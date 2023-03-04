Fan ID в Петербурге: искусственные заряды трибун и антирекорд «Газпром Арены» в РПЛ
С весны в РПЛ тотальный Fan ID: мы уже погрустили от видов арены «Спартака» в новых условиях, а теперь перемещаемся в Санкт-Петербург, где «Зенит» (несмотря на огромные усилия) собрал рекордно низкую посещаемость.
19 705 – о таком количестве зрителей сообщили на табло во время матча с «Пари НН» (3:0). Средняя посещаемость «Зенита» в первой половина чемпионата – 34 тысячи.
«Зенит» закрыл верхний ярус (для ТВ-картинки). Болельщиков завлекали розыгрышем авто и бесплатными закусками
Картинка из Петербурга не выглядела совсем уж провальной – все потому, что клуб закрыл для продажи верхний ярус. Из-за этого больших проплешин внизу не случилось.
Хотя даже на нижний ярус завлечь людей было непросто. Для этого клуб устроил несколько акций: розыгрыш «Лады», бесплатный набор с перекусом и напитками для каждого болельщика, скидки на еду в точках питания, подарки девушкам накануне женского праздника.
Чтобы исправить непривычно тихую поддержку, на стадионе во время матча даже включили искусственный свист и фанатские заряды! Вот как это выглядело:
Предыдущий антирекорд «Газпром Арены» в РПЛ (без учета ковида) – 20 тысяч. Тогда тоже закрывали верхний ярус
В 2021-м команда из Нижнего Новгорода уже играла на полупустом стадионе «Зенита» – тогда пришло 16 575 зрителей, но только из-за коронавирусных ограничений.
До пандемии «Зенит» в среднем собирал около 50 тысяч зрителей, претендуя на звание самого посещаемого клуба Восточной Европы. Антирекорд на «Газпром Арене» в бесковидном РПЛ – 20 003 зрителя, которые случились в 2017-м, в самом первом матче на новом стадионе. Тогда игра с «Уралом» стала тестовой, поэтому второй ярус (как и теперь) искусственно закрыли.
Чуть больше пришло в октябре 2022-го на «Сочи» – 20 184 болельщика. Но уже в следующем матче с «Ахматом» на трибунах было 34 565 зрителей, что равно средней посещаемости в этом сезоне.
Теперь «Зенит» может откатиться во времена, когда команда еще играла на «Петровском». Тот стадион чисто технически вмещал 21 тысячу.
Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен
Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
В эпоху цифрового контроля, когда тебя могут найти по соц сетям, по номеру телефона, по геолокации и т.п. в случае чего. Или без случая, когда благодаря, совершенно левым людям, тебя начинают искать - тогда не очень хочется лишний раз светиться в гос системе контроля.
Гос услуги - обязательны. Паспорт обязателен.
Хочешь пойти на футбол - зарегистрируйся, сфотографируйся, покажи себя системе.
Поэтому и не хотят люди оформлять этот код. Чтобы обезопасить себя от системы.
Системы карающей по случаю и без случая.
А молодежь, хулиганы, фанаты им это зачем?
Футбол должен быть отдыхом а не напрягом.
Раз в сезон кто-то кинет банан, дважды в сезон - кто-то покажет баннер - из-за этого тратить миллиарды, миллионы, на систему?
Чтобы предотвратить 10 случаев за весь сезон? В чемпионате, существующем в вакууме. В отрыве от мира.
Ну вот не пошли, и что?
Ждёте что бесплатные билеты по почте пришлют и Fan ID отменят?
Не дождётесь, масквичи вон на четыре московских стадиона так же не ходят и .... ничего, и это при том что там и журналюшек освещающих их "мощный" протест на порядок больше, чем в Санкт-Петербурге.
Просто РФС такое базарит на серьёзных щщах, ну и некоторые адепты последовательно).
Так что за юмор плюс, а то что кто-то понял, кто-то не очень нюансы).
Будь здоров😉
Клоуны.
Не страна, а одна сплошная декорация.
Сарказм рассматривал, но выглядит неоднозначно).
очень грустная картина