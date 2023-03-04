У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?
Матч «Спартака» с «Уралом» хоть вживую и увидели совсем мало зрителей, запомнится всем, кто его смотрел. И красивыми голами, и – к сожалению – спорными судейскими решениями.
Победный гол «Спартака» не засчитали: похоже, преждевременным свистком
Спартаковцы дважды отыгрывались, подошли к концовке при счете 2:2 и в самом конце основного времени забили третий мяч после подачи со штрафного. Но гол сразу не засчитали.
Судья Виталий Мешков дал свисток еще до ключевого удара – среагировал на столкновение вратаря Ильи Помазуна, наверняка принял это за нарушение правил. Но на самом деле кипер на выходе столкнулся со своим же защитником.
Александр Соболев забил уже почти в пустые ворота, но в итоге эпизод аннулировали.
По повторам и ВАР-титрам полной картины не складывается, но обстоятельства позволяют утверждать, как развивался момент: Мешков увидел контакт со вратарем, сразу дал свисток, а все после, в том числе удар Соболева, происходило уже после остановки, поэтому и стало незаконным.
Пауза на видеопросмотр была – правда, у ВАР в этом случае не было инструментов для влияния на эпизод. Единственное, что теоретически могли обнаружить – офсайд в момент подачи, тогда бы у того же исхода (эпизод без гола) было более четкое и справедливое обоснование. Но «вне игры» точно не было.
Так что все указывает на ошибку Мешкова – с поспешным свистком, он прозвучал в момент удара Соболева или даже чуть раньше.
В субботу на Sports.ru вышел разговор Анатолия Синяева («Але, рэф») с инструктором ФИФА Фахрадом Абдуллаевым, где он говорил: «Малоопытные арбитры могут дать свисток быстрее, чем нужно. Например, увидели руку – свисток. Нужна пауза, потому что не исключено, что руки не было, а судья может прервать голевой момент. Опытные арбитры после фола вблизи ворот дают 3-4 секунды на завершение эпизода. Не зря лицензию ВАР должен получить и видеоарбитр, и рефери в поле».
Виталий Мешков проводил 200-й матч в РПЛ, он один из рекордсменов – точно опытный. Но в концовке такая ошибка, прямо влияющая на чемпионскую гонку в Премьер-лиге.
Пенальти «Урала»: был ли и надо ли было удалять спартаковца?
«Урал» открыл счет с пенальти, который реализовал Рай Влут – однако прежде чем назначить одиннадцатиметровый, сначала ВАР, а потом и ВАР вместе с Мешковым долго изучали момент.
После прострела мяч почти дошел до Алексея Каштанова – но в борьбе с Алексисом Дуарте форвард упал.
В игре свистка не было, но после приглашения от ВАР-судьи Кирилла Левникова решение изменили на пенальти.
Похоже, что Дуарте действительно хватал Каштанова руками – и это не обоюдная борьба.
Автор канала «Але, рэф!» и экс-судья Анатолий Синяев уверен, что 11-метровый был: «По пенальти в матче у меня вопросов нет. Явная задержка руками. По красной карточке: мяч не под контролем, но момент очень тонкий. Желтую поддержать можно – момент пограничный».
В следующем посте Синяев добавил: коллеги, с которыми он обсуждал эпизод, уверены, что Дуарте должен был получать красную.
Итого: есть решение и в пользу «Спартака», но более важное – против.
Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен
Фото: vk.com/fcsm_official
https://youtu.be/yGGjal2_g0c
Чисто вспомнился сразу матч Монца - Интер. 4:30. Интер забивает чистый гол, но судья дает свисток. По итогу Монца сравняла на последних минутах, а при 1-3 это несомненно победа Интера. Ещё вспомнил матч Милан - Специя где арбитр свистнул в момент удара от Мессиаса и гола, вместо победы Милана получили ещё и гол в свои ворота на 95 минуте
Зенит Бостон Барселона
один в один эпизод с Тикнизяном
только Наир мелкий , а этот шпала здоровая
Что они там смотрели? О чём базарили?:)
Если свистнул до удара, а в этом Мешок был уверен, то надо было продолжать игру.
А так и спартаковский порыв сбили, и чистый гол отменили, пауза была в пользу Урала.
Судьи, конечно же, суперпрофессионалы!
Знают как грамотно сплавить Спартак и помочь одному клубу выиграть очередное гнилое чемпионство.