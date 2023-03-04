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У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

Алексей Каштанов
Рай Влут Рай Влут
Кирилл Левников Кирилл Левников
Виталий Мешков Виталий Мешков
Алексис Дуарте
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Александр Соболев Александр Соболев
Илья Помазун Илья Помазун
Футбол Футбол

Матч «Спартака» с «Уралом» хоть вживую и увидели совсем мало зрителей, запомнится всем, кто его смотрел. И красивыми голами, и – к сожалению – спорными судейскими решениями.

Победный гол «Спартака» не засчитали: похоже, преждевременным свистком

Спартаковцы дважды отыгрывались, подошли к концовке при счете 2:2 и в самом конце основного времени забили третий мяч после подачи со штрафного. Но гол сразу не засчитали.

Судья Виталий Мешков дал свисток еще до ключевого удара – среагировал на столкновение вратаря Ильи Помазуна, наверняка принял это за нарушение правил. Но на самом деле кипер на выходе столкнулся со своим же защитником.

Александр Соболев забил уже почти в пустые ворота, но в итоге эпизод аннулировали.

По повторам и ВАР-титрам полной картины не складывается, но обстоятельства позволяют утверждать, как развивался момент: Мешков увидел контакт со вратарем, сразу дал свисток, а все после, в том числе удар Соболева, происходило уже после остановки, поэтому и стало незаконным.

Пауза на видеопросмотр была – правда, у ВАР в этом случае не было инструментов для влияния на эпизод. Единственное, что теоретически могли обнаружить – офсайд в момент подачи, тогда бы у того же исхода (эпизод без гола) было более четкое и справедливое обоснование. Но «вне игры» точно не было.

Так что все указывает на ошибку Мешкова – с поспешным свистком, он прозвучал в момент удара Соболева или даже чуть раньше.

В субботу на Sports.ru вышел разговор Анатолия Синяева («Але, рэф») с инструктором ФИФА Фахрадом Абдуллаевым, где он говорил: «Малоопытные арбитры могут дать свисток быстрее, чем нужно. Например, увидели руку – свисток. Нужна пауза, потому что не исключено, что руки не было, а судья может прервать голевой момент. Опытные арбитры после фола вблизи ворот дают 3-4 секунды на завершение эпизода. Не зря лицензию ВАР должен получить и видеоарбитр, и рефери в поле».

Виталий Мешков проводил 200-й матч в РПЛ, он один из рекордсменов – точно опытный. Но в концовке такая ошибка, прямо влияющая на чемпионскую гонку в Премьер-лиге.

Пенальти «Урала»: был ли и надо ли было удалять спартаковца?

«Урал» открыл счет с пенальти, который реализовал Рай Влут – однако прежде чем назначить одиннадцатиметровый, сначала ВАР, а потом и ВАР вместе с Мешковым долго изучали момент.

После прострела мяч почти дошел до Алексея Каштанова – но в борьбе с Алексисом Дуарте форвард упал.

В игре свистка не было, но после приглашения от ВАР-судьи Кирилла Левникова решение изменили на пенальти.

Похоже, что Дуарте действительно хватал Каштанова руками – и это не обоюдная борьба.

Автор канала «Але, рэф!» и экс-судья Анатолий Синяев уверен, что 11-метровый был: «По пенальти в матче у меня вопросов нет. Явная задержка руками. По красной карточке: мяч не под контролем, но момент очень тонкий. Желтую поддержать можно – момент пограничный». 

В следующем посте Синяев добавил: коллеги, с которыми он обсуждал эпизод, уверены, что Дуарте должен был получать красную.

Итого: есть решение и в пользу «Спартака», но более важное – против.

Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен

Фото: vk.com/fcsm_official

77 комментариев

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Блуждающий странник
Ответ Тайосич
Двойное наказание отменили. Красная при пенальти даётся за намеренно грубый фол.
Был матч в ЛЧ Милан- Челси и там Томори удалили за меньшее. Двойное наказание отменили, верно, но если Дуарте не пытается играть в мяч, то это чистое удаление. Игры в мяч нет, чисто по современным их бредовым трактовкам это вполне себе удаление, но их пора менять давно. Вся общественность полыхала после матча Милан - Челси
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Kimbo Slice
Ответ luu
Гол чистый, но умысла в действиях Мешкова не вижу, такое могло произойти абсолютно везде
зачем писать что гол чистый, это по умолчанию понятно даже для недалеких
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Дмитрий Шарапов
А можно отдать зениту чемпионства на 10 лет вперёд и играть чемпионаты без них?
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Блуждающий странник
Ответ Сергей Логинов
«Малоопытные арбитры могут дать свисток быстрее, чем нужно. Например, увидели руку – свисток. Нужна пауза, потому что не исключено, что руки не было, а судья может прервать голевой момент. Опытные арбитры после фола вблизи ворот дают 3-4 секунды на завершение эпизода. Не зря лицензию ВАР должен получить и видеоарбитр, и рефери в поле». Виталий Мешков проводил 200-й матч в РПЛ, он один из рекордсменов – точно опытный. Но в концовке такая ошибка, прямо влияющая на чемпионскую гонку в Премьер-лиге. Опыт не всегда равен профпригодности
Все верно написано. Неопытный арбитр может свистнуть такой эпизод и ему это можно простить с ссылкой на пару матчей в низшие двизионы, а арбитру с опытом, который уже не один год работает в эпоху ВАР такой косяк нельзя прощать. Есть рекомендации давать доигрывать эпизод, стабильно раз в пару месяцев в топовом чемпионате отменяют такие голы, то есть даже лучшие ошибаются, чего уж говорить про таких как Мешков. Давно его пора отстранить от судейства на таком уровне, пусть не мучает людей
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Lyutyi
К-карма. Она такая)
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Блуждающий странник
Удивляет, что большинство болельщиков Спартака стали истеричными. Приплетают Газпром и ещё кого-то, в матче с Локо оправдывают судейские ошибки. Будьте честны перед собой, решение ошибочное, но это стечение обстоятельств не более, злого умысла у Мешкова не было, так косячат все арбитры, матч с Локо в плане судейства был хуже в разы, но там многих все устраивало, не ждите подарков от общественности. Конкретно в этом матче было одно неадекватное решение и вряд ли кто-то всерьез считает, что Мешков специально это сделал. Судейство РПЛ в целом дно, как и в любой другой лиге, с ВАР судьи перестали брать на себя ответственность и отсюда падение среднего уровня судейства, таких как Коллина больше нет, когда за все отвечает один человек он сосредоточен все 90 минут, а тут у каждого судьи есть ощущение, что ВАР его спасет, постоянное перекладывание ответственности и отсутствие реальных санкций за нарушения. Такие ошибки постоянно происходят, команды лишают опасных атак, а иногда и голов как сегодня. Часто слышу мнение, что давать доигрывать эпизод это негативная практика, но именно эта практика и избавляет нас от таких глупых решений, лучше пусть метровые офсайды не свистят и дают доигрывать как и борьбу, от таких решений горит нереально до сих пор. Пенальти был, гол у Спартака чистый, красной скорее не было. К ВАР вопросов нет. Мешков провел не такой плохой матч, но это очередная результативная ошибка от него. Любому другому арбитру такую неточность простить можно, но не ему, его давно пора увольнять, с его опытом он должен знать, что при ВАР все моменты вблизи штрафной стоит давать доиграть

https://youtu.be/yGGjal2_g0c

Чисто вспомнился сразу матч Монца - Интер. 4:30. Интер забивает чистый гол, но судья дает свисток. По итогу Монца сравняла на последних минутах, а при 1-3 это несомненно победа Интера. Ещё вспомнил матч Милан - Специя где арбитр свистнул в момент удара от Мессиаса и гола, вместо победы Милана получили ещё и гол в свои ворота на 95 минуте
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valghost
Ответ Ho1den
Поражает даже не столько факт ошибки судьи, к этому уже давно привыкли. А то, что Вар 5 минут смотрел эпизод, в который он не мог никак вмешаться, и то, что ко второму тайму добавили 5 минут при наличии равнозначной остановки на просмотр, десятка замен и очень неторопливого ввода мяча со стороны уральцев на протяжении всего тайма. Наверное, ветку трансляций футбольного канала запретили затягивать, там экспертам надо ещё полтора часика успеть поразглагольствовать.
ВАР смотрел 5 минут, чтобы найти хоть какое-то основание (оффсайдик милиметровый, толчочек масюсенький и т.п.), чтобы хоть как-то легитимизировать решение Мешкова.... он увы)))
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Илья Савчук
Ответ Руслан Лысенко
Любит Зенит Бостон Барселона
И? Что еще твое серое вещество выдаст?
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СКРИП!!!
Ответ Влад Сыроежкин
Ну что вы все на судью набросились. "Опытный" же рефери, сработал по классике, со старта "поддушить" претендента, что бы лидеру чемпионской гонки спокойнее игралось. Такую ответственную задачу нужно решать последовательно, к финишу уже и позабудется как ковался очередной титул "непобедимого" Зенита
"поддушить" Локо в кубке,чтобы "великий и могучий"хоть на что-то мог расчитывать)))
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stif 95
Ответ maxoc
Судьи вообще отупели по моему. Даже на повторах не видят явного.
а ВАР, не имел право подключаться, это еще одна ошибка. свисток до удара был))) не судьи, а цирк шапито
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Марков Ка
Ответ Сергей Доплер
Зенит ещё до выхода на поле решил борьбу за чемпионство. Умеет, могёт. Легендарный клуб! )
ну, если для вас в 18 туре борьба за чемпионство уже решена, что ж самое время сниматься с чемпионата
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Артём Шевченко
Ждём Зарему, ей же нравится судейство с ошибками)
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Bazelle
Ответ Влад Сыроежкин
Ну что вы все на судью набросились. "Опытный" же рефери, сработал по классике, со старта "поддушить" претендента, что бы лидеру чемпионской гонки спокойнее игралось. Такую ответственную задачу нужно решать последовательно, к финишу уже и позабудется как ковался очередной титул "непобедимого" Зенита
Ой - да)))
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Gaiar
Ответ topol717
Пенальти скорее всего был и мне так показалось именно в динамике, а на повторах уже я начал сомневаться. Умысла нет говоришь? Но так судить нельзя, и дело не в отмененном голе. Свистит на каждое падение. Игрок даже не пытается устоять, он хочет упасть, и этот типа судья тут же свистит. Достали с таким судейством. желтая Пруцеву вообще не за что. Там игрок Урала, вообще никуда не бежал, а прикрывал мяч корпусом, а Игрок Спартака пытался его оббежать. Это футбол а не балет. Вот на кубок СМ-Локо судил хорошо, а тут судья угробил игру.
Да, на кубок отдал победу Спартаку Иванов, отличное судейство 😂
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Николай ОВО
Ответ Ryuske
А про отменённый гол Игнатов все молчат. Нет уж... Там Мешков тоже раньше времени свистнул, когда игры рукой у Игнатова не было.
согласен, но вряд ли он забил бы в этом эпизоде, не остановись все остальные игроки
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Gaiar
Ответ Арматурмалай
Как нейтральный зритель, не понимаю почему у Спартака отобрали чистейший гол на последних минутах.
А почему не удалили Дуарте?)
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Руслан Лысенко
Ответ Илья Савчук
конечно, всегда вина Зенита. В кубковом матче с Локо тоже был виноват Зенит, что назначил Иванова на матч Спартака
Любит
Зенит Бостон Барселона
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Alexander Solodkov
Ответ uvfacom
Урал разочаровал... Автобус, отдал пространство... Отдал владение мячом... Спартак имея такое преимущество обязан был выигрывать с разницей 2-3 мяча. Такой сильный состав у Спартака и такая игра... Недостатки: 1. Плохо сбалансированный прессинг(коллективный отбор) 2. Плохая организация атаки 3. Не знание построения диагоналей со страховкой траектории мяча. 4. Плохая реализация преимущества в пространстве 5. Плохой контроль пространства 6. Плохая реализация преимущества во владении мячом 7. Нет скоростной аритмии 8. Нет взаимозаменяемости 9. Нет правильного открывания игроков 10. Неумение выстраивать сильный тактический план.
Аффтор - Конечно Урал разочаровал???? - А потом перечислил 10 бездарностей Спартака! Так кто разочаровал?
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Влад Сыроежкин
Ну что вы все на судью набросились. "Опытный" же рефери, сработал по классике, со старта "поддушить" претендента, что бы лидеру чемпионской гонки спокойнее игралось. Такую ответственную задачу нужно решать последовательно, к финишу уже и позабудется как ковался очередной титул "непобедимого" Зенита
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balander09
Ответ topol717
Пенальти скорее всего был и мне так показалось именно в динамике, а на повторах уже я начал сомневаться. Умысла нет говоришь? Но так судить нельзя, и дело не в отмененном голе. Свистит на каждое падение. Игрок даже не пытается устоять, он хочет упасть, и этот типа судья тут же свистит. Достали с таким судейством. желтая Пруцеву вообще не за что. Там игрок Урала, вообще никуда не бежал, а прикрывал мяч корпусом, а Игрок Спартака пытался его оббежать. Это футбол а не балет. Вот на кубок СМ-Локо судил хорошо, а тут судья угробил игру.
так эта Каланча только и может корпус ставить, ничего вразумительного от него не было
один в один эпизод с Тикнизяном
только Наир мелкий , а этот шпала здоровая
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Илья Савчук
Ответ Руслан Лысенко
Потому что, Зениту нужно чемпионство, а разрыв ничтожный.
конечно, всегда вина Зенита. В кубковом матче с Локо тоже был виноват Зенит, что назначил Иванова на матч Спартака
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Николай ОВО
Игнатов забил только потому, что все остановились кроме него после свистка, у Спартака отобрали один чистый гол, красной Дуарте по моему мнению, не было, за такую борьбу ни кому прямой красной не дают
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hett
очевидно что не было 🤷‍♂️
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Геннадий Туник
Вообще-то в пользу "Спартака" не засчитали не один а два гола.И когда опытный судья при наличии ВАР даёт преждевременные свистки,он может это делать только предвзято.Это не ошибки.
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Олег Ивакин
Ответ Всё знаю
Когда забыли включить Иванова в заявку) Всегда говорю, что переговоры судей надо выводить на громкую связь и чтобы все слышали. Тогда и вопросов сразу меньше станет. А теперь думай, почему чистый гол отменили.
Да, вот эти переговоры было бы неплохо услышать.
Что они там смотрели? О чём базарили?:)
Если свистнул до удара, а в этом Мешок был уверен, то надо было продолжать игру.
А так и спартаковский порыв сбили, и чистый гол отменили, пауза была в пользу Урала.
Судьи, конечно же, суперпрофессионалы!
Знают как грамотно сплавить Спартак и помочь одному клубу выиграть очередное гнилое чемпионство.
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