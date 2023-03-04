У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

Матч «Спартака» с «Уралом» хоть вживую и увидели совсем мало зрителей, запомнится всем, кто его смотрел. И красивыми голами, и – к сожалению – спорными судейскими решениями.

Победный гол «Спартака» не засчитали: похоже, преждевременным свистком

Спартаковцы дважды отыгрывались, подошли к концовке при счете 2:2 и в самом конце основного времени забили третий мяч после подачи со штрафного. Но гол сразу не засчитали.

Судья Виталий Мешков дал свисток еще до ключевого удара – среагировал на столкновение вратаря Ильи Помазуна, наверняка принял это за нарушение правил. Но на самом деле кипер на выходе столкнулся со своим же защитником.

Александр Соболев забил уже почти в пустые ворота, но в итоге эпизод аннулировали.

По повторам и ВАР-титрам полной картины не складывается, но обстоятельства позволяют утверждать, как развивался момент: Мешков увидел контакт со вратарем, сразу дал свисток, а все после, в том числе удар Соболева, происходило уже после остановки, поэтому и стало незаконным.

Пауза на видеопросмотр была – правда, у ВАР в этом случае не было инструментов для влияния на эпизод. Единственное, что теоретически могли обнаружить – офсайд в момент подачи, тогда бы у того же исхода (эпизод без гола) было более четкое и справедливое обоснование. Но «вне игры» точно не было.

Так что все указывает на ошибку Мешкова – с поспешным свистком, он прозвучал в момент удара Соболева или даже чуть раньше.

В субботу на Sports.ru вышел разговор Анатолия Синяева («Але, рэф») с инструктором ФИФА Фахрадом Абдуллаевым, где он говорил: «Малоопытные арбитры могут дать свисток быстрее, чем нужно. Например, увидели руку – свисток. Нужна пауза, потому что не исключено, что руки не было, а судья может прервать голевой момент. Опытные арбитры после фола вблизи ворот дают 3-4 секунды на завершение эпизода. Не зря лицензию ВАР должен получить и видеоарбитр, и рефери в поле».

Виталий Мешков проводил 200-й матч в РПЛ, он один из рекордсменов – точно опытный. Но в концовке такая ошибка, прямо влияющая на чемпионскую гонку в Премьер-лиге.

Пенальти «Урала»: был ли и надо ли было удалять спартаковца?

«Урал» открыл счет с пенальти, который реализовал Рай Влут – однако прежде чем назначить одиннадцатиметровый, сначала ВАР, а потом и ВАР вместе с Мешковым долго изучали момент.

После прострела мяч почти дошел до Алексея Каштанова – но в борьбе с Алексисом Дуарте форвард упал.

В игре свистка не было, но после приглашения от ВАР-судьи Кирилла Левникова решение изменили на пенальти.

Похоже, что Дуарте действительно хватал Каштанова руками – и это не обоюдная борьба.

Автор канала «Але, рэф!» и экс-судья Анатолий Синяев уверен, что 11-метровый был: «По пенальти в матче у меня вопросов нет. Явная задержка руками. По красной карточке: мяч не под контролем, но момент очень тонкий. Желтую поддержать можно – момент пограничный».

В следующем посте Синяев добавил: коллеги, с которыми он обсуждал эпизод, уверены, что Дуарте должен был получать красную.

Итого: есть решение и в пользу «Спартака», но более важное – против.

Фото: vk.com/fcsm_official