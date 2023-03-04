Fan ID в Петербурге: искусственные заряды трибун и антирекорд «Газпром Арены» в РПЛ

С весны в РПЛ тотальный Fan ID: мы уже погрустили от видов арены «Спартака» в новых условиях, а теперь перемещаемся в Санкт-Петербург, где «Зенит» (несмотря на огромные усилия) собрал рекордно низкую посещаемость.

19 705 – о таком количестве зрителей сообщили на табло во время матча с «Пари НН» (3:0). Средняя посещаемость «Зенита» в первой половина чемпионата – 34 тысячи.

«Зенит» закрыл верхний ярус (для ТВ-картинки). Болельщиков завлекали розыгрышем авто и бесплатными закусками

Картинка из Петербурга не выглядела совсем уж провальной – все потому, что клуб закрыл для продажи верхний ярус. Из-за этого больших проплешин внизу не случилось.

Хотя даже на нижний ярус завлечь людей было непросто. Для этого клуб устроил несколько акций: розыгрыш «Лады», бесплатный набор с перекусом и напитками для каждого болельщика, скидки на еду в точках питания, подарки девушкам накануне женского праздника.

Чтобы исправить непривычно тихую поддержку, на стадионе во время матча даже включили искусственный свист и фанатские заряды! Вот как это выглядело:

Предыдущий антирекорд «Газпром Арены» в РПЛ (без учета ковида) – 20 тысяч. Тогда тоже закрывали верхний ярус

В 2021-м команда из Нижнего Новгорода уже играла на полупустом стадионе «Зенита» – тогда пришло 16 575 зрителей, но только из-за коронавирусных ограничений.

До пандемии «Зенит» в среднем собирал около 50 тысяч зрителей, претендуя на звание самого посещаемого клуба Восточной Европы. Антирекорд на «Газпром Арене» в бесковидном РПЛ – 20 003 зрителя, которые случились в 2017-м, в самом первом матче на новом стадионе. Тогда игра с «Уралом» стала тестовой, поэтому второй ярус (как и теперь) искусственно закрыли.

Чуть больше пришло в октябре 2022-го на «Сочи» – 20 184 болельщика. Но уже в следующем матче с «Ахматом» на трибунах было 34 565 зрителей, что равно средней посещаемости в этом сезоне.

Теперь «Зенит» может откатиться во времена, когда команда еще играла на «Петровском». Тот стадион чисто технически вмещал 21 тысячу.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин