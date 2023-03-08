ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира

Fan ID Fan ID
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Владимир Путин Владимир Путин
Ари Ари
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Не видит минусов в России.

37-летний экс-форвард сборной России Ари доигрывает в Бразилии и параллельно активно общается с российскими медиа. Недавно бразилец высказался в поддержку Fan ID.

«В Бразилии нет паспорта болельщика, у нас очень часто происходят драки на трибунах и расистские кричалки. Конечно, я считаю, что у вас придумали хороший, умный закон, потому что, если Fan ID обеспечит безопасность на трибунах, то это будет очень хорошая система. Обязательно оформил бы себе эту карту, потому контроль фанатов на трибуне – супер. Я поддерживаю решение государства ввести карту болельщика. Хотел бы, чтобы в Бразилии тоже это было», – рассуждал футболист.

О чем еще Ари говорит с журналистами? За год было много мыслей! 

Путин – красавчик, все начала Америка, бразильцы и россияне – братья

Ари поддерживает российскую власть и хвалит Россию как страну.

•‎ Апрель 2022-го: «Я думаю, все начала Америка. Российский президент всегда делал все лучшее для России, я его очень уважаю».

•‎ Сентябрь 2022-го: «Владимир Путин – хороший человек, настоящий красавчик! Я в Бразилии об этом тоже всегда говорил. У меня все спрашивали о том, как жить в России и какие проблемы могут быть. Я всегда отвечал, что все хорошо и никаких проблем нет.

То, что хочет сделать Путин, он всегда сделает, все осуществит! И это будет правильным решением. Зеленский всегда только разговаривает, сидит и ничего не делает, совершает ошибки. Я русский, я всегда буду болеть за Россию!

Считаю, что Путин – лучший президент в мире за последнее время. Если бы в Бразилии президентом был такой человек, как Путин, эта страна была бы совершенно другой, стала бы намного лучше. Есть плохие президенты, а есть Путин – хороший президент».

•‎ Октябрь 2022-го: «В каждом клубе были свои плюсы. Неважно, какой город, потому что я люблю Россию! Это лучшая страна мира, как и столица – лучшая. В этой стране ведется работа 24/7, очень красиво, не вижу никаких минусов».

•‎ Ноябрь 2022-го: «Крым – это Россия. Рано или поздно он должен стать частью нашей страны не только территориально, но и как спортивный субъект. Главное, чтобы как можно скорее закончились все конфликты и чтобы политика не влияла на спорт».

•‎ Февраль 2023-го: «Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией. В Бразилии хорошее отношение к россиянам, никакого негатива нет, все в основном любят вашу страну. Я много раз видел высказывания [президента Бразилии] Лулы да Силвы, он поддерживает российский народ и вашего президента. У наших стран хорошие отношения.

Бразильцы и россияне похожи – русские, правда, чуть закрытый народ, а мы более открытый. Я вообще согласен с мнением, что бразильцы и россияне – братья. Если состоится матч между сборными Бразилии и России, у команды Карпина будут хорошие шансы на победу, я думаю».

РПЛ – 4-я лига в мире, «Зенит» мог выиграть ЛЧ, Россия дошла бы до полуфинала ЧМ-2022

Не менее активно Ари топит за отечественный спорт.

•‎ Июнь 2022-го: «Считаю несправедливым отстранение российского футбола от международных соревнований. Чистая политика. Молюсь, чтобы это закончилось как можно скорее. Спорт помогает осуществить мечты многих клубов и мальчишек, как и игры в еврокубках».

•‎ Ноябрь 2022-го: «Несомненно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре – я в этом не сомневаюсь. Этот мундиаль показал, что и слабые, и сильные команды проигрывают. Футбол – непредсказуемый вид спорта. После ЧМ-2018 Россия стала сильнее. Уверен, команда Карпина дошла бы полуфинала в Катаре.

Матчи против Таджикистана и Узбекистана я не смотрел, видел только итоговый счет. Валерий Карпин – один из лучших тренеров в России. Мне приятно, что он тренирует национальную команду и вызывает молодежь. Его работа в «Ростове» – топ, потрясающий результат».

•‎ Январь 2023-го: «Удивлен, что УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в соревнования. Думал, скоро все будет хорошо.

Уедут ли легионеры? Я так не считаю, так как большинство из них играют за большие клубы, а это важный фактор. Например, за «Спартак» и «Зенит». Не забывайте, что у них высокая зарплата в России, вряд ли кто-то сможет заманить их деньгами, немногие европейские клубы будут готовы предложить такие же условия.

Лично для меня лучшая лига в мире – АПЛ, а дальше идут Бундеслига, Примера, РПЛ и Эредивизи. Чемпионат России – четвертая лига в мире по уровню футбола. Уверен, вы будете только процветать – нужно немного подождать».

•‎ Февраль 2023-го: «Допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, если бы российские команды принимали участие в еврокубках. У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы.

В чемпионате Бразилии «Зенит» боролся бы с «Фламенго» и «Палмейрас» за первую строчку – это самые сильные команды. Возможно, «Зенит» был бы среди лучших трех команд лиги».

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Сергей Бобылев, Алексей Филиппов; AFP/Mike Kireev

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roma Spirit
Ответ Pasha Giggz
С Fan id перебор, конечно. Люди на футбол и ходят для того, чтобы выпустить пар и покричать всякую фигню. Игроки за свои бабки могли бы потерпеть. Плюсом за расизм сейчас принимают, что угодно. Неправильно это. Вот я на футбол раз в год по обещанию хожу. То бишь вот захотел в день инры пойти, а там эта бюрократия. Да в какой то момент я сломаюсь, но не сразу. Раза три брошу и обматерю эту цифровизацию, три раза отложу на потом, три раза полез юу на гос. услуги, но уткнусь в очередной бред на спортсе. И лет через 10 дойду до стадиона, где никогда никого, кроме арбитра матча не оскорблял, но поматерить судью - это святое. А вот Фан ид - это нечестно по отношению к простым болельщикам
мразь)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roma Spirit
Ответ Pasha Giggz
С Fan id перебор, конечно. Люди на футбол и ходят для того, чтобы выпустить пар и покричать всякую фигню. Игроки за свои бабки могли бы потерпеть. Плюсом за расизм сейчас принимают, что угодно. Неправильно это. Вот я на футбол раз в год по обещанию хожу. То бишь вот захотел в день инры пойти, а там эта бюрократия. Да в какой то момент я сломаюсь, но не сразу. Раза три брошу и обматерю эту цифровизацию, три раза отложу на потом, три раза полез юу на гос. услуги, но уткнусь в очередной бред на спортсе. И лет через 10 дойду до стадиона, где никогда никого, кроме арбитра матча не оскорблял, но поматерить судью - это святое. А вот Фан ид - это нечестно по отношению к простым болельщикам
гандона кусок пишет тут ещё что-то
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roma Spirit
Ответ Pasha Giggz
Попрошу не указывать мне, чем и где я должен заниматься и читать хотя бы комментарий, на который отвечаете. А так вы правы. Всё из-за тех людей, кто раз в 10 лет посещает матчи погрызть семечки. А в целом скажу так, что деньги свои я заплатил и имею право выражать любую оценку происходящего на поле. Извиняюсь, но футбол - не театр. Сюда не за созерцанием и метафизикой порой приходят люди.
и вообще я просто провоцирую, мне по х
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FUFAYKIN
А он точно знает русский язык, и понимает смысл слов, которые произнес?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roma Spirit
Ответ Pasha Giggz
Попрошу не указывать мне, чем и где я должен заниматься и читать хотя бы комментарий, на который отвечаете. А так вы правы. Всё из-за тех людей, кто раз в 10 лет посещает матчи погрызть семечки. А в целом скажу так, что деньги свои я заплатил и имею право выражать любую оценку происходящего на поле. Извиняюсь, но футбол - не театр. Сюда не за созерцанием и метафизикой порой приходят люди.
я свои деньги тоже заплатил и имею право харю тебе начистить, если твои семки на меня попадут....чмо
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Туник
Похоже,у гроссмейстера Карякина появился достойный конкурент.Нужно же отрабатывать получение российского гражданства!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bsanchezb
Ответ Darkmouse
Какие на фиг гражданские свободы? Вы на Западе вообще жили? Там зарегулировано все, вплоть до лицензий на сбор грибов и запрета жить на дачных участках. Я уже и не говорю про "полицию мысли". Нравится - велком туда и забудьте про "тоталитарный Мордор".
Ну да, сбор грибов это же главная человеческая потребность!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathember
Какой же это патриот, это подхалим! Чем больше таких, тем сильнее в этой дымовой завесе будем сидеть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нейтральный критик
Ответ несахар
Есть такое явление, когда человек из-за своей слабости и инфантильности психологически остро нуждается в сильной руке, в образе, который неосознанно наделяется сильным характером. Такому человеку психологически комфортнее, когда он верит, что на свете есть сильный человек, который, как ему кажется, типа что-то там защищает или отстаивает. Это мышление ребенка, который нуждается в защите.
А как же сиделец N со своей поддержкой, это другое?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Банан этому правдорубу!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нейтральный критик
Ответ Glukinho
что ж, это его мнение, мы должны его уважать.
Лучший комментарий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pasha Giggz
Ответ Roma Spirit
пар в бане выпускай, из-за таких и ввели фанайди
Попрошу не указывать мне, чем и где я должен заниматься и читать хотя бы комментарий, на который отвечаете. А так вы правы. Всё из-за тех людей, кто раз в 10 лет посещает матчи погрызть семечки. А в целом скажу так, что деньги свои я заплатил и имею право выражать любую оценку происходящего на поле. Извиняюсь, но футбол - не театр. Сюда не за созерцанием и метафизикой порой приходят люди.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
natetinain
а ведь русофоб этот ари. какая там еще апл лучшая в мире? все знают, что лучшая лига в мире - фнл.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stt
Он не виноват, его Тарасов укусил.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарлыков
Хороший стендапер, смешные панчлайны!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Jones
А где он жил в России и что видел, кроме элитных кварталов и гламурной тусовки?
Конечно, у человека может быть любое мнение, но оно всегда имеет какие-то основания, и иногда просто нет возможности для объективной оценки ситуации, и человек этого не понимает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darkmouse
Ответ Павел Гребнев
Уничтожить все зачатки политических институтов это, конечно, из-за любви к родине и народу, а не сугубо личные интересы. Сердобольный автократ ведет борьбу с прогнившей мировой системой, и поддерживают его в ней процветающие и наделенные гражданскими свободами Эритрея, Иран, Северная Корея...
Какие на фиг гражданские свободы? Вы на Западе вообще жили? Там зарегулировано все, вплоть до лицензий на сбор грибов и запрета жить на дачных участках. Я уже и не говорю про "полицию мысли". Нравится - велком туда и забудьте про "тоталитарный Мордор".
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маршал Ней
Интересно, получив гражданство РФ Ари сдал свой бразильский паспорт (вопрос риторический и не требует ответа).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakkmk
В заголовке какие-то крайности.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Люблю тебя, родная Русь.
Но жить в России воздержусь.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Растиньяк
Когда у тебя есть бабки в России, которые, тем более, капают из бюджета, в России действительно нет минусов, учитывая, какие здесь налоги
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Гребнев
Уничтожить все зачатки политических институтов это, конечно, из-за любви к родине и народу, а не сугубо личные интересы. Сердобольный автократ ведет борьбу с прогнившей мировой системой, и поддерживают его в ней процветающие и наделенные гражданскими свободами Эритрея, Иран, Северная Корея...
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rubilov
В Думу этого господина!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
несахар
Ответ eltempo87
Комментарий удален модератором
А ведь как кардинально поменялась риторика...
Было: Киев за три дня. Киев падёт через пару дней.
Стало: Против нас воюет коллективный Запад. Их цель - развал России. А нас то за что?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Andreev
РПЛ слабее даже бельгийского и австрийского чемпионата. Про Нидерланды с Португалией вообще молчу. Какое четвертое место???? У него крыша поехала от лизоблюдства
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий