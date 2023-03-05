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8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?

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Футбол Футбол

Тоска.

РПЛ вернулась, но посещаемость на стадионах в 18-м туре – катастрофа. Лучше всего о ней говорят предматчевые общие планы стадионов.

Смотрим и грустим.

На пятничный матч «Факела» и «Химок» пришел 10321 зритель. Это первая игра с Fan ID в Воронеже, которая сразу стала худшей для «Факела» по посещаемости в РПЛ.

Матч «Спартака» с «Уралом» посетили 4500 человек – худший показатель для московского клуба с 2004 года без учета ковидного периода.

На игру «Ахмата» и «Оренбурга» пришли 4100 человек. До введения Fan ID грозненский клуб собирал на матчах в среднем 8126 зрителей.

Матч «Зенита» с «Пари НН» посетили 19 705 зрителей – худший результат на «Газпром Арене» в РПЛ, не считая ковидные сезоны.

Огненный перфоманс Артемы Дзюбы на «Ростов Арене» наблюдали 4907 зрителей. Это один из худших показателей «Ростова» в этом сезоне – меньше было лишь на играх с «Уралом» и «Оренбургом».

Игру «Динамо» – «Крылья Советов» с трибун смотрели 4 943 зрителя – это худшая посещаемость москвичей в сезоне.

Матч «Краснодара» и «Торпедо» собрал 7965 зрителей. 

Данных по «Сочи» и ЦСКА еще нет, но стадион выглядит предельно печально. 

И зачем это все?

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось

149 комментариев

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Lahtenpohia
Ответ Smutske
Такое ощущение, что РПЛ и клубам всё равно.
лига не комерческая
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Lahtenpohia
Ответ Сашка Сулимов
сверхдешёвые билеты (менее 100 рублей), бесплатные шарфы и обеды
я ходил как раз на эту игру. ничего того что вы написали нет.
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Smutske
Такое ощущение, что РПЛ и клубам всё равно.
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Shikari
Ответ Влад Безруков
Ну цены устанавливает клуб, а не государство Тут не совсем подходит это И в любом случае должно быть какое-то объяснение "Мы подняли цены, чтобы всякий сброд не ходил" - ну это звучит как-то странно
Кому можно, а кому нельзя на стадион раньше тоже решали клубы
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Vyacheslav Markosyan
лично я ходил раньше на Ротор, но с введением фанайади, пусть даже в Волгограде у нас еще нет, я решил принципиально не ходить на стадион, футбол всегда был для болельщиков, а если им на них покуй, то и мне подавно, переживу
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Антон Панарин
Ответ Максим Максюша
Меня поражает то, как у газпромовских болельщиков одновременно умещается не любовь к власти и любовь к политпроеткту))
А если болеешь 20-30-40 лет, то что? Все бросить и начать болеть за красаву или медиалигу?
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Сашка Сулимов
Ответ EvertoniaMen
А почему на Зените так много людей, кто-нибудь подскажет?
сверхдешёвые билеты (менее 100 рублей), бесплатные шарфы и обеды
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Vir_Cotto
Ответ Whiskeyman
Зато "МатчТВ" по новому показывает РПЛ: включает во время трансляций "интершум", типа болельщики на стадионе не замолкают и камеры снимают так, чтобы пустые трибуны не попадали в объектив. Какая же стыдобища...
Ты путаешь интершум и запись шума трибун (фонограмму). Интершум - это трансляция без комментаторов.
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Prokuror Prokurorov
Может люди на дачу уехали, а вы тут раскачиваете лодку на пустом месте.
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Dimidrol
Такими темпами будем скоро лицезреть манекены на свободных местах или нейросеть будет рисовать полные трибуны прямо во время матчей.
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Сеиль Алмабек
да кому нужен этот мусорный чемпионат
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Lahtenpohia
Ответ EvertoniaMen
А почему на Зените так много людей, кто-нибудь подскажет?
потому что любовь к игре преодолела трату 5 минут времени в МФЦ...
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Роман Овечкин
Ответ Alex Metallov
Ага, нынешняя молодежь будучи стариками, если доживут конечно, будут рассказывать как играли когда-то с Барселоной, Реалом, Баварией, Интером, с Англичанами и Голландацами, с Бельгийцами и Хорватией.
А в ответ - "Дед опять забыл таблетки выпить!"
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Сергей Чистяков
Ответ Чумасик
Именно так. Более того, Путин лично поручил ввести этот фанайди исключительно для футбола. Все во власти знают, что Путин ненавидит футбол и боится футбольных фанатов, а потому поставлена чёткая цель убить интерес россиян именно к футболу.
Этот черт всего боится
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Сергей Чистяков
Ответ Егор Егор
Нечего тут понимать, потому что не было у них никакой цели, ничего они не добивались. Просто очередной идиотизм и вредительство, на котором кто-то наверняка еще и деньги заработал. Видел теорию про "скопления людей" - ну, тогда ждем фан айди в тц и гипермаркетах, вот тут уже можно будет сказать, что "добились".
Цель в том что если кто-то будет выкрикивать не угодные лозунги его можно было легко найти.
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NikoVinkovic
Ответ алексей любовь
Да нормальная посещаемость для никому ненужного чемпионата без еврокубков
По Вашей дебильной логике команды вроде Борнмута, Салернитаны или Аяччо можно вообще закрывать, кому они нужны-то, без еврокубков? А вторая Бундеслига вообще непонятно какого хрена существует и собирает полные стадионы.

Россия никогда не станет футбольной страной с такой ментальностью. Когда футбол интересен исключительно в разрезе больших достижений. Такие болельщики как Вы только приближают создание всяких суперлиг и прочего футбольного коммерческого Голливуда.
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EvertoniaMen
А почему на Зените так много людей, кто-нибудь подскажет?
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lkongo
Ответ Евгениий
Ну если тебе мачти интересны только из-за еврокубков, так и смотри евро чемпионаты и кубки. А многим интересна своя команда, независимо от еврокубков
это так - люди хотят болеть. Качество игры их меньше волнует. Но настоящий футбол у нас был только в еврокубках.
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Александр Сачков
Ответ Влад Безруков
Ну ссать в уши людям, что все хорошо, просто есть разные причины на весь цирк, который они придумывают, надо) Они так 10 лет делают И сейчас продолжат
В данном случае оправдываться никто даже не подумает.
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Петр Титов
новости только о фанал и зюбе других новостей нет полный пи....
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Сергей Чистяков
Да пофиг на спорт, страна катится в полный ад. Тоталитарный режим сжирает людей. А фан айди просто ещё один способ контроля за населением.
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Александр Сачков
Ответ Dexter Dallas
О Саня. А сам ходил на матч? Как ты там говорил. Раз президент сказал делать, увы нужно делать. Обожаю твою неприкрытую ватность
Нет, я живу в городе, где нет профкоманды. А то бы оформил. Я рад, что Вам нравится моя позиция))
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vadim 1.
Печально и грустно смотреть такой футбол с пустыми трибунами... Даже по телевизору
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Александр Сачков
Ответ juMp
Первый раз по своей воле не пошел на стадион. Я уверен, скоро, совсем скоро все это мракобесие прекратится...
Дело Ваше. Не хотите - не ходите.
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Влад Безруков
Ответ Shikari
Ты не понял, поднять цены, чтобы очистить стадионы
Ну цены устанавливает клуб, а не государство
Тут не совсем подходит это
И в любом случае должно быть какое-то объяснение
"Мы подняли цены, чтобы всякий сброд не ходил" - ну это звучит как-то странно
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