Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира

Не видит минусов в России.

37-летний экс-форвард сборной России Ари доигрывает в Бразилии и параллельно активно общается с российскими медиа. Недавно бразилец высказался в поддержку Fan ID.

«В Бразилии нет паспорта болельщика, у нас очень часто происходят драки на трибунах и расистские кричалки. Конечно, я считаю, что у вас придумали хороший, умный закон, потому что, если Fan ID обеспечит безопасность на трибунах, то это будет очень хорошая система. Обязательно оформил бы себе эту карту, потому контроль фанатов на трибуне – супер. Я поддерживаю решение государства ввести карту болельщика. Хотел бы, чтобы в Бразилии тоже это было», – рассуждал футболист.

О чем еще Ари говорит с журналистами? За год было много мыслей!

Путин – красавчик, все начала Америка, бразильцы и россияне – братья

Ари поддерживает российскую власть и хвалит Россию как страну.

•‎ Апрель 2022-го: «Я думаю, все начала Америка. Российский президент всегда делал все лучшее для России, я его очень уважаю».

•‎ Сентябрь 2022-го: «Владимир Путин – хороший человек, настоящий красавчик! Я в Бразилии об этом тоже всегда говорил. У меня все спрашивали о том, как жить в России и какие проблемы могут быть. Я всегда отвечал, что все хорошо и никаких проблем нет.

То, что хочет сделать Путин, он всегда сделает, все осуществит! И это будет правильным решением. Зеленский всегда только разговаривает, сидит и ничего не делает, совершает ошибки. Я русский, я всегда буду болеть за Россию!

Считаю, что Путин – лучший президент в мире за последнее время. Если бы в Бразилии президентом был такой человек, как Путин, эта страна была бы совершенно другой, стала бы намного лучше. Есть плохие президенты, а есть Путин – хороший президент».

•‎ Октябрь 2022-го: «В каждом клубе были свои плюсы. Неважно, какой город, потому что я люблю Россию! Это лучшая страна мира, как и столица – лучшая. В этой стране ведется работа 24/7, очень красиво, не вижу никаких минусов».

•‎ Ноябрь 2022-го: «Крым – это Россия. Рано или поздно он должен стать частью нашей страны не только территориально, но и как спортивный субъект. Главное, чтобы как можно скорее закончились все конфликты и чтобы политика не влияла на спорт».

•‎ Февраль 2023-го: «Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией. В Бразилии хорошее отношение к россиянам, никакого негатива нет, все в основном любят вашу страну. Я много раз видел высказывания [президента Бразилии] Лулы да Силвы, он поддерживает российский народ и вашего президента. У наших стран хорошие отношения.

Бразильцы и россияне похожи – русские, правда, чуть закрытый народ, а мы более открытый. Я вообще согласен с мнением, что бразильцы и россияне – братья. Если состоится матч между сборными Бразилии и России, у команды Карпина будут хорошие шансы на победу, я думаю».

РПЛ – 4-я лига в мире, «Зенит» мог выиграть ЛЧ, Россия дошла бы до полуфинала ЧМ-2022

Не менее активно Ари топит за отечественный спорт.

•‎ Июнь 2022-го: «Считаю несправедливым отстранение российского футбола от международных соревнований. Чистая политика. Молюсь, чтобы это закончилось как можно скорее. Спорт помогает осуществить мечты многих клубов и мальчишек, как и игры в еврокубках».

•‎ Ноябрь 2022-го: « Несомненно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре – я в этом не сомневаюсь. Этот мундиаль показал, что и слабые, и сильные команды проигрывают. Футбол – непредсказуемый вид спорта. После ЧМ-2018 Россия стала сильнее. Уверен, команда Карпина дошла бы полуфинала в Катаре.

Матчи против Таджикистана и Узбекистана я не смотрел, видел только итоговый счет. Валерий Карпин – один из лучших тренеров в России. Мне приятно, что он тренирует национальную команду и вызывает молодежь. Его работа в «Ростове» – топ, потрясающий результат».

•‎ Январь 2023-го: «Удивлен, что УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в соревнования. Думал, скоро все будет хорошо.

Уедут ли легионеры? Я так не считаю, так как большинство из них играют за большие клубы, а это важный фактор. Например, за «Спартак» и «Зенит». Не забывайте, что у них высокая зарплата в России, вряд ли кто-то сможет заманить их деньгами, немногие европейские клубы будут готовы предложить такие же условия.

Лично для меня лучшая лига в мире – АПЛ, а дальше идут Бундеслига, Примера, РПЛ и Эредивизи. Чемпионат России – четвертая лига в мире по уровню футбола. Уверен, вы будете только процветать – нужно немного подождать».

•‎ Февраль 2023-го: « Допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, если бы российские команды принимали участие в еврокубках. У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы.

В чемпионате Бразилии «Зенит» боролся бы с «Фламенго» и «Палмейрас» за первую строчку – это самые сильные команды. Возможно, «Зенит» был бы среди лучших трех команд лиги».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Сергей Бобылев, Алексей Филиппов; AFP/Mike Kireev