубка России между «Арсеналом» и «Оренбургом» пришли 740 человек. Но это все равно в 3,5 раза больше, чем на «Торпедо» – «Урал».

•‎ Только 8 матчей ФНЛ этого сезона собрали меньше зрителей, причем в половине случаев матчи проводились на нейтральных полях. 

•‎ Российские спортивные федерации редко публикуют данные о посещаемости внутренних турниров, но, например, женская гандбольная «Балтийская Заря» из Петербурга собрала в этом сезоне 500 человек на игру против «Ростова». 

•‎ На игре «Родины-2» и «Кванта» на стадионе «Спартаковец» в этом сезоне собрался 21 человек. Есть куда стремиться!

В общем, в Химках было очень тоскливо. Зато безопасно. 

Но это не антирекорд

В сезоне-2014/15 игра 26-го тура РПЛ между «Уфой» и «Мордовией» проходила в Перми и собрала 200 зрителей. Клуб из Башкортостана играл вне дома, потому что ждал завершения строительства стадиона «Нефтяник». 

Фото: torpedo.ru; fc-ural.ru; Артем Терентьев; РИА Новости/Юрий Лушин

132 комментария

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gerd111
Кстати говоря, а полученные убытки вследствие фан уйди на кого повесят? Ах, да о чём же я.
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Олег Кузнецов
Ответ Helge
Вот они настоящие болельщики! Ни какие-нибудь там было фаны, которым только шуметь и драться. Наконец-то приходят истинные ценители футбола, семьями, для проведения культурного досуга. Браво, депутатам!
Депутаты добились своего. Теперь на трибунах тишина и порядок. Осталось только болельщикам совсем запретить посещать матчи и тогда полный и окончательный порядок настанет.
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sheva1976
слава Бону, люли хоть своими делами занимаются, а не ходят на этот говнофутбол
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muslim95
,фанайди тут не причем, сама вывеска матча просто тоска, в холодный день никто не попёрся на этот матч
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blaugrana_man
Погода плохая не иначе)
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Raul Bloodworth
Цифра дна
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enemy13
Может просто все мужики-болельщики в сво уехали, да и приходить некому?)
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ostermanius daniel
Пол года не смотрел футбол. Зачем вообще эти фан айди и как они работают?
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Советский Комиссар
Ответ Нафал Сулейманов
На языке новояза: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АНШЛАГ))
новиоп про новояз задвигает
топ рофл этого дня
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Max Zhomkov
Ответ Consul of Football
Выйдет в РПЛ и перестанет, не волнуйся.
кстати если Балтика выйдет в РПЛ то я прогнозирую у них нормальную посещаемость , если сейчас ходит 15к , то в РПЛ с фан айди будет ходить примерно 10к, из-за повышенного интереса, тем более будут приезжать такие команды как Зенит, Спартак ЦСКА Динамо
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Jii Gee
Ответ di Malkovich
Не сочтите за зануду, но 207 - это не цифра, а число. Цифрами называют систему знаков, при помощи которых записывают конкретное число. В данном случае цифры - это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Здесь под цифрой понимается обозначение числа. Не конкретное количество, а само число, выраженное через цифру. Тут нужно подумать чуть дальше чем просто понудить.
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sashka_mvp
У меня на свадьбе было больше)
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Pol Belov
"Цифра дна" - а заодно и дно русского языка... цифр всего 10 (от 0 до 9), а то, что они обозначают - это числа... это все равно, что о слове сказать - "буква" предложения...
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Айвенго
Надо обязать ходить на футбол депутатов от Единой России. Посещаемость вырастит вдвое!
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ant_dammit
Ответ Consul of Football
Выйдет в РПЛ и перестанет, не волнуйся.
есть друзья в активном движе Балтики - они ой как НЕ хотят выходить в вышку
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Владислав Романов
Ответ Нафал Сулейманов
На языке новояза: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АНШЛАГ))
отрицательный стадион
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Сергей Бурда
Ответ Consul of Football
Выйдет в РПЛ и перестанет, не волнуйся.
Зачем такая команда как Торпедо еще выходит на поле ? Посмотрите уровень мастерства всех игроков. Трижды подряд не могут подать угловой. причем два разных игрока. мяч выбивается в аут. очередной мастер Торпедо руками вбрасывает мяч прямо в ноги сопернику. мяч подается в штрафную Торпедо, защитник без борьбы срезает мяч на угловой. Подача - вратарь пропускает мяч, летящий ему в руки. Рикошет и защитник не может вынести мяч. Отскок игроку Урала, мяч в пустых воротах. И на какой футбол в исполнении Торпедо надо приходить смотреть болельщикам?. какая посещаемость? Снимитесь с турнира. Позор !!!
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Utilizator Ice
Проверка на популярность этого вида спорта и команд.
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Michael_Monza
Ответ sam2four
Уберут только после падения режима. Иначе, если дадут заднюю, это как сигнал всем остальным: и мы прогнемся, надо лишь надавить! А это для них - смерти подобно.
выкидышь навального, какого режима. Совсем мозги ссохли от западной пропаганды.
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VintDV
Какой футбол такая и посещаемость!🤗 ФанИД конечно добавило свои 20-30% отсутствующих, но всё таки уровень футбола изначально отпугивает людей. А то что Эти Чинуши фигней и распилом с этим ЙэФаном занимаются это и так понятно. Но это не ново🙃
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Michael_Monza
Когда уже спортс признают инагентом. На ровном месте разгоняют. На эту помойку московскую в эту пердь и без фанайди не поехали бы люди. Ну может на 100 человек было бы больше.
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Владислав Романов
Не знаю как вы, но я сейчас, как никогда, чувствую себя в безопасности, сидя на диване перед телевизором😁
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justbored
Ответ МТБ
Я когда-то так в кино ходил. Выбирал сеансы, где статистически не ожидалось много людей. Оень часто попадал на залы 10-20 человек, реально были случаи, когда я буквально один в зале смотрел фильм. Было прикольно. Но футбол не кино. Его, конечно, можно и дома посмотреть, но топать на пустой стадион, это такое себе
Да ну я шутил, понятное. (Ответственные за безопасность сотрудники тебе отравят любое потенциальное удовольствие в любом случае.)
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Max Zhomkov
приз зрительских симпатий уходит юзеру @JFT96 с комментарием "на 207 больше чем ожидалось" 🤣🤣
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Александр Смирнов
Ответ ESHEIIR
Благодаря fan id теперь никто не бросается бананом в игроков, ой подождите это было в другом матче с fan id
да не было в Ульяновске фанайди... Но и без него быстро нашли
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