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Fan ID в Петербурге: искусственные заряды трибун и антирекорд «Газпром Арены» в РПЛ

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Газпром Арена (Крестовский) Газпром Арена (Крестовский)
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Футбол Футбол

С весны в РПЛ тотальный Fan ID: мы уже погрустили от видов арены «Спартака» в новых условиях, а теперь перемещаемся в Санкт-Петербург, где «Зенит» (несмотря на огромные усилия) собрал рекордно низкую посещаемость.

19 705 – о таком количестве зрителей сообщили на табло во время матча с «Пари НН» (3:0). Средняя посещаемость «Зенита» в первой половина чемпионата – 34 тысячи.

«Зенит» закрыл верхний ярус (для ТВ-картинки). Болельщиков завлекали розыгрышем авто и бесплатными закусками

Картинка из Петербурга не выглядела совсем уж провальной – все потому, что клуб закрыл для продажи верхний ярус. Из-за этого больших проплешин внизу не случилось.

Хотя даже на нижний ярус завлечь людей было непросто. Для этого клуб устроил несколько акций: розыгрыш «Лады», бесплатный набор с перекусом и напитками для каждого болельщика, скидки на еду в точках питания, подарки девушкам накануне женского праздника.

Чтобы исправить непривычно тихую поддержку, на стадионе во время матча даже включили искусственный свист и фанатские заряды! Вот как это выглядело:

Предыдущий антирекорд «Газпром Арены» в РПЛ (без учета ковида) – 20 тысяч. Тогда тоже закрывали верхний ярус

В 2021-м команда из Нижнего Новгорода уже играла на полупустом стадионе «Зенита» – тогда пришло 16 575 зрителей, но только из-за коронавирусных ограничений.

До пандемии «Зенит» в среднем собирал около 50 тысяч зрителей, претендуя на звание самого посещаемого клуба Восточной Европы. Антирекорд на «Газпром Арене» в бесковидном РПЛ – 20 003 зрителя, которые случились в 2017-м, в самом первом матче на новом стадионе. Тогда игра с «Уралом» стала тестовой, поэтому второй ярус (как и теперь) искусственно закрыли.

Чуть больше пришло в октябре 2022-го на «Сочи» – 20 184 болельщика. Но уже в следующем матче с «Ахматом» на трибунах было 34 565 зрителей, что равно средней посещаемости в этом сезоне.

Теперь «Зенит» может откатиться во времена, когда команда еще играла на «Петровском». Тот стадион чисто технически вмещал 21 тысячу.

Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

28 комментариев

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Андрей Балабаев
Ответ mynicipal
На вираже точно наплевать было на футбол им только себя показать нужно было.
Наслаждайтесь тишиной теперь. Как европейские стадионы, так у нас все восхищаются атмосферой, а своим ограничения, бюрократию и эту хрень, введённую гэбнёй ради солнцеликого, который собственной тени боится
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F_Totti
Вся проблема фан айди в том, что не все хотят лишний раз где-то светиться.
В эпоху цифрового контроля, когда тебя могут найти по соц сетям, по номеру телефона, по геолокации и т.п. в случае чего. Или без случая, когда благодаря, совершенно левым людям, тебя начинают искать - тогда не очень хочется лишний раз светиться в гос системе контроля.
Гос услуги - обязательны. Паспорт обязателен.
Хочешь пойти на футбол - зарегистрируйся, сфотографируйся, покажи себя системе.
Поэтому и не хотят люди оформлять этот код. Чтобы обезопасить себя от системы.
Системы карающей по случаю и без случая.
А молодежь, хулиганы, фанаты им это зачем?
Футбол должен быть отдыхом а не напрягом.
Раз в сезон кто-то кинет банан, дважды в сезон - кто-то покажет баннер - из-за этого тратить миллиарды, миллионы, на систему?
Чтобы предотвратить 10 случаев за весь сезон? В чемпионате, существующем в вакууме. В отрыве от мира.
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red hikkikomori
кто Ладу выиграл? )
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schwein
Ответ FNT
Я просто в третий раз за день напомню одну штуку. Десятки и сотни плюсиков собирали безумные завистливые комментарии в духе "Ой, этот жалкий Вираж этого политпроекта весь пойдет в МФЦ строем". Извиниться не хотите, балабольчики? Стыдно хоть чуть-чуть?
Конечно не стыдно. Не говоря уже о том, что вираж единственный, кто регулярно устраивал перцы против фан уйди. Пока их (балабольчиков) принципиальный движ тихонько сидел по домам засунув язык в одно место.
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Silky Mitts
В России управленцы умеют только ломать.
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Карл_Иваныч
Ответ FNT
Я просто в третий раз за день напомню одну штуку. Десятки и сотни плюсиков собирали безумные завистливые комментарии в духе "Ой, этот жалкий Вираж этого политпроекта весь пойдет в МФЦ строем". Извиниться не хотите, балабольчики? Стыдно хоть чуть-чуть?
"Назло маме отморожу уши"?
Ну вот не пошли, и что?
Ждёте что бесплатные билеты по почте пришлют и Fan ID отменят?
Не дождётесь, масквичи вон на четыре московских стадиона так же не ходят и .... ничего, и это при том что там и журналюшек освещающих их "мощный" протест на порядок больше, чем в Санкт-Петербурге.
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mynicipal
Ответ Андрей Балабаев
Многим на трибунах было пофиг на футбол. Особенно это видно когды голы забиваются, а половина сидит без эмоций. Явно по разнарядке, как и на путингах.
На вираже точно наплевать было на футбол им только себя показать нужно было.
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Карл_Иваныч
Необходимо учесть ещё и то что НН или как его там, явно не топовый клуб, вызывающий интерес у массового зрителя.
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Андрей Балабаев
Ответ FNT
Я просто в третий раз за день напомню одну штуку. Десятки и сотни плюсиков собирали безумные завистливые комментарии в духе "Ой, этот жалкий Вираж этого политпроекта весь пойдет в МФЦ строем". Извиниться не хотите, балабольчики? Стыдно хоть чуть-чуть?
Не дождётесь). Сколько бы тут не было написано, что вираж бойкотирует матчи с фан-уйди, а где не надо, там ходят-тут всё равно вмкадные втирали про "продажный" вираж. Хотя как заявили больше года назад, так и поступают.
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Андрей Балабаев
Многим на трибунах было пофиг на футбол. Особенно это видно когды голы забиваются, а половина сидит без эмоций. Явно по разнарядке, как и на путингах.
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vik444
Все нормально. Кто любит футбол на футболе и со своей любимой командой. А кто любит себя в футболе. Зачем вы нужны.
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mynicipal
Ответ FNT
Я просто в третий раз за день напомню одну штуку. Десятки и сотни плюсиков собирали безумные завистливые комментарии в духе "Ой, этот жалкий Вираж этого политпроекта весь пойдет в МФЦ строем". Извиниться не хотите, балабольчики? Стыдно хоть чуть-чуть?
Если честно наплевать на этот вираж,ходит он на стадион или нет. Народ ходит на футбол посмотреть,а не на кучку неуправляемых фанатов.нет их ну и хрен с ними значит так любят и уважают свою команду.
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FNT
Я просто в третий раз за день напомню одну штуку. Десятки и сотни плюсиков собирали безумные завистливые комментарии в духе "Ой, этот жалкий Вираж этого политпроекта весь пойдет в МФЦ строем". Извиниться не хотите, балабольчики? Стыдно хоть чуть-чуть?
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Николай Кошкин
Ответ FSFAFA
Да это отсылка к отмазкам рфс, когда они говорили, что мало народу, потому что на дачи люди уехали)
Да суть то я понял).
Просто РФС такое базарит на серьёзных щщах, ну и некоторые адепты последовательно).
Так что за юмор плюс, а то что кто-то понял, кто-то не очень нюансы).
Будь здоров😉
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Всё знаю
А царю доложили, что всё идёт по плану и всё нормально)
Клоуны.
Не страна, а одна сплошная декорация.
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karlsson27
Убили атмосферу чиновники
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FSFAFA
Ответ Николай Кошкин
Судя по рейтингу +/- не один я, не разобрался. Пардон) Сарказм рассматривал, но выглядит неоднозначно).
Да это отсылка к отмазкам рфс, когда они говорили, что мало народу, потому что на дачи люди уехали)
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mynicipal
Теперь фанатам делать нечего, теперь статейки будут проплачивать
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Кавабунга Шреддоголовый
Не страна, а декорация
+24
-7
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Любовь Мелехова
Ответ Михан Первый
Пора возвращаться на Петровский)
Там крыши нет.
+1
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mynicipal
Какой кошмар, все ползком на коленях к фанатам ,челом бить ,просить вернуться на стадион,без них пропадаем
+1
-4
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Николай Кошкин
Ответ FSFAFA
Видимо надо после каждого слова добавлять *сарказм*, чтобы было понятно)
Судя по рейтингу +/- не один я, не разобрался. Пардон)
Сарказм рассматривал, но выглядит неоднозначно).
+1
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FSFAFA
Ответ Николай Кошкин
Ага, в Питере, под закрытой крышей✌🏻
Видимо надо после каждого слова добавлять *сарказм*, чтобы было понятно)
+9
-1
+8
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zer
напомню, что до ковида Зенит был в европейском топ по посещаемости, кажется топ-20 и там тыщ 45 ходило в среднем

очень грустная картина
+8
-2
+6
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And-Rover
На следующий матч должно быть тысяч 6 хотя бы
+3
-3
0
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