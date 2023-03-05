8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?
Тоска.
РПЛ вернулась, но посещаемость на стадионах в 18-м туре – катастрофа. Лучше всего о ней говорят предматчевые общие планы стадионов.
Смотрим и грустим.
На пятничный матч «Факела» и «Химок» пришел 10321 зритель. Это первая игра с Fan ID в Воронеже, которая сразу стала худшей для «Факела» по посещаемости в РПЛ.
Матч «Спартака» с «Уралом» посетили 4500 человек – худший показатель для московского клуба с 2004 года без учета ковидного периода.
На игру «Ахмата» и «Оренбурга» пришли 4100 человек. До введения Fan ID грозненский клуб собирал на матчах в среднем 8126 зрителей.
Матч «Зенита» с «Пари НН» посетили 19 705 зрителей – худший результат на «Газпром Арене» в РПЛ, не считая ковидные сезоны.
Огненный перфоманс Артемы Дзюбы на «Ростов Арене» наблюдали 4907 зрителей. Это один из худших показателей «Ростова» в этом сезоне – меньше было лишь на играх с «Уралом» и «Оренбургом».
Игру «Динамо» – «Крылья Советов» с трибун смотрели 4 943 зрителя – это худшая посещаемость москвичей в сезоне.
Матч «Краснодара» и «Торпедо» собрал 7965 зрителей.
Данных по «Сочи» и ЦСКА еще нет, но стадион выглядит предельно печально.
И зачем это все?
Россия никогда не станет футбольной страной с такой ментальностью. Когда футбол интересен исключительно в разрезе больших достижений. Такие болельщики как Вы только приближают создание всяких суперлиг и прочего футбольного коммерческого Голливуда.
Тут не совсем подходит это
И в любом случае должно быть какое-то объяснение
"Мы подняли цены, чтобы всякий сброд не ходил" - ну это звучит как-то странно