8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?

Тоска.

РПЛ вернулась, но посещаемость на стадионах в 18-м туре – катастрофа. Лучше всего о ней говорят предматчевые общие планы стадионов.

Смотрим и грустим.

На пятничный матч «Факела» и «Химок» пришел 10321 зритель. Это первая игра с Fan ID в Воронеже, которая сразу стала худшей для «Факела» по посещаемости в РПЛ.

Матч «Спартака» с «Уралом» посетили 4500 человек – худший показатель для московского клуба с 2004 года без учета ковидного периода.

На игру «Ахмата» и «Оренбурга» пришли 4100 человек. До введения Fan ID грозненский клуб собирал на матчах в среднем 8126 зрителей.

Матч «Зенита» с «Пари НН» посетили 19 705 зрителей – худший результат на «Газпром Арене» в РПЛ, не считая ковидные сезоны.

Огненный перфоманс Артемы Дзюбы на «Ростов Арене» наблюдали 4907 зрителей. Это один из худших показателей «Ростова» в этом сезоне – меньше было лишь на играх с «Уралом» и «Оренбургом».

Игру «Динамо» – «Крылья Советов» с трибун смотрели 4 943 зрителя – это худшая посещаемость москвичей в сезоне.

Матч «Краснодара» и «Торпедо» собрал 7965 зрителей.

Данных по «Сочи» и ЦСКА еще нет, но стадион выглядит предельно печально.

И зачем это все?